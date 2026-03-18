Ненужна война? Техеран е бил на прага на сделка преди САЩ и Израел да атакуват

Съветникът по националната сигурност на Великобритания Джонатан Пауъл е участвал в последния кръг от преговорите между САЩ и Иран и е оценил предложението на Техеран по ядрената програма като достатъчно значимо, за да предотврати бърза ескалация към война. Това съобщават множество източници, цитирани от The Guardian.

По данни на участници в разговорите, проведени в края на февруари в Женева, Пауъл е определил иранското предложение като "изненадващо" и е отчел реален напредък в диалога. Срещите са се състояли в резиденцията на посланика на Оман в Кьолони, край Женева, като британският представител е присъствал в консултативна роля, придружен от експерт от британското правителство.

Въпреки планирането на нов кръг технически преговори във Виена, те така и не се състояха. Само два дни след края на срещите в Женева Съединените щати и Израел започнаха военни действия срещу Иран.

Според източници, участието на Пауъл е било продиктувано от опасения относно липсата на достатъчна техническа експертиза в американската делегация, в която са участвали Джаред Къшнър и специалният пратеник Стив Уиткоф. За техническа подкрепа те са разчитали на генералния директор на Международната агенция за атомна енергия Рафаел Гроси.

Дипломати посочват, че британският екип е бил изненадан от предложенията на Иран, които макар и непълни, са представлявали съществен напредък. Сред тях са ангажименти за разреждане на 440-килограмов запас от високообогатен уран под надзора на МААЕ и отказ от натрупване на нови запаси. Техеран е предложил и пауза от три до пет години в обогатяването на уран, докато САЩ впоследствие са настоявали за десетгодишен срок.

Медиаторите са определили предложението за "нулево складиране" като пробив, а в разговорите е било обсъждано и евентуално участие на САЩ в бъдеща гражданска ядрена програма на Иран срещу отмяна на близо 80% от санкциите.

След началото на военните действия насрочените за 2 март разговори във Виена бяха отменени.

Ролята на Пауъл в преговорите обяснява и резервираната позиция на Лондон спрямо американските удари. Британски представители са заявили, че не са видели убедителни доказателства за непосредствена иранска ракетна заплаха за Европа или за бързо придобиване на ядрено оръжие от страна на Техеран. Според тях дипломатическите възможности не са били изчерпани, а военната намеса е била преждевременна.