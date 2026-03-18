Сергей Шойгу разкри неприятни истини за руската отбрана
Сергей Шойгу разкри неприятни истини за руската отбрана

18 Март, 2026 18:48 1 936 77

Признанието на Шойгу за повишената ефективност на украинската кампания за удари с дълъг обсег е достойно за внимание, тъй като руските официални лица обикновено омаловажават нейните ефекти

The Institute for the Study of War

Секретарят на руския Съвет за сигурност Сергей Шойгу призна нарастващата ефективност на украинската кампания за удари в дълбокия тил срещу руския военно-промишлен комплекс. Урал вече е на мушката на украинските удари.

Това съобщи Институтът за изследване на войната (ISW).

Украинските удари срещу всички руски федерални субекти са се увеличили почти четирикратно през 2025 г. до 23 000, спрямо 6200 през 2024 г.

Шойгу заяви още, че украинските сили са придобили способността да провеждат въздушни удари срещу цели в Уралския регион и че регионът сега се намира в "зона на непосредствена заплаха".

Шойгу заяви, че "неуточнени държави разработват оръжия и методи с такова темпо, че нито един регион на Русия не може да се чувства в безопасност", и че ситуацията в Близкия изток увеличава заплахите от терористични атаки срещу критична руска инфраструктура.

Признанието на Шойгу за повишената ефективност на украинската кампания за удари с дълъг обсег е достойно за внимание, тъй като руските официални лица обикновено омаловажават нейните ефекти.

Изявленията на Шойгу може да са част от усилие за създаване на информационна обстановка, което има за цел да подчертае, че въздействието на войната засяга цяла Русия, а не само граничните региони близо до фронтовата линия, потенциално за да оправдае бъдеща поредица от мобилизации и продължителни широкомащабни прекъсвания на интернет.

Украйна залага на интегрирането на изкуствен интелект (AI) и задълбочаването на сътрудничеството в областта на отбраната с Обединеното кралство, за да повиши ефективността на бойното поле и да укрепи дългосрочните си технологични предимства.

На 17 март украинският министър на отбраната Михаил Федоров обяви, че украинското Министерство на отбраната (МО) създава Център за изкуствен интелект в отбраната A1 с подкрепата на Обединеното кралство, за да превърне данните от бойното поле в автономни системи и да разшири възможностите в областта на войната с дронове, ударите на средно разстояние, дълбоките удари и артилерията.

Президентът на Украйна Володимир Зеленски и министър-председателят на Обединеното кралство Киър Стармър публикуваха съвместно изявление на 17 март, в което се посочва, че Украйна и Обединеното кралство ще разширят съвместното сътрудничество в отбранителната промишленост, включително производството на дронове, за да подкрепят нуждите на Украйна на бойното поле и да развият британския експертен опит.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Зеленски бомби Путин

    29 26 Отговор
    Кво руско ПВО, кви пет евро.

    18:52 18.03.2026

  • 2 Без майтап

    15 24 Отговор
    Световният ред започна, след разпада на СССР. Какво ли ще се случи след разпада на РФ и САШ?

    Коментиран от #22

    18:52 18.03.2026

  • 3 Дика

    22 12 Отговор
    Тия удари скоро няма да спрат.

    18:52 18.03.2026

  • 4 брикс

    16 12 Отговор
    е игра на домино.

    Коментиран от #9

    18:53 18.03.2026

  • 5 Атина Палада

    18 9 Отговор
    Институтът на Вики курабията:))

    18:53 18.03.2026

  • 6 реалистъ

    32 20 Отговор
    Другарят Путин преди 4 години обеща демилитаризация на Украйна, а днес тя е най-милитаризираната държава в Европа и нанася удари по цялата територия на Русия.

