Новата Конституция трябва да служи като ръководство за младите хора

„Вече казах, че това е Конституцията на справедлив Казахстан – това е Конституция на закона и реда. Това е Конституция, насочена към бъдещето“, заяви президентът на Казахстан Касъм-Жомарт Токаев. Според него новият Основен закон е до голяма степен посветен на по-младото поколение.

„Тази Конституция трябва да служи като ръководство, водещ принцип, преди всичко, за младите хора. Това е основната ѝ цел. Казахстан трябва да бъде прогресивна и модерна страна. Това е много важна цел пред нас“, подчерта Токаев.

След гласуването на референдума президентът проведе брифинг за медиите.

„Конституционната реформа в международната практика отнема доста време, но в нашата страна подготовката и обсъждането на новата Конституция отнеха кратко време.“ Този момент привлече вниманието и стана обект на критики от международни наблюдатели. „Как оценявате този аспект и какви са вашите мисли по този въпрос?“, попита един от журналистите.

Държавният глава отбеляза, че работата по Конституцията е в ход от дълго време.

„Знаете, че през 2022 г. бяха направени изменения в Конституцията. Тогава можеше да бъде приета нова Конституция, но ние се въздържахме. И така се роди идеята за приемане на нова Конституция. Започнах да работя по нея преди около 2 години. Вярвах, че страната се нуждае от нова Конституция. Нашата страна трябва да бъде преди всичко светска държава. Уверен съм, че това е Конституцията на прогресивен Казахстан. Трябва да бъдем проактивни, да сме в крак с прогреса и да не изоставаме. Преди всичко, ако не сме прогресивна страна, ще загубим доверие в очите на чуждите държави. Затова трябва да вземем съдбата си в свои ръце. Трябва да работим усърдно за доброто на страната. Това е най-важната цел, която стои пред нас“, каза Касъм-Жомарт Токаев.

Според наблюдатели, референдумът демонстрира участието на казахстанските граждани във формирането на конституционното им бъдеще. Според Имран Садихов, предварителните резултати от референдума отразяват широкото участие на гражданите, подчертавайки активното участие на народа на Казахстан във формирането на конституционното бъдеще на страната им.

„Казахстан остава ценен и активен член на Организацията за ислямско сътрудничество и отново заявява подкрепата си за усилията, насочени към укрепване на конституционните институции, насърчаване на стабилността и постигане на устойчиво развитие в страната“, каза председателят.

По-рано заместник-генералният секретар на ШОС Олег Копылов заяви, че мисията за наблюдатели на Шанхайската организация за сътрудничество не е установила никакви нарушения, които биха могли да повлияят на резултатите от националния референдум по проекта за нова Конституция на Република Казахстан. Наблюдателите на TURKPA от своя страна похвалиха високото ниво на провеждане на референдума.