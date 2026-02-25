Изненада: Откриха мъртви бобри, блъснати от коли край Садово

Два мъртви бобъра бяха открити на пътя между селата Милево и Мирово в пловдивската община Садово.

Присъствието на застрашените от изчезване гризачи в близост до река Марица изненадало и местните хора и природолюбители, които се натъкнали на телата на животните.

Представителите на водолюбивия вид бяха взети от специалисти, за да бъдат направени изследвания. Животните и първоначалните проби ще бъдат предоставени за анализ на екип от Националния природонаучен музей в София. Бобрите са застрашен от изчезване вид.

Популацията беше частично възстановена по поречието на Дунав преди 5 години. Разпространението им в Южна България, в близост до река Марица, се приема за сензация и от специалистите – зоолози и от изследователи на биоразнообразието.

Според доц. д-р Недко Недялков от Палеонтологичния музей в Асеновград зоната, в която са открити, е нетипично местообитание за бобрите. А телата са на възрастни индивиди, с тегло около 20 килограма, които могат да имат поколение.

Необикновената находка предизвика голям интерес в научните среди. Една от версиите е, че бобрите, които са активни през нощта, случайно са попаднали на пътя след като са избягали от частен зоокът. Друга хипотеза е, че скрита с години популация сега сменя местообитанията си заради пълноводието на реките.