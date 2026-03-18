Сергей Шойгу разкри неприятни истини за руската отбрана

Секретарят на руския Съвет за сигурност Сергей Шойгу призна нарастващата ефективност на украинската кампания за удари в дълбокия тил срещу руския военно-промишлен комплекс. Урал вече е на мушката на украинските удари.
Това съобщи Институтът за изследване на войната (ISW).
Украинските удари срещу всички руски федерални субекти са се увеличили почти четирикратно през 2025 г. до 23 000, спрямо 6200 през 2024 г.
Шойгу заяви още, че украинските сили са придобили способността да провеждат въздушни удари срещу цели в Уралския регион и че регионът сега се намира в "зона на непосредствена заплаха".
Шойгу заяви, че "неуточнени държави разработват оръжия и методи с такова темпо, че нито един регион на Русия не може да се чувства в безопасност", и че ситуацията в Близкия изток увеличава заплахите от терористични атаки срещу критична руска инфраструктура.
Признанието на Шойгу за повишената ефективност на украинската кампания за удари с дълъг обсег е достойно за внимание, тъй като руските официални лица обикновено омаловажават нейните ефекти.
Изявленията на Шойгу може да са част от усилие за създаване на информационна обстановка, което има за цел да подчертае, че въздействието на войната засяга цяла Русия, а не само граничните региони близо до фронтовата линия, потенциално за да оправдае бъдеща поредица от мобилизации и продължителни широкомащабни прекъсвания на интернет.
Украйна залага на интегрирането на изкуствен интелект (AI) и задълбочаването на сътрудничеството в областта на отбраната с Обединеното кралство, за да повиши ефективността на бойното поле и да укрепи дългосрочните си технологични предимства.
На 17 март украинският министър на отбраната Михаил Федоров обяви, че украинското Министерство на отбраната (МО) създава Център за изкуствен интелект в отбраната A1 с подкрепата на Обединеното кралство, за да превърне данните от бойното поле в автономни системи и да разшири възможностите в областта на войната с дронове, ударите на средно разстояние, дълбоките удари и артилерията.
Президентът на Украйна Володимир Зеленски и министър-председателят на Обединеното кралство Киър Стармър публикуваха съвместно изявление на 17 март, в което се посочва, че Украйна и Обединеното кралство ще разширят съвместното сътрудничество в отбранителната промишленост, включително производството на дронове, за да подкрепят нуждите на Украйна на бойното поле и да развият британския експертен опит.
1 Зеленски бомби Путин
18:52 18.03.2026
2 Без майтап
Коментиран от #22
18:52 18.03.2026
3 Дика
18:52 18.03.2026
4 брикс
Коментиран от #9
18:53 18.03.2026
5 Атина Палада
18:53 18.03.2026
6 реалистъ
Коментиран от #57
18:53 18.03.2026
7 Путин
Ние свляме по 100-200 дрона на вечер със наше рафинерии
И нашите военни унищожават по 2000 дрона на ден със телата си
Факт
Коментиран от #19
18:54 18.03.2026
8 Какво ти пука
Ета проста Измет!!!
Коментиран от #55
18:54 18.03.2026
9 Атина Палада
До коментар #4 от "брикс":Еврото е игра на понци според шефа на Бундесбанк.
Коментиран от #28
18:54 18.03.2026
10 Шойгу няма ли си друга работа,
Какъв нахал!
Коментиран от #18
18:55 18.03.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Никога Русия не е била по слаба
Най простото момче стъпвало някога в кремъл
18:55 18.03.2026
13 тероРаша
Коментиран от #77
18:56 18.03.2026
14 Баба Гицка
18:56 18.03.2026
15 Атина Палада
Коментиран от #20, #60
18:57 18.03.2026
16 Избихте 20 милиона руснаци
а все не можете да превземете една Москва.