    Коментиран от #57

    18:53 18.03.2026

  • 7 Путин

    24 12 Отговор
    Не е вярно генералът къже
    Ние свляме по 100-200 дрона на вечер със наше рафинерии

    И нашите военни унищожават по 2000 дрона на ден със телата си

    Факт

    Коментиран от #19

    18:54 18.03.2026

  • 8 Какво ти пука

    25 11 Отговор
    Както казва Путин за Руският народ

    Ета проста Измет!!!

    Коментиран от #55

    18:54 18.03.2026

  • 9 Атина Палада

    11 16 Отговор

    До коментар #4 от "брикс":

    Еврото е игра на понци според шефа на Бундесбанк.

    Коментиран от #28

    18:54 18.03.2026

  • 10 Шойгу няма ли си друга работа,

    26 14 Отговор
    че се заяжда с нашите копейки? Ами като получат инфаркт, кой ще гласува за Коцето и Мунчо?
    Какъв нахал!

    Коментиран от #18

    18:55 18.03.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Никога Русия не е била по слаба

    27 14 Отговор
    Никога Русия не е имала по глупав Диктатор
    Най простото момче стъпвало някога в кремъл

    18:55 18.03.2026

  • 13 тероРаша

    25 13 Отговор
    За 4 години Сталин стигна до Берлин, а Путин не може да стигне до Киев.

    Коментиран от #77

    18:56 18.03.2026

  • 14 Баба Гицка

    17 10 Отговор
    Така,така баби, ще си отиде Путинчо

    18:56 18.03.2026

  • 15 Атина Палада

    21 8 Отговор
    Типичен мазен руски еленовъд.....с такива като него,Русия няма шанс да оцелее

    Коментиран от #20, #60

    18:57 18.03.2026

  • 16 Избихте 20 милиона руснаци

    13 17 Отговор
    за 4 години. И П ..... умря.......
    а все не можете да превземете една Москва.
    Смешници

    18:57 18.03.2026

  • 17 А соловоев призна в ефир че

    18 11 Отговор
    Без пари Русия няма да има необходимите оръжия за водене на войната

    А Путин каза че всичко е наред и санкцийте вредят само на запада
    Русия има дори Хляб и Сланина за тежките зимни месеци

    Коментиран от #67

    18:57 18.03.2026

  • 18 Атина Палада

    7 12 Отговор

    До коментар #10 от "Шойгу няма ли си друга работа,":

    Аааааа,Мунчо е пепеец .Ваш е ! Ние ще си гласуваме за Коце,а вие Петроханци с фонтанелите и за Мунчо..

    Коментиран от #25, #47

    18:58 18.03.2026

  • 19 И ако наредиш на Рускините

    16 8 Отговор

    До коментар #7 от "Путин":

    Да Пръскат Спин по Европа след 10 години ще победиш Украйна

    Коментиран от #43

    18:59 18.03.2026

  • 20 Атина Палада

    11 10 Отговор

    До коментар #15 от "Атина Палада":

    КолежКЕ,не мисли за Русия! Тя е Империя! Мисли за България,която в момента е в нищото..

    Коментиран от #63, #69

    18:59 18.03.2026

  • 21 предложение

    14 13 Отговор
    Всички разбирачи-евроатлантици, които са се събрали да коментират тук, да се товарят на двете надуваеми лодки, които придобихме в следствие членството ни в НАТО и да отиват да вардят Ормузкия проток от иранските дронове!

    Коментиран от #29, #30

    19:00 18.03.2026

  • 22 Мдаа

    7 3 Отговор

    До коментар #2 от "Без майтап":

    Ще подскажа, нов модел на малки и обединени блокове борещи се за общото добро и мирно съжителство.
    Времето на империите приключи !

    19:01 18.03.2026

  • 23 Пророчество

    17 7 Отговор
    Шойгу. Още един, който ще се подхлъзне и ще падне от 16-ия етаж поради небрежност.

    19:01 18.03.2026

  • 24 ГОЛЕМ СМЕХ

    13 9 Отговор
    Зеленски бомби Путин. Зеленски агресор, Путин жертва.

    19:01 18.03.2026

  • 25 Копейкин Костя

    12 9 Отговор

    До коментар #18 от "Атина Палада":

    Копринкаджиите ще гласуват под строй за женерал Румен Грипенов Решетников!

    19:01 18.03.2026

  • 26 Тази

    10 12 Отговор
    новина е от вчера.Четох я в .медиапул.
    Та по темата.Русия вместо да хленчи,ще трябва да свиква с новите реалности на фронта и да е наясно със стратегията на Украйна:"Освобождаване на всички окупирани територии,ликвидиране на окупационните войски на врага на терен и определяне на една,широка около петдесет мили неутрална зона,под контрола на НАТО".

    19:02 18.03.2026

  • 27 Ночко

    6 10 Отговор
    Оня,вляво на снимката гледа като теле,гаранция,че е предозирал!

    19:02 18.03.2026

  • 28 Тук си права

    12 12 Отговор

    До коментар #9 от "Атина Палада":

    Независимо дали си Палада.
    Европейската централна банка спуска някакъв измислен курс и според него еврото е номер едно в кавички.
    Няма производство няма икономика Европа всички горива и ние си мислим че не ни лъжат

    Коментиран от #32

    19:03 18.03.2026

  • 29 Румен Решетников

    9 12 Отговор

    До коментар #21 от "предложение":

    Всички петолъчници да заминават за Украйна да се бият за Матушката си!

    19:03 18.03.2026

  • 30 НАТО НИ БРАНИ, ЕС НИ ХРАНИ

    7 9 Отговор

    До коментар #21 от "предложение":

    България е НАТО....може да немаме нищо, но Путин не смее да ни пипне.

    19:03 18.03.2026

  • 31 Не допускам Шойгу да

    10 11 Отговор
    е дал подобни изявления в социалните мрежи.Пред коя медия Шойгу е направил въпросните изявления, които ISW ни съобщава?

    19:04 18.03.2026

  • 32 Атина Палада

    7 7 Отговор

    До коментар #28 от "Тук си права":

    Аааааа,не аз а шефа на Бундесбанк...Той го твърди това .Така,че можеш да кажеш ,че той е прав..Аз само доведох инфото тук у форума.

    Коментиран от #48

    19:05 18.03.2026

  • 33 Само двама

    1 18 Отговор
    са русофобите,които замърсяват ефира тук! Платени сорос ки подлоги небългари,лъжат и мразят за центове!

    19:06 18.03.2026

  • 34 Рамбо

    6 9 Отговор
    Тия и двамата са прелюбодейци, крадци и предатели. Сталин щеше да ги разстреля незабавно!

    19:06 18.03.2026

  • 35 Владимир Путин, президент

    13 7 Отговор
    Рузките чалми почва им светва червената ламбичка ама твърде късно !!! Чувам че Русията нямало що да бърза, все по плану таварищи, все по плану ☝️
    Скоро ковем с дъски и греди окната в Масква 😁

    Коментиран от #41

    19:06 18.03.2026

  • 36 руската мечка

    9 9 Отговор
    пак ще играе казачок по команда на САЩ, ако ли не ще гризне голямото дръвце.

    19:07 18.03.2026

  • 37 .....

    12 8 Отговор
    Руските блогъри са в шок от безпомощността на руското ПВО.

    19:08 18.03.2026

  • 38 Не Шойгу

    7 9 Отговор
    Института на Вики КУРабията си ги съчинява. Шойгу друго каза, но който не чете, така ще го лъжат.

    Коментиран от #40

    19:09 18.03.2026

  • 39 Мим

    9 10 Отговор
    Това говори,че Русия трябва да вземе сериозни мерки и масиране многоцелеви постоянни и силни удари да сломи зеленото човече,а и да не го пази,а да го ликвидира.Действайте вече без милост,щото тези ястреби искат да ви тормозят.За един убит руснак,трябва да има 32 убити укри .Само напред и по сериозно...

    Коментиран от #49

    19:09 18.03.2026

  • 40 Владимир Путин, президент

    12 5 Отговор

    До коментар #38 от "Не Шойгу":

    "....Шойгу друго каза..."

    Сигур Все по плану, таварищи ? 😁

    19:10 18.03.2026

  • 41 Атина Палада

    8 12 Отговор

    До коментар #35 от "Владимир Путин, президент":

    Европейски финансисти показаха сметките..Русия само за две седмици гушнала 10(десет) млрд долара от покачените цени на нефта .
    Айде със здрав си остани:)

    Коментиран от #45, #50, #51, #59, #73

    19:11 18.03.2026

  • 42 Болен мозък

    5 7 Отговор
    Русия е голема. Може да поеме хиляди ракети....

    19:11 18.03.2026

  • 43 Русия е на първо място не само

    11 7 Отговор

    До коментар #19 от "И ако наредиш на Рускините":

    по спин, но и по сифилис. “Рекорден ръст на сифилис в Русия. В Русия се наблюдава рязко увеличение на случаите на сифилис на фона на общ спад в честотата на полово предаваните инфекции (ППИ). Това съобщи изданието „Комерсант“, като анализира данни на Росстат. Увеличението на случаите е 64%. Сифилисът е най-разпространен сред мъжете над 40 години. „Покачването на цените на презервативите и мрачната статистика за намаляващите им продажби карат човек да се запита колко дълго ще бъде възможно да се поддържат горе-долу стабилни нива на заболеваемост“, отбелязва Вадим Покровски, ръководител на специализирания изследователски отдел за превенция и контрол на СПИН в Научноизследователския институт по епидемиология на Роспотребнадзор. Експертът също така свързва разпространението на инфекцията със слабото медийно отразяване.“

    19:12 18.03.2026

  • 44 стоян георгиев

    9 5 Отговор
    Шойгу никога не е бил войник.интересна работа дръгари.тоя.льохман ръководеше руските богатири а не е бил даже и като наборник в армията...

    Коментиран от #58

    19:12 18.03.2026

  • 45 стоян георгиев

    8 5 Отговор

    До коментар #41 от "Атина Палада":

    Каква файда като за същото време е дала двойно за оръжие?

    19:13 18.03.2026

  • 46 Ъхъ!!!

    12 6 Отговор
    Тия в Кремъл имат светкавична мисъл!? На петата година от Великото СВО се досетиха, че ще им бомбят логистиката и трябва да се взимат мерки!?! Молодцы мудреци, бравос!

    19:14 18.03.2026

  • 47 Костя дЪ простя е бастун на Бойко

    6 6 Отговор

    До коментар #18 от "Атина Палада":

    Значи ще гласувате за ГЕРБ Ново начало.

    Коментиран от #54

    19:14 18.03.2026

  • 48 Браво

    6 6 Отговор

    До коментар #32 от "Атина Палада":

    Някой да започне да казва истината

    19:15 18.03.2026

  • 49 Атина Палада

    6 12 Отговор

    До коментар #39 от "Мим":

    Зеленото човече е най удобно на Русия..
    Зеленото човече обезоръжи натовските държави,изсмука им и кинтите и ги остави по долни г@щи- без оръжие,без пари и накрая и без нафта...Сега и Тръмп се отрече от тях...И кво стана с Матю? Нема го...ушело.

    Коментиран от #52, #56, #68

    19:15 18.03.2026

  • 50 Владимир Путин, президент

    11 6 Отговор

    До коментар #41 от "Атина Палада":

    ".....Русия само за две седмици гушнала 10(десет) млрд долара..."

    Русия е гушнала букета, а кинтите някой олигарх.
    Стягай дъските, да не пищиш после на умрело, ама мен пачему 😁

    19:17 18.03.2026

  • 51 Mopдор трябва да бъде разрушен !

