Сергей Шойгу разкри неприятни истини за руската отбрана

Секретарят на руския Съвет за сигурност Сергей Шойгу призна нарастващата ефективност на украинската кампания за удари в дълбокия тил срещу руския военно-промишлен комплекс. Урал вече е на мушката на украинските удари.

Това съобщи Институтът за изследване на войната (ISW).

Украинските удари срещу всички руски федерални субекти са се увеличили почти четирикратно през 2025 г. до 23 000, спрямо 6200 през 2024 г.

Шойгу заяви още, че украинските сили са придобили способността да провеждат въздушни удари срещу цели в Уралския регион и че регионът сега се намира в "зона на непосредствена заплаха".

Шойгу заяви, че "неуточнени държави разработват оръжия и методи с такова темпо, че нито един регион на Русия не може да се чувства в безопасност", и че ситуацията в Близкия изток увеличава заплахите от терористични атаки срещу критична руска инфраструктура.

Признанието на Шойгу за повишената ефективност на украинската кампания за удари с дълъг обсег е достойно за внимание, тъй като руските официални лица обикновено омаловажават нейните ефекти.

Изявленията на Шойгу може да са част от усилие за създаване на информационна обстановка, което има за цел да подчертае, че въздействието на войната засяга цяла Русия, а не само граничните региони близо до фронтовата линия, потенциално за да оправдае бъдеща поредица от мобилизации и продължителни широкомащабни прекъсвания на интернет.

Украйна залага на интегрирането на изкуствен интелект (AI) и задълбочаването на сътрудничеството в областта на отбраната с Обединеното кралство, за да повиши ефективността на бойното поле и да укрепи дългосрочните си технологични предимства.

На 17 март украинският министър на отбраната Михаил Федоров обяви, че украинското Министерство на отбраната (МО) създава Център за изкуствен интелект в отбраната A1 с подкрепата на Обединеното кралство, за да превърне данните от бойното поле в автономни системи и да разшири възможностите в областта на войната с дронове, ударите на средно разстояние, дълбоките удари и артилерията.

Президентът на Украйна Володимир Зеленски и министър-председателят на Обединеното кралство Киър Стармър публикуваха съвместно изявление на 17 март, в което се посочва, че Украйна и Обединеното кралство ще разширят съвместното сътрудничество в отбранителната промишленост, включително производството на дронове, за да подкрепят нуждите на Украйна на бойното поле и да развият британския експертен опит.