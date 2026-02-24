Новини
Спорт »
Световен футбол »
Чудото Бодьо/Глимт изхвърли Интер от Шампионска лига

Чудото Бодьо/Глимт изхвърли Интер от Шампионска лига

24 Февруари, 2026 23:56 901 2

  • бодьо/глимт-
  • интер-
  • шампионска лига-
  • футбол

След успеха с 3:1 в първия мач норвежците продължават напред с общ резултат 5:2

Чудото Бодьо/Глимт изхвърли Интер от Шампионска лига - 1
Ивайло Борисов Ивайло Борисов Автор във Fakti.bg

Бодьо/Глимт поднесе сензация в Шампионската лига, след като отстрани Интер с втора победа - този път с 2:1 в Милано. След успеха с 3:1 в първия мач норвежците продължават напред с общ резултат 5:2. Головете за гостите реализираха Евиен и Хауге.

Чудото Бодьо/Глимт изхвърли Интер от Шампионска лига

Първото полувреме не предложи много чисти положения и двата отбора действаха предпазливо.

В 58-ата минута резултатът бе открит. Аканджи допусна груба грешка и подари топката на гостите. Първият удар на Хьог бе спасен от Ян Зомер, но при добавката Хауге бе точен - 0:1.

Само две минути по-късно Интер бе близо до изравняване. Димарко центрира опасно в наказателното поле, а Аканджи стреля по земя, но топката срещна страничната греда.

Чудото Бодьо/Глимт изхвърли Интер от Шампионска лига

В 72-ата минута Хауге проби по крилото и изведе Евиен на чиста позиция. Халфът стреля от въздуха и с неспасяем удар покачи на 0:2, оставяйки Зомер без шанс.

Четири минути по-късно "нерадзурите" върнаха едно попадение. След серия от удари в наказателното поле Бастони намери топката, вратарят на гостите успя да реагира, но тя бе преминала голлинията - 1:2.

Чудото Бодьо/Глимт изхвърли Интер от Шампионска лига

До края Интер натисна, но не успя да стигне до изравняване. Така Бодьо/Глимт очаква жребия в петък, когато ще научи дали ще се изправи срещу Манчестър Сити или Спортинг. За Интер остава фокусът върху борбата за титлата в Серия А.


Поставете оценка:
Оценка 4 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 МисиркоФ

    4 0 Отговор
    кога в Бг-то ще бъде създаден такъв отбор ???

    00:01 25.02.2026

  • 2 Един

    5 0 Отговор
    Аз не виждам никаква сензация!!!

    01:04 25.02.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове