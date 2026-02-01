ISW: Русия де факто е анексирала Беларус и оттам Кремъл води психологическа война срещу НАТО

Русия де факто е анексирала Беларус и че Русия използва нахлуванията във въздушното пространство на Полша и Литва от Беларус като част от усилията си "Фаза нула" - фазата на създаване на информационни и психологически условия - за подготовка за евентуална война между НАТО и Русия в бъдеще.
Месеци на удари значително увредиха украинската енергийна мрежа, която сега е изправена пред сериозни проблеми дори по време на мораториума върху руските удари срещу украинската енергийна инфраструктура.
Tя претърпя прекъсване на 400-киловатовата (kW) линия между румънската и молдовската енергийни системи и 750-киловатовата линия между западна и централна Украйна на сутринта на 31 януари.
Това пишат от Института за изследване на войната (ISW), цитирани от news.bg.
Украинският министър на енергетиката Денис Шмигал съобщи на 31 януари, че причината е неопределено технологично прекъсване, а не руски удар.
Украинското министерство на финансите потвърди, че кибератака не е причинила прекъсванията.
Молдовското министерство на енергетиката заяви, че "сериозни проблеми" в украинската електропреносна мрежа са причинили прекъсването.
Шмигал съобщи, че украинските власти са възстановили електрозахранването на критична инфраструктура в град Киев и областите Киев и Днепропетровск до 14:00 часа местно време и работят за възстановяване на електрозахранването на гражданските потребители в областите Харков, Житомир и Одеса.
Кремъл се съгласи на едноседмичен мораториум върху ударите срещу част от украинската енергийна инфраструктура на 29 януари едва след като нанесе сериозни щети на националната енергийна мрежа на Украйна. Продължителните каскадни прекъсвания на електрозахранването в Украйна до 31 януари по време на прекратяването на огъня допълнително показват как временният мораториум не бележи значителна руска отстъпка.
На 31 януари американска делегация се срещна с водещия руски преговарящ и главен изпълнителен директор на Руския фонд за преки инвестиции (RDIF) Кирил Дмитриев в Маями, Флорида.
Специалният пратеник на САЩ за Близкия изток Стив Уиткоф съобщи на 31 януари, че той, министърът на финансите на САЩ Скот Бесент, бившият старши съветник на президента на САЩ Джаред Къшнър и старшият съветник на Съвета за мир на президента на САЩ Доналд Тръмп Джош Грюнбаум са се срещнали с Дмитриев в Маями.
Уиткоф нарече разговорите "продуктивни" и "конструктивни", но не предостави подробности за дискусиите. Съединените щати ще се срещнат с руска и украинска делегация в Абу Даби на 1 февруари, а ISW ще продължи да следи за допълнителни доклади за текущите преговори.
Беларуски балони незаконно навлязоха в полското въздушно пространство в нощта на 30 срещу 31 януари за втори път в рамките на 72 часа. Оперативното командване на полските въоръжени сили съобщи, че полски военен радар е засякъл обекти, навлизащи в полското въздушно пространство от Беларус през нощта и че обектите е много вероятно да са балони.
В отговор полските власти временно ограничиха въздушното пространство над Подляското войводство (по източната граница на Полша с Беларус). Беларуски балони също навлязоха в полското въздушно пространство в нощта на 28 срещу 29 януари и често нарушават полското и литовското въздушно пространство от октомври 2025 г. насам.
ISW продължава да оценява, че Русия де факто е анексирала Беларус и че Русия използва нахлуванията във въздушното пространство на Полша и Литва от Беларус като част от усилията си "Фаза нула" - фазата на създаване на информационни и психологически условия - за подготовка за евентуална война между НАТО и Русия в бъдеще.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 хехе
08:15 01.02.2026
2 Пич
08:16 01.02.2026
3 Манипулатор
Бееееееее.
08:16 01.02.2026
4 Свободен
Майките с бебета мръзнат, мъжете им са на фронта, руските фашисти нямат елементарно човешки достойнство!
Като не могат да преодолеят мъжете, нападат жените и децата!
Това ще създаде поколение още по-сплотени и силни украинци и ще избие зъбите на руския фашист!
Коментиран от #6, #11, #20
08:17 01.02.2026
5 Ъхъъъъ
Коментиран от #12
08:18 01.02.2026
6 ГЛАДЕН ТРОЛ
До коментар #4 от "Свободен":Само дето няма блокада.
