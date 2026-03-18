Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Свят »
Русия »
Говори Москва: Русия е възмутена от убийството на ирански лидери

18 Март, 2026 21:18 709 21

  • русия-
  • иран-
  • дмитрий песков-
  • ракети-
  • аятолах али хаменей-
  • сащ-
  • доналд тръмп

Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

Русия осъди "убийството" на иранските лидери при американско-израелски въздушни удари, съобщава "Ройтерс".

Позицията ѝ идва ден, след като полуофициалната иранска информационна агенция "Фарс" потвърди, че старши съветник на покойния върховен лидер на Иран аятолах Али Хаменей е бил убит в Техеран.

"Ние недвусмислено осъждаме всякакви действия, насочени към увреждане на здравето или дори убийство или елиминиране на членове на ръководството на суверенен и независим Иран, както и на други държави. Осъждаме подобни действия", подчерта говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, когато беше попитан за реакцията на Русия на смъртта на Али Лариджани.

Русия, която построи и помага за експлоатацията на единствената атомна електроцентрала на Иран, остро разкритикува американско-израелските въздушни удари срещу Иран - неин близък партньор, и призова за незабавно прекратяване на огъня и преговори.

Вчера "Уолстрийт Джърнъл" съобщи, че Русия разширява обмена на разузнавателна информация и военното си сътрудничество с Техеран, предоставяйки сателитни изображения и подобрена технология за дронове, за да помогне на ислямската република да атакува американските сили в региона.

На въпрос за тази информация Песков отбеляза, че това е фалшива новина: "Както знаете, в момента циркулират много различни съобщения за тази война. По-голямата част от тях не са нищо повече от дезинформация, така че не смятаме за необходимо да коментираме всяко едно от тях".

"Официални представители на Съединените щати обаче направиха изявления по този въпрос, като самите те заявиха, че нямат информация по темата", добави той.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 12 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Банан

    14 10 Отговор
    исраел действа като терористична организация

    21:19 18.03.2026

  • 2 Помак

    8 8 Отговор
    Дядя Вова вие сте сила ,мъй с табой дядя !

    21:20 18.03.2026

  • 3 Ганя Путинофила

    13 10 Отговор
    путен пръв отвори кутията на Пандора!
    путен разруши световният правов ред!
    Маскалия пак размъти водата!

    21:22 18.03.2026

  • 4 Яшар

    7 5 Отговор
    Чичо Вова ние сме с табой ! Вие сте стожер на демокрацията по света и спирате гегемона на западнали империализъм

    21:22 18.03.2026

  • 5 Иранците са умни хора!

    6 9 Отговор
    Всички кифли да надянат бурката , да не джафкат много!

    21:23 18.03.2026

  • 6 звезди

    1 5 Отговор
    Аз също съм натъжен!

    21:23 18.03.2026

  • 7 Чичко Паричко

    2 7 Отговор
    За 150-те милиона повече приходи всеки ден, защото приятелят му Тръмп удря своя „съюзник“ Персия, Путин казва ли нещо?

    21:23 18.03.2026

  • 8 Говори Плевен

    7 11 Отговор
    А Русия не е ли възмутена от убийствата на стотици деца в Украйна???

    Коментиран от #18

    21:23 18.03.2026

  • 9 Мишката трепери от страх!

    5 10 Отговор
    Знае какво ще се случи и с него!

    21:24 18.03.2026

  • 10 Пич

    8 4 Отговор
    Какво да се очаква от малоумнци, които започват нещо, без да имат представа как ще го завършат!!! Ако преди това с Иран някой ми беше казал, че са толкова тъпи, нямаше да го повярвам!!! И аз като всички с мозък се уча в движение!!!

    21:24 18.03.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Доналд Тръмп, президент

    3 5 Отговор
    Истинско Безобразие наистина ☝️😄

    21:25 18.03.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Тити

    5 5 Отговор
    Щом Рашистите квичат значи нещата в Иран не вървят.

    Коментиран от #17

    21:27 18.03.2026

  • 15 Хохо Бохо

    4 1 Отговор
    Русия не помага на Иран както краварите на покрайна. Редно е след разузнавателните данни да пресече и десетина червени линии с доставка на хиперзвукови, крилати, ПВо....по краварски образец

    21:29 18.03.2026

  • 16 Гражданин

    3 5 Отговор
    А Русия възмутена ли е от над 50 случая на падане от високи прозорци, падане от лодки, "самоубийство" без причина и т.н.,?!

    21:29 18.03.2026

  • 17 Владимир Путин, президент

    1 5 Отговор

    До коментар #14 от "Тити":

    То и в Русия нещата вървят като в Иран !!!
    Американците хем уж "преговарят", хем здраво ги начесват по канчетата. Ру3нак-дypaк видиш ли някъде, избърши си подметките в него, че и Спасибо ти каже 😁

    21:32 18.03.2026

  • 18 РЕАЛИСТ

    4 1 Отговор

    До коментар #8 от "Говори Плевен":

    Я кажи , къде са тези убити украински деца, бе? Стига с тая глупава пропаганда. Не чувстваш ли, че тук аудиторията има повече умствен капацитет. Това да не са ти националните телевизии.

    21:34 18.03.2026

  • 19 Американците

    2 1 Отговор
    Загубиха и тази война

    21:34 18.03.2026

  • 20 Хахаха

    1 1 Отговор
    Американския войник съществува само по-вицоввте и филмите

    21:35 18.03.2026

  • 21 !!!?

    1 1 Отговор
    Путлер е в шок...защо му трябваше да целува Корана на Кадиров...!!!?

    21:35 18.03.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания