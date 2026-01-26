Новини
Свят »
Украйна »
След срещата в Абу Даби! В Европа се опасяват, че Тръмп може и да изгуби търпение от тежкия мирен процес за Украйна
  Тема: Украйна

След срещата в Абу Даби! В Европа се опасяват, че Тръмп може и да изгуби търпение от тежкия мирен процес за Украйна

26 Януари, 2026 20:18 573 14

  • русия-
  • украйна-
  • владимир путин-
  • володимир зеленски-
  • доналд тръмп-
  • донецка област

Вашингтон е успял да се утвърди в ролята на медиатор - безпристрастен посредник между двете воюващи страни, а не като страна, която подкрепя едната от тях

След срещата в Абу Даби! В Европа се опасяват, че Тръмп може и да изгуби търпение от тежкия мирен процес за Украйна - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Financial Times Financial Times сайт

В Европа нарастват опасенията, че бавният и сложен процес по уреждане на войната в Украйна може с времето да загуби приоритета си за Съединените щати. Това отбелязва коментаторът Financial Times Гидеон Рахман в анализ, посветен на първите от началото на войната тристранни преговори между Русия, Украйна и САЩ, проведени в Абу Даби миналия петък и събота.

По думите на Рахман разговорите са показали, че Вашингтон е успял да се утвърди в ролята на медиатор - безпристрастен посредник между двете воюващи страни, а не като страна, която подкрепя едната от тях. Според него през последните седмици опасенията сред европейските политици, че администрацията на САЩ проявява прекалено голяма симпатия към Кремъл, са започнали да отслабват.

Страховете, че руският президент Владимир Путин би могъл да повлияе сериозно върху позицията на Вашингтон по време на срещи със специалния пратеник Стив Уиткоф в Москва, все още не са напълно разсеяни. В същото време, отбелязва Рахман, в Европа отдават признание на усилията на втория американски преговарящ - зетя на президента Доналд Тръмп, Джаред Кушнер, когото възприемат като сериозен и добросъвестен посредник.

Според анализа на FT, Европа и САЩ имат потенциала да се допълват, а не да си пречат в мирния процес: европейските държави могат да осигуряват финансова и военна подкрепа за Украйна, докато Съединените щати поддържат отворени каналите за комуникация с Кремъл.

Основното безпокойство в Европа вече не е, че администрацията на Тръмп може да "предаде" Украйна - страх, който доминираше по-рано, а че Вашингтон може да загуби търпение и да отклони вниманието си от мирния процес. Според Рахман преговорите напредват бавно и вероятно ще изискват още много време и политически ресурс, докато върху президента Тръмп ще нараства натискът от други вътрешни и външнополитически проблеми.

Макар да е поставено началото на реален мирен процес - при това в навечерието на четвъртата годишнина от пълномащабното руско нахлуване в Украйна - съществува реална възможност бойните действия да продължат и след още една година, заключава Рахман.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Любопитен

    6 3 Отговор
    Оня шемет последния търтей от София къде е?

    Коментиран от #6

    20:20 26.01.2026

  • 2 Факт

    7 1 Отговор
    ГРУ полк.Паата Гамганашвули
    ГРУ полк.Роланд Исакев
    ГРУ полк.Давид Коблианидзе
    Това са собственици на офшорка Дънди Прешъс,крадът златото на бг,имат и мол Парадайс

    20:22 26.01.2026

  • 3 анонимен

    9 0 Отговор
    Абе защо пишат само за срещи ,които не сасаят държавата. За това какви ги върши правителството на ГЕРБ в оставка нито дума или общи фрази. Държат ни в пълно информационно затъмнение

    20:23 26.01.2026

  • 4 Смешник

    12 1 Отговор
    Крайно време е търпението на Тръмп към нацисткия режим в Киев да се изчерпи ако иска в действителност да прекрати войната

    20:24 26.01.2026

  • 5 анонимен

    6 0 Отговор
    Абе защо пишат само за срещи ,които не сасаят държавата. За това какви ги върши правителството на ГЕРБ в оставка нито дума или общи фрази. Държат ни в пълно информационно затъмнение

    20:24 26.01.2026

  • 6 Бесарабски фронт

    6 4 Отговор

    До коментар #1 от "Любопитен":

    Забавлява се със женския ти родител!

    Коментиран от #12, #14

    20:24 26.01.2026

  • 7 Красимир Петров

    7 2 Отговор
    Крайно време е Тръмп да бие шута на Зеленски.Европа без Тръмп е една кръгла О

    20:26 26.01.2026

  • 8 Карго 200

    3 5 Отговор
    Когато руснаците започваха да говорят за територия по време на преговорите в Абу Даби, Буданов се обръщаше към говорещия и казваше: „Извинете, бихте ли ме подсетили отново за вашата фамилия?“ След това записваше нещо в бележника си.
    Руснаците не споменаваха отново територия.

    Коментиран от #10, #13

    20:26 26.01.2026

  • 9 Доналд Тръмп, Президентът

    1 1 Отговор
    Основната задача на С.А.Щ. е да раздаде по 1млн. долара на всички Нечерномази българи и да прибере България като 51-ви Американски щат !!!

    20:32 26.01.2026

  • 10 И защо говореше на руски

    4 1 Отговор

    До коментар #8 от "Карго 200":

    а не на мова. Цялата украинска делегация говореше на родния си руски език.🤣😂🤣😂

    Коментиран от #11

    20:34 26.01.2026

  • 11 доктор

    1 2 Отговор

    До коментар #10 от "И защо говореше на руски":

    Руска нация няма.

    20:35 26.01.2026

  • 12 Хаха

    1 2 Отговор

    До коментар #6 от "Бесарабски фронт":

    Троле, така ли се криеш вече. Последния тъпак.

    20:35 26.01.2026

  • 13 оня с коня

    0 1 Отговор

    До коментар #8 от "Карго 200":

    Ами нормално - доволен е от думите на Руснака и иска да му изпрати Благодарствен Дрон

    20:36 26.01.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания