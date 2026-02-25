Времето днес, прогноза за сряда, 25 февруари: Повече слънце на запад, облачно на изток

През нощта над Източна България, ще има превалявания от дъжд, които с понижението на температурите ще се примесват със сняг.

Ще духа умерен и силен северозападен вятър. Минималните температури ще бъдат между 1 и 6°, в София – около 2, по Черноморието - от 3 до 6, а максималните между 7 и 13, в София – около 8, по Черноморието 8-10°.

Пред деня по-значителна облачност ще има над Източна България и на отделни места там, ще има слаби превалявания от дъжд, които към вечерта, с понижението на температурите, отново ще се примесват със сняг. Повече слънчеви часове се очакват в Западна България.

В планините ще духа силен, по високите части - бурен северозападен вятър. Облачността ще е променлива. Ще има и изолирани превалявания от дъжд, над около 1700 метра от сняг.

В четвъртък вятърът ще отслабне, облачността ще намалява и в петък ще е предимно слънчево. Минималните температури в цялата страна ще бъдат отрицателни, но максималните слабо ще се повишат.

В събота дневните температури в Източна България слабо ще се понижат, ще има по-значителни временни увеличения на облачността, почти без валежи.

В неделя ще преобладава слънчево време, в източните райони със слаб североизточен вятър, в останалата част от страната ще бъде тихо.