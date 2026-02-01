Вземете 50% отстъпка за хостинг от

ISW: Русия де факто е анексирала Беларус и оттам Кремъл води психологическа война срещу НАТО
  Тема: Украйна

ISW: Русия де факто е анексирала Беларус и оттам Кремъл води психологическа война срещу НАТО

1 Февруари, 2026 08:12 874 44

  • украйна-
  • енергиен срив-
  • война-
  • русия-
  • руска агресия

Енергиен срив в Украйна

ISW: Русия де факто е анексирала Беларус и оттам Кремъл води психологическа война срещу НАТО - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Русия де факто е анексирала Беларус и че Русия използва нахлуванията във въздушното пространство на Полша и Литва от Беларус като част от усилията си "Фаза нула" - фазата на създаване на информационни и психологически условия - за подготовка за евентуална война между НАТО и Русия в бъдеще.

Месеци на удари значително увредиха украинската енергийна мрежа, която сега е изправена пред сериозни проблеми дори по време на мораториума върху руските удари срещу украинската енергийна инфраструктура.

Tя претърпя прекъсване на 400-киловатовата (kW) линия между румънската и молдовската енергийни системи и 750-киловатовата линия между западна и централна Украйна на сутринта на 31 януари.

Това пишат от Института за изследване на войната (ISW), цитирани от news.bg.

Украинският министър на енергетиката Денис Шмигал съобщи на 31 януари, че причината е неопределено технологично прекъсване, а не руски удар.

Украинското министерство на финансите потвърди, че кибератака не е причинила прекъсванията.

Молдовското министерство на енергетиката заяви, че "сериозни проблеми" в украинската електропреносна мрежа са причинили прекъсването.

Шмигал съобщи, че украинските власти са възстановили електрозахранването на критична инфраструктура в град Киев и областите Киев и Днепропетровск до 14:00 часа местно време и работят за възстановяване на електрозахранването на гражданските потребители в областите Харков, Житомир и Одеса.

Кремъл се съгласи на едноседмичен мораториум върху ударите срещу част от украинската енергийна инфраструктура на 29 януари едва след като нанесе сериозни щети на националната енергийна мрежа на Украйна. Продължителните каскадни прекъсвания на електрозахранването в Украйна до 31 януари по време на прекратяването на огъня допълнително показват как временният мораториум не бележи значителна руска отстъпка.

На 31 януари американска делегация се срещна с водещия руски преговарящ и главен изпълнителен директор на Руския фонд за преки инвестиции (RDIF) Кирил Дмитриев в Маями, Флорида.

Специалният пратеник на САЩ за Близкия изток Стив Уиткоф съобщи на 31 януари, че той, министърът на финансите на САЩ Скот Бесент, бившият старши съветник на президента на САЩ Джаред Къшнър и старшият съветник на Съвета за мир на президента на САЩ Доналд Тръмп Джош Грюнбаум са се срещнали с Дмитриев в Маями.

Уиткоф нарече разговорите "продуктивни" и "конструктивни", но не предостави подробности за дискусиите. Съединените щати ще се срещнат с руска и украинска делегация в Абу Даби на 1 февруари, а ISW ще продължи да следи за допълнителни доклади за текущите преговори.

Беларуски балони незаконно навлязоха в полското въздушно пространство в нощта на 30 срещу 31 януари за втори път в рамките на 72 часа. Оперативното командване на полските въоръжени сили съобщи, че полски военен радар е засякъл обекти, навлизащи в полското въздушно пространство от Беларус през нощта и че обектите е много вероятно да са балони.

В отговор полските власти временно ограничиха въздушното пространство над Подляското войводство (по източната граница на Полша с Беларус). Беларуски балони също навлязоха в полското въздушно пространство в нощта на 28 срещу 29 януари и често нарушават полското и литовското въздушно пространство от октомври 2025 г. насам.

ISW продължава да оценява, че Русия де факто е анексирала Беларус и че Русия използва нахлуванията във въздушното пространство на Полша и Литва от Беларус като част от усилията си "Фаза нула" - фазата на създаване на информационни и психологически условия - за подготовка за евентуална война между НАТО и Русия в бъдеще.


