Отново затвориха пътя за Велинград заради свлякла се скална маса

Късно снощи отново беше затворен пътят за Велинград заради свлякла се скална маса, която е затрупала платното.
На място работеше специализирана техника, която разчистваше участъка. Няма пострадали.
Пътят трябваше да остане затворен до цялостното му почистване. Отстраняват се и надвиснали над платното скали с цел предотвратяване на нови срутвания.
От фирмата, ангажирана с почистването, не дадоха срок за отваряне на трасето. При необходимост дейностите ще продължат и през нощта.
Екипи на полицейските управления в Септември и Велинград бяха разположени от двете страни на участъка и пренасочваха автомобилите.
Обходните маршрути към курорта са през Пещера – Батак – Ракитово – Гара Костандово – Велинград, както и по пътя Белово – Юндола.
