Гюров: Този месец активираме мерките заради поскъпването на горивата

Служебният кабинет е набелязал вече конкретни мерки заради поскъпването на горивата у нас. Това каза служебният премиер Андрей Гюров пред журналисти.
„Мерките са насочени директно към българските граждани. Ще постъпят по техните сметки, без да има нужда да подават заявления, да получават ваучери и да се използват такива неща за предизборни кампании", каза Гюров.
Критериите са подоходни - до два пъти линията на бедност, с притежание на кола или лизинг и платени данъци и глоби.
„Те ще получат директно по сметката 20 евро в месеците, в които ние виждаме високо ниво на цените. Това ще компенсира увеличението, което е в допълнение на това, което сме виждали в предишните седмици”, каза Гюров.
Той увери, че мярката ще действа, докато цените останат на високи нива и най-уязвимите групи от обществото усещат натиска.
„В момента виждаме увеличение, което отива в диапазона между 15 и 20% от нивата в предишните седмици, преди конфликта. Така че ще активираме мярката в най-скоро време, в рамките на месеца”, каза Гюров.
Средствата ще дойдат от бюджета. Става въпрос за между 20 и 30 млн. евро.
Министерският съвет ще внесе жалба в КС срещу решението на парламента за Съвета за мир.
„Мисля, че има много ясна, проследима и устойчива практика на Конституционния съд във времето, която показва, че това решение на Народното събрание не отговаря на разпоредбите на Конституцията”, каза Гюров.
По отношение на подготовката на предсрочния вот, той каза, че вече има 7 досъдебни производства за нарушения на изборните права на граждани.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Добре
12:41 15.03.2026
2 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
....
НАЦИОНАЛИЗИРАМЕ НЕФТОХИМ ОТ ТУРЧИНА И РОТШИЛДИТЕ
И СКЛЮЧВАМЕ ДОГОВОР С РУСКАТА ДЪРЖАВНА ФИРМА РОСНЕФТ ЗА ВНОС НА ПЕТРОЛ :)
12:43 15.03.2026
3 Браво
12:44 15.03.2026
4 Лама Гяуро Кюмюро
12:44 15.03.2026
5 Ротшилд
12:46 15.03.2026
6 Зевс
12:46 15.03.2026
7 20 левро на месец компенсация...
Коментиран от #10
12:46 15.03.2026
8 Илюзионист
12:46 15.03.2026
9 фичо
12:46 15.03.2026
10 Без майтап
До коментар #7 от "20 левро на месец компенсация...":Не е циганин ,защото не гласува за Борисов и Пеевски .
12:49 15.03.2026
11 мани беги
12:49 15.03.2026
12 ха ха
12:49 15.03.2026
13 Гост
12:50 15.03.2026