Смешници
18:57 18.03.2026
17 А соловоев призна в ефир че
А Путин каза че всичко е наред и санкцийте вредят само на запада
Русия има дори Хляб и Сланина за тежките зимни месеци
Коментиран от #67
18:57 18.03.2026
18 Атина Палада
До коментар #10 от "Шойгу няма ли си друга работа,":Аааааа,Мунчо е пепеец .Ваш е ! Ние ще си гласуваме за Коце,а вие Петроханци с фонтанелите и за Мунчо..
Коментиран от #25, #47
18:58 18.03.2026
19 И ако наредиш на Рускините
До коментар #7 от "Путин":Да Пръскат Спин по Европа след 10 години ще победиш Украйна
Коментиран от #43
18:59 18.03.2026
20 Атина Палада
До коментар #15 от "Атина Палада":КолежКЕ,не мисли за Русия! Тя е Империя! Мисли за България,която в момента е в нищото..
Коментиран от #63, #69
18:59 18.03.2026
21 предложение
Коментиран от #29, #30
19:00 18.03.2026
22 Мдаа
До коментар #2 от "Без майтап":Ще подскажа, нов модел на малки и обединени блокове борещи се за общото добро и мирно съжителство.
Времето на империите приключи !
19:01 18.03.2026
23 Пророчество
19:01 18.03.2026
24 ГОЛЕМ СМЕХ
19:01 18.03.2026
25 Копейкин Костя
До коментар #18 от "Атина Палада":Копринкаджиите ще гласуват под строй за женерал Румен Грипенов Решетников!
19:01 18.03.2026
26 Тази
Та по темата.Русия вместо да хленчи,ще трябва да свиква с новите реалности на фронта и да е наясно със стратегията на Украйна:"Освобождаване на всички окупирани територии,ликвидиране на окупационните войски на врага на терен и определяне на една,широка около петдесет мили неутрална зона,под контрола на НАТО".
19:02 18.03.2026
27 Ночко
19:02 18.03.2026
28 Тук си права
До коментар #9 от "Атина Палада":Независимо дали си Палада.
Европейската централна банка спуска някакъв измислен курс и според него еврото е номер едно в кавички.
Няма производство няма икономика Европа всички горива и ние си мислим че не ни лъжат
Коментиран от #32
19:03 18.03.2026
29 Румен Решетников
До коментар #21 от "предложение":Всички петолъчници да заминават за Украйна да се бият за Матушката си!
19:03 18.03.2026
30 НАТО НИ БРАНИ, ЕС НИ ХРАНИ
До коментар #21 от "предложение":България е НАТО....може да немаме нищо, но Путин не смее да ни пипне.
19:03 18.03.2026
31 Не допускам Шойгу да
19:04 18.03.2026
32 Атина Палада
До коментар #28 от "Тук си права":Аааааа,не аз а шефа на Бундесбанк...Той го твърди това .Така,че можеш да кажеш ,че той е прав..Аз само доведох инфото тук у форума.
Коментиран от #48
19:05 18.03.2026
33 Само двама
19:06 18.03.2026
34 Рамбо
19:06 18.03.2026
35 Владимир Путин, президент
Скоро ковем с дъски и греди окната в Масква 😁
Коментиран от #41
19:06 18.03.2026
36 руската мечка
19:07 18.03.2026
37 .....
19:08 18.03.2026
38 Не Шойгу
Коментиран от #40
19:09 18.03.2026
39 Мим
Коментиран от #49
19:09 18.03.2026
40 Владимир Путин, президент
До коментар #38 от "Не Шойгу":"....Шойгу друго каза..."
Сигур Все по плану, таварищи ? 😁
19:10 18.03.2026
41 Атина Палада
До коментар #35 от "Владимир Путин, президент":Европейски финансисти показаха сметките..Русия само за две седмици гушнала 10(десет) млрд долара от покачените цени на нефта .
