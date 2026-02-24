Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Троянски коне в сърцето на Европа! Руски шпиони купуват жилища до военни бази на Стария континент

Троянски коне в сърцето на Европа! Руски шпиони купуват жилища до военни бази на Стария континент

24 Февруари, 2026 21:35

Възползвайки се от слабите правни рамки, тайни руски подразделения са заподозрени в закупуване на чувствителни недвижими имоти в близост до военна и гражданска инфраструктура в поне дузина европейски страни

Троянски коне в сърцето на Европа! Руски шпиони купуват жилища до военни бази на Стария континент - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
The Telegraph The Telegraph

Руски шпиони са превърнали имоти в Западна Европа в мрежа от "троянски коне", предназначена да позволи координирано наблюдение и саботаж, съобщава изданието WION, позовавайки се на разследване на The Telegraph.

Възползвайки се от слабите правни рамки, тайни руски подразделения са заподозрени в закупуване на чувствителни недвижими имоти в близост до военна и гражданска инфраструктура в поне дузина европейски страни.

Хибридна война на европейска земя

Длъжностни лица твърдят, че придобиванията са част от ескалиращата "хибридна война" на Москва срещу Запада след пълномащабното ѝ нахлуване в Украйна. Действащи и бивши офицери в три европейски разузнавателни агенции имат опасения, че някои обекти може вече да съдържат експлозиви, дронове, оръжия или тайни агенти, "готови да бъдат активирани при криза". Вместо конвенционална война, Кремъл е обвинен в подготовка на отричаеми операции, насочени към транспортни, енергийни и комуникационни мрежи.

Тестване на НАТО в "сивата зона"

Източници от разузнаването твърдят, че саботажът предлага на Москва стратегическа неяснота. "Една саботажна кампания е по-малко вероятно да доведе до консенсус около Член 5, отколкото конвенционална руска военна операция", каза един офицер. "Отричането, правдоподобно или не, прави приписването по-трудно и без сигурност става много по-трудно да се мобилизира подкрепа." . Подобни тактики са предназначени да изпитат решителността на НАТО под прага на открита война.

Великобритания се възприема като разобличена

Блейз Метревели, ръководителят на MI6, предупреди в първата си реч, че Великобритания "действа в пространство между мира и войната", добавяйки: "Русия ни изпитва в сивата зона с тактики, които са точно под прага на войната." Има опасения относно покупките на имоти в близост до централата на MI6 във Воксхол, посолството на САЩ в Найн Елмс, подводната база "Трайдънт" във Фаслейн, точките за кацане на подводни кабели в Шетландските острови и Кралската военновъздушна база Акротири в Кипър.

Предупредителният пример на Финландия

Финландия е широко разглеждана от разузнавателните служители като епицентър на стратегията. През юли тя наложи почти пълна забрана за закупуване на имоти от руснаци и беларуси. Ходът последва случая с Airiston Helmi, при който руска компания придоби 17 имота в близост до ключови морски пътища и телекомуникационна инфраструктура.

При акция през 2018 г. на остров Сакилуото бяха разкрити множество кейове, хеликоптерна площадка и модерно комуникационно оборудване. Собственикът, Павел Мелников, по-късно беше осъден за измама. Москва отхвърли твърденията за шпионаж.

Норвегия, Швейцария и отвъд

В Норвегия, хижи, свързани с фигури, свързани с Кремъл, гледат към военновъздушната база Бардуфос, докато Руската православна църква е придобила имоти в близост до военноморски и радарни съоръжения.

Швейцария се очертава като друг проблем. Длъжностни лица, цитирани от The Telegraph, заявиха, че руски агенти са използвали имоти в близост до федерален институт за химическа защита, свързан с разследването в Солсбъри, за да прихващат Wi-Fi и да наблюдават експерти по оръжия. Има и съобщения за руски покупки в близост до Големия адронен колайдер.

Познат патент

Разузнавателните агенции предупреждават, че Китай прилага по-ограничен, но подобен подход, фокусиран върху дългосрочно наблюдение в близост до оптични трасета и центрове за данни. В цяла Европа правителствата сега преоценяват законите за собствеността.

Разрешаването на руски граждани да инвестират до голяма степен безпрепятствено в стратегически недвижими имоти е значителен вектор на заплаха, който спешно трябва да бъде разгледан.


