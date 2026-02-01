Аятолахът предупреди Тръмп: Ако започнете война срещу Иран, този път тя ще запали целия регион

Върховният ирански лидер - аятолах Али Хаменей, предупреди днес САЩ, че "ако започнат война срещу Иран, този път това ще бъде война в целия регион", предаде Асошиейтед прес, цитирано от БТА.
Изявлението на 86-годишния аятолах е най-директната заплаха, отправяна от него досега, посочва АП. Изказването му бе разпространено от иранската държавна телевизия.
"Ние не сме подстрекателите и не се стремим да нападаме никоя държава. Но иранската нация ще нанесе силен удар на всеки, който я атакува или тормози“, казва Али Хаменей.
По-рано днес председателят на иранския парламент Мохамад Багер Галибаф обяви армиите на страните от ЕС за "терористични групи" в отговор на решението на Европейския съюз от четвъртък да постави в списъка си с терористични организации Корпуса на гвардейците на Ислямската революция (КГИР).
Корпусът се отчита само и единствено пред аятолах Али Хаменей, отбеляза АП.
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Бийк
Коментиран от #5
12:00 01.02.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 БОЛШЕВИК
Коментиран от #20, #32
12:02 01.02.2026
5 Ха ха
До коментар #2 от "Бийк":То и в Москалия не е много сигурно
12:02 01.02.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Владимир Путин, президент
Барем умреш християнин 😆
Коментиран от #8
12:04 01.02.2026
8 БОЛШЕВИК
До коментар #7 от "Владимир Путин, президент":Религиите са опиум за народите! САЩ не са срещу религиите, а срещу системите които не отговарят на тяхната система на див капитализъм и феодализъм.
Коментиран от #44
12:07 01.02.2026
9 Закономеро
Коментиран от #18, #30, #38
12:15 01.02.2026
10 Швейк
12:15 01.02.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Тръмп
12:18 01.02.2026
13 Хм...
Инфантилния идиот тръмп ще избомби някоя барака в пустинята и ще се тупне в гърдите, че лично е съсипал армията и ядрената програма на Иран.
Аятолаха ще избомби оградата на някоя американска база в СА и ще каже, че е отбъснал и унизил агресора.
После всеки ще се отдаде на PR за вътрешна употреба.
Свободно, сядай и се храни!
Коментиран от #14
12:18 01.02.2026
14 Розовото пони Путин 🦄
До коментар #13 от "Хм...":Не ме интересуват нито Иран нито Сирия. За мен най-важното е да остана колкото може по-дълго в бункера 🌈 🦄 🇷🇺 🤣
Коментиран от #19
12:23 01.02.2026
15 Аятолаха
12:26 01.02.2026
16 Мишел
Коментиран от #21, #23, #34
12:27 01.02.2026
17 Копейки
Коментиран от #22, #33
12:28 01.02.2026
18 Соваж бейби
До коментар #9 от "Закономеро":Не чух за България ,чух за ЕС като цяло постоянно излъчват материал.Светнаха ли се най после европейците християни които ги защитавате иранци от няколко дни ?И това което казах че войната ще се превърне в етническа.Тези хора не трябва да имат мощно оръжие ,Тръмп е прав ,за първи път му пожелавам късмет знаят какво правят .
Коментиран от #40
12:35 01.02.2026
19 Хм...
До коментар #14 от "Розовото пони Путин 🦄":Анатоли, ти хубаво си се разпознала, ама от посолствоТО очакват от теб нещо повече от копи пейст.
12:36 01.02.2026
20 Гадно
До коментар #4 от "БОЛШЕВИК":БОЛШЕВИК
238ОТГОВОР
То това е целта на агресорите янки, да подпалват конфликти далеч от САЩ. Но сега излизат и много проблеми в самите САЩ и може да си подпалят чергата
-;-
Абе къде е американския пролетарият, та да се вдигне и да измете от властта империалистите?!
12:39 01.02.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Спасение няма
До коментар #17 от "Копейки":Копейки
16ОТГОВОР
не се ядосвайте, ами отивайте да подрязвате лозята, днес е Трифон зарезан
-;-
За какво да зарезват розята, като са на водка и сельазка.
