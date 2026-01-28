Новини
Свят »
Белгия »
Белгия планира мисия в Турция за споразумение за връщане на мигранти
  Тема: Кризата с бежанците

Белгия планира мисия в Турция за споразумение за връщане на мигранти

28 Януари, 2026 10:45 484 3

  • мигранти-
  • бежанци-
  • турция-
  • белгия-
  • анелен ван босют-
  • конго

Белгийските власти казват, че има много хора в страните на произход, които не са наясно какво всъщност представлява молбата за убежище

Белгия планира мисия в Турция за споразумение за връщане на мигранти - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Белгийската министърка на убежището и миграцията Анелен ван Босют планира през тази година мисии в Демократична република Конго и Турция с цел договаряне на споразумения за връщане на мигранти. В рамките на тези усилия се очаква и посещение в Белгия на представител на афганистанската администрация, съобщи агенция Белга, цитирана от БТА.

Двустранните преговори със страните на произход относно доброволните и принудителните връщания са сред основните приоритети за годината, заяви Анелен ван Босют, като подчерта, че страните, които не искат да сътрудничат по отношение на връщанията на мигранти, няма да могат да разчитат на "белгийската подкрепа".

Белгийските служби за убежище вече подготвят мисии в ДР Конго и Турция, където ще бъдат обсъдени конкретни договорености за връщане на мигранти със съответните власти. През миналата година кандидатите за убежище от ДР Конго и Турция се наредиха съответно на четвърто и пето място по брой подадени молби за убежище в Белгия.

Белгийските власти казват, че има много хора в страните на произход, които не са наясно какво всъщност представлява молбата за убежище, тъй като вярват на трафиканти на хора, които твърдят, че всичко е много по-лесно в Европа.

Афганистан също остава във фокуса на белгийската политика за връщане на мигранти. Миналата седмица в страната се проведе техническа и административна мисия като част от по-широка европейска инициатива. По време на посещението бяха проведени разговори с талибанските власти относно възможностите за връщане на афганистански граждани. През пролетта се очаква представител на афганистанската администрация да посети Брюксел за разговори с Европейския съюз.

Афганистан остава водещата страна на произход на кандидатите за убежище в Белгия през 2025 г. Броят на молбите от афганистански граждани се е увеличил с 11% спрямо предходната година и е достигнал 3947 от общо 34 439 подадени молби.


Белгия
Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 яшар

    2 0 Отговор
    изпуснахте коня в дерето

    гответе се за шарията и изучавайте наште табиети

    11:00 28.01.2026

  • 3 щом ги обгрижвате с социални е така

    2 0 Отговор
    и задирят каки и булки по улиците

    които твърдят, че всичко е много по-лесно в Европа

    11:03 28.01.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания