Берлин и Варшава призовават за обща икономическа инициатива в ЕС

2 Февруари, 2026 15:49 929 41

Финансовите министри на Германия и Полша настояват за по-бърза и по-конкурентна Европа

Берлин и Варшава призовават за обща икономическа инициатива в ЕС - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Германия и Полша трябва заедно да поемат водеща роля в усилията за икономическо възстановяване и укрепване на Европа. Това заявиха финансовите министри на двете държави по време на среща във Варшава, предаде „Ройтерс“, цитирана от News.bg.

По думите на полския финансов министър Анджей Домански, основната задача пред Европейския съюз е повишаването на неговата конкурентоспособност. Той подчерта това по време на съвместна пресконференция с германския вицеканцлер и министър на финансите Ларс Клингбайл.

От своя страна Клингбайл отбеляза, че традиционният модел на трансатлантическите отношения преминава през сериозни промени. Според него именно в този контекст Европа трябва да засили вътрешното си единство и да ускори развитието си. Това беше първото му официално посещение в Полша след встъпването му в длъжност.

Германският министър изтъкна още, че Европейският съюз трябва да стане по-гъвкав, по-ефективен и по-подготвен за справяне със сложни предизвикателства.

Темата за ускоряване на европейските процеси беше обсъдена и на видеоконференция от миналата седмица, в която участваха финансови министри от шест от най-големите икономики в Европа, включително Германия и Полша. По време на разговора те поеха ангажимент да бъдат основен двигател за придвижване напред на проекти, блокирани заради тромавите механизми за вземане на решения в ЕС.

Клингбайл посочи, че целта е по-дълбоко европейско сътрудничество и по-високо темпо на работа, като същите очаквания се отправят и към Европейската комисия.

Анджей Домански допълни, че Европа се намира в истинска надпревара - за конкурентоспособност и за изграждане на устойчива икономическа мощ. Според него ключът към успеха е именно ускоряването на процесите и по-решителните действия.


Германия
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Бесен - Язовец

    15 2 Отговор
    Съюза на фашагите в Европа ЕС

    Коментиран от #25, #40

    15:51 02.02.2026

  • 2 с въздух не става

    12 1 Отговор
    поредните общи приказки без да посочват откъде ще им дойдат ресурсите за икономическо възстановяване.

    15:52 02.02.2026

  • 3 ЕВРОПА СЕ СЪБУДИ

    3 14 Отговор
    Европа отново ще е №1 като икономическа и военна сила !
    Европа винаги е била най доброто място за живеене !

    15:52 02.02.2026

  • 4 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    13 0 Отговор
    ихааа..когато някой ти казва ,че мисли за теб , значи е помислил първо за себе си

    15:52 02.02.2026

  • 5 фбр

    11 1 Отговор
    ЕС се състои от отделни, суверенни държави , а не е федерация ! Много им се ще на Германия и Полша да си налагат решения без да се съобразяват с другите ! Това вече не е ЕС , а Райх , в който България няма място!

    Коментиран от #28

    15:53 02.02.2026

  • 6 Някой

    5 2 Отговор
    Реално как да решават някакви си в ЕС и колониите в ЕС да изпълняват. Къде е преди дефинираното съюз на суверенните държави? Както преди каза депутат на ГЕРБ, 80% от работата в парламента със закони е свързана с ЕС.

    15:53 02.02.2026

  • 7 Подправения кантар

    4 1 Отговор
    Руснаците първо унищожават позиции с кабове, след това работят дроновете, а след това влиза пехотата“, обяснява Вячеслав Володин, говорител на Южната група на въоръжените сили на Украйна.
    Само това изречение ра3бива на пухх и прахх твърдението на ууррккууппииттееццииттее за руските загуби

    Коментиран от #14

    15:53 02.02.2026

  • 8 Подправения кантар

    6 1 Отговор
    Следващата война в Европа ще е между Русия и фашизма, само фашизма ще се нарича демокрация.
    Фидел Кастро 1992 г.