    12 6 Отговор

    До коментар #41 от "Атина Палада":

    И какво го топли това обикновения руски гражданин ?
    Парите както винаги ще бъдат откраднати от фашистката хунта в Кремъл.

    19:17 18.03.2026

  • 52 стоян георгиев

    8 6 Отговор

    До коментар #49 от "Атина Палада":

    Така е руснаците не умират по фронтовете и не изгарят техните заводи в тила...

    19:17 18.03.2026

  • 53 Копейки

    10 7 Отговор
    Няма да се притеснявате. До 1 седмица Путин ще е спаси Аятолаха и Мадуро, до 2 месеца Путин ще е превземе Киев, до 3 месеца ще превземе цяла Европа.

    19:17 18.03.2026

  • 54 Атина Палада

    6 9 Отговор

    До коментар #47 от "Костя дЪ простя е бастун на Бойко":

    Не,не мисля! Боко и новото начало,заедно с Пепейците са заедно.Сега и Мунчо се присъединява към тях! Затова и жена му на Мунчо се отрече от него.

    19:18 18.03.2026

  • 55 То че Руският народ е Измет е ясно

    11 8 Отговор

    До коментар #8 от "Какво ти пука":

    Но това нещо за да се постигне с се трудили Ленин и сталин
    Десетилетия наред Малоумен народ лесен за управляване
    Сега Путин ще унищожи малоумните Руснаци и ще внесът Турци и Кюрди които са Умни и работливи и язък на Труда на хората

    Коментиран от #66

    19:18 18.03.2026

  • 56 Многоходовото

    11 8 Отговор

    До коментар #49 от "Атина Палада":

    градинско джудже Хаяско провали специалната ВО, унищожи 2 милиона руски войници и фалира Русия. Сега проси заеми от господаря си Китай.

    19:19 18.03.2026

  • 57 Ами ДА...!

    11 7 Отговор

    До коментар #6 от "реалистъ":

    Имах си аз,да не е най-милитаризираната държава!
    60 държави я тъпчат с оръжия и крешят-
    ,До последният Украинец!"

    19:20 18.03.2026

  • 58 Волгата, Копейката и Евгени Минчеф

    9 4 Отговор

    До коментар #44 от "стоян георгиев":

    И ние не сме ходили 🥳

    Коментиран от #61

    19:20 18.03.2026

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 За еврото съм съгласен

    0 3 Отговор

    До коментар #15 от "Атина Палада":

    Но тук праща ти се иска да е така и преиграваш

    19:23 18.03.2026

  • 61 стоян георгиев

    5 4 Отговор

    До коментар #58 от "Волгата, Копейката и Евгени Минчеф":

    Да ама шойгу не мджата не .нил кьопав от малък!

    19:25 18.03.2026

  • 62 Руски Z-блогъри в ступор заради

    10 6 Отговор
    взривените руски военни заводи. Руският военен пропагандист Владимир Романов е един от многото Z-канали, които са в ступор и не пестят критики – Романов твърди, че украински разузнавателен дрон е кръжал над завода "Кремний ЕЛ" и е насочвал ракетите, а руското военно министерство не се е погрижило за адекватна ПВО . Защо – защото се занимава да лъже и фалшифицира какво става на фронта, възмущава се Романов. Z-блогърите броят, че предвид броя на ракетите поне 4 украински изтребителя Су би трябвало да са се приближили в известна степен до руската граница и да са изстреляли поне 8 ракети, за да има 7 попадения. Къде ни е ПВО-то, тези изтребители защо не са свалени, питат руските военни пропагандисти.
    😂

    Коментиран от #70

    19:25 18.03.2026

  • 63 Лелее малеее

    7 6 Отговор

    До коментар #20 от "Атина Палада":

    руската ко.ина била империя....ша ма умориш от смех...хаа ха

    19:25 18.03.2026

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 Хахахаха

    9 5 Отговор
    Шойгу незнае. Питайте копейките, те знаят всичко.

