Аятолахът предупреди Тръмп: Ако започнете война срещу Иран, този път тя ще запали целия регион

1 Февруари, 2026 11:58

Ние не сме подстрекателите и не се стремим да нападаме никоя държава, но иранската нация ще нанесе силен удар на всеки, който я атакува или тормози, казва Али Хаменей

Аятолахът предупреди Тръмп: Ако започнете война срещу Иран, този път тя ще запали целия регион - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Върховният ирански лидер - аятолах Али Хаменей, предупреди днес САЩ, че "ако започнат война срещу Иран, този път това ще бъде война в целия регион", предаде Асошиейтед прес, цитирано от БТА.

Изявлението на 86-годишния аятолах е най-директната заплаха, отправяна от него досега, посочва АП. Изказването му бе разпространено от иранската държавна телевизия.

"Ние не сме подстрекателите и не се стремим да нападаме никоя държава. Но иранската нация ще нанесе силен удар на всеки, който я атакува или тормози“, казва Али Хаменей.

По-рано днес председателят на иранския парламент Мохамад Багер Галибаф обяви армиите на страните от ЕС за "терористични групи" в отговор на решението на Европейския съюз от четвъртък да постави в списъка си с терористични организации Корпуса на гвардейците на Ислямската революция (КГИР).

Корпусът се отчита само и единствено пред аятолах Али Хаменей, отбеляза АП.


Иран (Ислямска Република)
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Бийк

    17 35 Отговор
    Хаменейката много се пени от панелката в Москалия

    Коментиран от #5

    12:00 01.02.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 БОЛШЕВИК

    48 15 Отговор
    То това е целта на агресорите янки, да подпалват конфликти далеч от САЩ. Но сега излизат и много проблеми в самите САЩ и може да си подпалят чергата

    Коментиран от #20, #32

    12:02 01.02.2026

  • 5 Ха ха

    14 23 Отговор

    До коментар #2 от "Бийк":

    То и в Москалия не е много сигурно

    12:02 01.02.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Владимир Путин, президент

    13 17 Отговор
    Бегай се покръсти докато е време !!!
    Барем умреш християнин 😆

    Коментиран от #8

    12:04 01.02.2026

  • 8 БОЛШЕВИК

    30 13 Отговор

    До коментар #7 от "Владимир Путин, президент":

    Религиите са опиум за народите! САЩ не са срещу религиите, а срещу системите които не отговарят на тяхната система на див капитализъм и феодализъм.

    Коментиран от #44

    12:07 01.02.2026

  • 9 Закономеро

    25 6 Отговор
    Българската армия е терористична, както и останалите армии на ЕС. Това обяви парламента на Иран.

    Коментиран от #18, #30, #38

    12:15 01.02.2026

  • 10 Швейк

    8 17 Отговор
    Вижте го па тоя , що е смешен.

    12:15 01.02.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Тръмп

    12 19 Отговор
    Аятолахе , запазил съм ти килията до Мадуро

    12:18 01.02.2026

  • 13 Хм...

    24 7 Отговор
    Батко ще ви каже какво ще стане, преди евроатлантическите розАви понита да са се превъзбудили и някое да приритало от ексклузивен ентусиазъм.
    Инфантилния идиот тръмп ще избомби някоя барака в пустинята и ще се тупне в гърдите, че лично е съсипал армията и ядрената програма на Иран.
    Аятолаха ще избомби оградата на някоя американска база в СА и ще каже, че е отбъснал и унизил агресора.
    После всеки ще се отдаде на PR за вътрешна употреба.

    Свободно, сядай и се храни!

    Коментиран от #14

    12:18 01.02.2026

  • 14 Розовото пони Путин 🦄

    9 15 Отговор

    До коментар #13 от "Хм...":

    Не ме интересуват нито Иран нито Сирия. За мен най-важното е да остана колкото може по-дълго в бункера 🌈 🦄 🇷🇺 🤣

    Коментиран от #19

    12:23 01.02.2026

  • 15 Аятолаха

    9 13 Отговор
    Путинеее, памаги! Нали ти давах Шахеди?

    12:26 01.02.2026

  • 16 Мишел

    15 8 Отговор
    САЩ няма да посмеят да нападнат Иран и то не само защото не са в състояние да защитят над 300 американски военни бази, които са в обсега на иранските балистични и хиперзвукови ракети, Русия и Китай отрано предвидиха действията на САЩ и от днес започват морски маневри с бойни стрелби на военните флотилии на Русия, Китай и Иран в Персийския залив.

    Коментиран от #21, #23, #34

    12:27 01.02.2026

  • 17 Копейки

    7 9 Отговор
    не се ядосвайте, ами отивайте да подрязвате лозята, днес е Трифон зарезан

    Коментиран от #22, #33

    12:28 01.02.2026

  • 18 Соваж бейби

    5 11 Отговор

    До коментар #9 от "Закономеро":

    Не чух за България ,чух за ЕС като цяло постоянно излъчват материал.Светнаха ли се най после европейците християни които ги защитавате иранци от няколко дни ?И това което казах че войната ще се превърне в етническа.Тези хора не трябва да имат мощно оръжие ,Тръмп е прав ,за първи път му пожелавам късмет знаят какво правят .

    Коментиран от #40

    12:35 01.02.2026

  • 19 Хм...

    3 2 Отговор

    До коментар #14 от "Розовото пони Путин 🦄":

    Анатоли, ти хубаво си се разпознала, ама от посолствоТО очакват от теб нещо повече от копи пейст.

    12:36 01.02.2026

  • 20 Гадно

    3 5 Отговор

    До коментар #4 от "БОЛШЕВИК":

    БОЛШЕВИК
    238ОТГОВОР
    То това е целта на агресорите янки, да подпалват конфликти далеч от САЩ. Но сега излизат и много проблеми в самите САЩ и може да си подпалят чергата
    -;-
    Абе къде е американския пролетарият, та да се вдигне и да измете от властта империалистите?!

    12:39 01.02.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Спасение няма

    5 4 Отговор

    До коментар #17 от "Копейки":

    Копейки
    16ОТГОВОР
    не се ядосвайте, ами отивайте да подрязвате лозята, днес е Трифон зарезан
    -;-
    За какво да зарезват розята, като са на водка и сельазка.
    даже и руски песни си припяват
    По-добре след изборите април-2026, нашите русофили да си организират интербригадистите и да отиват на фронта , та поне Купянск и Покровск да успеяг да освободят!

    Коментиран от #37

    12:45 01.02.2026

  • 23 Адрес 4000

    1 0 Отговор

    До коментар #16 от "Мишел":

    Горииле ти ли си бе разбирачо геополитикан?

    12:46 01.02.2026

  • 24 Гадно

    4 2 Отговор
    Аятоласите са като рашистите-
    рашистите: (16.02.226) Няма да нападаме на Украйна
    Аятоласите: Обогатяваме урана само за мирните цели!

    Аман от мераци да си нещо за сметка на съседа.
    Рашистите , ако нямаха ядрените боеголовки, дали щеха вад 1400 дни да се опитват да освободят бандерите?!?!

    12:47 01.02.2026

  • 25 Гръм и мълнии

    4 0 Отговор
    Що се скрихте след ударите? Ай стига мрънка, почвайте се.

    Коментиран от #28

    12:51 01.02.2026

  • 26 голем праз

    4 1 Отговор
    Бре, бре, бре! Тоя се опитва да се прави на по висок и от Путин бе.

    12:55 01.02.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Соваж бейби

    6 2 Отговор

    До коментар #25 от "Гръм и мълнии":

    Казаха до 48 часа най много ще гледаме шоуто ,брадатия се криел в бункер хубаво ще е да го намерят и като Мадуро го прибере Америка.Досто унизително ама така им се пада ,тези хора спонсорират и атентатите в Европа извършени от други групировки дадохме доста жертви стига.

    12:58 01.02.2026

  • 29 Герги

    5 0 Отговор
    Пижамата плаши,може да пламне целият регион,по важното е кой ще го обере накрая...

    13:00 01.02.2026

  • 30 Каквото

    2 0 Отговор

    До коментар #9 от "Закономеро":

    повикало, такова отговорило - българска поговорка.

    13:01 01.02.2026

  • 31 Ха ха ха

    5 1 Отговор
    Никой не вярва на тази мумия. Иран въоръжи Хамас, Хизбула и хутите. Сега се правят че нямат нищо общо.

    13:01 01.02.2026

  • 32 Глупости

    4 2 Отговор

    До коментар #4 от "БОЛШЕВИК":

    Конфликтите ги подпалиха Путин и Хаменей

    Коментиран от #36

    13:02 01.02.2026

  • 33 Жертвите на комунизма

    1 0 Отговор

    До коментар #17 от "Копейки":

    Я отиди да запалиш една 🕯️🕯️🕯️ свещ

    13:03 01.02.2026

  • 34 Бай Дончо Тръмпов

    3 3 Отговор

    До коментар #16 от "Мишел":

    Няма сега да нападне Иран, защото му се пече яйце отзад в Америка. Иначе аятолаха си е гола вода. Има много пешаци, но самолетите са му стари бракми, без никаква електроника. Само за един час с точни удари ще бъдат ликвидирани генералите, министрите и главната чалма в бункера.

    13:04 01.02.2026

  • 35 Ходжата:

    3 1 Отговор
    "Целия регион" включва ли Русия?

    13:05 01.02.2026

  • 36 Путин гол до кръста на пони

    1 2 Отговор

    До коментар #32 от "Глупости":

    Глупасти! Това, че теротизирам Украйна означава ли, че съм разпалил конфликт? Мноооого сте про.... уеее!

    13:08 01.02.2026

  • 37 Путин гол до кръста на пони

    2 1 Отговор

    До коментар #22 от "Спасение няма":

    Шойгу, вие този Купянск не го ли превзехте бе?

    Коментиран от #39

    13:11 01.02.2026

  • 38 Хахаха, трай бе, палячо

    1 1 Отговор

    До коментар #9 от "Закономеро":

    Добре че ни интересува мнението на иран, русия и китай. Явно теб те интересува.

    13:12 01.02.2026

  • 39 Шойгу

    2 0 Отговор

    До коментар #37 от "Путин гол до кръста на пони":

    Нямя нищо по-лесно от това да превземеш Купянск. Аз лично съм го превземал наеесе пъти!

    13:13 01.02.2026

  • 40 Не е

    1 0 Отговор

    До коментар #18 от "Соваж бейби":

    достатъчно само да чуваш, ами и да си поразмърдаш малко това което имаш в кратуната, или може би още не си чул че България е в ЕС и НАТО?

    Коментиран от #41

    13:15 01.02.2026

  • 41 Соваж бейби

    0 0 Отговор

    До коментар #40 от "Не е":

    Ами кажи го ЕС ,Европа гледа ли наистина репортажа ?Как обикалят в кръг и викат смърт на Америка,смърт на Израел.,...Дано в цяла Европа са подготвили войници и стабилна засилена охрана да пазят европейците пижамите със сигурно замислят атентат или да излязат по улиците ни избиват всичко е възможно заради Меркел този женица е за затвор .

    13:20 01.02.2026

  • 42 Лут

    1 0 Отговор
    Америка никога не започва войни, тя само ги ЗАВЪРШВА.

    13:29 01.02.2026

  • 43 патоанатом

    1 0 Отговор
    Толя, как е прустатната жлеза, църцори ли? Колегата като я провери, какво каза, ше режеме ли? Бързай, че скоро няма да оперират улигарси по спещност, ще си чакат реда.

    13:30 01.02.2026

  • 44 БАРС

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "БОЛШЕВИК":

    КОЙ ТИ КАЗА ,ЧЕ НЕ СА ПРОТИВ РЕЛИГИИТЕ А ЗАЩО ИМА ВЕЧНО ВОЙНИ В ПРАВОСЛАВНИТЕ СЛАВЯНСКИ ДЪРЖАВИ

    13:31 01.02.2026

