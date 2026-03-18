Новини
Свят »
Иран (Ислямска Република) »
Ненужна война? Техеран е бил на прага на сделка преди САЩ и Израел да атакуват

18 Март, 2026 19:18 1 420 52

  • иран-
  • сащ-
  • аятолах али хаменей-
  • доналд тръмп-
  • ормузки проток-
  • персийски залив-
  • бенямин нетаняху

Дипломати посочват, че британският екип е бил изненадан от предложенията на Иран, които макар и непълни, са представлявали съществен напредък

Снимка: БГНЕС/ЕРА
The Guardian

Съветникът по националната сигурност на Великобритания Джонатан Пауъл е участвал в последния кръг от преговорите между САЩ и Иран и е оценил предложението на Техеран по ядрената програма като достатъчно значимо, за да предотврати бърза ескалация към война. Това съобщават множество източници, цитирани от The Guardian.

По данни на участници в разговорите, проведени в края на февруари в Женева, Пауъл е определил иранското предложение като "изненадващо" и е отчел реален напредък в диалога. Срещите са се състояли в резиденцията на посланика на Оман в Кьолони, край Женева, като британският представител е присъствал в консултативна роля, придружен от експерт от британското правителство.

Въпреки планирането на нов кръг технически преговори във Виена, те така и не се състояха. Само два дни след края на срещите в Женева Съединените щати и Израел започнаха военни действия срещу Иран.

Според източници, участието на Пауъл е било продиктувано от опасения относно липсата на достатъчна техническа експертиза в американската делегация, в която са участвали Джаред Къшнър и специалният пратеник Стив Уиткоф. За техническа подкрепа те са разчитали на генералния директор на Международната агенция за атомна енергия Рафаел Гроси.

Дипломати посочват, че британският екип е бил изненадан от предложенията на Иран, които макар и непълни, са представлявали съществен напредък. Сред тях са ангажименти за разреждане на 440-килограмов запас от високообогатен уран под надзора на МААЕ и отказ от натрупване на нови запаси. Техеран е предложил и пауза от три до пет години в обогатяването на уран, докато САЩ впоследствие са настоявали за десетгодишен срок.

Медиаторите са определили предложението за "нулево складиране" като пробив, а в разговорите е било обсъждано и евентуално участие на САЩ в бъдеща гражданска ядрена програма на Иран срещу отмяна на близо 80% от санкциите.

След началото на военните действия насрочените за 2 март разговори във Виена бяха отменени.

Ролята на Пауъл в преговорите обяснява и резервираната позиция на Лондон спрямо американските удари. Британски представители са заявили, че не са видели убедителни доказателства за непосредствена иранска ракетна заплаха за Европа или за бързо придобиване на ядрено оръжие от страна на Техеран. Според тях дипломатическите възможности не са били изчерпани, а военната намеса е била преждевременна.


Поставете оценка:
Оценка 4.5 от 18 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Най Простият Диктатор

    6 48 Отговор
    Никога Русия не е имала по глупав Диктатор
    Най простото момче стъпвало някога в кремъл

    Коментиран от #8, #19, #22, #27, #30, #44

    19:20 18.03.2026

  • 2 Шопо

    5 24 Отговор
    С помощ от България САЩ може да победят Иран

    19:20 18.03.2026

  • 3 Слава Украйна

    4 38 Отговор
    Смляха Русия

    Коментиран от #37

    19:21 18.03.2026

  • 4 Путин се смее отстрани

    4 36 Отговор
    САЩ дали 3 жертви хихихи позор
    Аз давам по 2000 на ден !!!!

    Коментиран от #5

    19:22 18.03.2026

  • 5 Е това е Похвално

    5 28 Отговор

    До коментар #4 от "Путин се смее отстрани":

    Пожелаваме на Путин да е още по силен и да дава по 10000 жертви на ден
    Ще мо връчат и медал

    19:23 18.03.2026

  • 6 Такъв позор Русия не е брала от години

    6 28 Отговор
    Една Украйна д те разпърца

    Коментиран от #38

    19:23 18.03.2026

  • 7 Цитат

    4 18 Отговор
    Бени Нетеняху 26.07.2025.
    ИзсРАН Никога Няма да има ЯО.

    19:24 18.03.2026

  • 8 Руската армия е не победима!!!

    10 10 Отговор

    До коментар #1 от "Най Простият Диктатор":

    Кой може д се похвали че войните му хващат Дронове със голи ръце???
    Кой може да се похвали че със една фабрика Русия сваля по 20 ракети???
    Кой Койй???

    19:25 18.03.2026

  • 9 Един Педофил е на колене

    3 18 Отговор
    Пред бай Дончо
    Сложил си е Плюнка и чака проникване

    19:26 18.03.2026

  • 10 дълбоко виждащ дядо дръмпир

    2 20 Отговор
    Вече е безмисленно да пишете.по добре лъжете за велики иран ,докато евреите го доунищожат и си свиркайте.Като ни налазят емигранти не от израел а от ливан и иран....тогава друго ще пишете нещо за велики путин ........

    19:26 18.03.2026

  • 11 Българин

    31 1 Отговор
    Вие сега ли загряхте, че войната е агресия на САЩ и Израел?

    19:26 18.03.2026

  • 12 ДрайвингПлежър

    21 2 Отговор
    Е значи напълно нужна война! Как си мислите, че изчадията авраамови ще позволят Иран да не бъде вече враг? да не може да оправдава собствените си извращения с Аятоласите?! Мирното споразумение ако не е повод за война - кое?!

    19:27 18.03.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Стенли

    27 1 Отговор
    Аз съм последният човек който ще тръгне да защитава режима на айтоласите но това да се нападне Иран беше голяма глупост бай Дончо се оплете като пате в кълчища и започна да заплашва съюзниците си че не искат да воюват с какво го държи еврейския главо рез ние не знаем но че има някаква зависимост от еврейския главо рез това се вижда

    19:28 18.03.2026

  • 15 Механик

    20 2 Отговор
    Че какво ново?
    В края на ВСВ, въпреки че Япония е била готова до дни да подпише пълна и безусловна капитулация, САЩ хвърлиха две атомни бомби, които заличиха живота в два големи японски града. Убиха стотици хиляди МИРНИ работници, които просто спяха изморени след работния ден.
    Кое ви учудва? Че все още не са последвали съвета на нашият луд съфорумец, дето често пише "Фъргай АТОМА, бай Дончо", ли?

    19:29 18.03.2026

  • 16 Пореден стратегически шамар за Русия

    5 26 Отговор
    И Иран си отива
    Куба е на чалъм като се връщат корабите ще минат през там
    Венецуела стана Колония на САЩ

    А Украйна е най силната армия след САЩ!!
    Нато е най голямо от създаването си!!
    А Путин живее във Бункер

    19:29 18.03.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 2234

    4 2 Отговор
    Стига бе, откъде ги ровите тия глупост. Мале мале.

    19:31 18.03.2026

  • 19 Факт!!!

    3 6 Отговор

    До коментар #1 от "Най Простият Диктатор":

    Доказан със времето!!

    19:32 18.03.2026

  • 20 Владимир Путин, президент

    3 11 Отговор
    Аз и Русия също сме пред сделка със С.А.Щ и смея да твърдя че С.А.Щ ни бомбат и изравняват със земята по три пъти на ден, всеки ден. Това му се казва Сделка по Американски ☝️😁

    19:33 18.03.2026

  • 21 Мишел

    14 1 Отговор
    Проблемът на Израел е, че ракетите му за ПРО са много по малко количество от балистичните и хиперзвукови ракети , с които Иран удря Израел. Израел си намери майстора. Евреите не усетиха, че светът се променя.