    15:54 02.02.2026

  • 9 Красимир Петров

    6 1 Отговор
    Докато ЕС се управлява от либерални ге,йове нищо добро не ни чака.

    Коментиран от #15

    15:54 02.02.2026

  • 10 Подправения кантар

    4 0 Отговор
    Руски хакери публикуваха данни, за които казват, че са от хакната база данни на Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна. Файлът твърди, че съдържа информация за загубите на украинската армия от началото на СВО: Над 1 700 000 убити и изчезнали.
    Динамиката по години изглежда така:
    2022 - 118,5 хиляди
    2023 - 405,4 хиляди
    2024 - 595 хиляди
    2025 - 621 хиляди
    Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.

    Коментиран от #23

    15:54 02.02.2026

  • 11 Подправения кантар

    3 0 Отговор
    Демилитаризацията на урки продължава

    15:54 02.02.2026

  • 12 Чуденка

    0 7 Отговор
    Само да припомня
    След като се отвори концлагера България и хората можеха да пресичат границата без риск да ги застрелят, 3 милиона българи избягаха от все още властващата ДС-КГБ мафия и всички в посока на Запад.
    Никой не се излъга да отиде в рая на монголските руZи !
    Та защо като попитам някой путлераZт, би ли живял в руския рай, започва да гледа и мучи като теле ?!

    15:55 02.02.2026

  • 13 Подправения кантар

    3 0 Отговор
    След малко онова гейче ха ха ще се появи

    15:55 02.02.2026

  • 14 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    1 1 Отговор

    До коментар #7 от "Подправения кантар":

    кажи им бе!!!! вече са в Лисабон

    15:56 02.02.2026

  • 15 В российская neдepaцийка ...

    1 1 Отговор

    До коментар #9 от "Красимир Петров":

    Честит празник Краси !

    15:57 02.02.2026

  • 16 Бесен - Язовец

    5 1 Отговор
    Заради ония фашаги в народното събрание до 9 Септември 1944г са бимбили София съюзниците от Антифашистката коалиция САЩ и Великобритания. 4000 души са били убити заради фашагското правителство, днес ги възпоменават фашагите като мъченици

    15:59 02.02.2026

  • 17 Долу ЕС

    8 1 Отговор
    чакам глупавите немци и хитрите поляци да обяснят на 25;държави как се постига конкуретноспособност!!! щото в икономиката значи качесвен продукт на по ниска цена от конкурента, в слупая Азия Сащ и Африка!!!!! ако решат задачата без Русия ще ги шризная за гении! Жокер, заместете в уравнението сащ с Русия! като не, ще се чудите мнооого години защо 1+0 е 0.....

    Коментиран от #19, #20, #22

    16:00 02.02.2026

  • 18 Нещастници

    6 1 Отговор
    вкарайте още 20 млн пакита и африканци, те ще ви решат демографския и конкурентния проблем! след което и дветв държави ще станата СТАНОВЕ ЗАВИНАГИ

    16:01 02.02.2026

  • 19 Там пишеше

    1 2 Отговор

    До коментар #17 от "Долу ЕС":

    че руската пропагандна има за цел глупаците.

    16:03 02.02.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Украйна храни ЕС с нискокачествени яйца

    2 1 Отговор
    Европейският пазар е препълнен с пилешки яйца от Украйна, които
    нарушават изискванията за селскостопанска продукция в ЕС,
    пише вестник Berliner Zeitung, позовавайки се на данни от Евростат.

    Второкласните продукти на рафтовете на европейците идват от кокошки,
    държани в клетки. Основната печалба от продажбата на такива яйца в
    Европа получава украинският милиардер и един от съветниците на
    Зеленски Юрий Косюк.

    Коментиран от #24

    16:04 02.02.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Ха-ха

    4 1 Отговор

    До коментар #10 от "Подправения кантар":

    Значи по тези данни излиза, че убитите руснаци са над 10 000 000, тъй като руските жертви са 7 пъти повече от украинските. Ужас !

