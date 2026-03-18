Илиан Илиев: Левски заслужено е на първо място, Останахме изненадани, че Пламен Илиев си тръгна

Старши треньорът на Черно море Илиан Илиев говори пред Sportal.bg за предстоящия мач с Левски, който е домакин на "моряците" тази събота от 17:30 часа на стадион "Георги Аспарухов". Наставникът на варненци сподели, че "сините" са заслужили първото място в подреждането с постоянството, което показват в мачовете от efbet Лига. Бившият халф на Бенфика коментира и изненадващата раздяла с вратаря Пламен Илиев.

Как върви подготовката на отбора за предстоящото гостуване на лидера Левски?

- Готвим се за следващия мач, както го правим по принцип. Предстои ни тежко гостуване. Левски се представя добре и заради постоянството си в мачовете от първенството, заслужено е на първо място. Надявам се след двете победи, които записахме срещу Септември в София и Монтана у дома, да сме малко по-освободени, за да покажем потенциала си.

Има ли сили Черно море да се противопостави на Левски на "Герена"?

- Левски е най-силният съперник за нас от подновяването на първенството, направи поредица от победи, набра инерция. Но ние си гоним нашите цели. Дали ние ще успеем да се противопоставим на "Герена" си зависи от нас. Всички момчета дават максимума за отбора, но аз мисля, че имаме резерви в игрови план. Трябва да играем още по-освободено с топката. И да използваме празните пространства. Определено ще е трудно срещу балансиран отбор с добри изпълнители, който успя да надгради в последната година и игрово, и кадрово. Но Черно море винаги в трудни моменти, срещу трудни противници се е сплотявал, надяваме се и в събота да е така.

Вчера стана ясно, че Пламен Илиев е напуснал Черно море по собствено желание...

- Да, така е. И ние останахме изненадани. Странно е, че иска да си тръгне точно преди мача с Левски. Можеше да изчака да мине и тази среща, и в паузата на шампионата да го направи.

Добре де, стана ли ясно каква е причината за това негово решение?

- След двубоя с Монтана треньорът на вратарите Боян Пейков е получил съобщение от Пламен Илиев, че вече е уведомил ръководството на клуба, че иска да си тръгва. Доколкото разбрахме, е казал пред изпълнителния директор, че някой му е обещал, че ще играе в този мач и затова се чувства излъган и иска да разтрогне. Аз, като старши треньор, не съм обещавал на Пламен Илиев, че ще играе в мача с Монтана. Същото ми каза, че не е правил и треньорът на вратарите Боян Пейков. Още повече, че срещу Септември Кристиан Томов се справи добре и най-нормалното нещо беше да разчитаме на него и срещу Монтана.

Ще липсва ли Пламен Илиев на Черно море?

- Съжаляваме, че Пламен ни напуска в този момент, но това е негово решение, което не искаше да коментира с нас. Ние разчитахме на него. Както видяхте, след Нова година той започна първенството и пази първите пет мача, и се справи много добре, но решихме да дадем шанс и на Кристиан Томов, който също тренира добре. През първия полусезон двамата горе долу си разделиха участията в срещите. Като цяло, Пламен Илиев ни помогна в много от мачовете, игра добре и представянето му за Черно море го върна в националния отбор. И това не е, защото аз бях треньор на България, а защото в този момент беше най-добре представящият се български вратар.

Опитахте ли да го разубедите?

- Като се върнем назад, няколко дни след загубата от Левски на "Тича", Пламен дойде при нас видимо разочарован и каза, че е чул подмятания, че едва ли не умишлено е играл под възможностите си в този мач. Тогава искаше да си тръгне, но ние го разубедихме, подкрепихме и застанахме на негова страна, което бе и най-логичното нещо. След това започна сезона като титуляр. Сега на няколко пъти опитахме да разговаряме с него, но той категорично отказа дори да говори с нас, за да си кажем довиждане. Но така е решил, пожелаваме му успех.

Това означава, че до края на сезона Морето ще разчита на Кристиан Томов?

- Да, Кристиан се справя добре. Разчитали сме и ще продължаваме да разчитаме на него. Имаме втори вратар в лицето на Антоан Манасиев, който е набор 2007 и също е на добро ниво. Той е младо момче от нашата школа и има качества, които тепърва ще показва. За трети вратар ще разчитаме на още едно момче от школата.

Какви са целите пред Черно море до края на сезона?

- Ще се опитаме да задържим петото място, което ни позволява да стигнем до бараж за Европа, защото точковата разлика с първата четворка не е малка, а и оставащите четири мача до края на редовния сезон не са леки. Дали ще успеем си зависи от нас и представянето ни до края на първенството. Имахме колебания в играта си след Нова година, но се надявам след двете поредни победи да си върнем самочувствието и да успеем да запишем пореден добър сезон.