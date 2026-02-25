Новини
България »
Пловдив »
Изненада: Откриха мъртви бобри, блъснати от коли край Садово

25 Февруари, 2026 04:56, обновена 25 Февруари, 2026 03:59 1 838 17

  • бобри-
  • садово-
  • марица

Останките от телата на животните бяха взети от специалисти, за да бъдат направени изследвания

Изненада: Откриха мъртви бобри, блъснати от коли край Садово - 1
Снимка: БНТ
БНТ

Два мъртви бобъра бяха открити на пътя между селата Милево и Мирово в пловдивската община Садово.

Присъствието на застрашените от изчезване гризачи в близост до река Марица изненадало и местните хора и природолюбители, които се натъкнали на телата на животните.

Представителите на водолюбивия вид бяха взети от специалисти, за да бъдат направени изследвания. Животните и първоначалните проби ще бъдат предоставени за анализ на екип от Националния природонаучен музей в София. Бобрите са застрашен от изчезване вид.

Популацията беше частично възстановена по поречието на Дунав преди 5 години. Разпространението им в Южна България, в близост до река Марица, се приема за сензация и от специалистите – зоолози и от изследователи на биоразнообразието.

Според доц. д-р Недко Недялков от Палеонтологичния музей в Асеновград зоната, в която са открити, е нетипично местообитание за бобрите. А телата са на възрастни индивиди, с тегло около 20 килограма, които могат да имат поколение.

Необикновената находка предизвика голям интерес в научните среди. Една от версиите е, че бобрите, които са активни през нощта, случайно са попаднали на пътя след като са избягали от частен зоокът. Друга хипотеза е, че скрита с години популация сега сменя местообитанията си заради пълноводието на реките.


Пловдив / България
Поставете оценка:
Оценка 5 от 7 гласа.
  • 8 Трябваше

    2 0 Отговор
    да са живи ли,сгазени от тир?

    05:37 25.02.2026

  • 9 Даниел

    2 0 Отговор
    Това лято видях 2 бобъра на река Първенецка до село Първенец.

    06:34 25.02.2026

  • 10 На мен ми е интересно

    0 2 Отговор
    Да ги няма и в същото време да ги сгази някой "шофьор" не сме хора ние сме вреден дивеч

    06:42 25.02.2026

  • 11 Бийвъркрийк

    2 1 Отговор
    В тази община Садомазово не им е чиста работата. Пак някоя секта от разработките на прокуратурата и ДАНС.

    06:52 25.02.2026

  • 12 Да не са

    4 0 Отговор
    се самоубили? Питам за един преател?

    06:55 25.02.2026

  • 13 ПРИПОМНЯНЕ

    2 0 Отговор
    ...в София, бобри имаше и в Перловска река, преди да я канализират и вкарат под земята при НДК.

    07:18 25.02.2026

  • 14 Някой

    2 0 Отговор
    Бобъра не е типичен местен обитател. Привнесени са от някъде. Вероятно е да са се размножили. В природата им е да забентват реките, и правят езера в които да ловят риба . Трупат големи камари дървесна маса , в нея правят тунели и леговища . Имат ценна кожа . Били са обект на промишлен лов , и хващане с капани. Могат да прегризат дънера на средно дебело дърво като го насочат да падне перпендикулярно на реката . Казват им инженери в природата , но реално са опасни в по-гъсто населени райони.

    07:47 25.02.2026

  • 15 тиквенсониада

    0 0 Отговор
    Да не са се самоубили ? По примера от Петрохан. С 2 куршума.

    08:13 25.02.2026

  • 16 дебеЛ Лебед

    0 0 Отговор
    Да се провери минавали ли са джипове оттам. Да се видят камерите. И дали за тях е било ЧЕСТ ? А после вътрешния министър Митов , да излезе от еГЕЙско море и да каже поне няколко думи.

    08:16 25.02.2026

  • 17 ту-туу

    1 0 Отговор
    Като ги избиват по пътните платна ще спрат евро субсидиите на т-п-ка белев

    08:18 25.02.2026

Новини по градове:
