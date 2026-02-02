Американски пратеник пристига в Израел на фона на напрежение с Иран

Специалният пратеник на Съединените щати Стив Уитков се очаква да посети Израел за разговори с премиера Бенямин Нетаняху и началника на израелските въоръжени сили, съобщи „Ройтерс“, предава News.bg.

По информация на високопоставени израелски източници, визитата е планирана за 3 февруари и ще се състои в момент на нарастващо регионално напрежение, свързано с отношенията между Израел и Иран.

Паралелно с това Техеран анализира условията за възможно скорошно подновяване на диалога със Съединените щати. И двете страни в последно време дадоха сигнали за готовност да върнат дипломатическите усилия по дългогодишния ядрен спор, с цел да се избегне рискът от нова мащабна ескалация в региона.

Очаква се срещите на Уитков в Израел да имат подготвителен характер преди евентуалното възобновяване на преговорите. Те ще последват и разговора от изминалия уикенд между началника на израелските въоръжени сили Еял Замир и неговия американски колега генерал Дан Кейн, проведен във Вашингтон.

Регионалната обстановка остава напрегната и заради засиленото американско военно присъствие в близост до Иран. Това се случва на фона на репресиите срещу протестиращите в страната и най-смъртоносните вътрешни вълнения в Ислямската република от революцията през 1979 година насам.