Американски пратеник пристига в Израел на фона на напрежение с Иран

2 Февруари, 2026 16:28 588 11

Срещите ще подготвят почвата за възможно възобновяване на ядрените преговори между Вашингтон и Техеран

Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Специалният пратеник на Съединените щати Стив Уитков се очаква да посети Израел за разговори с премиера Бенямин Нетаняху и началника на израелските въоръжени сили, съобщи „Ройтерс“, предава News.bg.

По информация на високопоставени израелски източници, визитата е планирана за 3 февруари и ще се състои в момент на нарастващо регионално напрежение, свързано с отношенията между Израел и Иран.

Паралелно с това Техеран анализира условията за възможно скорошно подновяване на диалога със Съединените щати. И двете страни в последно време дадоха сигнали за готовност да върнат дипломатическите усилия по дългогодишния ядрен спор, с цел да се избегне рискът от нова мащабна ескалация в региона.

Очаква се срещите на Уитков в Израел да имат подготвителен характер преди евентуалното възобновяване на преговорите. Те ще последват и разговора от изминалия уикенд между началника на израелските въоръжени сили Еял Замир и неговия американски колега генерал Дан Кейн, проведен във Вашингтон.

Регионалната обстановка остава напрегната и заради засиленото американско военно присъствие в близост до Иран. Това се случва на фона на репресиите срещу протестиращите в страната и най-смъртоносните вътрешни вълнения в Ислямската република от революцията през 1979 година насам.


  • 1 честен ционист

    1 1 Отговор
    Навръщане Стефчо Витков ще се отбие да учреди на Льотчика партията.

    Коментиран от #4

    16:35 02.02.2026

  • 2 Къв го дири в Израел

    2 0 Отговор
    Ако има проблем с Иран. Престъпна сган от смотаняци

    16:41 02.02.2026

  • 3 Сатана Z

    1 1 Отговор
    Стефан Витков е личното куче на Джаред Къшнър ,любимия зет на бай Дончо ,за който се смята ,че управлява в сянка белия дом

    16:42 02.02.2026

  • 4 Нищо чудно

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    Ционист до ционист застава...

    Впрочем на Радев носа много прилича на носа на Витков.

    Да не би да е следствие на Старозагорското клане от края на юли 1877г., когато, освен че са изклани 14500 български деца, жени и мъже, още 10000 деца и жени са взети в робство и са продадени на робските пазари в Едирне и Истанбул...

    А старозагорските евреи са взели дейно участие в предаването на българите на турската редовна армия - за заколване и отвличане, - а чирпанските цигани са помагали в самото клане...

    Коментиран от #8

    16:44 02.02.2026

  • 5 Иван

    3 0 Отговор
    Израелски пратеник пристига в Израел.

    16:46 02.02.2026

  • 6 Направо е абсурдо като логика

    4 0 Отговор
    ( Очаква се срещите на Уитков в Израел да имат подготвителен характер преди евентуалното възобновяване на преговорите с Иран..... ).... ку-кууууу и кво общо има Израел ? А? ..Естествено ако следвахме обаче действително ценности, морал и правила а не престъпната и гнусна терористична политика на САЩ и Израел

    16:47 02.02.2026

  • 7 Иван

    3 0 Отговор
    Ахтунг!!! Юден.

    16:48 02.02.2026

  • 8 честен ционист

    0 2 Отговор

    До коментар #4 от "Нищо чудно":

    Радев има нос на диктатор.

    16:52 02.02.2026

  • 9 Иван

    1 0 Отговор
    Гнусната еврейска са.танинска нацистка хазарска коварна сп.ер.ма Витков е пристигнала в чуждо полукълбо.

    16:52 02.02.2026

  • 10 Хохо Бохо

    0 0 Отговор
    Щом краваря е там значи скоро региона ще пламне.

    16:59 02.02.2026

  • 11 Зороастризъм

    0 0 Отговор
    Санкции,глоби. Сто години тормозят Персия, до къде я докараха, да се радикализира.

    17:10 02.02.2026