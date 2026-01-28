Испания: до 500 хиляди мигранти могат да узаконят престоя си

Лявото правителство на Испания иска да легализира статута на стотици хиляди мигранти без документи. За решението на кабинета съобщи неговата говорителка и министър на миграцията Елма Саис.
„Ние укрепваме миграционен модел, основан на правата на човека, подчерта тя. На имигрантите ще бъдат предложени „гаранции, възможности и права“. В тази връзка министърката посочи положителните ефекти от миграцията.
Министър-председателят социалист Педро Санчес обосновава отворената към мигрантите политика на водената от него коалиция с това, че липсата на работна ръка и застаряващото население застрашават нормалното функциониране на социалната държава и пенсионното осигуряване.
Модел, обратен на този в САЩ
С това Испания следва различен курс от много други западни страни – и най-вече на модела на САЩ при президента Доналд Тръмп , който иска да депортира всички чужденци без легален статут на пребиваване. Повечето държави от Европейския съюз (ЕС) също подкрепят по-твърдите мерки срещу мигрантите.
Наред с Италия и Гърция, Испания е една от най-важните дестинации за мигранти в Европа. Според най-новите данни на националната статистическа служба INE, през 2025 г. в Испания са живели около 9,8 милиона души, родени в чужбина – почти 20 процента от общото население.
Билет като доказателство
От извънредната процедура в Испания могат да се възползват всички мигранти , които са пребивавали в страната преди 31 декември 2025 г. Те не трябва да имат криминално досие и трябва да са живели в страната поне пет месеца към момента на подаване на заявлението. Това може да се удостовери например с медицинско удостоверение, договор за наем, разписка за превод или дори закупен билет. Заявления за легализация могат да се подават до 30 юни тази година.
Инициативата се прилага с указ на краля - правен инструмент, който не се нуждае от ратификация от парламента, където коалицията на Санчес няма собствено мнозинство. Съответната законодателна инициатива на правителството преди това беше блокирана именно в парламента.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Даже и повече
15:00 28.01.2026
2 честен ционист
15:01 28.01.2026
3 ,,,,,,
Коментиран от #11
15:03 28.01.2026
4 гост
Коментиран от #5
15:04 28.01.2026
5 Леля Гошка
До коментар #4 от "гост":И наща рода така.
15:08 28.01.2026
6 Помнещ
Хайдее на пропагандата - сега някое козяче ще ми припомни ли как 72 000 индиеца щели да превземат 142 милионна Русия и те няма да са с постоянен статут обаче половин милион "инджинера" от Африка изобщо няма да повлияят на 50 милиона Испания - и то половин милион стават испански граждани.
На снимката като ги гледам всичките са "инджинери" и доктори и всичките са "християни".
Коментиран от #15
15:09 28.01.2026
7 хъхъ
15:11 28.01.2026
8 липсата на работна ръка
и тук тиквите да се подмажат ще приемат кафяви пришълци дето се размножават като хлебарки
15:11 28.01.2026
9 В Африка живеят 1 милиард африканци
Коментиран от #13
15:12 28.01.2026
10 с указ на краля - правен инструмент
15:15 28.01.2026
11 Запознат
До коментар #3 от ",,,,,,":"Ми трябва работна ръка, кой да плаща осигуровки"
Е така де те тези ще се погрижат населението на Испания да не е застаряващо и да има нови мургави испанчета - виж в Германия как подобриха расата и арийките взеха да раждат по-повече. Пък и джендърляка от кога мечтае за такава "работна ръка" да ги подхване. Иначе тези "инджинери" и да мият улиците не стават и единственото което ще правят е да висят на помощи.
Коментиран от #12
15:17 28.01.2026
12 Ха,ха
До коментар #11 от "Запознат":Ох, смях
15:20 28.01.2026
13 Възмутен
До коментар #9 от "В Африка живеят 1 милиард африканци":Пък евроатлантиците имат нужда от африканци че им се носи славата - на квалифицирани "инджинери и лекари" де
15:21 28.01.2026
15 Еми да ама не точно
До коментар #6 от "Помнещ":"The highest number of undocumented arrivals currently living in Spain are believed to be from Colombia, Peru and Honduras." 90% от нелегалните там са от централна и латинска америка. Не ги мислете, че са толкова тъпи испанците. Да от тези 500 000 хиляда ще узаконят сигурно 50-60 хиляди от Африка, но всички други ще са испано говорящи от америките. Замислете се обаче, че ние нямаме бивши колонии, от които да си докараме българо говорящи да си узаконим.
15:26 28.01.2026
16 Тити
15:27 28.01.2026