Киев: Поредните абсурдни твърдения на Русия! Украйна не иска да се сдобие с ядрени оръжия
Киев: Поредните абсурдни твърдения на Русия! Украйна не иска да се сдобие с ядрени оръжия

24 Февруари, 2026 19:05 1 430 104

По-рано днес руската Служба за външно разузнаване обвини Великобритания и Франция, че работят активно за въоръжаване на Украйна с атомна бомба

Киев: Поредните абсурдни твърдения на Русия! Украйна не иска да се сдобие с ядрени оръжия - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Украйна нарече "абсурдни" твърденията на Русия, че иска да се сдобие с ядрени оръжия, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

"За протокола: Украйна вече е отричала подобни абсурдни руски твърдения много пъти преди и ние официално ги отричаме отново сега. Призоваваме международната общност да отхвърли и осъди мръсните информационни бомби на Русия", каза говорителят на Министерството на външните работи на Украйна Георгий Тихи.

По-рано днес руската Служба за външно разузнаване обвини Великобритания и Франция, че работят активно за въоръжаване на Украйна с атомна бомба.

Враговете ни знаят как може да приключи ядрена атака срещу Русия, каза, от своя страна, президентът Владимир Путин.


Украйна
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ИСКА ИСКА

    59 6 Отговор
    Но ще има Орешник и Сатана по тиквата фашистка.

    Коментиран от #20

    19:08 24.02.2026

  • 2 Хахахахаха

    48 5 Отговор
    Тея напълниха гащите, Украйна, Англия и Франция по бързата да кажат, че всичко е лъжа, големите мъже не постъпват така, големите мъже имат топки и когато заплашват си държат на думата. Срам и позор за тея нежни момченца

    Коментиран от #31, #58

    19:08 24.02.2026

  • 3 Георги

    47 3 Отговор
    май 2025
    Зеленски коментира въпроса в интервю за журналиста Пиърс Морган.

    "Дайте ни ядрени оръжия и ракети в такова количество, че да можем да спрем Русия“, заявява украинският президент.

    19:12 24.02.2026

  • 4 Много подли са тея

    49 4 Отговор
    Великобритания и Франция. Никаква вяра не трябва да им се има. Стотици пъти са доказвали че са мамници

    19:12 24.02.2026

  • 5 аz СВО Победа 80

    10 39 Отговор
    Търсят се виновници и оправдания за провала на СВО-то.Руски традиции.🤣
    Очаквайте доста руснаци на отговорни постове (военни и от бизнеса)да слизат от 12-я етаж без асансьор 🤣🤣🤣

    Коментиран от #73

    19:12 24.02.2026

  • 6 Украйна ли не иска?

    29 3 Отговор
    Хахаха. Гроздето било кисело!

    19:13 24.02.2026

  • 7 Украйнските смотаняци

    34 5 Отговор
    Колко пъти вече обстрелват АЕЦ-а ? А?

    19:14 24.02.2026

  • 8 🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️

    26 4 Отговор
    Лъжат като дърти ромове..

    19:14 24.02.2026

  • 9 Украйна много иска

    25 4 Отговор
    да притежава ядрено оръжие но няма кой да ѝ го предостави защото и най-простите управляващи един съюз осъзнават че ще останат без територия която да управляват по най ,,умния ,, начин точно както урси и розовите понита умеят.

    19:14 24.02.2026

  • 10 Де бил

    30 2 Отговор
    Е как лъжат като лично главния клоун 🤡 няколко пъти каза ,че обмисля да използват атомно гориво за направата на бомби??? Било лесно,те били дали ТЯХНОТО атомно оръжие и прочие глупости.

    19:14 24.02.2026

  • 11 А ГДЕ

    22 2 Отговор
    Кая Калас?

    Коментиран от #21

    19:15 24.02.2026

  • 12 Хипотетично

    6 19 Отговор
    ✔️Враговете ни знаят как може да приключи ядрена атака срещу Русия, каза, от своя страна, президентът Владимир Путин.✔️
    Ядреното оръжие на Русия , като последен коз в покер хазартната агресивна и завоевателна война, говори за тотално объркан план и нараснало съмнение у руското население.

    Коментиран от #16, #85

    19:16 24.02.2026

  • 13 Мишел

    25 3 Отговор
    Всъщност намеренията за предаване на ядрени оръжия/ технологии на Украйна от Франция и Англия бяха разпространени първо от Politiko, след това от Telegraff и после масово.

    Коментиран от #18

    19:16 24.02.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 За Зеленски някога писано ли е

    17 3 Отговор
    ( Поредните абсурдни твърдения на Зеленски? ) А?

    19:18 24.02.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 АНГЛОСАКСИТЕ ТИГРИ

    22 4 Отговор
    Бързо подвига опашки.

    19:19 24.02.2026

  • 18 Обаче

    5 17 Отговор

    До коментар #13 от "Мишел":

    Украйна предава ядрените си оръжия на гаранта си Русия още през миналото хилядолетие, а ядрените технологии не са тайна за украинските учени.

    19:20 24.02.2026

  • 19 путин

    8 20 Отговор
    През 2022 г. на руския военен кораб „Москва“ му беше казано „върви на м......а си“. Малко по-късно той се самопрецака и потъна. В сухопътна война. От страна на държава без военноморски флот.

    Аз си оставам майстор стратег.

    Коментиран от #24

    19:20 24.02.2026

  • 20 Ембо

    5 21 Отговор

    До коментар #1 от "ИСКА ИСКА":

    Върху заводчето за Орешник се изкенца Фламинго и каза Бум. Няма да има повече Орешник.

    19:21 24.02.2026

  • 21 Прибрана

    17 3 Отговор

    До коментар #11 от "А ГДЕ":

    е на четвърти километър за да изследват умствените и способности и са установили че са равни на 0,1% от най-простото и тъпо същество на земята

    19:21 24.02.2026

  • 22 МАХНАХТЕ ЛИ ВЕЧЕ ОТ ФИЙСА

    20 4 Отговор
    Окраинското знаме?

    Коментиран от #27

    19:21 24.02.2026

  • 23 Омазана ватенка

    5 20 Отговор
    Абе нали копейките щяха да умиргат за лева?Гледам още мърдат някои.Не им се умирга.

    Коментиран от #42

    19:23 24.02.2026

  • 24 Зеленски

    4 7 Отговор

    До коментар #19 от "путин":

    Опааа Путин кажи ми как да ви изгоним от Украйна, вие вече 4 години ще в нашата държава и не можем да ви изгоним от едно село, а ние влезнаха във вашата и ни избихте хората и изгонихте за няма 6 месеца, как да се научим и ние да го правим, помогни ми или ще се обадя на Нато

    19:23 24.02.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Йотова:

    3 17 Отговор

    До коментар #22 от "МАХНАХТЕ ЛИ ВЕЧЕ ОТ ФИЙСА":

    Русия е агресор.

    19:27 24.02.2026

  • 28 Герги

    4 12 Отговор
    Лъжи...лъжи...лъжи....руски лъжи...

    19:28 24.02.2026

  • 29 Сделано в СССР

    4 14 Отговор
    Войната днес показва, колко струва 80-годишната криза в българското образование.
    Нейният резултат е, че България е селското парче на Европа.
    България е страна, в която хора без СЪВЕСТ разказват на хора без ПАМЕТ колко е велика и праведна Русия.
    Неграмотните българи се оставят да бъдат лъгани от политическия елит по такъв нескопосан начин, който едва ли може да мине някъде другаде по света, освен може би в Русия, Венецуела, Куба, Иран, Северна Корея.
    България не разбира какво става около нея, защото не е учила история.
    Това, което е учила, няма нищо общо с историята. Ако беше учила, щеше да знае какво значи
    Lend-Lease (Заем-наем), че без тази американска програма за над $50 милиарда (тогавашни пари), Великобритания и някогашният СССР никога не биха устояли на нацисткото нападение и не биха били победители заедно със САЩ във ВСВ.
    Ако България имаше акъл, щеше да съобрази какво значи неутралната от 200 години Швеция да иска да се присъедини към НАТО, заедно с неутралната Финландия. Щеше поне да се замисли какво значи демилитаризираната Япония, която още няма мирен договор с Русия, да ѝ налага санкции и да изпраща оръжия на Украйна,
    а неутралната Швейцария да се присъединява към международните санкции.
    Войната днес показа, че съветските учебници си свършиха работата - България е царството на
    м а л о у м н и ц и т е.

    Коментиран от #43, #47, #70

    19:28 24.02.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Това не са момченца

    12 1 Отговор

    До коментар #2 от "Хахахахаха":

    Ти се шегуваш. Нямат топки но притежават матки.

    19:29 24.02.2026

  • 32 604

    7 3 Отговор
    Дайте им атоми, барем да има за кво да ги встъклят!

    19:30 24.02.2026

  • 33 Kaлпазанин

    7 3 Отговор
    А укрите знаят ли че бяха втора ядрена сила след Русия ,преди да си получат независимостта и да си обърнат гъ@@@@@@ на запад

    19:31 24.02.2026

  • 34 За Московия с любов

    8 12 Отговор
    „Руснакът е най-големият и най-наглият лъжец в целия свят“. (Тургенев).

    „Народ, който ненавижда волята, обожава робството, обича веригите на своите ръце и крака, грозен физически и морално… готов във всеки момент да угнетява всички и всичко“. (Шмелев).

    „Народ, който блуждае из Европа и търси какво може да се разруши, унищожи, ей така, само за развлечение“. (Достоевски).

    „Аз се убедих че учението на руската православна църква е теоретически коварна и вредна лъжа, на практика събрала най-грубите суеверия и магьосничества, скриващи целия смисъл на християнското учение“. (Лев Толстой).

    „Длъжен съм да изкажа своя печален поглед към руския човек – той има такава слаба мозъчна система, че не е способен да възприема действителността като такава. За него съществуват само думите. Неговите условни рефлекси са координирани не с действията, а с думите“. (И.П.Павлов).

    Коментиран от #48, #86

    19:32 24.02.2026

  • 35 НАУЧНО ПОГЛЕДНАТО

    12 4 Отговор
    Само едно изречение от Путин води до неконтролируемо отделяне при англосаксонските вампири преди да са си свалили гащите.

    19:32 24.02.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Факт ☝️

    12 9 Отговор
    Рашистите и русофилите лъжат както дишат... без да се замислят колко нелепи и абсурдни са лъжите им.

    Коментиран от #44

    19:33 24.02.2026

  • 38 Руснаков

    7 2 Отговор
    С какво друго да заплашват...с ядрените,другото е гола вода...видя се..

    19:35 24.02.2026

  • 39 А какво е това...

    7 6 Отговор
    Сега 24,02,2026г. Украйна нарече "абсурдни" твърденията на Русия, че иска да се сдобие с ядрени оръжия, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.
    Тогава 19,02,2022г. Володимир Зеленски в реч пред Мюнхенската конференция заяви намерение Украйна да си върне статута на ядрена сила!!!

    19:35 24.02.2026

  • 40 НАУЧНО ПОГЛЕДНАТО

    9 4 Отговор
    Бандерите фашисти ядат дървото.

    19:35 24.02.2026

  • 41 Пета година от Киев за два дня.

    5 3 Отговор
    Пета година Путлер клечи в бункера и клечи на куфарчето.

