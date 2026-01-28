Белгия планира мисия в Турция за споразумение за връщане на мигранти

Белгийската министърка на убежището и миграцията Анелен ван Босют планира през тази година мисии в Демократична република Конго и Турция с цел договаряне на споразумения за връщане на мигранти. В рамките на тези усилия се очаква и посещение в Белгия на представител на афганистанската администрация, съобщи агенция Белга, цитирана от БТА.

Двустранните преговори със страните на произход относно доброволните и принудителните връщания са сред основните приоритети за годината, заяви Анелен ван Босют, като подчерта, че страните, които не искат да сътрудничат по отношение на връщанията на мигранти, няма да могат да разчитат на "белгийската подкрепа".

Белгийските служби за убежище вече подготвят мисии в ДР Конго и Турция, където ще бъдат обсъдени конкретни договорености за връщане на мигранти със съответните власти. През миналата година кандидатите за убежище от ДР Конго и Турция се наредиха съответно на четвърто и пето място по брой подадени молби за убежище в Белгия.

Белгийските власти казват, че има много хора в страните на произход, които не са наясно какво всъщност представлява молбата за убежище, тъй като вярват на трафиканти на хора, които твърдят, че всичко е много по-лесно в Европа.

Афганистан също остава във фокуса на белгийската политика за връщане на мигранти. Миналата седмица в страната се проведе техническа и административна мисия като част от по-широка европейска инициатива. По време на посещението бяха проведени разговори с талибанските власти относно възможностите за връщане на афганистански граждани. През пролетта се очаква представител на афганистанската администрация да посети Брюксел за разговори с Европейския съюз.

Афганистан остава водещата страна на произход на кандидатите за убежище в Белгия през 2025 г. Броят на молбите от афганистански граждани се е увеличил с 11% спрямо предходната година и е достигнал 3947 от общо 34 439 подадени молби.