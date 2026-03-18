Американското разузнаване: Иранският режим е силно отслабен, но изглежда, че все още си е на мястото

Иранският режим е отслабен след началото на войната на 28 февруари, но изглежда, че все още си е на мястото, а Техеран и неговите съюзници продължават да са в състояние да нанасят удари срещу интересите на САЩ и техните съюзници в Близкия изток, предаде Ройтерс, цитирайки изявление на директорката на американското Национално разузнаване Тълси Габард, съобщава БТА

"Режимът в Иран изглежда непокътнат, но до голяма степен отслабен от операция "Епична ярост", заяви Габард, визирайки военната кампания на САЩ и Израел срещу Иран. Та каза това във встъпителното си изказване по време на ежегодното изслушване пред Комисията по разузнаване в Сената на САЩ (горната камара на Конгреса на САЩ) относно Световните заплахи за САЩ.

"Въпреки това Иран и неговите съюзници продължават да имат способността и да нанасят удари срещу интересите на САЩ и техните съюзници в Близкия изток. Ако враждебният режим оцелее, той ще се опита да започне дългогодишни опити за възстановяване на ракетните си сили и силите си за безпилотни летателни апарати", заяви тя.

Очакваше се изслушването на Габард да се фокусира върху войната в Иран, която навлезе в третата си седмица, тъй като законодателите - включително някои от съпартийците на американския президент Доналд Тръмп, както и демократи - заявиха, че искат да получат повече информация за кампания от удари, която отне живота на хиляди хора, промени живота на милиони други и разтърси енергийните и фондовите пазари.

Демократите в частност се оплакаха, че администрацията на Тръмп не е предоставила адекватно информация на Конгреса за конфликта, който коства милиарди долари на американските данъкоплатци, и поискаха публични показания, вместо класифицирани брифинги, провеждани през последните две седмици.

Показанията на длъжностни лица, сред които Габард и директорът на Централното разузнавателно управление (ЦРУ) Джон Ратклиф, вероятно ще засегнат и изненадващото съобщение от вчера, че един от най-близките сътрудници на Габард е подал оставка заради войната с Иран.

Джоузеф Кент, директор на Националния център за борба с тероризма на САЩ, е първият висш служител от администрацията на Тръмп, подал оставка заради конфликта.

Службата на директора на Националното разузнаване контролира центъра за борба с тероризма, а Кент е близък с Габард, която седи встрани от прожекторите, откакто започна войната с Иран.

"Не могат с чиста съвест да подкрепя продължаващата война в Иран. Иран не представляваше непосредствена заплаха за нашия народ и е ясно, че започнахме тази война поради натиска на Израел и влиятелното му лоби", написа Кент в писмо, публикувано в социалните мрежи.

Белият дом отхвърли написаното от Кент, като заяви, че писмото му съдържа "неверни твърдения".

Оценката на заплахите, която Габард представи пред Комисията по разузнаване в Сената на САЩ, засили още повече объркването относно състоянието на иранската ядрена програма. Някои представители на администрацията заявиха в навечерието на войната, че Иран е бил на седмици разстояние от разработването на ядрено оръжие - една от причините, посочени за започването на въздушните удари.

Днес Габард заяви, че ядрената програма на Иран е била унищожена при ударите на САЩ и Израел през юни миналата година и че Вашингтон не е установил никакви опити за възстановяване на капацитета за обогатяване на уран.

Иран не е правил опити да възобнови дейностите си по обогатяване на уран след американско-израелската атака през юни 2025 г., заяви Габард в писмено изявление, като опроверга Тръмп по отношение на целите на войната срещу Техеран. "След операция "Среднощен чук" ядрената програма на Иран беше унищожена. Оттогава не са правени опити за възстановяване на капацитета за обогатяване", заявява Габард в текста, представен днес пред комисията в Сената. "Входовете към подземните съоръжения, които бяха бомбардирани, бяха покрити с пръст и запечатани с цимент", добави тя.

Републиканецът Том Котън, сенатор от щата Арканзас, който е и председател на Комисията по разузнаване в Сената на САЩ, похвали Тръмп във встъпителното си изказване, като заяви, че действията му в Иран на други места са направили света по-безопасен.

Демократът Марк Уорнър, сенатор от щата Вирджиния, който е заместник-председател на Комисията по разузнаване в Сената на САЩ, отправи критики към администрацията на Тръмп за това, че не е провела брифинги за Конгреса относно войната и други въпроси. Той разкритикува и Габард за разследването на изборите в САЩ, докато агенцията е съкратила персонала, ангажиран с дейности като наблюдение на Иран.

Възникнаха и въпроси относно това какво е било съобщено на Тръмп, преди да реши да се присъедини към Израел в нанасянето на удари срещу Иран.

Източници, запознати с докладите на американското разузнаване, заявиха, че Тръмп е бил предупреден, например, че атака срещу Иран може да предизвика ответни действия срещу съюзниците на САЩ в Залива, въпреки твърденията му в понеделник, че реакцията на Техеран е била изненада.