    Коментиран от #40, #45

    19:34 18.03.2026

  • 22 Стегнете се малко всички Купейки

    0 11 Отговор

    До коментар #1 от "Най Простият Диктатор":

    Какво сте се разциврили??
    Колкото и да е позорно ще се приживее и това
    След Путин се молете и другият Диктатор да е такъв Простак за да има за какво да лаете по цял ден

    Коментиран от #25, #35

    19:35 18.03.2026

  • 23 ЯЕЦ

    5 4 Отговор
    Президентът на демократите не знаеше в Украйна ли воюват или в Иран, крепостните цървули също щяха да подпишат минските споразумения, обаче друго си е малко война да има, нужна или ненужна. Най-жалки са тукашните експерти, които изведнъж се загрижиха за туризма и горивата, а преди няколко години - не. Коментарите тука са предимно на тролчета с мутации и увреждания от Чернобил.

    19:36 18.03.2026

  • 24 Oня с коня

    3 11 Отговор
    Техеран е на Прага за Сделка със Запада ОТ ГОДИНИ,като целта му бе да печели време за разработка на ЯО.Факт е че никаква Сделка със сегашното ръководство на Иран не гарантира спокойствие на Запада и единственото правилно решение на въпроса е ПРО-АМЕРИКАНСКО Правителство както във Венецуела.

    Коментиран от #29, #31

    19:36 18.03.2026

  • 25 стягай си ауспуха козляк

    12 0 Отговор

    До коментар #22 от "Стегнете се малко всички Купейки":

    До един месец ще се реши съдбата на целия ви демократичен идеал .

    19:38 18.03.2026

  • 26 Мдааа

    12 1 Отговор
    Бандата на Епщайн никога не са търсили "сделка", винаги са искали тази война!

    19:38 18.03.2026

  • 27 куха краварска манерка

    10 0 Отговор

    До коментар #1 от "Най Простият Диктатор":

    Олекна ли ти за разпердушинените краварски бази, като повтори за стотен път една и съща про 100 тия?

    19:38 18.03.2026

  • 28 ИЗРАЕЛ АТАКУВА ПРЪВ

    7 0 Отговор
    Бъдете елементарно коректни!?!!?

    19:39 18.03.2026

  • 29 куха краварска манерка

    9 1 Отговор

    До коментар #24 от "Oня с коня":

    Защо никой от съседите на Иран не се е притеснявал, че работят по създаването на ЯО, а само краварите, на другият край на глобуса, се изпопритесниха?
    Мисли бе, левтунещ зърнар на герПаджийски опорки!

    Коментиран от #52

    19:40 18.03.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Шопо

    4 1 Отговор

    До коментар #24 от "Oня с коня":

    Всяко правителство по света трябва да е ПРО-АМЕРИКАНСКО, иначе бомби и унищожение

    19:42 18.03.2026

  • 32 Само питам

    6 0 Отговор
    Какво донесоха краварите на света ? Ако във всяка държава бяха построили по един мост или две чешми , всички щяха да ги боготворят .
    А те само войни и ограбване на природните ресурси .
    Това което хората са строили с десетилетия , тия го разрушават за една седмица .

    19:42 18.03.2026

  • 33 Психолог

    7 0 Отговор
    Тръмп е егоцентричен, с нереална преценка и мнение за себе си. Подлъган е от Израел в тази война, надявал се е да му лъсне имиджа на силен президент. Уви- получава се обратното.

    19:42 18.03.2026

  • 34 Д-р Ментал

    7 0 Отговор
    Тръмп много сгази лука, така се додведе по Израел, че се чуди от къде му е дошло

    19:43 18.03.2026

  • 35 куха краварска манерка

    4 1 Отговор

    До коментар #22 от "Стегнете се малко всички Купейки":

    Статия за Иран, а коментарите - русофобски.
    Та, кой лае викаш?

    19:44 18.03.2026

  • 36 читател

    4 0 Отговор
    Даже и войната да свърши до месец , разрушената газова и петролна промишленост ще може да се възстанови най рано след половин година .
    Резервите на различните държави са от 1 до 3 месеца при най добрия случай !!!

    После ни чака яка криза !!!

    19:45 18.03.2026

  • 37 Слава Ycpaiнi

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Слава Украйна":

    Смляха им оная работа.

    19:46 18.03.2026

  • 38 Мишел

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "Такъв позор Русия не е брала от години":

    Фантазираш. Украйна загуби 23 % от населението си , населението на Русия расте.
    Само пълен неумник може да твърди, че ядрена суперсила може да бъде победена, без да е ползвала ядрените си оръжия.

    19:46 18.03.2026

  • 39 Психолог

    1 0 Отговор
    Тръмп се възхищава на силните лидери, за него Ким Чен Ун, Путин, Орбан, Си юди Пин са пример за мъжкарско поведение, но при Тръмп това не се получава, защото той подражава за лидерите, а самия той не води

    19:47 18.03.2026

  • 40 дълбоко виждащ дядо дръмпир

    1 1 Отговор

    До коментар #21 от "Мишел":

    пак ти се иска ама .......не става......виж сега.целта на тази война е като на всяяка война.Дасе овладеят търговски пътища.тази истина се прикрива под формата на религии или други лъжи ,но никога не се казва тази причина.това са парите.евреите и арабите са братовчеди ,но те владеят пазарите и сега се бият за път. и понеже евреите в момента са много по силни защото смятат по добре от теб мишел и от иранците просто ще спечелят.За евреите е важно да УНИЩОЖАТ , а не да победят и ти с твоите писания идеално ги подпомагаш!!!

    19:47 18.03.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Жоро

    0 1 Отговор
    Поредната смахната пропаганда!Хахахаха.Вие вярвате ли си изобщо или пишете само за хора с 50 IQ?

    19:50 18.03.2026

  • 44 Най...

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Най Простият Диктатор":

    Ти си върхът на "мъдростта", "прозрението" и вдъхновението което се заражда в теб!

    19:51 18.03.2026

  • 45 Жоро

    0 2 Отговор

    До коментар #21 от "Мишел":

    Загинали евреи-десетина!Загинали терористи над 5000!Честито!

    Коментиран от #50

    19:54 18.03.2026

  • 46 Българин!

    1 1 Отговор
    Не ви ли е обидно да защитавате ту Русия, ту Англосаксонците?! Поне малко се покажете като българи и отстоявайте нашия си суверенитет!!! Няма значение чий чужд задник лижеш, все е задник! И не ми излизайте с приказките "за видиш ли твърде сме малки като държава и население", не е важно дали сме 2 или 20 милиона, а дали ни стиска да се борим за нашето си до смърт. Защото по-добре мъртъв, отколкото жив роб!!! Не се борихме достатъчно за запазването на българския лев и сега сме се навели и огъзили, та и гащите от скъсаните ни задници ни взеха!

    Коментиран от #51

    19:55 18.03.2026

  • 47 само питам

    2 0 Отговор
    Какво стана със зеленreйски и шон neндел, приключи ли им първата брачна нощ?

    19:56 18.03.2026

  • 48 стоян георгиев

    0 1 Отговор
    Много е красива метаморфозата на другарите.от тръмп миротвореца до рижия престъпник.май ми е кеф че тръмп стана президент на сащ именно с гласовете на руския диктатор в сащ.русия даде милиарди за да стане рижавия .тук реваха как му откраднали изборите как бил миротворец и бизнесмен
    ..хах!

    19:57 18.03.2026

  • 49 без име

    0 0 Отговор
    израел е в дъното на всичко лошо в този район на света, да не дремят иранците по света, да ги почват поетапно , еврейн ли е , има място за тях, там откъдето няма връщане....

    19:57 18.03.2026

  • 50 Жози

    0 0 Отговор

    До коментар #45 от "Жоро":

    Това изкуствения интелект ли ти го каза.😂😅

    19:58 18.03.2026

  • 51 алабала

    0 0 Отговор

    До коментар #46 от "Българин!":

    пръдни да ти мине, явно те мъчат газове....

    19:59 18.03.2026

  • 52 Жоро

    0 0 Отговор

    До коментар #29 от "куха краварска манерка":

    Мозък!Принца на СА беше доста загрижен и мислеше и те да произведат ядрена бомба!Толкова с познанията ти по близкият изток!Нулеви!

    19:59 18.03.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания