Новини
България »
Гюров: Този месец активираме мерките заради поскъпването на горивата

Гюров: Този месец активираме мерките заради поскъпването на горивата

15 Март, 2026 12:39 361 13

  • андрей гюров-
  • горива-
  • мерки-
  • критерии

Министерският съвет внася жалба в КС срещу решението на парламента за Съвета за мир

Гюров: Този месец активираме мерките заради поскъпването на горивата - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Служебният кабинет е набелязал вече конкретни мерки заради поскъпването на горивата у нас. Това каза служебният премиер Андрей Гюров пред журналисти.

„Мерките са насочени директно към българските граждани. Ще постъпят по техните сметки, без да има нужда да подават заявления, да получават ваучери и да се използват такива неща за предизборни кампании", каза Гюров.

Критериите са подоходни - до два пъти линията на бедност, с притежание на кола или лизинг и платени данъци и глоби.

„Те ще получат директно по сметката 20 евро в месеците, в които ние виждаме високо ниво на цените. Това ще компенсира увеличението, което е в допълнение на това, което сме виждали в предишните седмици”, каза Гюров.

Той увери, че мярката ще действа, докато цените останат на високи нива и най-уязвимите групи от обществото усещат натиска.

„В момента виждаме увеличение, което отива в диапазона между 15 и 20% от нивата в предишните седмици, преди конфликта. Така че ще активираме мярката в най-скоро време, в рамките на месеца”, каза Гюров.

Средствата ще дойдат от бюджета. Става въпрос за между 20 и 30 млн. евро.

Министерският съвет ще внесе жалба в КС срещу решението на парламента за Съвета за мир.

„Мисля, че има много ясна, проследима и устойчива практика на Конституционния съд във времето, която показва, че това решение на Народното събрание не отговаря на разпоредбите на Конституцията”, каза Гюров.

По отношение на подготовката на предсрочния вот, той каза, че вече има 7 досъдебни производства за нарушения на изборните права на граждани.


България
Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Добре

    3 3 Отговор
    че е Гюро !

    12:41 15.03.2026

  • 2 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    4 1 Отговор
    А АЗ СЪМ ПО РАДИКАЛЕН
    ....
    НАЦИОНАЛИЗИРАМЕ НЕФТОХИМ ОТ ТУРЧИНА И РОТШИЛДИТЕ
    И СКЛЮЧВАМЕ ДОГОВОР С РУСКАТА ДЪРЖАВНА ФИРМА РОСНЕФТ ЗА ВНОС НА ПЕТРОЛ :)

    12:43 15.03.2026

  • 3 Браво

    1 3 Отговор
    Тарикатите с неплатени данъци и глоби ще духат супата.

    12:44 15.03.2026

  • 4 Лама Гяуро Кюмюро

    5 2 Отговор
    докато се натутка ще ударим още 100% инфлация към 100-те процента от леврото.

    12:44 15.03.2026

  • 5 Ротшилд

    1 1 Отговор
    Бойко и това нямаше да ви даде, това е криза по цял свят.

    12:46 15.03.2026

  • 6 Зевс

    3 1 Отговор
    С една дума даваме 20 евра предизборно на цветнокожите

    12:46 15.03.2026

  • 7 20 левро на месец компенсация...

    4 3 Отговор
    Тоя нагъл циганин открито ви се смее и подиграва в лицата!

    Коментиран от #10

    12:46 15.03.2026

  • 8 Илюзионист

    1 1 Отговор
    Тоя ме удари у земята.

    12:46 15.03.2026

  • 9 фичо

    1 0 Отговор
    мярката е само една, да започнем да купуваме отново руски петрол и газ....ако някой лемур от ЕС ни намери по-евтин вариант няма проблем... Трябва да следваме Българския интерес преди всичко, щото за западняците сме само статистика...

    12:46 15.03.2026

  • 10 Без майтап

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "20 левро на месец компенсация...":

    Не е циганин ,защото не гласува за Борисов и Пеевски .

    12:49 15.03.2026

  • 11 мани беги

    1 0 Отговор
    57млрд. левро дълг имаме, а те раздават пари за гориво ... вместо полиция/данс и данъчните да следят за спекула по бензиностанциите ... седмица мина, през която веднага литнаха цените, а е старо гориво - от евтиното още ... защо ня ни една глоба за спекула ... цяла агенция има против спекулата, която спи и лапка евра без да върши нищо ... страдайте ва, га сте глупави и мързеливи, безсъвестни

    12:49 15.03.2026

  • 12 ха ха

    0 0 Отговор
    мерките в бг са обикновено % за вожда , яко ще се изписва "подпомагане"

    12:49 15.03.2026

  • 13 Гост

    0 0 Отговор
    Бойко и Дебелия са научили ганьовците само да чакат помощи.

    12:50 15.03.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове