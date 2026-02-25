Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
България »
Велинград »
Отново затвориха пътя за Велинград заради свлякла се скална маса

Отново затвориха пътя за Велинград заради свлякла се скална маса

25 Февруари, 2026 04:40, обновена 25 Февруари, 2026 03:43

Няма пострадали

Отново затвориха пътя за Велинград заради свлякла се скална маса - 1
Снимка: БНТ
БНТ БНТ Българска национална телевизия

Късно снощи отново беше затворен пътят за Велинград заради свлякла се скална маса, която е затрупала платното.

На място работеше специализирана техника, която разчистваше участъка. Няма пострадали.

Пътят трябваше да остане затворен до цялостното му почистване. Отстраняват се и надвиснали над платното скали с цел предотвратяване на нови срутвания.

От фирмата, ангажирана с почистването, не дадоха срок за отваряне на трасето. При необходимост дейностите ще продължат и през нощта.

Екипи на полицейските управления в Септември и Велинград бяха разположени от двете страни на участъка и пренасочваха автомобилите.

Обходните маршрути към курорта са през Пещера – Батак – Ракитово – Гара Костандово – Велинград, както и по пътя Белово – Юндола.


Велинград / България
Оценка 5 от 2 гласа.
  • 3 БоюЦиганина

    1 0 Отговор
    Вече пета година не съм премиер и изцяло ми счупихте държавате, бе нефелници!

    05:37 25.02.2026

  • 4 Красота

    0 0 Отговор
    като картичка е

    07:04 25.02.2026

