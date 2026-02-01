Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Тръмп предупреди Канада: Китайците ще ви превземат и първо ще закрият хокея!

1 Февруари, 2026 06:43, обновена 1 Февруари, 2026 06:48 618 8

Ако Отава сключи сделка с Пекин, ние ще направим нещо значително, заяви американският президент

Тръмп предупреди Канада: Китайците ще ви превземат и първо ще закрият хокея! - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Канада ще понесе последствия, ако сключи търговска сделка с Китай, заяви президентът на САЩ Доналд Тръмп.

„Ако те сключат сделка с Китай, ние ще направим нещо значително. Ако сключат сделката, която искат, Китай ще притежава Канада“, каза той пред репортери.

Според държавния глава на САЩ, Пекин, на първо място, ще сложи край на хокея.

Канадският премиер Марк Карни беше на официално посещение в Китай от 14 до 17 януари – първото посещение на правителствен ръководител от осем години. Карни и президентът Си Дзинпин се споразумяха да засилят търговските и икономическите партньорства и постигнаха споразумения за електрически превозни средства, селскостопански продукти и рибарство.

Миналата седмица американският лидер заяви, че ако Отава постигне сделка с Пекин, Вашингтон незабавно ще наложи 100% мита. Канадският премиер контрира, че страната му не възнамерява да сключва споразумение за свободна търговия с Китай в съответствие със задълженията си по CUSMA.

В началото на януари Bloomberg съобщи, че канадците се опасяват да не станат следващата цел на Тръмп след Гренландия и Венецуела.

През 2025 г. той нарече напускащия премиер Джъстин Трюдо „губернатор на великия щат Канада“ на фона на разногласия относно евентуалното налагане на тарифи върху канадски стоки. По-късно Тръмп заяви, че Канада може да избегне търговските тарифи и да получи военна защита, ако се присъедини към Съединените щати.


САЩ
  • 1 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    13 2 Отговор
    И баба ми казваше:
    "Торбалан ще дойде и ще те отнесе в чувала си, ако не слуша!"
    🤠🤠🤠

    06:50 01.02.2026

  • 2 Данко Харсъзина

    8 3 Отговор
    Китайците вече са ги превзели. Цели канадски отрасли са собсвеност или се управляват от китайци.

    06:52 01.02.2026

  • 3 Психиатър

    9 0 Отговор
    Много пациенти прикриват психопатията и параноята с милосърдие! Фалшиви приказки и двуличие!

    06:55 01.02.2026

  • 4 Как не го е хлопнал

    10 0 Отговор
    някой още по тенджерата този оранжев маЕмун…

    06:56 01.02.2026

  • 5 Лост

    9 1 Отговор
    Моли се да не дойдат Бойко и Шиши,че закрият всичко.

    06:59 01.02.2026

  • 6 Мишел

    5 0 Отговор
    Празни мисли на един празен човек..

    07:08 01.02.2026

  • 7 побърканяк

    5 0 Отговор
    рижия отново доказа, че е по-побъркан и от мен.

    07:09 01.02.2026

  • 8 Мунчо

    4 0 Отговор
    На този рижав скункс, погледа му все в чуждото
    просо! Болен и вече съм убеден, че е рядко некадърен! За една година нищо, едвам ходи, ама със шапка "КРАВАРИЯ",!

    07:12 01.02.2026