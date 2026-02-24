Троянски коне в сърцето на Европа! Руски шпиони купуват жилища до военни бази на Стария континент

Руски шпиони са превърнали имоти в Западна Европа в мрежа от "троянски коне", предназначена да позволи координирано наблюдение и саботаж, съобщава изданието WION, позовавайки се на разследване на The Telegraph.
Възползвайки се от слабите правни рамки, тайни руски подразделения са заподозрени в закупуване на чувствителни недвижими имоти в близост до военна и гражданска инфраструктура в поне дузина европейски страни.
Хибридна война на европейска земя
Длъжностни лица твърдят, че придобиванията са част от ескалиращата "хибридна война" на Москва срещу Запада след пълномащабното ѝ нахлуване в Украйна. Действащи и бивши офицери в три европейски разузнавателни агенции имат опасения, че някои обекти може вече да съдържат експлозиви, дронове, оръжия или тайни агенти, "готови да бъдат активирани при криза". Вместо конвенционална война, Кремъл е обвинен в подготовка на отричаеми операции, насочени към транспортни, енергийни и комуникационни мрежи.
Тестване на НАТО в "сивата зона"
Източници от разузнаването твърдят, че саботажът предлага на Москва стратегическа неяснота. "Една саботажна кампания е по-малко вероятно да доведе до консенсус около Член 5, отколкото конвенционална руска военна операция", каза един офицер. "Отричането, правдоподобно или не, прави приписването по-трудно и без сигурност става много по-трудно да се мобилизира подкрепа." . Подобни тактики са предназначени да изпитат решителността на НАТО под прага на открита война.
Великобритания се възприема като разобличена
Блейз Метревели, ръководителят на MI6, предупреди в първата си реч, че Великобритания "действа в пространство между мира и войната", добавяйки: "Русия ни изпитва в сивата зона с тактики, които са точно под прага на войната." Има опасения относно покупките на имоти в близост до централата на MI6 във Воксхол, посолството на САЩ в Найн Елмс, подводната база "Трайдънт" във Фаслейн, точките за кацане на подводни кабели в Шетландските острови и Кралската военновъздушна база Акротири в Кипър.
Предупредителният пример на Финландия
Финландия е широко разглеждана от разузнавателните служители като епицентър на стратегията. През юли тя наложи почти пълна забрана за закупуване на имоти от руснаци и беларуси. Ходът последва случая с Airiston Helmi, при който руска компания придоби 17 имота в близост до ключови морски пътища и телекомуникационна инфраструктура.
При акция през 2018 г. на остров Сакилуото бяха разкрити множество кейове, хеликоптерна площадка и модерно комуникационно оборудване. Собственикът, Павел Мелников, по-късно беше осъден за измама. Москва отхвърли твърденията за шпионаж.
Норвегия, Швейцария и отвъд
В Норвегия, хижи, свързани с фигури, свързани с Кремъл, гледат към военновъздушната база Бардуфос, докато Руската православна църква е придобила имоти в близост до военноморски и радарни съоръжения.
Швейцария се очертава като друг проблем. Длъжностни лица, цитирани от The Telegraph, заявиха, че руски агенти са използвали имоти в близост до федерален институт за химическа защита, свързан с разследването в Солсбъри, за да прихващат Wi-Fi и да наблюдават експерти по оръжия. Има и съобщения за руски покупки в близост до Големия адронен колайдер.
Познат патент
Разузнавателните агенции предупреждават, че Китай прилага по-ограничен, но подобен подход, фокусиран върху дългосрочно наблюдение в близост до оптични трасета и центрове за данни. В цяла Европа правителствата сега преоценяват законите за собствеността.
Разрешаването на руски граждани да инвестират до голяма степен безпрепятствено в стратегически недвижими имоти е значителен вектор на заплаха, който спешно трябва да бъде разгледан.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Кандидат депутат
Коментиран от #52
21:36 24.02.2026
2 Тия ме разсмиват
Коментиран от #46, #47
21:38 24.02.2026
3 БОЛШЕВИК
Коментиран от #10
21:38 24.02.2026
4 Един
21:39 24.02.2026
5 На розовите понита
Коментиран от #30, #34
21:39 24.02.2026
6 Червените Хълмове
21:39 24.02.2026
7 Те американците
Коментиран от #15
21:40 24.02.2026
8 Голям
Коментиран от #12, #20, #27
21:41 24.02.2026
9 Червените Хълмове
21:41 24.02.2026
10 Путин
До коментар #3 от "БОЛШЕВИК":Няма да се плашиш. Винаги си добре дошъл в Русия. Тук извънземни не смеят да стъпят.
21:42 24.02.2026
11 Точно така !
Коментиран от #16, #53
21:42 24.02.2026
12 Надяй се
До коментар #8 от "Голям":Българските служби са избрани, обучени и служат на Кремъл.
21:43 24.02.2026
13 Баце ЕООД
21:44 24.02.2026
14 А тъй, точно тъй..
21:44 24.02.2026
15 Ти се завивай
До коментар #7 от "Те американците":И легай.
