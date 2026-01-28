Испания: до 500 хиляди мигранти могат да узаконят престоя си

Лявото правителство на Испания иска да легализира статута на стотици хиляди мигранти без документи. За решението на кабинета съобщи неговата говорителка и министър на миграцията Елма Саис.

„Ние укрепваме миграционен модел, основан на правата на човека, подчерта тя. На имигрантите ще бъдат предложени „гаранции, възможности и права“. В тази връзка министърката посочи положителните ефекти от миграцията.

Министър-председателят социалист Педро Санчес обосновава отворената към мигрантите политика на водената от него коалиция с това, че липсата на работна ръка и застаряващото население застрашават нормалното функциониране на социалната държава и пенсионното осигуряване.

Модел, обратен на този в САЩ

С това Испания следва различен курс от много други западни страни – и най-вече на модела на САЩ при президента Доналд Тръмп , който иска да депортира всички чужденци без легален статут на пребиваване. Повечето държави от Европейския съюз (ЕС) също подкрепят по-твърдите мерки срещу мигрантите.

Наред с Италия и Гърция, Испания е една от най-важните дестинации за мигранти в Европа. Според най-новите данни на националната статистическа служба INE, през 2025 г. в Испания са живели около 9,8 милиона души, родени в чужбина – почти 20 процента от общото население.

Билет като доказателство

От извънредната процедура в Испания могат да се възползват всички мигранти , които са пребивавали в страната преди 31 декември 2025 г. Те не трябва да имат криминално досие и трябва да са живели в страната поне пет месеца към момента на подаване на заявлението. Това може да се удостовери например с медицинско удостоверение, договор за наем, разписка за превод или дори закупен билет. Заявления за легализация могат да се подават до 30 юни тази година.

Инициативата се прилага с указ на краля - правен инструмент, който не се нуждае от ратификация от парламента, където коалицията на Санчес няма собствено мнозинство. Съответната законодателна инициатива на правителството преди това беше блокирана именно в парламента.