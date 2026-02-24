Киев: Поредните абсурдни твърдения на Русия! Украйна не иска да се сдобие с ядрени оръжия

Украйна нарече "абсурдни" твърденията на Русия, че иска да се сдобие с ядрени оръжия, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.
"За протокола: Украйна вече е отричала подобни абсурдни руски твърдения много пъти преди и ние официално ги отричаме отново сега. Призоваваме международната общност да отхвърли и осъди мръсните информационни бомби на Русия", каза говорителят на Министерството на външните работи на Украйна Георгий Тихи.
По-рано днес руската Служба за външно разузнаване обвини Великобритания и Франция, че работят активно за въоръжаване на Украйна с атомна бомба.
Враговете ни знаят как може да приключи ядрена атака срещу Русия, каза, от своя страна, президентът Владимир Путин.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ИСКА ИСКА
Коментиран от #20
19:08 24.02.2026
2 Хахахахаха
Коментиран от #31, #58
19:08 24.02.2026
3 Георги
Зеленски коментира въпроса в интервю за журналиста Пиърс Морган.
"Дайте ни ядрени оръжия и ракети в такова количество, че да можем да спрем Русия“, заявява украинският президент.
19:12 24.02.2026
4 Много подли са тея
19:12 24.02.2026
5 аz СВО Победа 80
Очаквайте доста руснаци на отговорни постове (военни и от бизнеса)да слизат от 12-я етаж без асансьор 🤣🤣🤣
Коментиран от #73
19:12 24.02.2026
6 Украйна ли не иска?
19:13 24.02.2026
7 Украйнските смотаняци
19:14 24.02.2026
8 🏴☠️🏴☠️🏴☠️Някой си🏴☠️🏴☠️🏴☠️
19:14 24.02.2026
9 Украйна много иска
19:14 24.02.2026
10 Де бил
19:14 24.02.2026
11 А ГДЕ
Коментиран от #21
19:15 24.02.2026
12 Хипотетично
Ядреното оръжие на Русия , като последен коз в покер хазартната агресивна и завоевателна война, говори за тотално объркан план и нараснало съмнение у руското население.
Коментиран от #16, #85
19:16 24.02.2026
13 Мишел
Коментиран от #18
19:16 24.02.2026
15 За Зеленски някога писано ли е
19:18 24.02.2026
17 АНГЛОСАКСИТЕ ТИГРИ
19:19 24.02.2026
18 Обаче
До коментар #13 от "Мишел":Украйна предава ядрените си оръжия на гаранта си Русия още през миналото хилядолетие, а ядрените технологии не са тайна за украинските учени.
19:20 24.02.2026
19 путин
Аз си оставам майстор стратег.
Коментиран от #24
20 Ембо
До коментар #1 от "ИСКА ИСКА":Върху заводчето за Орешник се изкенца Фламинго и каза Бум. Няма да има повече Орешник.
21 Прибрана
До коментар #11 от "А ГДЕ":е на четвърти километър за да изследват умствените и способности и са установили че са равни на 0,1% от най-простото и тъпо същество на земята
19:21 24.02.2026
22 МАХНАХТЕ ЛИ ВЕЧЕ ОТ ФИЙСА
Коментиран от #27
19:21 24.02.2026
23 Омазана ватенка
Коментиран от #42
19:23 24.02.2026
24 Зеленски
До коментар #19 от "путин":Опааа Путин кажи ми как да ви изгоним от Украйна, вие вече 4 години ще в нашата държава и не можем да ви изгоним от едно село, а ние влезнаха във вашата и ни избихте хората и изгонихте за няма 6 месеца, как да се научим и ние да го правим, помогни ми или ще се обадя на Нато
19:23 24.02.2026
27 Йотова:
До коментар #22 от "МАХНАХТЕ ЛИ ВЕЧЕ ОТ ФИЙСА":Русия е агресор.
28 Герги
19:28 24.02.2026
29 Сделано в СССР
Нейният резултат е, че България е селското парче на Европа.
Неграмотните българи се оставят да бъдат лъгани от политическия елит по такъв нескопосан начин, който едва ли може да мине някъде другаде по света, освен може би в Русия, Венецуела, Куба, Иран, Северна Корея.
България не разбира какво става около нея, защото не е учила история.
Lend-Lease (Заем-наем), че без тази американска програма за над $50 милиарда (тогавашни пари), Великобритания и някогашният СССР никога не биха устояли на нацисткото нападение и не биха били победители заедно със САЩ във ВСВ.
Ако България имаше акъл, щеше да съобрази какво значи неутралната от 200 години Швеция да иска да се присъедини към НАТО, заедно с неутралната Финландия. Щеше поне да се замисли какво значи демилитаризираната Япония, която още няма мирен договор с Русия, да ѝ налага санкции и да изпраща оръжия на Украйна,
а неутралната Швейцария да се присъединява към международните санкции.
Войната днес показа, че съветските учебници си свършиха работата - България е царството на
м а л о у м н и ц и т е.
Коментиран от #43, #47, #70
19:28 24.02.2026
До коментар #2 от "Хахахахаха":Ти се шегуваш. Нямат топки но притежават матки.
19:29 24.02.2026
32 604
19:30 24.02.2026
33 Kaлпазанин
19:31 24.02.2026
34 За Московия с любов
„Народ, който ненавижда волята, обожава робството, обича веригите на своите ръце и крака, грозен физически и морално… готов във всеки момент да угнетява всички и всичко“. (Шмелев).
„Народ, който блуждае из Европа и търси какво може да се разруши, унищожи, ей така, само за развлечение“. (Достоевски).
„Аз се убедих че учението на руската православна църква е теоретически коварна и вредна лъжа, на практика събрала най-грубите суеверия и магьосничества, скриващи целия смисъл на християнското учение“. (Лев Толстой).
„Длъжен съм да изкажа своя печален поглед към руския човек – той има такава слаба мозъчна система, че не е способен да възприема действителността като такава. За него съществуват само думите. Неговите условни рефлекси са координирани не с действията, а с думите“. (И.П.Павлов).
Коментиран от #48, #86
19:32 24.02.2026
35 НАУЧНО ПОГЛЕДНАТО
19:32 24.02.2026
37 Факт ☝️
Коментиран от #44
19:33 24.02.2026
38 Руснаков
19:35 24.02.2026
39 А какво е това...
Тогава 19,02,2022г. Володимир Зеленски в реч пред Мюнхенската конференция заяви намерение Украйна да си върне статута на ядрена сила!!!
19:35 24.02.2026
40 НАУЧНО ПОГЛЕДНАТО
19:35 24.02.2026
41 Пета година от Киев за два дня.
Коментиран от #49
19:35 24.02.2026
45 Карго 200
Победи - 0
Жертви - 1 260 000🌻
Преврати -1
Рубла -💩
Военни престъпления -♾
НАТО -🇫🇮🇸🇪
Жестове на добра воля - 🤷
Военни кораби -Подводници
Подводници -Подводница
Самолети - 🚀💥
Рафинерии -🔥🦩
Еноти -1🦝
Танки - 😭
Танки -🚜
Червени линии - ➡️
Оставам майстор стратег
Коментиран от #53, #54, #62, #64
19:37 24.02.2026
46 Космос
19:38 24.02.2026
47 Истината
До коментар #29 от "Сделано в СССР":Няма нужда да гледаш войната... виж само, кой управлява България
1. Луканов
2. Виденов
3. Царя
4. Тиквата
За всички ще чуеш хвалебствия и оправдания и че други са им виновни!
19:39 24.02.2026
48 Апчехов
До коментар #34 от "За Московия с любов":Факултет по руска филология? Или просто се правиш на важен с ИИ търсачка?
19:39 24.02.2026
49 Хахахахаха
До коментар #41 от "Пета година от Киев за два дня.":4 година гоните руснаците от Украйна хахахаха, като гледам май по вероятно е руснаците да стигнат до Киев отколкото вие да ги изгоните от някое село, за 4 години война нещо да си върнахте, някое село, някоя улица дори???
Коментиран от #55
19:39 24.02.2026
50 Тома
19:40 24.02.2026
51 П0мияр,
До коментар #44 от "Руснаци":Дръж се възпитано!
19:41 24.02.2026
52 Дас Хаген
19:41 24.02.2026
53 Хахахахаха
До коментар #45 от "Карго 200":Хахахах, това ли измисли, признай си кой ти помогна, дядка съмнявам се някой да те обича и да се нагърби да ти помага, според мен това са ти го казали докато си чакал минималната пенсия с която да си вземеш хляб и малко кренвирши да си платиш нета и да си купиш 2 кашона да имаш къде да нощуваш, ще имаш ли смелост да ми отговориш или ще чакаш до другата пенсия
19:43 24.02.2026
55 ХЕРСОН ЕТО РOCCИЯ НАВСЕГДА
До коментар #49 от "Хахахахаха":Нещо Херсон, това онова? Чий е сега? Остров Змийний, чий е?
Коментиран от #61
19:43 24.02.2026
56 НАУЧНО ПОГЛЕДНАТО
Коментиран от #57
19:45 24.02.2026
58 Хаха
До коментар #2 от "Хахахахаха":Помним и ингилизките хулигани от мача с Русия в Марсилия през 2016 г. по време на ЕП! По време на мача скандираха антируски лозунги и гориха руското знаме, абе гоУЕми "мъже" бяха в сектора си!
