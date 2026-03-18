Илияна Йотова за войната в Близкия изток: Трябва да сме готови за всякакви варианти

Стъпките на служебния кабинет за борбата с купуването на гласове са окуражаващи, това коментира президентът Илияна Йотова. Допълни, че се надява предизборна кампания да бъде сблъсък на предложения и идеи. Йотова коментира и че наред с мерките срещу ценовия ръст на горивата, правителството следва да разработи цялостен пакет срещу покачващите се цени и спекулата.

Илияна Йотова - президент на Република България: "Аз лично очаквам един по-цялостен пакет, ако продължи войната.

Никой, разбира се, не пожелава това. Но трябва да сме готови за всякакви варианти и не само по отношение на тези 20 евро, които ще бъдат прибавени, доколкото схванах, от два пъти прага на бедността, а да се разработи един цялостен пакет - не само по отношение на компенсации за горивата, а въобще за покачващите се цени и борбата със спекулата, така че мисля, че това е добра, но само първа стъпка."