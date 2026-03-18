Израелското разузнаване: Режимът в Техеран остава стабилен въпреки призивите за бунт

18 Март, 2026 19:48 451 10

Снимка: БГНЕС/ЕРА
The Washington Post

Израелски официални лица са признали в частни разговори със свои американски партньори, че евентуални масови протести в Иран биха били бързо потушени от властите, показва дипломатическа телеграма на Държавния департамент на САЩ, цитирана от The Washington Post.

Според документа представители на израелските институции са заявили, че Корпусът на стражите на ислямската революция (КСИР) има "надмощие" и би могъл бързо да неутрализира антиправителствени действия. Въпреки публичните послания от страна на Израел и САЩ, в частни разговори е била изразена оценка, че иранската държава "не се пропуква" и е готова да "се бори до край".

Публикацията отразява срещи между американски представители и членове на израелския Съвет за национална сигурност, Министерството на отбраната и Министерството на външните работи.

В същото време израелският премиер Бенямин Нетаняху продължава публично да призовава иранските граждани да се надигнат срещу властта. След последните удари срещу ключови фигури от иранския силов апарат той заяви, че целта е да се създадат условия хората сами да "вземат съдбата си в свои ръце".

Въпреки това, според оценките на израелските представители, способността на Иран да извършва ракетни и дронови атаки остава значителна, което се разглежда като признак за устойчивост на режима. Допълнително, по данни от същите източници, новият върховен лидер Моджтаба Хаменей продължава да упражнява контрол и е тясно свързан с Революционната гвардия.

Анализите сочат също, че иранската опозиция не успява да изгради единен и ефективен фронт, способен да мобилизира значителна вътрешна подкрепа.

Нарастващият брой цивилни жертви и противоречивите сигнали от страна на САЩ и Израел допълнително усложняват ситуацията, като според наблюдатели това отслабва готовността за масови антиправителствени действия в страната.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 БеГемот

    15 0 Отговор
    Вместо да извадят очи изписаха вежди....а бай Дончо е пътник....

    19:51 18.03.2026

  • 2 Българин

    12 0 Отговор
    Никакъв бунт няма да има в Иран. Нетаняху иска цинично да използва протестиращите иранци, макар да знае, че те ще бъдат смазани от репресивния апарат. Но иранците са схванали тази негова тактика и няма да се поддадат.

    19:51 18.03.2026

  • 3 как железният купол ?

    13 0 Отговор
    нещо е поизгнил май

    19:52 18.03.2026

  • 4 Пич

    8 0 Отговор
    Превод:
    - Много яко се прее....... Къде изчезна и Биби, да измисли нещо......

    19:54 18.03.2026

  • 5 ТАКЪВ СИ ГО НАЧУК ЧУК..

    6 0 Отговор
    Тези еврейчета и Тръмп чета Че отърване няма. А казват хитър като евреин и умен като американец. НИЩО ВЯРНО ОТ ТОВА НЯМА.

    19:55 18.03.2026

  • 6 Най Тъпият Диктатор на Русия

    1 6 Отговор
    И Иран си отива
    Куба е на чалъм като се връщат корабите ще минат през там
    Венецуела стана Колония на САЩ

    А Украйна е най силната армия след САЩ!!
    Нато е най голямо от създаването си!!
    А Путин живее във Бункер

    19:55 18.03.2026

  • 7 Мери 1973

    3 0 Отговор
    А истината е че кога най сетне така нареченият режим в Израел ще падне....?Май ако гледаме не иранците имат режим над техните галави а именно в Израел има терористичен режим а скоро Нетянаху и Тръмп ще паднат от власт и дирекно в затвора...?!Предишните власти на Израел докараха над 6 млн.еврейи в Израел а днешните лидери на Израел са прокудии от страната над 2 млн.души сами за 3 години...?

    19:56 18.03.2026

  • 8 Ще мрът чалми то е ясно

    0 2 Отговор
    Поне няма да има атомни бомби да летят после по нормалните Страни

    19:56 18.03.2026

  • 9 Шалепин

    0 1 Отговор
    Всички комунисти са се обединили срещу Америка и Израел.

    19:56 18.03.2026

  • 10 Ами сега?

    0 0 Отговор
    Ами сега?

    19:59 18.03.2026