Айде със здрав си остани:)
Коментиран от #45, #50, #51, #59, #73
19:11 18.03.2026
42 Болен мозък
19:11 18.03.2026
43 Русия е на първо място не само
До коментар #19 от "И ако наредиш на Рускините":по спин, но и по сифилис. “Рекорден ръст на сифилис в Русия. В Русия се наблюдава рязко увеличение на случаите на сифилис на фона на общ спад в честотата на полово предаваните инфекции (ППИ). Това съобщи изданието „Комерсант“, като анализира данни на Росстат. Увеличението на случаите е 64%. Сифилисът е най-разпространен сред мъжете над 40 години. „Покачването на цените на презервативите и мрачната статистика за намаляващите им продажби карат човек да се запита колко дълго ще бъде възможно да се поддържат горе-долу стабилни нива на заболеваемост“, отбелязва Вадим Покровски, ръководител на специализирания изследователски отдел за превенция и контрол на СПИН в Научноизследователския институт по епидемиология на Роспотребнадзор. Експертът също така свързва разпространението на инфекцията със слабото медийно отразяване.“
19:12 18.03.2026
44 стоян георгиев
Коментиран от #58
19:12 18.03.2026
45 стоян георгиев
До коментар #41 от "Атина Палада":Каква файда като за същото време е дала двойно за оръжие?
19:13 18.03.2026
46 Ъхъ!!!
19:14 18.03.2026
47 Костя дЪ простя е бастун на Бойко
До коментар #18 от "Атина Палада":Значи ще гласувате за ГЕРБ Ново начало.
Коментиран от #54
19:14 18.03.2026
48 Браво
До коментар #32 от "Атина Палада":Някой да започне да казва истината
19:15 18.03.2026
49 Атина Палада
До коментар #39 от "Мим":Зеленото човече е най удобно на Русия..
Зеленото човече обезоръжи натовските държави,изсмука им и кинтите и ги остави по долни г@щи- без оръжие,без пари и накрая и без нафта...Сега и Тръмп се отрече от тях...И кво стана с Матю? Нема го...ушело.
Коментиран от #52, #56, #68
19:15 18.03.2026
50 Владимир Путин, президент
До коментар #41 от "Атина Палада":".....Русия само за две седмици гушнала 10(десет) млрд долара..."
Русия е гушнала букета, а кинтите някой олигарх.
Стягай дъските, да не пищиш после на умрело, ама мен пачему 😁
19:17 18.03.2026
51 Mopдор трябва да бъде разрушен !
До коментар #41 от "Атина Палада":И какво го топли това обикновения руски гражданин ?
Парите както винаги ще бъдат откраднати от фашистката хунта в Кремъл.
19:17 18.03.2026
52 стоян георгиев
До коментар #49 от "Атина Палада":Така е руснаците не умират по фронтовете и не изгарят техните заводи в тила...
19:17 18.03.2026
53 Копейки
19:17 18.03.2026
54 Атина Палада
До коментар #47 от "Костя дЪ простя е бастун на Бойко":Не,не мисля! Боко и новото начало,заедно с Пепейците са заедно.Сега и Мунчо се присъединява към тях! Затова и жена му на Мунчо се отрече от него.
19:18 18.03.2026
55 То че Руският народ е Измет е ясно
До коментар #8 от "Какво ти пука":Но това нещо за да се постигне с се трудили Ленин и сталин
Десетилетия наред Малоумен народ лесен за управляване
Сега Путин ще унищожи малоумните Руснаци и ще внесът Турци и Кюрди които са Умни и работливи и язък на Труда на хората
Коментиран от #66
19:18 18.03.2026
56 Многоходовото
До коментар #49 от "Атина Палада":градинско джудже Хаяско провали специалната ВО, унищожи 2 милиона руски войници и фалира Русия. Сега проси заеми от господаря си Китай.
19:19 18.03.2026
57 Ами ДА...!
До коментар #6 от "реалистъ":Имах си аз,да не е най-милитаризираната държава!
60 държави я тъпчат с оръжия и крешят-
,До последният Украинец!"
19:20 18.03.2026
58 Волгата, Копейката и Евгени Минчеф
До коментар #44 от "стоян георгиев":И ние не сме ходили 🥳
Коментиран от #61
19:20 18.03.2026
59 Този коментар е премахнат от модератор.
