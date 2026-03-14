Въздушна тревога! Полската армия вдигна бойна авиация след руски удари по Украйна

Полски и съюзнически самолети бяха изпратени тази сутрин да гарантират сигурността на полското въздушно пространство, след като руската стратегическа авиация нанесе удари по Украйна, съобщиха въоръжените сили на Полша, цитирани от Ройтерс, пише БТА.
В изявление оперативното командване посочи, че действията са предприети като предпазна мярка за защита на въздушното пространство в близост до зоната на бойни действия.
"Не е наблюдавано нарушение на полското въздушно пространство", се казва в отделна публикация на командването в социалната мрежа "Екс", след като операциите на полската и съюзническата авиация над страната приключиха.
1 Последния Софиянец
Коментиран от #5
12:51 14.03.2026
2 Пич
- Маминкоо, нещо съм се посрао....
12:52 14.03.2026
3 МЪКЪ МЪКЪ
12:53 14.03.2026
4 Пане, сменете си памперсите
Коментиран от #8
12:54 14.03.2026
5 Ами
До коментар #1 от "Последния Софиянец":тамън ще ги използва първо на собствена територия...
12:54 14.03.2026
6 Плаши
12:55 14.03.2026
7 руската мечка
Коментиран от #17
12:57 14.03.2026
8 Розовото пони Путин 🦄
До коментар #4 от "Пане, сменете си памперсите":Няма проблеми. Бункерът ми е зареден догоре с памперси, имам запаси за още 4г. 🌈 🦄 🇷🇺 🤣
Коментиран от #10, #11
12:58 14.03.2026
9 пак подплашени
12:59 14.03.2026
10 Много
До коментар #8 от "Розовото пони Путин 🦄":Просташко изказване!
13:02 14.03.2026
11 Лама Кочо
До коментар #8 от "Розовото пони Путин 🦄":Господине искате ли даВи депилирам
Коментиран от #19
13:05 14.03.2026
12 Гориил
13:05 14.03.2026
13 Хм...
Пък руснаците още не са запрегнали...
13:12 14.03.2026
14 УДРИ С ЛОПАТАТА
13:13 14.03.2026
15 Гориил
13:14 14.03.2026
16 Файърфлай
13:15 14.03.2026
17 Тръмп
До коментар #7 от "руската мечка":Гризна сибирският кол
13:20 14.03.2026
18 КЕНЕФБАНДЕРИТЕ
13:21 14.03.2026
19 Розовото пони Путин 🦄
До коментар #11 от "Лама Кочо":Аз съм епилиран, Песков се грижи за всички мои нужди 🌈 🦄 🇷🇺 🤣
Коментиран от #21
13:34 14.03.2026
20 Иван
13:39 14.03.2026
21 Розовото пони Зеленски 🌈🦄
До коментар #19 от "Розовото пони Путин 🦄":Кличко всеки ден ме епилира и дъни без почивка, обичам да съм гладък, като жена.🇺🇦 - 🌈
Коментиран от #23
13:47 14.03.2026
22 Хахахаха
13:47 14.03.2026
23 Розовото пони Натаняху 🌈🦄
До коментар #21 от "Розовото пони Зеленски 🌈🦄":Шалом братко Зеленски, изпрати го при мен npocтия боксьор, обичам грубо да ме дънят, дърпайки ми малките уши. 🇮🇱-🌈
13:54 14.03.2026