Коментиран от #19
21:46 24.02.2026
16 Червен паразитизъм
До коментар #11 от "Точно така !":Паразитира Москва от кръвта на 200 поробени народа - взема им мъжете и ги праща да умират в безброй войни, точи им земите от полезни изкопаеми, а със спечеленото плаща на росгвардейци да ги тъпчат, плаща за войните, и издържа олигархически елит с яхти за стотици милиони, със скъпи апартаменти из Флорида, Ню Йорк и Париж.
21:46 24.02.2026
17 Инвестстрой билдинг консулт
21:46 24.02.2026
18 А тъй, точно тъй..
Коментиран от #54
21:47 24.02.2026
19 Да не е
До коментар #15 от "Ти се завивай":Само в твойте завивки завит.. Че, после няма кой да влезе да те спасява
21:48 24.02.2026
20 споко моето момче,
До коментар #8 от "Голям":можеш отсега да им донесеш, за ППДБейците няма да гласувам!
21:48 24.02.2026
21 Щик Найн
21:49 24.02.2026
22 Адвайс
21:50 24.02.2026
23 ПРИПОМНЯНЕ
21:50 24.02.2026
24 хаха
Коментиран от #29, #35
21:53 24.02.2026
25 И Норвегия, и Швейцария, и отвъд
21:53 24.02.2026
26 маке
21:53 24.02.2026
27 Анубис
До коментар #8 от "Голям":И с какво купуват???? Нали санкциите действат, от къде пари!?! И ракетите свършиха..... 😂😂😂
21:55 24.02.2026
28 Точно тъййй....
21:56 24.02.2026
29 В детската градина
До коментар #24 от "хаха":С това ли се занимавате зетърче? Олеее...
Коментиран от #32
21:58 24.02.2026
30 Путин
До коментар #5 от "На розовите понита":Хайде бе, от кога ги чакаме тия пияни руснаци да завземат света. Ама такива неграмотни като теб където незнаят историята вярват на глупавите си мозъци. Историята показва, че русия не се справи нито с афганистан, нито с съветския съюз, който те самите разбиха, даже с Чечня неуспяха а пък щели да завоюват Европа. Умирам от страх.
22:00 24.02.2026
31 Емо
Коментиран от #42
22:01 24.02.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 ха-ааа
22:02 24.02.2026
34 Мартин
До коментар #5 от "На розовите понита":НАТО не воюва с мъртъвци✌️
Коментиран от #37
22:02 24.02.2026
35 Еми да
До коментар #24 от "хаха":Не приличат на хора.На кой са братушки тези уруде🤔
22:04 24.02.2026
36 604
22:04 24.02.2026
37 разбираемо
До коментар #34 от "Мартин":що да воюва със себе си?
22:04 24.02.2026
38 Баце ЕООД
22:04 24.02.2026
39 Жалък си пич
До коментар #32 от "хаха":но дерзай... по един или друг начин Буферайна все ще го отнесе. Неминуемо е. А Европа покрай нея е видимо в какво се превръща... Ако не го осъзнаваш, имаш проблем
22:07 24.02.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
22:08 24.02.2026
42 хубаво
До коментар #31 от "Емо":Аз съм си направил чай от мащерка с мед и гледам как най-големият и най-нов самолетоносач в американския военен флот - "Джералд Форд", който бе изпратен към Близкия Изток във връзка с очакваната атака срещу Иран, е акостирал вчера в базата за военноморска поддръжка на САЩ в залива Суда на гръцкия остров Крит със сериозен проблем - повреда в канализационната система и запушени тоалетни, И направо ми идва да си сипя още един чай.
22:08 24.02.2026
43 Става ясно единствено че
22:08 24.02.2026
44 604
22:09 24.02.2026
45 Британското разузнаване под пълна пара
Усеща че ножа опира до кокъла! Особено след като изстреля ракети по руски обект за производсво на компонети за ядрената индустрия.
Руснаците разбраха че е тяхно дело и вече обмислят ответен отговор по британски военен завод! Което няма как да активира член 5, защото Русия планира да го обяви официално дори с дата и час, на назован обект, за да се евакуират хората там и наоколо, за няма човешки жертви. Пък ако ще британците да ступат всичкото ПВО на НАТО!
Затова са и тия панически медийни въртели.
- Лопат Орешников
22:15 24.02.2026
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Ники
До коментар #2 от "Тия ме разсмиват":И тя като руската армия за нищо не става 4 години вече митовете и легендите за величие даже и Волен вече не им вярва
22:31 24.02.2026
48 Отреазвяващ
22:31 24.02.2026
49 Ужасно некадърна пропаганда
22:39 24.02.2026
50 Соваж бейби
22:52 24.02.2026
51 Фори
23:04 24.02.2026
52 Ердоган
До коментар #1 от "Кандидат депутат":Трябва начело на ЕС да застане някой като Тръмп, да ги натовари натовари на военен самолет като картофи и да ги разтовари в Беларус и от там пеш към Мацква
23:29 24.02.2026
53 Ердоган
До коментар #11 от "Точно така !":Готови да реват като в Англия
23:33 24.02.2026
54 Руснаците
До коментар #18 от "А тъй, точно тъй..":дори името „Воксхол“ са му откраднали на MI6-то. Руска делегация посещава през 19 век Англия. Като видели лондонската гара „Воксхол“, на която имало надпис „Vauxhall“ решили, че това означава гара и от там идва и „вокзал“.
02:04 25.02.2026