Русия няма официално потвърждение за отказ на Индия от руски петрол

3 Февруари, 2026 13:35, обновена 3 Февруари, 2026 13:42 589 34

Москва разчита единствено на публични изявления, докато Вашингтон твърди за промяна в енергийните доставки

Русия няма официално потвърждение за отказ на Индия от руски петрол - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Русия все още не е получила официално съобщение от Индия относно евентуален отказ от руски петрол и разполага единствено с публични коментари по темата. Това заявиха говорителят на Кремъл Дмитрий Песков и вицепремиерът Александър Новак, коментирайки изказванията на американския президент Доналд Тръмп, предаде ТАСС, цитирана от БТА.

„До момента не сме получили официални позиции от Делхи по този въпрос“, каза Песков на брифинг, след като бе попитан дали Индия е преустановила закупуването на руски петрол. По думите му Кремъл разполага само с публични изявления, без формални уведомления от индийска страна.

Изявленията идват след коментари на Тръмп, който след разговор с индийския премиер Нарендра Моди обяви, че Индия се отказва от руски петрол. Американският президент добави, че е постигната договореност за нови двустранни търговски условия, включително намаляване на митата за индийски стоки от 25 на 18 процента.

Премиерът Моди потвърди плана за намаляване на митата, но не е направил официално публично изявление за отказ от руски доставки.

Руският вицепремиер Александър Новак уточни, че правителството следи ситуацията внимателно. „Виждаме единствено публични коментари. Ще наблюдаваме как ще се развият събитията“, каза Новак пред медиите.

Той увери, че Русия остава спокойна за търсенето на своите енергийни ресурси на световните пазари. „Нашите енергийни продукти са търсени, а предлагането винаги ще среща необходимото търсене, като балансът се запазва“, отбеляза Новак.

Тръмп твърди също, че Индия планира да започне да купува петрол от САЩ и евентуално от Венецуела, но Москва засега няма официално потвърждение от Делхи за промяна на стратегията.


  • 1 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    8 14 Отговор
    как можеш да стаНЕШ за смях-РФ как всегда

    Коментиран от #26

    13:44 03.02.2026

  • 2 Вашето мнение

    17 10 Отговор
    Те индийците доматето с колците ги ядът, от венецуела и сащ петрола ще им дойде двойно по-скъп от руския.

    Коментиран от #7, #8, #11, #13, #15, #19

    13:44 03.02.2026

  • 3 Многоходовото

    7 13 Отговор
    градинско джудже Хаяско провали специалната ВО и фалира Русия.

    Коментиран от #9

    13:45 03.02.2026

  • 4 Отказ няма

    14 2 Отговор
    И сделки няма. Мен така Анджелина Джоли ме остави навремето. Не ми отказа, ама и аз не си бях поискал.

    13:46 03.02.2026

  • 5 Прокажена русия

    7 11 Отговор
    руските Фашисти телеграма ли чакат?

    Коментиран от #28

    13:47 03.02.2026

  • 6 ами

    11 3 Отговор
    На Бай Дончо перуката фукнята няма край. Лаладжия. Пуска си фантазиите и кухите фрази нон стоп.

    Коментиран от #14, #16

    13:48 03.02.2026

  • 7 2244

    6 9 Отговор

    До коментар #2 от "Вашето мнение":

    Китай купува от много години венецуелски петрол, много по-евтин е от руския.

    Коментиран от #31

    13:49 03.02.2026

  • 8 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    4 8 Отговор

    До коментар #2 от "Вашето мнение":

    ще ще.. и запада фалира , нали?

    Коментиран от #30

    13:49 03.02.2026

  • 9 Абе то градинското джудже Хаяско

    6 3 Отговор

    До коментар #3 от "Многоходовото":

    е ЗЕЛЕно.😁

    13:49 03.02.2026

  • 10 селяк

    7 3 Отговор
    боли ма калашника ниа нали си купуваме скъпия хамерикански :Д

    13:50 03.02.2026

  • 11 гост

    0 7 Отговор

    До коментар #2 от "Вашето мнение":

    Да бе , те индийците ще бият тъпана и ще дават интервюта , хахахаха !! Официално отказ няма , но и официално потвърждение за липса на отказ няма , другояче казано , хахах !! А хората казват не гледай какво казва , а какво върши !! А Индия върши това , че сключва договори със Ирак , ОАЕ , Катар и САЩ , а не с Раша !!

