Израелското разузнаване: Режимът в Техеран остава стабилен въпреки призивите за бунт

Израелски официални лица са признали в частни разговори със свои американски партньори, че евентуални масови протести в Иран биха били бързо потушени от властите, показва дипломатическа телеграма на Държавния департамент на САЩ, цитирана от The Washington Post.

Според документа представители на израелските институции са заявили, че Корпусът на стражите на ислямската революция (КСИР) има "надмощие" и би могъл бързо да неутрализира антиправителствени действия. Въпреки публичните послания от страна на Израел и САЩ, в частни разговори е била изразена оценка, че иранската държава "не се пропуква" и е готова да "се бори до край".

Публикацията отразява срещи между американски представители и членове на израелския Съвет за национална сигурност, Министерството на отбраната и Министерството на външните работи.

В същото време израелският премиер Бенямин Нетаняху продължава публично да призовава иранските граждани да се надигнат срещу властта. След последните удари срещу ключови фигури от иранския силов апарат той заяви, че целта е да се създадат условия хората сами да "вземат съдбата си в свои ръце".

Въпреки това, според оценките на израелските представители, способността на Иран да извършва ракетни и дронови атаки остава значителна, което се разглежда като признак за устойчивост на режима. Допълнително, по данни от същите източници, новият върховен лидер Моджтаба Хаменей продължава да упражнява контрол и е тясно свързан с Революционната гвардия.

Анализите сочат също, че иранската опозиция не успява да изгради единен и ефективен фронт, способен да мобилизира значителна вътрешна подкрепа.

Нарастващият брой цивилни жертви и противоречивите сигнали от страна на САЩ и Израел допълнително усложняват ситуацията, като според наблюдатели това отслабва готовността за масови антиправителствени действия в страната.