    19:27 18.03.2026

  • 66 Владимир Путин, президент

    10 5 Отговор

    До коментар #55 от "То че Руският народ е Измет е ясно":

    Много кадърни руснаци са с турски корени, например Турчинов, Турчински, Турков и т.н.
    Интересното и много показателно, че няма нито една руска фамилия Русич, Русков, Руснаков, което е разбираемо впредвид печалната СВО. Спед войната най- популярните руски фамилии се очертават Беглецов, Трусич, Бездарь, Неуметко 😄

    19:27 18.03.2026

  • 67 Соловьов:

    9 6 Отговор

    До коментар #17 от "А соловоев призна в ефир че":

    "И как да произвеждаме? Как да купуваме части? Всеки на фронта крещи: "Имаме нужда от "Мавик" (китайска безпилотна платформа за наблюдение, която успешно се преработва и във FPV дронове-камикадзе). Но те трябва да бъдат платени и доставени. С какви пари? Фронтът вика: "Дайте". А пари - няма", заключи Соловьов.

    😂

    19:28 18.03.2026

  • 68 град София

    10 5 Отговор

    До коментар #49 от "Атина Палада":

    Русия сама се прецака и потъна. Дали Зеленски ще е президент, дали Залужни или Буданов, това е без значение. Най-важното за Русия е че не успя да постигне целта си - поставяне на проруско правителство в Украйна.

    19:31 18.03.2026

  • 69 В Русия бият тревога, положението на

    8 5 Отговор

    До коментар #20 от "Атина Палада":

    икономиката и бизнеса е катастрофално. Причината - огромните загуби, заеми и милиардите дългове на предприятията. Инвестиции на практика няма. Повече от 50% от фабриките и заводите са фалирали и са освободили служителите си. Държавните корпорации ("Роскосмос", "Росатом", "Ростех") дължат на предприятията огромни суми, които не могат да платят. Когато голям клиент като държавата не си плати поръчките, производствената верига просто се разпада.

    Коментиран от #72

    19:32 18.03.2026

  • 70 стоян георгиев

    7 4 Отговор

    До коментар #62 от "Руски Z-блогъри в ступор заради":

    Трудно е да обясняваш на мъж дето пише че е гъркиня за романов.той знае само трите руски канала във фейса дето му спускат опорките.друго не го интерасува.

    19:32 18.03.2026

  • 71 Лама Шойгу, Лама Пусин и Лама Лавров😂

    7 6 Отговор
    Отчаяни сме, правим магии за късмет и успех на СВО, но отгоре ни се казва, че нямало шанс 😂

    19:32 18.03.2026

  • 72 стоян георгиев

    6 4 Отговор

    До коментар #69 от "В Русия бият тревога, положението на":

    Всичкоме супер в русия.питай волгин.

    19:33 18.03.2026

  • 73 Безспорен факт

    7 5 Отговор

    До коментар #41 от "Атина Палада":

    Русия катастрофира и в икономически и във военнен аспект. А в геополитечски план Русия катастрофира стратегически и фатално. В момента влиянието на Русия е само и единствено в една държава в света - Беларус.

    Коментиран от #75

    19:38 18.03.2026

  • 74 Васил

    5 3 Отговор
    Рашистите са примати.

    19:39 18.03.2026

  • 75 стоян георгиев

    4 0 Отговор

    До коментар #73 от "Безспорен факт":

    Бг трола не му пука.той си е в ес и нато.заплатата.му е в евро.важно му е само путин да е номер едно защото го прави щастлив само чуждото нещастие.

    19:46 18.03.2026

  • 76 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 77 Хахахаха

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "тероРаша":

    За 4 години, путин стигна от Киев до Донецк!

    19:57 18.03.2026

