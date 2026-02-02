Американски пратеник пристига в Израел на фона на напрежение с Иран

Специалният пратеник на Съединените щати Стив Уитков се очаква да посети Израел за разговори с премиера Бенямин Нетаняху и началника на израелските въоръжени сили, съобщи „Ройтерс“, предава News.bg.
По информация на високопоставени израелски източници, визитата е планирана за 3 февруари и ще се състои в момент на нарастващо регионално напрежение, свързано с отношенията между Израел и Иран.
Паралелно с това Техеран анализира условията за възможно скорошно подновяване на диалога със Съединените щати. И двете страни в последно време дадоха сигнали за готовност да върнат дипломатическите усилия по дългогодишния ядрен спор, с цел да се избегне рискът от нова мащабна ескалация в региона.
Очаква се срещите на Уитков в Израел да имат подготвителен характер преди евентуалното възобновяване на преговорите. Те ще последват и разговора от изминалия уикенд между началника на израелските въоръжени сили Еял Замир и неговия американски колега генерал Дан Кейн, проведен във Вашингтон.
Регионалната обстановка остава напрегната и заради засиленото американско военно присъствие в близост до Иран. Това се случва на фона на репресиите срещу протестиращите в страната и най-смъртоносните вътрешни вълнения в Ислямската република от революцията през 1979 година насам.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
4 Нищо чудно
До коментар #1 от "честен ционист":Ционист до ционист застава...
Впрочем на Радев носа много прилича на носа на Витков.
Да не би да е следствие на Старозагорското клане от края на юли 1877г., когато, освен че са изклани 14500 български деца, жени и мъже, още 10000 деца и жени са взети в робство и са продадени на робските пазари в Едирне и Истанбул...
А старозагорските евреи са взели дейно участие в предаването на българите на турската редовна армия - за заколване и отвличане, - а чирпанските цигани са помагали в самото клане...
До коментар #4 от "Нищо чудно":Радев има нос на диктатор.
