Руски шпиони са превърнали имоти в Западна Европа в мрежа от "троянски коне", предназначена да позволи координирано наблюдение и саботаж, съобщава изданието WION, позовавайки се на разследване на The Telegraph.

Възползвайки се от слабите правни рамки, тайни руски подразделения са заподозрени в закупуване на чувствителни недвижими имоти в близост до военна и гражданска инфраструктура в поне дузина европейски страни.

Хибридна война на европейска земя

Длъжностни лица твърдят, че придобиванията са част от ескалиращата "хибридна война" на Москва срещу Запада след пълномащабното ѝ нахлуване в Украйна. Действащи и бивши офицери в три европейски разузнавателни агенции имат опасения, че някои обекти може вече да съдържат експлозиви, дронове, оръжия или тайни агенти, "готови да бъдат активирани при криза". Вместо конвенционална война, Кремъл е обвинен в подготовка на отричаеми операции, насочени към транспортни, енергийни и комуникационни мрежи.

Тестване на НАТО в "сивата зона"

Източници от разузнаването твърдят, че саботажът предлага на Москва стратегическа неяснота. "Една саботажна кампания е по-малко вероятно да доведе до консенсус около Член 5, отколкото конвенционална руска военна операция", каза един офицер. "Отричането, правдоподобно или не, прави приписването по-трудно и без сигурност става много по-трудно да се мобилизира подкрепа." . Подобни тактики са предназначени да изпитат решителността на НАТО под прага на открита война.

Великобритания се възприема като разобличена

Блейз Метревели, ръководителят на MI6, предупреди в първата си реч, че Великобритания "действа в пространство между мира и войната", добавяйки: "Русия ни изпитва в сивата зона с тактики, които са точно под прага на войната." Има опасения относно покупките на имоти в близост до централата на MI6 във Воксхол, посолството на САЩ в Найн Елмс, подводната база "Трайдънт" във Фаслейн, точките за кацане на подводни кабели в Шетландските острови и Кралската военновъздушна база Акротири в Кипър.

Предупредителният пример на Финландия

Финландия е широко разглеждана от разузнавателните служители като епицентър на стратегията. През юли тя наложи почти пълна забрана за закупуване на имоти от руснаци и беларуси. Ходът последва случая с Airiston Helmi, при който руска компания придоби 17 имота в близост до ключови морски пътища и телекомуникационна инфраструктура.

При акция през 2018 г. на остров Сакилуото бяха разкрити множество кейове, хеликоптерна площадка и модерно комуникационно оборудване. Собственикът, Павел Мелников, по-късно беше осъден за измама. Москва отхвърли твърденията за шпионаж.

Норвегия, Швейцария и отвъд

В Норвегия, хижи, свързани с фигури, свързани с Кремъл, гледат към военновъздушната база Бардуфос, докато Руската православна църква е придобила имоти в близост до военноморски и радарни съоръжения.

Швейцария се очертава като друг проблем. Длъжностни лица, цитирани от The Telegraph, заявиха, че руски агенти са използвали имоти в близост до федерален институт за химическа защита, свързан с разследването в Солсбъри, за да прихващат Wi-Fi и да наблюдават експерти по оръжия. Има и съобщения за руски покупки в близост до Големия адронен колайдер.

Познат патент

Разузнавателните агенции предупреждават, че Китай прилага по-ограничен, но подобен подход, фокусиран върху дългосрочно наблюдение в близост до оптични трасета и центрове за данни. В цяла Европа правителствата сега преоценяват законите за собствеността.

Разрешаването на руски граждани да инвестират до голяма степен безпрепятствено в стратегически недвижими имоти е значителен вектор на заплаха, който спешно трябва да бъде разгледан.