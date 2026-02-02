Берлин и Варшава призовават за обща икономическа инициатива в ЕС

Германия и Полша трябва заедно да поемат водеща роля в усилията за икономическо възстановяване и укрепване на Европа. Това заявиха финансовите министри на двете държави по време на среща във Варшава, предаде „Ройтерс“, цитирана от News.bg.

По думите на полския финансов министър Анджей Домански, основната задача пред Европейския съюз е повишаването на неговата конкурентоспособност. Той подчерта това по време на съвместна пресконференция с германския вицеканцлер и министър на финансите Ларс Клингбайл.

От своя страна Клингбайл отбеляза, че традиционният модел на трансатлантическите отношения преминава през сериозни промени. Според него именно в този контекст Европа трябва да засили вътрешното си единство и да ускори развитието си. Това беше първото му официално посещение в Полша след встъпването му в длъжност.

Германският министър изтъкна още, че Европейският съюз трябва да стане по-гъвкав, по-ефективен и по-подготвен за справяне със сложни предизвикателства.

Темата за ускоряване на европейските процеси беше обсъдена и на видеоконференция от миналата седмица, в която участваха финансови министри от шест от най-големите икономики в Европа, включително Германия и Полша. По време на разговора те поеха ангажимент да бъдат основен двигател за придвижване напред на проекти, блокирани заради тромавите механизми за вземане на решения в ЕС.

Клингбайл посочи, че целта е по-дълбоко европейско сътрудничество и по-високо темпо на работа, като същите очаквания се отправят и към Европейската комисия.

Анджей Домански допълни, че Европа се намира в истинска надпревара - за конкурентоспособност и за изграждане на устойчива икономическа мощ. Според него ключът към успеха е именно ускоряването на процесите и по-решителните действия.