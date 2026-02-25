Изненада: Откриха мъртви бобри, блъснати от коли край Садово

Два мъртви бобъра бяха открити на пътя между селата Милево и Мирово в пловдивската община Садово.
Присъствието на застрашените от изчезване гризачи в близост до река Марица изненадало и местните хора и природолюбители, които се натъкнали на телата на животните.
Представителите на водолюбивия вид бяха взети от специалисти, за да бъдат направени изследвания. Животните и първоначалните проби ще бъдат предоставени за анализ на екип от Националния природонаучен музей в София. Бобрите са застрашен от изчезване вид.
Популацията беше частично възстановена по поречието на Дунав преди 5 години. Разпространението им в Южна България, в близост до река Марица, се приема за сензация и от специалистите – зоолози и от изследователи на биоразнообразието.
Според доц. д-р Недко Недялков от Палеонтологичния музей в Асеновград зоната, в която са открити, е нетипично местообитание за бобрите. А телата са на възрастни индивиди, с тегло около 20 килограма, които могат да имат поколение.
Необикновената находка предизвика голям интерес в научните среди. Една от версиите е, че бобрите, които са активни през нощта, случайно са попаднали на пътя след като са избягали от частен зоокът. Друга хипотеза е, че скрита с години популация сега сменя местообитанията си заради пълноводието на реките.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Трябваше
05:37 25.02.2026
9 Даниел
06:34 25.02.2026
10 На мен ми е интересно
06:42 25.02.2026
11 Бийвъркрийк
06:52 25.02.2026
12 Да не са
06:55 25.02.2026
13 ПРИПОМНЯНЕ
07:18 25.02.2026
14 Някой
07:47 25.02.2026
15 тиквенсониада
08:13 25.02.2026
16 дебеЛ Лебед
08:16 25.02.2026
17 ту-туу
08:18 25.02.2026