    16:05 02.02.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 БЪЛГАРИН

    2 2 Отговор

    До коментар #1 от "Бесен - Язовец":

    В знак на почит към жептвите на комунизмът
    и на Възродителният процес,
    всички държавни и общенски учреждения
    да спускат на 1-ви февруари
    черни траурни знамена.

    Движение Безпартийни Приятели на Слънцето!

    Коментиран от #29

    16:05 02.02.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Имаше една приказка

    2 1 Отговор
    Че нов бардак със стари.............не става.
    Особено когато всяка к... дърпа клиентът към себе си.
    А това с каква скорост се 🔨🔨 няма никакво значение.

    16:06 02.02.2026

  • 28 Хахахаха

    4 0 Отговор

    До коментар #5 от "фбр":

    Германистан само може да си мечтае ,че някой ще го слуша.

    16:12 02.02.2026

  • 29 Бесен - Язовец

    3 1 Отговор

    До коментар #25 от "БЪЛГАРИН":

    Асане прати мн поздрави на Айшето

    16:16 02.02.2026

  • 30 забогатял на задна скорост

    1 1 Отговор
    дано по-скоро кочината ЕС последва съдбата на прототипа си СССР!!!

    16:16 02.02.2026

  • 31 стоян георгиев

    2 1 Отговор
    Шляххти и нацисти

    Коментиран от #37

    16:18 02.02.2026

  • 32 Никой

    0 0 Отговор
    Европа е бедност даже и здравеопзаване нямаме.

    16:19 02.02.2026

  • 33 Да ви е.а

    3 1 Отговор
    Тук поляците трябва да похарчат не 5%, а 50% от БВП. За да си излекуват главата.3398

    Коментиран от #39

    16:20 02.02.2026

  • 34 Смърфиета

    1 1 Отговор
    Да се мбат в газът ако щат Ларк Кликбайт и Анджек Долмански.

    16:21 02.02.2026

  • 35 Варварка

    1 0 Отговор
    Бре,бре, ми ето ги полша и германия

    Коментиран от #38

    16:22 02.02.2026

  • 36 Смърфиета

    3 0 Отговор
    Полската цвинка одзат цъфнала от щастие. Крачета мои крачета, каква лазарна епилация съм ви подарила, мисли си тя, че и св. Йоан Павел ще стане от гроба.

    16:23 02.02.2026

  • 37 Смърфиета

    2 0 Отговор

    До коментар #31 от "стоян георгиев":

    По-големи мазоли от тях има само още две нации, но и двете са във война и на тъмната страна на историята.

    16:27 02.02.2026

  • 38 н.в.пр. Данаил

    3 0 Отговор

    До коментар #35 от "Варварка":

    За канонизация на св. Айхман, епископ на Собибор говориме.

    16:28 02.02.2026

  • 39 Смърфиета

    1 0 Отговор

    До коментар #33 от "Да ви е.а":

    Няма да им стигне и 300% от БВП. Единственото решение е да я пръснат с каквото могат, или да се хвърлят от високо, или да се нагълтат с 50 грама парацетамол или зелена мухоморка. Това е склоняване към самоубийство, отправено към всеки поляк. Аз съм жадният за мъст дух на Сергей Антонов.

    16:33 02.02.2026

  • 40 Европеец

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "Бесен - Язовец":

    Прочетох първото изречение -"усилия за икономическо възстановяване и укрепване на Европа"...... Да, това е Европа трябва да бъде възстановявана след неграмотното по управление на фашистката клика на урсулата..... Това е тая "благоденстваща" Европа, за която ни проглушиха ушите..... Би било добре това изречение да го прочетат жълтите павета ....

    16:33 02.02.2026

  • 41 демократ

    1 0 Отговор
    Как и в какво дизел никой не ще боклу ците на Ербъс са далеч от Бойнг за компютри и микроелектеоника да не говорим.

    16:47 02.02.2026