60 За еврото съм съгласен
До коментар #15 от "Атина Палада":Но тук праща ти се иска да е така и преиграваш
19:23 18.03.2026
61 стоян георгиев
До коментар #58 от "Волгата, Копейката и Евгени Минчеф":Да ама шойгу не мджата не .нил кьопав от малък!
19:25 18.03.2026
62 Руски Z-блогъри в ступор заради
😂
Коментиран от #70
19:25 18.03.2026
63 Лелее малеее
До коментар #20 от "Атина Палада":руската ко.ина била империя....ша ма умориш от смех...хаа ха
19:25 18.03.2026
64 Този коментар е премахнат от модератор.
65 Хахахаха
19:27 18.03.2026
66 Владимир Путин, президент
До коментар #55 от "То че Руският народ е Измет е ясно":Много кадърни руснаци са с турски корени, например Турчинов, Турчински, Турков и т.н.
Интересното и много показателно, че няма нито една руска фамилия Русич, Русков, Руснаков, което е разбираемо впредвид печалната СВО. Спед войната най- популярните руски фамилии се очертават Беглецов, Трусич, Бездарь, Неуметко 😄
19:27 18.03.2026
67 Соловьов:
До коментар #17 от "А соловоев призна в ефир че":"И как да произвеждаме? Как да купуваме части? Всеки на фронта крещи: "Имаме нужда от "Мавик" (китайска безпилотна платформа за наблюдение, която успешно се преработва и във FPV дронове-камикадзе). Но те трябва да бъдат платени и доставени. С какви пари? Фронтът вика: "Дайте". А пари - няма", заключи Соловьов.
😂
19:28 18.03.2026
68 град София
До коментар #49 от "Атина Палада":Русия сама се прецака и потъна. Дали Зеленски ще е президент, дали Залужни или Буданов, това е без значение. Най-важното за Русия е че не успя да постигне целта си - поставяне на проруско правителство в Украйна.
19:31 18.03.2026
69 В Русия бият тревога, положението на
До коментар #20 от "Атина Палада":икономиката и бизнеса е катастрофално. Причината - огромните загуби, заеми и милиардите дългове на предприятията. Инвестиции на практика няма. Повече от 50% от фабриките и заводите са фалирали и са освободили служителите си. Държавните корпорации ("Роскосмос", "Росатом", "Ростех") дължат на предприятията огромни суми, които не могат да платят. Когато голям клиент като държавата не си плати поръчките, производствената верига просто се разпада.
Коментиран от #72
19:32 18.03.2026
70 стоян георгиев
До коментар #62 от "Руски Z-блогъри в ступор заради":Трудно е да обясняваш на мъж дето пише че е гъркиня за романов.той знае само трите руски канала във фейса дето му спускат опорките.друго не го интерасува.
19:32 18.03.2026
71 Лама Шойгу, Лама Пусин и Лама Лавров😂
19:32 18.03.2026
72 стоян георгиев
До коментар #69 от "В Русия бият тревога, положението на":Всичкоме супер в русия.питай волгин.
19:33 18.03.2026
73 Безспорен факт
До коментар #41 от "Атина Палада":Русия катастрофира и в икономически и във военнен аспект. А в геополитечски план Русия катастрофира стратегически и фатално. В момента влиянието на Русия е само и единствено в една държава в света - Беларус.
Коментиран от #75
19:38 18.03.2026
74 Васил
19:39 18.03.2026
75 стоян георгиев
До коментар #73 от "Безспорен факт":Бг трола не му пука.той си е в ес и нато.заплатата.му е в евро.важно му е само путин да е номер едно защото го прави щастлив само чуждото нещастие.
19:46 18.03.2026
76 Този коментар е премахнат от модератор.
77 Хахахаха
До коментар #13 от "тероРаша":За 4 години, путин стигна от Киев до Донецк!
19:57 18.03.2026