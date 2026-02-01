Тръмп предупреди Канада: Китайците ще ви превземат и първо ще закрият хокея!

Канада ще понесе последствия, ако сключи търговска сделка с Китай, заяви президентът на САЩ Доналд Тръмп.

„Ако те сключат сделка с Китай, ние ще направим нещо значително. Ако сключат сделката, която искат, Китай ще притежава Канада“, каза той пред репортери.

Според държавния глава на САЩ, Пекин, на първо място, ще сложи край на хокея.

Канадският премиер Марк Карни беше на официално посещение в Китай от 14 до 17 януари – първото посещение на правителствен ръководител от осем години. Карни и президентът Си Дзинпин се споразумяха да засилят търговските и икономическите партньорства и постигнаха споразумения за електрически превозни средства, селскостопански продукти и рибарство.

Миналата седмица американският лидер заяви, че ако Отава постигне сделка с Пекин, Вашингтон незабавно ще наложи 100% мита. Канадският премиер контрира, че страната му не възнамерява да сключва споразумение за свободна търговия с Китай в съответствие със задълженията си по CUSMA.

В началото на януари Bloomberg съобщи, че канадците се опасяват да не станат следващата цел на Тръмп след Гренландия и Венецуела.

През 2025 г. той нарече напускащия премиер Джъстин Трюдо „губернатор на великия щат Канада“ на фона на разногласия относно евентуалното налагане на тарифи върху канадски стоки. По-късно Тръмп заяви, че Канада може да избегне търговските тарифи и да получи военна защита, ако се присъедини към Съединените щати.