Гренландия настоява САЩ да уважават „червените линии“ в диалога

3 Февруари, 2026 14:26, обновена 3 Февруари, 2026 14:26 674 14

  • гренландия-
  • сащ-
  • диалог

Външният министър на полуавтономната арктическа територия изрази оптимизъм за постигане на дипломатическо споразумение със Съединените щати

Гренландия настоява САЩ да уважават „червените линии“ в диалога - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Външният министър на Гренландия Вивиан Моцфелт подчерта необходимостта от намиране на общ език със САЩ, като уточни, че американската страна не трябва да преминава установените от гренландското правителство граници, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Дания и Гренландия отхвърлят всякакви териториални претенции на президента Доналд Тръмп към най-големия остров на планетата.

„Стремим се към дипломатическо решение чрез преговори. Надявам се, че ще постигнем съгласие и че нашите ключови позиции ще бъдат зачитани“, заяви Моцфелт на конференция, посветена на Арктика, в норвежкия град Тромсьо.

Вчера премиерът на Гренландия Йенс-Фредерик Нилсен също изрази надежда, че текущите разговори със САЩ ще дадат конкретни резултати.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Шопо

    4 1 Отговор
    Нямате избор, предайте се, не е толкова лошо да си Американец.
    Питайте Индианците.

    Коментиран от #12

    14:31 03.02.2026

  • 3 Атина Палада

    4 0 Отговор
    Не се правете на "алтави":) С 10 бази там американците си гушнаха Гренландия! След една година е насрочен и референдума..

    14:35 03.02.2026

  • 4 За размисъл

    3 0 Отговор
    Молете се гренландци. Може Господ да се смили и Дания да се сети, че не Украйна, а вие сте част от Кралството и сте с приоритет при защита. Вие поне няма да си купувате златни нужници.

    15:04 03.02.2026

  • 5 Отец Дионисий

    0 5 Отговор
    Всяка сутрин милион хора по света се събуждат щастливи, че не са родили руснаци или северно корейци.

    Коментиран от #10

    15:05 03.02.2026

  • 6 Българин

    1 0 Отговор
    Уважение може да има само пред силата!
    Гренкандия колко ядрени ракети има?!? Като няма, ще изпълнява всичко, каквото и наредят!

    15:19 03.02.2026

  • 7 Смяй

    1 0 Отговор
    За какво точно преговарят не е ясно. САЩ им казаха, че Гренландия им трябва. Какви "червени линии"?

    15:27 03.02.2026

  • 8 Знае

    1 0 Отговор
    ли някой как вървят нещата в Алберта - Канада?

    15:28 03.02.2026

  • 9 Тити на Кака

    1 0 Отговор
    Да напомня на могъщите гренландци, че техните червени линии са кафяви.
    Нека се съобразяват с този факт, за да не се окажат украинци в някакъв момент. Украинци в една страна за откриване и придобиване в полза на откривателите й, които / по една чиста случайност/ ще се окажат хора, натоварени на американски десантни плавателни съдове.
    И когато американците дойдат, слязат и ги открият - следва побиване на американското знаме на новооткритата територия и огромна радост сред местното население от прясно открити украинци! И всичко ще се случи точно по нормите на същото онова международно право, по което преди векове откривателите датчани са открили и придобили земята на местните инуити.
    Е, сега дойде ред и откривателите да бъдат открити и тяхната територийка да бъде придобита от новите откриватели!
    Ликувайте, гренландски украинци, ликувайте!
    Откриват ви!

    15:31 03.02.2026

  • 10 Тити на Кака

    2 0 Отговор

    До коментар #5 от "Отец Дионисий":

    Леле, милиардите събудени щастливци вече се редуцираха до милиони!....
    Каква еволюция в света на недолекуваните 😂😂😂😂

    Коментиран от #14

    15:33 03.02.2026

  • 11 пълни нещастници

    1 0 Отговор
    когато ти искат земята и казвша, че префоваряш значи все нещо ще им дадеш, щом не си ги отрязал от преговори! сега се чудят как да кажат, че. булката е оправена преди сватбата, но всичко е в тон ценностите. Най вероятно ще пуснат тотална военна окупация и ресурсни фирми, които ще копаят заедно богатствата. Все едно да извикаш съседа да оправят заедно жена ти, зашото така е демократично

    15:34 03.02.2026

  • 12 Kaлпазанин

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Шопо":

    Малкото останали в резервати или по точно оцелели ,все още

    15:38 03.02.2026

  • 13 селяк

    1 0 Отговор
    хахахаа бръсне ги неко за слива тиа :Д квото чичо Сами е решил тва ша стаа . Гренландия е Американска въпрос на време е и НАТО и ЕС няма да направят НИЩО по въпроса.

    15:42 03.02.2026

  • 14 Пецо

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "Тити на Кака":

    то е модерно да си психично болен викат им джендъре

    15:56 03.02.2026