  • 1 Кандидат депутат

    17 3 Отговор
    А дано

    Коментиран от #52

    21:36 24.02.2026

  • 2 Тия ме разсмиват

    22 8 Отговор
    Руската мафия притежава поне 50% от България.

    Коментиран от #46, #47

    21:38 24.02.2026

  • 3 БОЛШЕВИК

    21 5 Отговор
    А какво ще правим, когато дойдат извънземните?

    Коментиран от #10

    21:38 24.02.2026

  • 4 Един

    20 4 Отговор
    Тея ще се заврат и в тоалетната чиния само и само да си въртят ченгеджийските номера.

    21:39 24.02.2026

  • 5 На розовите понита

    25 10 Отговор
    все им се привиждат руски шпиони. Ами скрийте де под креватите,бре. Русия идва. Пхахаха

    Коментиран от #30, #34

    21:39 24.02.2026

  • 6 Червените Хълмове

    1 9 Отговор
    Само да мине и Май месец АЗ си знам ще прославя България отново на Площад ЕРМУ в Атина

    21:39 24.02.2026

  • 7 Те американците

    26 8 Отговор
    Като дадат цялата база в Рамщайн на руснаците ей тогава ще ги питам тея от ЕК и НАТО-2

    Коментиран от #15

    21:40 24.02.2026

  • 8 Голям

    10 28 Отговор
    Това е толкова нормално, за руските 60клуци, просто така са свикнали от едно време. Дано в България службите да си свършат работата, преди изборите, дано да са като румънските и да не си поплюват... ха дано.

    Коментиран от #12, #20, #27

    21:41 24.02.2026

  • 9 Червените Хълмове

    2 10 Отговор
    Най обичам да излагам българките като ги прославям по Атина а най вече пък ми харесва да си правя пиар на техен гръб там

    21:41 24.02.2026

  • 10 Путин

    18 3 Отговор

    До коментар #3 от "БОЛШЕВИК":

    Няма да се плашиш. Винаги си добре дошъл в Русия. Тук извънземни не смеят да стъпят.

    21:42 24.02.2026

  • 11 Точно така !

    17 8 Отговор
    тайни агенти са "готови да бъдат активирани" и да приключат атлантическите паразити. А тъй, точно тъй..

    Коментиран от #16, #53

    21:42 24.02.2026

  • 12 Надяй се

    12 8 Отговор

    До коментар #8 от "Голям":

    Българските служби са избрани, обучени и служат на Кремъл.

    21:43 24.02.2026

  • 13 Баце ЕООД

    18 5 Отговор
    Е тия от the Telegraph се доказаха като достойно жалка и недостоверна медия.. Остава да не е новина, какво са цитирали пък някви тотални анонимници

    21:44 24.02.2026

  • 14 А тъй, точно тъй..

    13 3 Отговор
    Голям "епицентър на стратегията" дебне българските атлантенца. 24/7

    21:44 24.02.2026

  • 15 Ти се завивай

    4 6 Отговор

    До коментар #7 от "Те американците":

    И легай.

    Коментиран от #19

    21:46 24.02.2026

  • 16 Червен паразитизъм

    8 14 Отговор

    До коментар #11 от "Точно така !":

    Паразитира Москва от кръвта на 200 поробени народа - взема им мъжете и ги праща да умират в безброй войни, точи им земите от полезни изкопаеми, а със спечеленото плаща на росгвардейци да ги тъпчат, плаща за войните, и издържа олигархически елит с яхти за стотици милиони, със скъпи апартаменти из Флорида, Ню Йорк и Париж.

    21:46 24.02.2026

  • 17 Инвестстрой билдинг консулт

    18 2 Отговор
    Затова почнахме пет нови сгради от януари, да има какво да купуват руските шпиони.

    21:46 24.02.2026

  • 18 А тъй, точно тъй..

    8 4 Отговор
    Цяла военна руско-българска база има в близост до централата на MI6 във Воксхол. А тъй, точно тъй..

    Коментиран от #54

    21:47 24.02.2026

  • 19 Да не е

    6 2 Отговор

    До коментар #15 от "Ти се завивай":

    Само в твойте завивки завит.. Че, после няма кой да влезе да те спасява

    21:48 24.02.2026

  • 20 споко моето момче,

    7 5 Отговор

    До коментар #8 от "Голям":

    можеш отсега да им донесеш, за ППДБейците няма да гласувам!

    21:48 24.02.2026

  • 21 Щик Найн

    3 7 Отговор
    В България братушките направо си купуват политици и военни офицери.

    21:49 24.02.2026

  • 22 Адвайс

    11 5 Отговор
    Възможно ли е това да е истерия?Възможно ли е запада да е навлязъл в руски зони на влияние и всички местни да им се виждат като шпиони?Защо запада не вземе да се чупи зад така наречената преди желязна завеса хем няма да има там такива психясвания хем няма да яде боя.

    21:50 24.02.2026

  • 23 ПРИПОМНЯНЕ

    2 0 Отговор
    Кой прекъсна в "Борисовата градина" подземния захранващ кабел на БНР на 10.02.2026г.? ПЪЛНО МЪЛЧАНИЕ, опс , било "токов удар"...

    21:50 24.02.2026

  • 24 хаха

    7 6 Отговор
    Ватници...

    Коментиран от #29, #35

    21:53 24.02.2026

  • 25 И Норвегия, и Швейцария, и отвъд

    5 3 Отговор
    А пък за тоя Блейз Метревели въобще да не говорим. Стоят в задният му двор 24/7 и го дебнат от Руската православна църква...

    21:53 24.02.2026

  • 26 маке

    6 7 Отговор
    Паранояяяя)))

    21:53 24.02.2026

  • 27 Анубис

    7 5 Отговор

    До коментар #8 от "Голям":

    И с какво купуват???? Нали санкциите действат, от къде пари!?! И ракетите свършиха..... 😂😂😂

    21:55 24.02.2026

  • 28 Точно тъййй....

    11 3 Отговор
    тайни руски подразделения закупуват чувствителни недвижими имоти ! Ама само "чувствителни" .... ако не са чувствителни не ги купуват

    21:56 24.02.2026

  • 29 В детската градина

    4 2 Отговор

    До коментар #24 от "хаха":

    С това ли се занимавате зетърче? Олеее...

    Коментиран от #32

    21:58 24.02.2026

  • 30 Путин

    7 4 Отговор

    До коментар #5 от "На розовите понита":

    Хайде бе, от кога ги чакаме тия пияни руснаци да завземат света. Ама такива неграмотни като теб където незнаят историята вярват на глупавите си мозъци. Историята показва, че русия не се справи нито с афганистан, нито с съветския съюз, който те самите разбиха, даже с Чечня неуспяха а пък щели да завоюват Европа. Умирам от страх.

    22:00 24.02.2026

  • 31 Емо

    1 6 Отговор
    Сипал съм си едно отлежало 12 годишно и гледам с кеф едни украинци как пълнят с олово шишарките и взривяват некви ватенки в една горичка.Ще си сипя още едно и пак ще го гледам.

    Коментиран от #42

    22:01 24.02.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 ха-ааа

    7 2 Отговор
    На европейците само руснаци са им тиквите празни . Параноята е нелечима болест , особено от руснаците .

    22:02 24.02.2026

  • 34 Мартин

    1 2 Отговор

    До коментар #5 от "На розовите понита":

    НАТО не воюва с мъртъвци✌️

    Коментиран от #37

    22:02 24.02.2026

  • 35 Еми да

    0 3 Отговор

    До коментар #24 от "хаха":

    Не приличат на хора.На кой са братушки тези уруде🤔

    22:04 24.02.2026

  • 36 604

    6 0 Отговор
    защо до военни бази има жилищни сгради или?

    22:04 24.02.2026

  • 37 разбираемо

    0 0 Отговор

    До коментар #34 от "Мартин":

    що да воюва със себе си?

    22:04 24.02.2026

  • 38 Баце ЕООД

    5 2 Отговор
    Тия истерични наркомани искат да управляват Европа?? Това е скандално слабо поведение от страна уж "елитът" ни. Жалка история

    22:04 24.02.2026

  • 39 Жалък си пич

    5 1 Отговор

    До коментар #32 от "хаха":

    но дерзай... по един или друг начин Буферайна все ще го отнесе. Неминуемо е. А Европа покрай нея е видимо в какво се превръща... Ако не го осъзнаваш, имаш проблем

    22:07 24.02.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    3 1 Отговор
    Край Терминал 1 на Софийското летище са забелязани Баширов и Петров да оглеждат за имоти в района😀😀😀

    22:08 24.02.2026

  • 42 хубаво

    3 2 Отговор

    До коментар #31 от "Емо":

    Аз съм си направил чай от мащерка с мед и гледам как най-големият и най-нов самолетоносач в американския военен флот - "Джералд Форд", който бе изпратен към Близкия Изток във връзка с очакваната атака срещу Иран, е акостирал вчера в базата за военноморска поддръжка на САЩ в залива Суда на гръцкия остров Крит със сериозен проблем - повреда в канализационната система и запушени тоалетни, И направо ми идва да си сипя още един чай.

    22:08 24.02.2026

  • 43 Става ясно единствено че

    6 2 Отговор
    терористичното НАТО се е окопало в градска среда

    22:08 24.02.2026

  • 44 604

    3 2 Отговор
    платения паветен планктон рано или късно ще копае картофъ у беляне, няма да се преобличате стган петдофиская!!!! !!!!!

    22:09 24.02.2026

  • 45 Британското разузнаване под пълна пара

    3 2 Отговор
    чрез медиите си, отчаяно пробва изтърканите си номера!
    Усеща че ножа опира до кокъла! Особено след като изстреля ракети по руски обект за производсво на компонети за ядрената индустрия.
    Руснаците разбраха че е тяхно дело и вече обмислят ответен отговор по британски военен завод! Което няма как да активира член 5, защото Русия планира да го обяви официално дори с дата и час, на назован обект, за да се евакуират хората там и наоколо, за няма човешки жертви. Пък ако ще британците да ступат всичкото ПВО на НАТО!
    Затова са и тия панически медийни въртели.

    - Лопат Орешников

    22:15 24.02.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Ники

    1 2 Отговор

    До коментар #2 от "Тия ме разсмиват":

    И тя като руската армия за нищо не става 4 години вече митовете и легендите за величие даже и Волен вече не им вярва

    22:31 24.02.2026

  • 48 Отреазвяващ

    1 0 Отговор
    Алчни европейци,платежоспособни световни люде.Нали всичко е бизнес?Пак нещо не им отърва.Аман от келеши.

    22:31 24.02.2026

  • 49 Ужасно некадърна пропаганда

    3 1 Отговор
    Който е поръчал смешната плоскоумна пропаганда, да си иска парите обратно! Залязлата империя Дребнобритания вече и пропаганда не може да пише, но си остава с предишните имперски ламтежи към Русия. Индия вече са им много далече и остарялата дребнобританска флота ще потъне преди да стигне до там да я "завзема".

    22:39 24.02.2026

  • 50 Соваж бейби

    0 1 Отговор
    Жива да не бях ,доживях да чета и такива глупости !Абе гостите на Меркел са троянски кон не ги ли виждате ,войни извън граница те самите така се определят .Почти са ни превзели без война с европомразещи политици че и ги храним в апартаменти настанени от данъците на дедите ни и нас.Вие си правите вятър с руснаците които инвестира в Европа не са на социални ,идват и като туристи и пият ,и пазаруват ,и остават хубави пари тук.Че има шпиони има ама те няма така открито да започнат да купува имоти парите не извират от тоалетната това е имот не е 20 евро а цифра.В Америка пазаруват повече имоти ,Европа не е супер дестинация на руснаците уж имало санкции ама друг път .Пълним медиите с глупости да залъгваме украинци че някой го е грижа за тях ,и ако можем да им вземем всичките природни ресурси не само американци това е зора и на европейците.

    22:52 24.02.2026

  • 51 Фори

    0 1 Отговор
    Всеки руснак в чужбина е агент на КГБ с диверсионна задача. Не трябва да се допускат.

    23:04 24.02.2026

  • 52 Ердоган

    0 1 Отговор

    До коментар #1 от "Кандидат депутат":

    Трябва начело на ЕС да застане някой като Тръмп, да ги натовари натовари на военен самолет като картофи и да ги разтовари в Беларус и от там пеш към Мацква

    23:29 24.02.2026

  • 53 Ердоган

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "Точно така !":

    Готови да реват като в Англия

    23:33 24.02.2026

  • 54 Руснаците

    0 0 Отговор

    До коментар #18 от "А тъй, точно тъй..":

    дори името „Воксхол“ са му откраднали на MI6-то. Руска делегация посещава през 19 век Англия. Като видели лондонската гара „Воксхол“, на която имало надпис „Vauxhall“ решили, че това означава гара и от там идва и „вокзал“.

    02:04 25.02.2026