    Коментиран от #20

    13:51 03.02.2026

  • 12 елче мари и си вярвате за индия

    4 0 Отговор
    кат няма що цъкаш пълнежи да вдъхваш фалшиви трепети на злорадство между гилдията на цъкачи на копейки

    13:51 03.02.2026

  • 13 Шопо

    7 1 Отговор

    До коментар #2 от "Вашето мнение":

    Петрола от Венецуела не става, само Куба и Русия имат технология за рафиниране на венецуелки нефт.

    Коментиран от #18

    13:51 03.02.2026

  • 14 Бай Дончо

    1 6 Отговор

    До коментар #6 от "ами":

    е голям актьор, но и голям бизнесмен. Видяхте ли как ги замота всички с театрите си и за нула време сложи ръка на петролните залежи на Венецуела. Сега американските компании ще го продават на Европа и Китай. За Русия обаче, това ще е фатално.

    13:52 03.02.2026

  • 15 Я да видим?

    1 2 Отговор

    До коментар #2 от "Вашето мнение":

    Купуваш евтин петрол, но стоките, които изнасяш за най-големия си търговски партньор, поскъпват и стават неконкурентни. Като дръпнеш чертата излиза, че си купил много скъп петрол.
    За 2025 Индия изнася за:
    United States ($6.98B)
    United Arab Emirates ($3.37B)
    China ($2.2B)
    United Kingdom ($1.11B)
    Netherlands ($1.01B)
    Внася от:
    China ($10.3B)
    United States ($5.26B)
    Russia ($4.84B)
    United Arab Emirates ($4.26B)
    Saudi Arabia ($2.28B).

    13:52 03.02.2026

  • 16 гост

    2 6 Отговор

    До коментар #6 от "ами":

    Все повече компании се отказват: Индия рязко съкрати купуването на руски петрол 21 януари 2026, 15:54 часа
    Индия е започнала да намалява покупките си на руски петрол и пренасочва фокуса си към доставки от Близкия изток и САЩ, съобщи Reuters. Според агенцията, индийските петролни рафинерии преразглеждат стратегията си за внос на фона на преговорите за търговски споразумения със САЩ и усилията за намаляване на тарифите. След дискусии в индийското правителство, няколко компании започнаха да изместват фокуса си от руския петрол към доставки от Ирак, Оман, ОАЕ и САЩ.

    13:53 03.02.2026

  • 17 Мишел

    7 1 Отговор
    Тръмп е казал много неща, много малко от тях са се оказали вярни.

    13:53 03.02.2026

  • 18 Къро

    1 3 Отговор

    До коментар #13 от "Шопо":

    Добави половината САЩ. Следващия път си проверявай твърденията да не става трагично-смешно.

    13:54 03.02.2026

  • 20 Мишел

    3 1 Отговор

    До коментар #11 от "гост":

    Индия и днес купува руски петрол.

    Коментиран от #27, #29

    13:56 03.02.2026

  • 21 Пламен

    3 4 Отговор
    АБЕ ТУКА ЧЕТА РАЗНИ ЗАЙЧЕТА , ДЕТО СИ МИСЛЯТ ЧЕ ПЕТРОЛА ТЕЧЕ КАТО РЕКА .
    НЕ БЕ , РОЖБИ -ТЕЖКО ГОРИВО Е . ОКОЛО 30 ГОДИНИ БЯХ КОРАБЕН МЕХАНИК .
    РОМАН МОГА ДА ВИ НАПИША КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ПЕТРОЛА ПРИ МИНУСОВИ ТЕМПЕРАТУРИ .

    ДАЛЕЧ ПО-ЕВТИНО И ЛЕСНО Е ИНДИЯ ДА СИ КУПУВА АРАБСКИ ПЕТРОЛ .
    ВСИЧКО С РУЗКИЯ ,,БРИКС" ПЕТРОЛ БЕШЕ ПУНТА-МАРА ЗА БАЛЪЦИТЕ..

    13:56 03.02.2026

  • 22 Смешник

    3 1 Отговор
    За какво има е на Индия американски петрол след като руския е доста по евтин и изгоден Те не са кано нас колониална държава

    13:58 03.02.2026

  • 23 да питам

    4 1 Отговор
    изплува ли крайцера Мацква, ако да може да натоварят на него руснаците напускащи Сирия ?

