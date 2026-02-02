Около 1000 мигранти може да са изчезнали в Средиземно море след циклона "Хари"

Около 1000 души може да са изчезнали в морето в резултат на бурите, причинени от циклона "Хари", нанесъл сериозни щети в Южна Италия миналия месец, съобщи днес неправителствената организация за спасяване на мигранти "Медитеранеа Сейвинг Хюмънс", цитирана от АНСА, предаде БТА.

Оценката се основава на събрана от бежанци от Либия и Тунис информация за плавателни съдове, изчезнали по време на лошите метеорологични условия, обясни организацията.

Президентът на "Медитеранеа Сейвинг Хюмънс" Лаура Марморале определи случилото се като "една от най-големите трагедии през последните години по централния средиземноморски маршрут".

Тя обвини правителствата на Италия и Малта, че не са реагирали адекватно, заявявайки, че те "мълчат", както и че "не са предприели никакви действия" в отговор на случилото се.