даже и руски песни си припяват
По-добре след изборите април-2026, нашите русофили да си организират интербригадистите и да отиват на фронта , та поне Купянск и Покровск да успеяг да освободят!
Коментиран от #37
12:45 01.02.2026
23 Адрес 4000
До коментар #16 от "Мишел":Горииле ти ли си бе разбирачо геополитикан?
12:46 01.02.2026
24 Гадно
рашистите: (16.02.226) Няма да нападаме на Украйна
Аятоласите: Обогатяваме урана само за мирните цели!
Аман от мераци да си нещо за сметка на съседа.
Рашистите , ако нямаха ядрените боеголовки, дали щеха вад 1400 дни да се опитват да освободят бандерите?!?!
12:47 01.02.2026
25 Гръм и мълнии
Коментиран от #28
12:51 01.02.2026
26 голем праз
12:55 01.02.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Соваж бейби
До коментар #25 от "Гръм и мълнии":Казаха до 48 часа най много ще гледаме шоуто ,брадатия се криел в бункер хубаво ще е да го намерят и като Мадуро го прибере Америка.Досто унизително ама така им се пада ,тези хора спонсорират и атентатите в Европа извършени от други групировки дадохме доста жертви стига.
12:58 01.02.2026
29 Герги
13:00 01.02.2026
30 Каквото
До коментар #9 от "Закономеро":повикало, такова отговорило - българска поговорка.
13:01 01.02.2026
31 Ха ха ха
13:01 01.02.2026
32 Глупости
До коментар #4 от "БОЛШЕВИК":Конфликтите ги подпалиха Путин и Хаменей
Коментиран от #36
13:02 01.02.2026
33 Жертвите на комунизма
До коментар #17 от "Копейки":Я отиди да запалиш една 🕯️🕯️🕯️ свещ
13:03 01.02.2026
34 Бай Дончо Тръмпов
До коментар #16 от "Мишел":Няма сега да нападне Иран, защото му се пече яйце отзад в Америка. Иначе аятолаха си е гола вода. Има много пешаци, но самолетите са му стари бракми, без никаква електроника. Само за един час с точни удари ще бъдат ликвидирани генералите, министрите и главната чалма в бункера.
13:04 01.02.2026
35 Ходжата:
13:05 01.02.2026
36 Путин гол до кръста на пони
До коментар #32 от "Глупости":Глупасти! Това, че теротизирам Украйна означава ли, че съм разпалил конфликт? Мноооого сте про.... уеее!
13:08 01.02.2026
37 Путин гол до кръста на пони
До коментар #22 от "Спасение няма":Шойгу, вие този Купянск не го ли превзехте бе?
Коментиран от #39
13:11 01.02.2026
38 Хахаха, трай бе, палячо
До коментар #9 от "Закономеро":Добре че ни интересува мнението на иран, русия и китай. Явно теб те интересува.
13:12 01.02.2026
39 Шойгу
До коментар #37 от "Путин гол до кръста на пони":Нямя нищо по-лесно от това да превземеш Купянск. Аз лично съм го превземал наеесе пъти!
13:13 01.02.2026
40 Не е
До коментар #18 от "Соваж бейби":достатъчно само да чуваш, ами и да си поразмърдаш малко това което имаш в кратуната, или може би още не си чул че България е в ЕС и НАТО?
Коментиран от #41
13:15 01.02.2026
41 Соваж бейби
До коментар #40 от "Не е":Ами кажи го ЕС ,Европа гледа ли наистина репортажа ?Как обикалят в кръг и викат смърт на Америка,смърт на Израел.,...Дано в цяла Европа са подготвили войници и стабилна засилена охрана да пазят европейците пижамите със сигурно замислят атентат или да излязат по улиците ни избиват всичко е възможно заради Меркел този женица е за затвор .
13:20 01.02.2026
42 Лут
13:29 01.02.2026
43 патоанатом
13:30 01.02.2026
44 БАРС
До коментар #8 от "БОЛШЕВИК":КОЙ ТИ КАЗА ,ЧЕ НЕ СА ПРОТИВ РЕЛИГИИТЕ А ЗАЩО ИМА ВЕЧНО ВОЙНИ В ПРАВОСЛАВНИТЕ СЛАВЯНСКИ ДЪРЖАВИ
13:31 01.02.2026