Гренландия настоява САЩ да уважават „червените линии“ в диалога

Външният министър на Гренландия Вивиан Моцфелт подчерта необходимостта от намиране на общ език със САЩ, като уточни, че американската страна не трябва да преминава установените от гренландското правителство граници, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.
Дания и Гренландия отхвърлят всякакви териториални претенции на президента Доналд Тръмп към най-големия остров на планетата.
„Стремим се към дипломатическо решение чрез преговори. Надявам се, че ще постигнем съгласие и че нашите ключови позиции ще бъдат зачитани“, заяви Моцфелт на конференция, посветена на Арктика, в норвежкия град Тромсьо.
Вчера премиерът на Гренландия Йенс-Фредерик Нилсен също изрази надежда, че текущите разговори със САЩ ще дадат конкретни резултати.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Шопо
Питайте Индианците.
Коментиран от #12
14:31 03.02.2026
3 Атина Палада
14:35 03.02.2026
4 За размисъл
15:04 03.02.2026
5 Отец Дионисий
Коментиран от #10
15:05 03.02.2026
6 Българин
Гренкандия колко ядрени ракети има?!? Като няма, ще изпълнява всичко, каквото и наредят!
15:19 03.02.2026
7 Смяй
15:27 03.02.2026
8 Знае
15:28 03.02.2026
9 Тити на Кака
Нека се съобразяват с този факт, за да не се окажат украинци в някакъв момент. Украинци в една страна за откриване и придобиване в полза на откривателите й, които / по една чиста случайност/ ще се окажат хора, натоварени на американски десантни плавателни съдове.
И когато американците дойдат, слязат и ги открият - следва побиване на американското знаме на новооткритата територия и огромна радост сред местното население от прясно открити украинци! И всичко ще се случи точно по нормите на същото онова международно право, по което преди векове откривателите датчани са открили и придобили земята на местните инуити.
Е, сега дойде ред и откривателите да бъдат открити и тяхната територийка да бъде придобита от новите откриватели!
Ликувайте, гренландски украинци, ликувайте!
Откриват ви!
15:31 03.02.2026
10 Тити на Кака
До коментар #5 от "Отец Дионисий":Леле, милиардите събудени щастливци вече се редуцираха до милиони!....
Каква еволюция в света на недолекуваните 😂😂😂😂
Коментиран от #14
15:33 03.02.2026
11 пълни нещастници
15:34 03.02.2026
12 Kaлпазанин
До коментар #2 от "Шопо":Малкото останали в резервати или по точно оцелели ,все още
15:38 03.02.2026
13 селяк
15:42 03.02.2026
14 Пецо
До коментар #10 от "Тити на Кака":то е модерно да си психично болен викат им джендъре
15:56 03.02.2026