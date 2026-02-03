Русия няма официално потвърждение за отказ на Индия от руски петрол

Русия все още не е получила официално съобщение от Индия относно евентуален отказ от руски петрол и разполага единствено с публични коментари по темата. Това заявиха говорителят на Кремъл Дмитрий Песков и вицепремиерът Александър Новак, коментирайки изказванията на американския президент Доналд Тръмп, предаде ТАСС, цитирана от БТА.
„До момента не сме получили официални позиции от Делхи по този въпрос“, каза Песков на брифинг, след като бе попитан дали Индия е преустановила закупуването на руски петрол. По думите му Кремъл разполага само с публични изявления, без формални уведомления от индийска страна.
Изявленията идват след коментари на Тръмп, който след разговор с индийския премиер Нарендра Моди обяви, че Индия се отказва от руски петрол. Американският президент добави, че е постигната договореност за нови двустранни търговски условия, включително намаляване на митата за индийски стоки от 25 на 18 процента.
Премиерът Моди потвърди плана за намаляване на митата, но не е направил официално публично изявление за отказ от руски доставки.
Руският вицепремиер Александър Новак уточни, че правителството следи ситуацията внимателно. „Виждаме единствено публични коментари. Ще наблюдаваме как ще се развият събитията“, каза Новак пред медиите.
Той увери, че Русия остава спокойна за търсенето на своите енергийни ресурси на световните пазари. „Нашите енергийни продукти са търсени, а предлагането винаги ще среща необходимото търсене, като балансът се запазва“, отбеляза Новак.
Тръмп твърди също, че Индия планира да започне да купува петрол от САЩ и евентуално от Венецуела, но Москва засега няма официално потвърждение от Делхи за промяна на стратегията.