Твърдението на Тръмп последва други изявления на администрацията, които не бяха подкрепени от доклади на американските разузнавателни служби, като например това, че Иран скоро ще разполага с ракета, способна да порази територията на САЩ, и че ще са му необходими от две до четири седмици, за да създаде ядрена бомба.

Според два други източника, запознати с въпроса, Тръмп е бил информиран преди операцията, че Техеран вероятно ще се опита да затвори Ормузкия проток.

Комисията по разузнаване в Камарата на представителите на САЩ (долната камара на Конгреса на САЩ) ще проведе изслушването си относно глобалните заплахи за сигурността на САЩ утре.

По-рано днес говорителката на Белия дом Карълайн Левит заяви пред "Фокс нюз", че Тръмп има пълно доверие на директорката на американското Национално разузнаване Тълси Габард. Думите ѝ дойдоха на фона на подадената оставка от страна на директора на Националното разузнаване контролира центъра за борба с тероризма на САЩ Джоузеф Кент.

"Да, има (доверие), и с нетърпение очакваме да проследим изслушванията на директорката (на Национално разузнаване) днес", заяви Левит, когато беше попитана дали президентът на САЩ има доверие на Габард.

Левит подчерта, че Кент, подал оставка заради конфликта, не е участвал в никакви дискусии относно операциите в Иран.

Разузнавателната общност на САЩ не е установила никаква чуждестранна заплаха за предстоящите междинни избори в САЩ, заяви директорката на американското Национално разузнаване Тълси Габард пред Комисията по разузнаване на Сената на САЩ, предаде Ройтерс.

Габард отрече наличието на чуждестранна заплаха, въпреки установените от американското разузнаване през годините случаи на опити от страна на държави като Русия, Китай и Иран да повлияят на гласуването на американците.

По време на изслушването сенаторът Марк Уорнър, най-високопоставеният представител на Демократическата партия в Комисията по разузнаване на Сената на САЩ и неин заместник-председател, заяви че това е първият случай от 2017 г. насам, в който в годишната оценка на заплахите за САЩ не се споменава никакви опити за чуждестранна намеса в изборите.

"Искате да кажете, че няма чуждестранна заплаха за изборите ни през тази година", попита Уорнър.

"Разузнавателната общност е била и продължава да бъде фокусирана върху събирането на каквато и да е било информация и разузнавателни данни, които сочат потенциална чуждестранна заплаха", отговори Габард. "Досега няма такива", добави тя.

Моджтаба Хаменей, новият ирански върховен лидер, отдаде по-рано днес почит на най-висшия ирански служител по сигурността Али Лариджани, убит при израелски удар вчера. Днес в Техеран беше траурната церемония за Лариджани, предадоха Франс прес и иранската агенция "Тансим".

Хаменей заяви в писмено послание, публикувано от "Тансим", че убийците на Лариджани ще платят цената за това. "Без никакво съмнение убийството на една такава личност говори за нейната значимост", се казва в изявлението на Хаменей. "Всяка пролята кръв си има своята цена и престъпните убийци на всички тези мъченици ще трябва скоро да платят тази цена", заяви новият ирански духовен лидер в посланието, визирайки и други убити високопоставени ирански представители.

Моджтаба Хаменей наследи на поста баща си Али Хаменей, убит още в първия ден на израело-американските удари по Иран. Оттогава никой не е виждал Моджтаба, а първото му изявление няколко дни след избирането му на поста беше прочетено по националната телевизия.

Според израелски и американски представители Моджтаба е бил ранен в деня, в който е бил убит баща му. Някои дори говорят, че той е бил обезобразен.

Освен Лариджани, който беше ръководител на Висшия съвет за национална сигурност на Иран, вчера беше убит и генерал Голамреза Солеймани, командир на милицията "Басидж", а днес беше убит и министърът на разузнаването Есмаил Хатиб.

Прекратяването на войната с Иран точно сега би означавало "ясно стратегическо поражение" за САЩ и значителен "тласък" за иранското ръководство, смята изтъкнатият германски външнополитически експерт и депутат Норберт Рьотген, предаде ДПА.

"Ако (американският президент) Доналд Тръмп обяви точно сега, че "приключва тази операция", това би означавало, на първо място, че (иранският) режим все още е на власт", каза днес Рьотген пред журналисти в Берлин.

Иран също така ще продължи да разполага с над 400 килограма високообогатен уран, посочи германският външнополитически експерт, като добави, че според него Техеран ще бъде още по-решен да създаде атомна бомба след войната.

Междувременно Иран би могъл да наложи влиянието си върху световната икономика благодарение на способността си да затвори Ормузкия проток, заяви още Рьотген, който е депутат в долната камара на германския парламент от 1994 г. насам и дългогодишен член на Комисията по външни работи на Бундестага.

Китай за момента не планира нахлуване в Тайван през 2027 г., се казва в разпространен днес годишен доклад за глобалните заплахи на американското разузнаване, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

"Китай, въпреки заплахата си да използва сила, за да наложи обединение, ако е необходимо, и за да се противопостави на това, което смята като опит на САЩ да използват Тайван, за да попречат на възхода на Пекин, предпочита да постигне обединение без използването на сила, ако това е възможно", посочват в доклада американските разузнавателни агенции.