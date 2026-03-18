Говори Москва: Русия е възмутена от убийството на ирански лидери

Русия осъди "убийството" на иранските лидери при американско-израелски въздушни удари, съобщава "Ройтерс".

Позицията ѝ идва ден, след като полуофициалната иранска информационна агенция "Фарс" потвърди, че старши съветник на покойния върховен лидер на Иран аятолах Али Хаменей е бил убит в Техеран.

"Ние недвусмислено осъждаме всякакви действия, насочени към увреждане на здравето или дори убийство или елиминиране на членове на ръководството на суверенен и независим Иран, както и на други държави. Осъждаме подобни действия", подчерта говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, когато беше попитан за реакцията на Русия на смъртта на Али Лариджани.

Русия, която построи и помага за експлоатацията на единствената атомна електроцентрала на Иран, остро разкритикува американско-израелските въздушни удари срещу Иран - неин близък партньор, и призова за незабавно прекратяване на огъня и преговори.

Вчера "Уолстрийт Джърнъл" съобщи, че Русия разширява обмена на разузнавателна информация и военното си сътрудничество с Техеран, предоставяйки сателитни изображения и подобрена технология за дронове, за да помогне на ислямската република да атакува американските сили в региона.

На въпрос за тази информация Песков отбеляза, че това е фалшива новина: "Както знаете, в момента циркулират много различни съобщения за тази война. По-голямата част от тях не са нищо повече от дезинформация, така че не смятаме за необходимо да коментираме всяко едно от тях".

"Официални представители на Съединените щати обаче направиха изявления по този въпрос, като самите те заявиха, че нямат информация по темата", добави той.