Гренландия настоява САЩ да уважават „червените линии“ в диалога

Външният министър на Гренландия Вивиан Моцфелт подчерта необходимостта от намиране на общ език със САЩ, като уточни, че американската страна не трябва да преминава установените от гренландското правителство граници, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Дания и Гренландия отхвърлят всякакви териториални претенции на президента Доналд Тръмп към най-големия остров на планетата.

„Стремим се към дипломатическо решение чрез преговори. Надявам се, че ще постигнем съгласие и че нашите ключови позиции ще бъдат зачитани“, заяви Моцфелт на конференция, посветена на Арктика, в норвежкия град Тромсьо.

Вчера премиерът на Гренландия Йенс-Фредерик Нилсен също изрази надежда, че текущите разговори със САЩ ще дадат конкретни резултати.