Берлин: Оставаме по-близо до САЩ, отколкото до Китай

2 Февруари, 2026 10:23 478 7

  • йохан вадефул-
  • германия-
  • китай-
  • фридрих мерц-
  • тайван-
  • си дзинпин

Да тичаме с отворени обятия към президента Си Дзинпин и да казваме, че всички проблеми са изчезнали и че ставаме големи партньори - това би бил грешният отговор, заяви Йохан Вадефул

Берлин: Оставаме по-близо до САЩ, отколкото до Китай - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Германия не поддържа равна дистанция между Съединените щати и Китай и въпреки последните напрежения ще остане по-близо до Вашингтон, заяви германският външен министър Йохан Вадефул в Сингапур.

В лекция, организирана от Международен институт за стратегически изследвания, Вадефул подчерта, че Съединени щати остават най-важният партньор за Европа и Германия, като континентът продължава да разчита на американската подкрепа за своята сигурност, въпреки съществуващи въпроси, които в момента "отчуждават" Вашингтон от региона.

Изказването идва на фона на критики от представители на администрацията на Доналд Тръмп към европейските държави за неизпълнение на целите за разходи за отбрана в НАТО и за прекомерната им зависимост от САЩ в сферата на сигурността.

Вадефул предупреди, че завой към Пекин не е решение. "Да тичаме с отворени обятия към президента Си Дзинпин и да казваме, че всички проблеми са изчезнали и че ставаме големи партньори - това би бил грешният отговор", заяви германският външен министър.

По думите му, въпреки че някои западни държави, сред които Канада и Обединено кралство, сключват търговски споразумения с Китай, Европейският съюз трябва да запази стратегическия си баланс и ясно да дефинира своите "червени линии".

Вадефул коментира и напрежението около Гренландия, като посочи, че единната европейска реакция срещу американските претенции показва, че Европа може успешно да защитава интересите си, стига да действа координирано и последователно. Според него именно този подход е ускорил и усилията на ЕС да намали своята зависимост от САЩ, дори след като Тръмп оттегли заплахите за допълнителни мита и изключи използването на сила по въпроса.

Германският външен министър подчерта още, че мрежата от споразумения за свободна търговия на Европейски съюз е "ключов елемент за основана на правила свободна търговия" в условията на нарастващ протекционизъм и фрагментация. По думите му ЕС работи за бързото финализиране на нови търговски споразумения в Азиатско-тихоокеанския регион, включително с Малайзия, Тайланд, Филипини и Австралия.


Напиши коментар:


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни ca изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    6 1 Отговор
    Германия и още пет страни си направиха собствен ЕС а България зад борда на Титаник без лодки.

    10:25 02.02.2026

  • 2 А бе

    7 1 Отговор
    Тия пък кой ги брои за живи вече та са се и затичали даже...

    10:27 02.02.2026

  • 3 абе странно

    1 2 Отговор
    някои закони имат , дето е срамота, че сърп и чук не им е герб ...

    10:28 02.02.2026

  • 4 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    8 2 Отговор
    Все пак Германия е ОКУПИРАНА страна от края на ВСвВ
    И ОКУПАТОРИТЕ ОЩЕ СА В НЕЯ ‼️

    10:29 02.02.2026

  • 5 ДОЙЧ

    5 1 Отговор
    ТИПИЧНО.....СТОКХОЛМСКИ СИНДРОМ

    10:31 02.02.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 На бай ви донча

    1 0 Отговор
    ще му лъскате… чепика от много акъл.

    10:45 02.02.2026