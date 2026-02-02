Берлин: Оставаме по-близо до САЩ, отколкото до Китай

Германия не поддържа равна дистанция между Съединените щати и Китай и въпреки последните напрежения ще остане по-близо до Вашингтон, заяви германският външен министър Йохан Вадефул в Сингапур.
В лекция, организирана от Международен институт за стратегически изследвания, Вадефул подчерта, че Съединени щати остават най-важният партньор за Европа и Германия, като континентът продължава да разчита на американската подкрепа за своята сигурност, въпреки съществуващи въпроси, които в момента "отчуждават" Вашингтон от региона.
Изказването идва на фона на критики от представители на администрацията на Доналд Тръмп към европейските държави за неизпълнение на целите за разходи за отбрана в НАТО и за прекомерната им зависимост от САЩ в сферата на сигурността.
Вадефул предупреди, че завой към Пекин не е решение. "Да тичаме с отворени обятия към президента Си Дзинпин и да казваме, че всички проблеми са изчезнали и че ставаме големи партньори - това би бил грешният отговор", заяви германският външен министър.
По думите му, въпреки че някои западни държави, сред които Канада и Обединено кралство, сключват търговски споразумения с Китай, Европейският съюз трябва да запази стратегическия си баланс и ясно да дефинира своите "червени линии".
Вадефул коментира и напрежението около Гренландия, като посочи, че единната европейска реакция срещу американските претенции показва, че Европа може успешно да защитава интересите си, стига да действа координирано и последователно. Според него именно този подход е ускорил и усилията на ЕС да намали своята зависимост от САЩ, дори след като Тръмп оттегли заплахите за допълнителни мита и изключи използването на сила по въпроса.
Германският външен министър подчерта още, че мрежата от споразумения за свободна търговия на Европейски съюз е "ключов елемент за основана на правила свободна търговия" в условията на нарастващ протекционизъм и фрагментация. По думите му ЕС работи за бързото финализиране на нови търговски споразумения в Азиатско-тихоокеанския регион, включително с Малайзия, Тайланд, Филипини и Австралия.