    Коментиран от #32

    13:58 03.02.2026

  • 24 Сиган

    3 1 Отговор
    Без нас Маскалия е умрела

    13:58 03.02.2026

  • 25 гост

    2 1 Отговор
    Все повече компании се отказват: Индия рязко съкрати купуването на руски петрол 21 /01 / 2026 г !!!!!!!!!!!!!
    Индия е започнала да намалява покупките си на руски петрол и пренасочва фокуса си към доставки от Близкия изток и САЩ, съобщи Reuters. Според агенцията, индийските петролни рафинерии преразглеждат стратегията си за внос на фона на преговорите за търговски споразумения със САЩ и усилията за намаляване на тарифите. След дискусии в индийското правителство, няколко компании започнаха да изместват фокуса си от руския петрол към доставки от Ирак, Оман, ОАЕ и САЩ.Държавната компания Bharat Petroleum вече е открила търгове за петрол от Близкия изток, а от април 2026 г. търговецът Trafigura ще започне да доставя от Оман и Ирак на цени под пазарните. Hindustan Petroleum, нефтената рафинерия Mangalore и няколко частни компании също са се отказали от руския петрол. Припомняме, че вносът на петрол в Индия от Русия падна до двугодишно дъно през декември 2025 г. , докато доставките от САЩ, Южна Америка и Африка се увеличиха рязко.
    Не знам Раша какво по-голямо потвърждение чака , хахаххаха !! Май се прави на луда и кьорава !!

    13:59 03.02.2026

  • 26 Мурка

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    КВО САНА С ПАЗАРНИТЕ МЕХАНИЗМИ "ИКОНОМИКА"

    13:59 03.02.2026

  • 27 гост

    0 2 Отговор

    До коментар #20 от "Мишел":

    Все повече компании се отказват: Индия рязко съкрати купуването на руски петрол 21 /01 / 2026 г !!!!!!!!!!!!!
    Индия е започнала да намалява покупките си на руски петрол и пренасочва фокуса си към доставки от Близкия изток и САЩ, съобщи Reuters. Според агенцията, индийските петролни рафинерии преразглеждат стратегията си за внос на фона на преговорите за търговски споразумения със САЩ и усилията за намаляване на тарифите. След дискусии в индийското правителство, няколко компании започнаха да изместват фокуса си от руския петрол към доставки от Ирак, Оман, ОАЕ и САЩ.Държавната компания Bharat Petroleum вече е открила търгове за петрол от Близкия изток, а от април 2026 г. търговецът Trafigura ще започне да доставя от Оман и Ирак на цени под пазарните. Hindustan Petroleum, нефтената рафинерия Mangalore и няколко частни компании също са се отказали от руския петрол. Припомняме, че вносът на петрол в Индия от Русия падна до двугодишно дъно през декември 2025 г. , докато доставките от САЩ, Южна Америка и Африка се увеличиха рязко.

    14:00 03.02.2026

  • 28 Мурка

    1 1 Отговор

    До коментар #5 от "Прокажена русия":

    ЧАКАТ ПЛЕВНЕЛИЕВ ДА ИМ КАЖЕ

    14:00 03.02.2026

  • 29 2244

    1 0 Отговор

    До коментар #20 от "Мишел":

    Индия не купува руски петрол от есента на 2025. Но тя по принцип преди това купуваше много малко количество от Русия. Едва 2% от общото закупено количество. Индия купува от Арабските държави и Иран.

    14:01 03.02.2026

  • 30 Мурка

    0 1 Отговор

    До коментар #8 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    ДА НЕ БИ ДА ГО ВИЖДАШ --------ПРОСПРИРАЩ

    14:02 03.02.2026

  • 31 555

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "2244":

    "Китай купува от много години венецуелски петрол, много по-евтин е от руския." ---- Възможно е. Но го е купувал от Венецуела. А сега ще трябва индийците да го купуват от САЩ. Дали ще е толкова евтин сега.....?!?!

    14:04 03.02.2026

  • 32 Мурка

    1 1 Отговор

    До коментар #23 от "да питам":

    ТОВАРИМ ГО НА ШАТЪЛ КОЛУМБИЯ

    14:05 03.02.2026

  • 33 злати

    0 0 Отговор
    това са сънища на рижавата деменция

    14:12 03.02.2026

  • 34 Из падмасковие

    0 0 Отговор
    Горим петрола,никой не купува руски петрол ,тука няма кво да ядем ,и няма отопл5

    14:13 03.02.2026

