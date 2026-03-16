Новини
България »
Румен Драганов: Няма основание за поскъпване на самолетните билети и туристическите пакети

16 Март, 2026 21:09 507 9

  • румен драганов-
  • самолетни билети-
  • туристически пакети

Според директора на Института за анализи и оценки в туризма цените на вече платените почивки са гарантирани и не могат да бъдат променени

Кадър Нова тв
Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Ние сме в жестока конкурентна борба. Авиокомпаниите търсят пълни самолети, когато самолетът е празен, няма значение колко е висока цената. Това заяви директорът на Института за анализи и оценки в туризма Румен Драганов в „Интервюто на NOVA” относно притесненията за възможно поскъпване на самолетните билети заради напрежението в Близкия изток и увеличените цени на авиационното гориво.

Според Драганов обаче към момента няма причина за сериозни притеснения. Той заяви, че авиокомпаниите са в силна конкурентна среда и се стремят да задържат цените възможно най-ниски, за да запълват полетите. По думите му засега българските авиопревозвачи не са обявили увеличение на цените.

Той подчерта и че туристите, които вече са платили своите почивки или самолетни билети, не трябва да се притесняват от допълнителни разходи. „След като сте платили, никой не може да вдигне цената. Това е основно правило в туризма – цената е гарантирана в момента на плащането”, заяви той.

По отношение на зимния туристически сезон Драганов коментира, че отделни отменени пътувания не оказват съществено влияние върху общите резултати. По негови думи само през този месец около 780 хиляди чуждестранни туристи са посетили България. Той добави, че част от отменените резервации са свързани с израелски туристи, които са резервисти и участват във военните действия. „Говорим за единични случаи. Полетите с Израел продължават нормално, а България остава сигурна дестинация”, посочи той.

Драганов отбеляза още, че Близкият изток представлява малък дял от пътуванията на българите в чужбина. По думите му по-голямата част от туристическите пътувания са насочени към държави от Европейския съюз и съседни страни. „Основните туристически потоци са към Европа. Над половината от пътуванията са в страни от Европейския съюз, както и в съседни държави и Великобритания”, обясни експертът.

Според него към момента няма индикации за сериозни сътресения в туристическия сектор, а летният сезон се очаква да протече нормално.


България
Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 преди една седмица

    6 0 Отговор
    един друг ни уверяваше как горивото ще се вдигне с 1-2 цента максимум

    Коментиран от #8

    21:12 16.03.2026

  • 2 луд атлантик

    5 0 Отговор
    за бога братя, НЕ КУПУВАЙТЕ и не си теглете парите!

    Коментиран от #4

    21:16 16.03.2026

  • 3 аве смешко как

    1 0 Отговор
    Няма основание за поскъпване

    като има доста хотели от по скъпите по морето са дигнали до 50% от миналото лято
    ултра ол инклузиве в обзор за 250е и то за месец май

    21:27 16.03.2026

  • 4 НЕ КУПУВАЙТЕ

    4 0 Отговор

    До коментар #2 от "луд атлантик":

    на кредит от банките надути прескъпи почивки и екскурзиии
    да пълните гушите на туроператори
    като нямате спестявания

    21:30 16.03.2026

  • 5 Аз съм

    0 1 Отговор
    Вие просто се е....те с хората като плямпате глупости!
    Пътувам често и вече е факт!
    Заблуждавате хората който не пътуват !
    Ама нали идват избори само лъжи му е майката!
    После милиони теглени кеш от някакво гишенце и всичко е ок!
    Заслужава си да се потиснатите с лъжите!
    После съжелявам и всичко е ок!
    Нямате срам!

    21:45 16.03.2026

  • 6 Лена

    2 0 Отговор
    Всеки в държавата ще брани кокала със сили и средства над възможностите си. Тизи напълно потвърждава казаното от мен!
    Вчера, неделя заредих 35 литра дизел с шест евро отгоре, Да му ги нарисувам:10 литра, 15 евро!
    Сладък, но скъп туризъм глупако, а това е само началото! Жалко и за бетона!

    21:50 16.03.2026

  • 7 Оффф

    1 0 Отговор
    Пак ли този, не го ли пенсионирахате вече. Ти си предплатил, но клауза форс ти отпада пакета ако не доплатиш и застрахователя ти дава среден Да не мислиш, че фирмите ще пуснат самолетите да летят на загуба или хотелите да поемат цялото повишение за сметка на печалба...Как е възможно още да нямате план и изпълнение...всичко съсипахте, лЕб не можеш да държиш...ходи си внеси сега узбеки за туристи и ходи за милостиня в министерството смешник

    21:52 16.03.2026

  • 8 Европеец

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "преди една седмица":

    Тоя толуп Драганов, е голям ""експерт""толкова колкото аз съм експерт по ядрена енергетика.... Чудя се защо му дават думата на тоя ....

    21:54 16.03.2026

  • 9 ганев

    1 0 Отговор
    АБЕ..ТОЗ...КЬОРАВ ЛИ Е...ИЛИ ЛЪЖЕЦ

    21:56 16.03.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове