Въздушна тревога! Полската армия вдигна бойна авиация след руски удари по Украйна

Полски и съюзнически самолети бяха изпратени тази сутрин да гарантират сигурността на полското въздушно пространство, след като руската стратегическа авиация нанесе удари по Украйна, съобщиха въоръжените сили на Полша, цитирани от Ройтерс, пише БТА.

В изявление оперативното командване посочи, че действията са предприети като предпазна мярка за защита на въздушното пространство в близост до зоната на бойни действия.

"Не е наблюдавано нарушение на полското въздушно пространство", се казва в отделна публикация на командването в социалната мрежа "Екс", след като операциите на полската и съюзническата авиация над страната приключиха.