    Коментиран от #49

    19:35 24.02.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Карго 200

    4 6 Отговор
    Години - 4
    Победи - 0
    Жертви - 1 260 000🌻
    Преврати -1
    Рубла -💩
    Военни престъпления -♾
    НАТО -🇫🇮🇸🇪
    Жестове на добра воля - 🤷
    Военни кораби -Подводници
    Подводници -Подводница
    Самолети - 🚀💥
    Рафинерии -🔥🦩
    Еноти -1🦝
    Танки - 😭
    Танки -🚜
    Червени линии - ➡️

    Оставам майстор стратег

    Коментиран от #53, #54, #62, #64

    19:37 24.02.2026

  • 46 Космос

    3 6 Отговор
    Ако преди четири години някой ми беше казал,че руснаците ще треперят като лист от Украйна бих го сметнал за луд.

    19:38 24.02.2026

  • 47 Истината

    8 1 Отговор

    До коментар #29 от "Сделано в СССР":

    Няма нужда да гледаш войната... виж само, кой управлява България

    1. Луканов
    2. Виденов
    3. Царя
    4. Тиквата

    За всички ще чуеш хвалебствия и оправдания и че други са им виновни!

    19:39 24.02.2026

  • 48 Апчехов

    3 1 Отговор

    До коментар #34 от "За Московия с любов":

    Факултет по руска филология? Или просто се правиш на важен с ИИ търсачка?

    19:39 24.02.2026

  • 49 Хахахахаха

    7 2 Отговор

    До коментар #41 от "Пета година от Киев за два дня.":

    4 година гоните руснаците от Украйна хахахаха, като гледам май по вероятно е руснаците да стигнат до Киев отколкото вие да ги изгоните от някое село, за 4 години война нещо да си върнахте, някое село, някоя улица дори???

    Коментиран от #55

    19:39 24.02.2026

  • 50 Тома

    7 2 Отговор
    Само бати зеле иска атом след втората магистрала

    19:40 24.02.2026

  • 51 П0мияр,

    4 0 Отговор

    До коментар #44 от "Руснаци":

    Дръж се възпитано!

    19:41 24.02.2026

  • 52 Дас Хаген

    8 2 Отговор
    А бе факти я си проверете старите новини? Точно вие бяхте писали за искането на Зеленски за далекобойни оръжия с ядрен заряд! А и защо искаха реакторите от АЕЦ Белене те са руски!

    19:41 24.02.2026

  • 53 Хахахахаха

    1 2 Отговор

    До коментар #45 от "Карго 200":

    Хахахах, това ли измисли, признай си кой ти помогна, дядка съмнявам се някой да те обича и да се нагърби да ти помага, според мен това са ти го казали докато си чакал минималната пенсия с която да си вземеш хляб и малко кренвирши да си платиш нета и да си купиш 2 кашона да имаш къде да нощуваш, ще имаш ли смелост да ми отговориш или ще чакаш до другата пенсия

    19:43 24.02.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 ХЕРСОН ЕТО РOCCИЯ НАВСЕГДА

    5 2 Отговор

    До коментар #49 от "Хахахахаха":

    Нещо Херсон, това онова? Чий е сега? Остров Змийний, чий е?

    Коментиран от #61

    19:43 24.02.2026

  • 56 НАУЧНО ПОГЛЕДНАТО

    7 2 Отговор
    Бандерите и фашистите са просто едни страхливци.

    Коментиран от #57

    19:45 24.02.2026

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Хаха

    7 4 Отговор

    До коментар #2 от "Хахахахаха":

    Помним и ингилизките хулигани от мача с Русия в Марсилия през 2016 г. по време на ЕП! По време на мача скандираха антируски лозунги и гориха руското знаме, абе гоУЕми "мъже" бяха в сектора си!
    След мача по улиците около стадиона ядоха такъв лобут, че плакаха като момиченца пред камерите... Та такива "мъже" са ингилизи и французи, представи си ги за момент на бойното поле срещу Русия...

    Коментиран от #71

    19:47 24.02.2026

  • 59 ООрана държава

    6 3 Отговор
    Зелко пак лъже, поне 10 пъти е казвал че ако не го приемем в нато да му дадем ядрено оръжие да се пазел

    19:47 24.02.2026

  • 60 Ами

    5 3 Отговор
    Най-добре е Путин да излезе няколко дни
    в отпуск и да остави Митя да го замества.
    Така всичко ще си дойде по местата.
    Е ... може и някой неща да ги няма.
    Но щом ги няма, значи е можело и без тях :)

    19:50 24.02.2026

  • 61 Хахахахаха

    2 2 Отговор

    До коментар #55 от "ХЕРСОН ЕТО РOCCИЯ НАВСЕГДА":

    Хахахахахах, това е април 2022 хахахаха, от тогава какво ще направили, какво направи великото контранастъпление През 2023 хахахахах, февруари 2022 г. започна. Сред постиженията през първите няколко дни на кампанията бяха: установихме сухопътен коридор към Крим, предизвикахме паника и апатия, докато стояхме близо до Киев, и превзехме Херсон. През март имаше значително напредване близо до Изюм към Славянск, превзет беше Красни Лиман, а Барвенково беше почти превзето, което отбеляза началото на отцепването на агломерацията Славянск-Краматорск. В

    първите дни на Специалната военна операция допуснахме една решителна грешка. Войната започна с паритет на силите – до 300 000 души от наша страна и приблизително същите 300 от врага. С нашето техническо превъзходство и господство в артилерията и авиацията успяхме да постигнем пробиви на няколко фронта, но след два-три месеца настъплението затихна и дори се наложи да се оттеглим от северните райони.

    А каква беше причината? Мобилизация. От първия ден врагът започна да набавя жива сила към украинските въоръжени сили, като до края на март 2022 г. армията им достигна 900 000 души. Много от тях имаха боен опит.
    Ние, от друга страна, търпяхме безмилостни загуби, с неясна политика за набиране на доброволци по договор и никакви признаци на мобилизация

    Ето ти малко четиво, успехите ви през далечната 2022 бяха благодарение само на подценяванего от руската армия, след това не ще постигнали нищичко, още През 2022 ще имал

    Коментиран от #66, #68

    19:51 24.02.2026

  • 62 Хаха

    4 2 Отговор

    До коментар #45 от "Карго 200":

    Големи глупости:
    1. А поименно 1 260 млн. "жертви" можеш ли да назовеш!? Щото при размяна на убити всеки път 1000:30!?
    2. Кво стана със "стратегическото" поражение на Русия и Путин "арестуван" в Хага!?
    3. Свършиха ли руснаците чиповете от перални?
    4. Перемогата движи ли се към МАсква!? Откъртиха ли всушанките поне парапет от Кримския мост!?
    5. Колко милиона в момента е Украйна!? Има ли ток, топло и вода в Киив...

    Коментиран от #89

    19:53 24.02.2026

  • 63 ЕЙ БАНДЕРИТЕ БЪДЕТЕ МЪЖЕ

    7 2 Отговор
    Кажете сбогом на Донбас и Одеса и без да РИВЕТЕ.

    Коментиран от #67

    19:54 24.02.2026

  • 64 Мда

    2 2 Отговор

    До коментар #45 от "Карго 200":

    Важното е груз 200 да не спира.

    19:54 24.02.2026

  • 65 НАУЧНО ПОГЛЕДНАТО

    6 1 Отговор
    БАНДЕРТРОЛОВЕТЕ от форума са големи тъпунгери.

    Коментиран от #80

    19:55 24.02.2026

  • 66 Хахахахаха

    3 1 Отговор

    До коментар #61 от "Хахахахаха":

    Още тогава ще имали огромна армия и смятай щом тогава не успяхте да изгоните руснаците и както съм казвал преди, големите загуби на руснаците бяха през 2022, след това смениха тактиката и доста генерали и загубите намалаяха драстично, докато при украинците скочиха с пъти в повече поради причината е че много голяма част от добрите ви войници загинаха, а сега се слагат хванати от улицата, минали през 5 дена обучение и пратени на фронта

    19:55 24.02.2026

  • 67 Ха ХаХа

    3 2 Отговор

    До коментар #63 от "ЕЙ БАНДЕРИТЕ БЪДЕТЕ МЪЖЕ":

    Ходи им го кажи.
    От дивана не става😁

    Коментиран от #72

    19:55 24.02.2026

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 Нешанъл Жеографик

    2 4 Отговор
    Учените са установили,че една хлебарка може да живее до 10 дни без глава.Русофилът/копейката цял живот.

    19:58 24.02.2026

  • 70 хихик

    2 1 Отговор

    До коментар #29 от "Сделано в СССР":

    Малоумниците ги създадохте последните 35 години, защото не ви пука за България

    19:58 24.02.2026

  • 71 Руснаци

    5 2 Отговор

    До коментар #58 от "Хаха":

    Помним и френския легион който беше пребит от нашите хора в някакво село хахахах, а отделно агитката на Марсилия нямат нищо общо с франсетата, то там 80 процента са мароканци, Алжир и, франсетата почти няма

    19:58 24.02.2026

  • 72 НАУЧНО ПОГЛЕДНАТО

    5 1 Отговор

    До коментар #67 от "Ха ХаХа":

    Фашизма, нацизма и хомосексуализма са проява на едно и също психическо отклонение.

    19:58 24.02.2026

  • 73 Оффффффф

    2 2 Отговор

    До коментар #5 от "аz СВО Победа 80":

    А бе човек, защо се излагаш - първо с правопис, второ с мисъл

    19:59 24.02.2026

  • 74 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 75 Българин

    6 3 Отговор
    Дано Париж и Лондон дадат на киевският наркоман мръсна бомба и тогава Путин ще изпари окраина.

    Коментиран от #78

    20:03 24.02.2026

  • 76 az СВО Победа 80

    4 3 Отговор
    Накратко:

    1. Киев, Лондон и Париж бяха изловени по бели гащи.

    2. Още преди началото на СВО на Мюнхенската конференция (19.02.2022г.) просроченият, тогава легитимен президент на Украйна заяви, че Киев ще преразгледа позицията си относно безядрения си статус и може да тръгне в посока придобиване на ядрено оръжие.

    3. Това е и мокрият сън на Лондон и Париж, които виждат в това единствен шанс да запазят лице, иначе капитулацията им пред Москва е неизбежна.

    Коментиран от #77, #96, #97, #100

    20:04 24.02.2026

  • 77 Ти Война загуба

    3 2 Отговор

    До коментар #76 от "az СВО Победа 80":

    Ти си най големия Руски тръбар тук.Знаеш ли последните години колко българи да осъдени за шпионаж в полза на русия към 10 човека и то не в България.Ти ще си първия който ще бъде осъден за правене на с в и р к и на публично място.

    Коментиран от #98

    20:08 24.02.2026

  • 78 Ти си

    2 0 Отговор

    До коментар #75 от "Българин":

    Обикновен сиганин.Знаеш ли при употреба на ядр.оръжие какво ще стане.И не ми умувай чи ки йо ,знаеш ли в соца къде да правени руските балистични ракети пример Воевода.Напъни се и ще разбереш.

    20:10 24.02.2026

  • 79 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 80 АМИ НЕ САМО НАУЧНО

    2 0 Отговор

    До коментар #65 от "НАУЧНО ПОГЛЕДНАТО":

    А И БИОЛОГИЧНО
    ДЕБИЛИ СА

    20:15 24.02.2026

  • 81 Мухахаха

    6 2 Отговор
    Нема по пияно крадливо и лъжливо племе от окраинците

    20:17 24.02.2026

  • 82 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 83 ЗНАМ ЗНАМ

    1 0 Отговор

    До коментар #79 от "Селския бик съм":

    КОЛКОТО МИЛИОНИТЕ НА БАЙ ТОШО
    ИЛИ ТЕА НА ЖАН ВИДЕНОВ
    ЛЕЛИИИИИ ТОЛКОЗ ДЪЛГО ТОЛКОЗ ТЪПИ

    20:22 24.02.2026

  • 84 БЕШЕ МИЛО БЕШЕ

    2 0 Отговор

    До коментар #79 от "Селския бик съм":

    СЕЛСКИЯТ БИК
    СЕГА СИ САМО ВОЛ
    НАЛИ СХВАЩАШ
    ГАРНИТУРИТЕ ТИ ГИ СЕЕРВИРАХА В РЕСТОРАНТА В БРЮКСЕЛ

    20:25 24.02.2026

  • 85 Нещо мъгла в главата а?

    2 1 Отговор

    До коментар #12 от "Хипотетично":

    Да, ядреното оръжие , винаги е последен коз за отбрана губещите. Но не Русия е губещата. Нито има нужда от ЯО за да победи лузърите, които с в пълна паника!

    20:29 24.02.2026

  • 86 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    2 2 Отговор

    До коментар #34 от "За Московия с любов":

    Ето ти една истинска цитата, не като твоите русофобски измислици:
    "Лев Гумилёв:"когда украинец умнеет, он становится русским. "

    20:32 24.02.2026

  • 87 Тавариши и Таварашутки

    1 2 Отговор
    ЧЕСТИТ 4ТИ РОЖДЕН ДЕН

    НА 3 ДНЕВНАТА СПЕЦ ОБОСРАЦИЯ.

    НАЗДРАВЕ .

    20:40 24.02.2026

  • 88 Демократ

    2 3 Отговор
    Основна демократична ценност е да се считат руснаците и русофилите за иzроди.

    20:43 24.02.2026

  • 89 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 90 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 91 Някой

    2 1 Отговор
    На българските снаряди за Украйна пише уиЗа Путин.

    Коментиран от #94

    20:46 24.02.2026

  • 92 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 93 Уса

    3 1 Отговор
    Укроинците са руски цгни

    20:46 24.02.2026

  • 94 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 95 Руснакът е мръсно противно животно

    2 3 Отговор
    Краде от перални машини, тоалетни чинии, тостери до деца.Трепе се!
    Слава ВСУ!

    20:48 24.02.2026

  • 96 Тихо пръдлю!

    1 0 Отговор

    До коментар #76 от "az СВО Победа 80":

    Некомпетентен си в областа.

    20:50 24.02.2026

  • 97 Пиночет

    2 1 Отговор

    До коментар #76 от "az СВО Победа 80":

    Аз комунистите ги пусках от хеликоптера.

    20:51 24.02.2026

  • 98 Нешанъл Жеографик

    2 1 Отговор

    До коментар #77 от "Ти Война загуба":

    Учени откриха, че една хлебарка може да живее до 10 дни без глава.Русофилът цял живот.

    20:53 24.02.2026

  • 99 Някой

    1 1 Отговор
    Преди Зеленски поиска от САЩ ядрени бомби това си бе официална новина. Сега виждаш ли не искали.

    20:53 24.02.2026

  • 100 Бухал,

    2 0 Отговор

    До коментар #76 от "az СВО Победа 80":

    Има ли живи орки в Купянск.Оня Купянск дето ти сам го превзе лани.

    20:56 24.02.2026

  • 101 Първата работа

    1 1 Отговор
    на юдео-ционистките хазари е да излъжат, с цел да объркат гоите (живитните, както юдаистите наричат хората, които не са юдаисти).

    Така ги учат от малки. Според тях да излъжеш християнин не е грях.

    20:57 24.02.2026

  • 102 Чики-Рики

    2 1 Отговор
    Някак си, ама изобщо не им вярвам на киевските,, ръководители,,! Иначе дълбоко съчувствам на клетия украински народ и не мога да си обясня,как допусна да го манипулират наркомани,фашаги и тем подобни управници?!

    20:58 24.02.2026

  • 103 Българин

    2 1 Отговор
    От наркомана всичко може да се очаква.Този иска да вкара цяла Европа във война с Русия.Зеленски е изкючително опасен. Дано скоро да го няма.

    20:58 24.02.2026

  • 104 Бай той Толстой

    0 1 Отговор
    Удри, Вова

    21:00 24.02.2026