08:20 01.02.2026
7 Изследване на институтите
08:21 01.02.2026
8 Последния Софиянец
Коментиран от #37
08:22 01.02.2026
9 Пепи Волгата
08:22 01.02.2026
10 СТРАТЕГ
08:22 01.02.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Омазана ватенка
До коментар #5 от "Ъхъъъъ":Не знам чия колония е,ама от днес хлебеца,вафлата и аспиринчето са с евраци🤣
Коментиран от #14, #19
08:25 01.02.2026
13 Герги
08:25 01.02.2026
14 Омазан сорос
До коментар #12 от "Омазана ватенка":И евраците ще съсипем.Споко.
08:26 01.02.2026
15 Абсолютни глупости са написани
08:27 01.02.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Владимир Путин, президент
Четири Года руска мизерия, смърт, Купянск.
Русия, страната на импотентите.
Казвам го от личен опит 😁
08:28 01.02.2026
18 И това какво го интересува
Коментиран от #28
08:28 01.02.2026
19 Даааао
До коментар #12 от "Омазана ватенка":Лева е създаден през 1880 г.
Забележете,че тогава сме били под турско робство.
А сега........
Коментиран от #34
08:28 01.02.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Абсолютно
08:28 01.02.2026
22 "Фаза нула" - фазата на изперкване
08:29 01.02.2026
23 ЗЕЛЕНИЯ КАТО СЕ НАШМЪРКА
08:29 01.02.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 ФЕЙК
08:31 01.02.2026
26 Свободен
До коментар #20 от "Честит празник":Теб никой не те пита!.
Мнението ти няма абсолютно никакво значение!
Трябва да приемеш, че си просто едно сиво повече от което нищо не зависи!
08:33 01.02.2026
27 И пак не разбрахме
08:33 01.02.2026
28 Тодор Тагарев, военен министър
До коментар #18 от "И това какво го интересува":"...И това какво го интересува, го целокупният български народ?..."
Българския народ е зантересован да стои далеч от руските бездарници, руските 120кг тьоти и руските автамабили. Рассия страната на Позора.
08:33 01.02.2026
29 Колективен руски крепостен
До коментар #20 от "Честит празник":А ние защо живеем по-зле от Папуа Нова Гвинея?0
Коментиран от #31
08:33 01.02.2026
30 Мишел
08:35 01.02.2026
31 Всяка сутрин милиарди хора по света
До коментар #29 от "Колективен руски крепостен":Се събуждат щастливи, че не са се родили руснаци.
08:35 01.02.2026
32 Станислав Лем
Забележете,че тогава сме били под турско робство". С тези познания по история би подминал Артър Кларк в областта на фантастиката!
08:36 01.02.2026
33 Гай Турий
08:36 01.02.2026
34 Копейките освен че са предатели
До коментар #19 от "Даааао":Са и неграмотни.
08:38 01.02.2026
35 Всеки атлантически побърканяк
Коментиран от #42
08:39 01.02.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Дидро
До коментар #8 от "Последния Софиянец":Резултатът ще бъде като за запазването на лева. Не се изживявайте на спасители - акумулирате парата на народното недоволство.
08:41 01.02.2026
38 А България
08:42 01.02.2026
39 Института за подклаждане на войната
08:44 01.02.2026
40 Основен проблем ни е
08:45 01.02.2026
41 Майстора
08:47 01.02.2026
42 Копеи не философствай!
До коментар #35 от "Всеки атлантически побърканяк":Отивай да пълниш снаряди за братята украинци!Заплати в евро!Марш!!!
Коментиран от #43
08:48 01.02.2026
43 На подскоци към комисията
До коментар #42 от "Копеи не философствай!":Да искаш ТЕЛК жертвичко на психологическата война на Кремъл
08:51 01.02.2026
44 Читател
И как се води психологическа война от някакво място - сигурно от Беларус излъчват нещо което е изпържило мозъците на ISW. Ами да не приближават до Беларус или да си направят шапчици от алуминиево фолио - то спирало вълните с които ги облъчват. Пък може и по една тенджера да си нахлюпят на кратуните.
До какви "висоти" достигна мал.оум.ната ама пък праведна евроатлантическа пропаганада - че то в "Работническо дело" нямаше толкова мал.оум.на пропаганда навремето.
08:54 01.02.2026