След мача по улиците около стадиона ядоха такъв лобут, че плакаха като момиченца пред камерите... Та такива "мъже" са ингилизи и французи, представи си ги за момент на бойното поле срещу Русия...
Коментиран от #71
19:47 24.02.2026
59 ООрана държава
19:47 24.02.2026
60 Ами
в отпуск и да остави Митя да го замества.
Така всичко ще си дойде по местата.
Е ... може и някой неща да ги няма.
Но щом ги няма, значи е можело и без тях :)
19:50 24.02.2026
61 Хахахахаха
До коментар #55 от "ХЕРСОН ЕТО РOCCИЯ НАВСЕГДА":Хахахахахах, това е април 2022 хахахаха, от тогава какво ще направили, какво направи великото контранастъпление През 2023 хахахахах, февруари 2022 г. започна. Сред постиженията през първите няколко дни на кампанията бяха: установихме сухопътен коридор към Крим, предизвикахме паника и апатия, докато стояхме близо до Киев, и превзехме Херсон. През март имаше значително напредване близо до Изюм към Славянск, превзет беше Красни Лиман, а Барвенково беше почти превзето, което отбеляза началото на отцепването на агломерацията Славянск-Краматорск. В
първите дни на Специалната военна операция допуснахме една решителна грешка. Войната започна с паритет на силите – до 300 000 души от наша страна и приблизително същите 300 от врага. С нашето техническо превъзходство и господство в артилерията и авиацията успяхме да постигнем пробиви на няколко фронта, но след два-три месеца настъплението затихна и дори се наложи да се оттеглим от северните райони.
А каква беше причината? Мобилизация. От първия ден врагът започна да набавя жива сила към украинските въоръжени сили, като до края на март 2022 г. армията им достигна 900 000 души. Много от тях имаха боен опит.
Ние, от друга страна, търпяхме безмилостни загуби, с неясна политика за набиране на доброволци по договор и никакви признаци на мобилизация
Ето ти малко четиво, успехите ви през далечната 2022 бяха благодарение само на подценяванего от руската армия, след това не ще постигнали нищичко, още През 2022 ще имал
Коментиран от #66, #68
19:51 24.02.2026
62 Хаха
До коментар #45 от "Карго 200":Големи глупости:
1. А поименно 1 260 млн. "жертви" можеш ли да назовеш!? Щото при размяна на убити всеки път 1000:30!?
2. Кво стана със "стратегическото" поражение на Русия и Путин "арестуван" в Хага!?
3. Свършиха ли руснаците чиповете от перални?
4. Перемогата движи ли се към МАсква!? Откъртиха ли всушанките поне парапет от Кримския мост!?
5. Колко милиона в момента е Украйна!? Има ли ток, топло и вода в Киив...
Коментиран от #89
19:53 24.02.2026
63 ЕЙ БАНДЕРИТЕ БЪДЕТЕ МЪЖЕ
Коментиран от #67
19:54 24.02.2026
64 Мда
До коментар #45 от "Карго 200":Важното е груз 200 да не спира.
19:54 24.02.2026
65 НАУЧНО ПОГЛЕДНАТО
Коментиран от #80
19:55 24.02.2026
66 Хахахахаха
До коментар #61 от "Хахахахаха":Още тогава ще имали огромна армия и смятай щом тогава не успяхте да изгоните руснаците и както съм казвал преди, големите загуби на руснаците бяха през 2022, след това смениха тактиката и доста генерали и загубите намалаяха драстично, докато при украинците скочиха с пъти в повече поради причината е че много голяма част от добрите ви войници загинаха, а сега се слагат хванати от улицата, минали през 5 дена обучение и пратени на фронта
19:55 24.02.2026
67 Ха ХаХа
До коментар #63 от "ЕЙ БАНДЕРИТЕ БЪДЕТЕ МЪЖЕ":Ходи им го кажи.
От дивана не става😁
Коментиран от #72
19:55 24.02.2026
69 Нешанъл Жеографик
19:58 24.02.2026
70 хихик
До коментар #29 от "Сделано в СССР":Малоумниците ги създадохте последните 35 години, защото не ви пука за България
19:58 24.02.2026
71 Руснаци
До коментар #58 от "Хаха":Помним и френския легион който беше пребит от нашите хора в някакво село хахахах, а отделно агитката на Марсилия нямат нищо общо с франсетата, то там 80 процента са мароканци, Алжир и, франсетата почти няма
19:58 24.02.2026
72 НАУЧНО ПОГЛЕДНАТО
До коментар #67 от "Ха ХаХа":Фашизма, нацизма и хомосексуализма са проява на едно и също психическо отклонение.
19:58 24.02.2026
73 Оффффффф
До коментар #5 от "аz СВО Победа 80":А бе човек, защо се излагаш - първо с правопис, второ с мисъл
19:59 24.02.2026
75 Българин
Коментиран от #78
20:03 24.02.2026
76 az СВО Победа 80
1. Киев, Лондон и Париж бяха изловени по бели гащи.
2. Още преди началото на СВО на Мюнхенската конференция (19.02.2022г.) просроченият, тогава легитимен президент на Украйна заяви, че Киев ще преразгледа позицията си относно безядрения си статус и може да тръгне в посока придобиване на ядрено оръжие.
3. Това е и мокрият сън на Лондон и Париж, които виждат в това единствен шанс да запазят лице, иначе капитулацията им пред Москва е неизбежна.
Коментиран от #77, #96, #97, #100
20:04 24.02.2026
77 Ти Война загуба
До коментар #76 от "az СВО Победа 80":Ти си най големия Руски тръбар тук.Знаеш ли последните години колко българи да осъдени за шпионаж в полза на русия към 10 човека и то не в България.Ти ще си първия който ще бъде осъден за правене на с в и р к и на публично място.
Коментиран от #98
20:08 24.02.2026
78 Ти си
До коментар #75 от "Българин":Обикновен сиганин.Знаеш ли при употреба на ядр.оръжие какво ще стане.И не ми умувай чи ки йо ,знаеш ли в соца къде да правени руските балистични ракети пример Воевода.Напъни се и ще разбереш.
20:10 24.02.2026
80 АМИ НЕ САМО НАУЧНО
До коментар #65 от "НАУЧНО ПОГЛЕДНАТО":А И БИОЛОГИЧНО
ДЕБИЛИ СА
20:15 24.02.2026
81 Мухахаха
20:17 24.02.2026
83 ЗНАМ ЗНАМ
До коментар #79 от "Селския бик съм":КОЛКОТО МИЛИОНИТЕ НА БАЙ ТОШО
ИЛИ ТЕА НА ЖАН ВИДЕНОВ
ЛЕЛИИИИИ ТОЛКОЗ ДЪЛГО ТОЛКОЗ ТЪПИ
20:22 24.02.2026
84 БЕШЕ МИЛО БЕШЕ
До коментар #79 от "Селския бик съм":СЕЛСКИЯТ БИК
СЕГА СИ САМО ВОЛ
НАЛИ СХВАЩАШ
ГАРНИТУРИТЕ ТИ ГИ СЕЕРВИРАХА В РЕСТОРАНТА В БРЮКСЕЛ
20:25 24.02.2026
85 Нещо мъгла в главата а?
До коментар #12 от "Хипотетично":Да, ядреното оръжие , винаги е последен коз за отбрана губещите. Но не Русия е губещата. Нито има нужда от ЯО за да победи лузърите, които с в пълна паника!
20:29 24.02.2026
86 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #34 от "За Московия с любов":Ето ти една истинска цитата, не като твоите русофобски измислици:
"Лев Гумилёв:"когда украинец умнеет, он становится русским. "
20:32 24.02.2026
87 Тавариши и Таварашутки
НА 3 ДНЕВНАТА СПЕЦ ОБОСРАЦИЯ.
НАЗДРАВЕ .
20:40 24.02.2026
88 Демократ
20:43 24.02.2026
91 Някой
Коментиран от #94
20:46 24.02.2026
93 Уса
20:46 24.02.2026
95 Руснакът е мръсно противно животно
Слава ВСУ!
20:48 24.02.2026
96 Тихо пръдлю!
До коментар #76 от "az СВО Победа 80":Некомпетентен си в областа.
20:50 24.02.2026
97 Пиночет
До коментар #76 от "az СВО Победа 80":Аз комунистите ги пусках от хеликоптера.
20:51 24.02.2026
98 Нешанъл Жеографик
До коментар #77 от "Ти Война загуба":Учени откриха, че една хлебарка може да живее до 10 дни без глава.Русофилът цял живот.
20:53 24.02.2026
99 Някой
20:53 24.02.2026
100 Бухал,
До коментар #76 от "az СВО Победа 80":Има ли живи орки в Купянск.Оня Купянск дето ти сам го превзе лани.
20:56 24.02.2026
101 Първата работа
Така ги учат от малки. Според тях да излъжеш християнин не е грях.
20:57 24.02.2026
102 Чики-Рики
20:58 24.02.2026
103 Българин
20:58 24.02.2026
104 Бай той Толстой
21:00 24.02.2026