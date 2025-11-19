Новини
Свят »
Турция »
Турция започна засилени проверки на уличната храна след случаи на хранителни отравяния

Турция започна засилени проверки на уличната храна след случаи на хранителни отравяния

19 Ноември, 2025 14:14 1 161 16

  • дюнер-
  • улична храна-
  • турция-
  • хранително натравяне-
  • ибрахим юмаклъ

Министърът припомни, че Турция публикува редовно списъци с фирми, уличени във фалшификации и опасни практики

Турция започна засилени проверки на уличната храна след случаи на хранителни отравяния - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Турският министър на земеделието и горите Ибрахим Юмаклъ обяви, че започват засилени проверки на местата за продажба на улична храна след последните случаи на хранителни отравяния в страната, предаде турската държавна телевизия ТРТ Хабер, цитирана от БТА.

Юмаклъ съобщи, че от началото на годината са извършени 1 143 000 проверки в обекти за хранене. На 26 591 нарушители са наложени глоби в размер на 2,265 млрд. турски лири (46,2 млн. евро), а 506 случая са предадени на прокуратурата. Той припомни, че Турция публикува редовно списъци с фирми, уличени във фалшификации и опасни практики.

Министърът представи и нова система, чрез която покупката на препарати за растителна защита ще става само с рецепта от упълномощени агрономи с цел да се ограничи неправомерната употреба на пестициди в земеделието. Системата ще бъде приложена в цялата страна догодина.

Паралелно се разработва мобилно приложение, което ще позволи на гражданите да подават сигнали за нередности в обекти за храни, като институциите ще реагират незабавно.

Министърът коментира и случая със семейството, чиито четирима членове починаха след предполагаемо хранително отравяне в хотел в Истанбул. По думите на Юмаклъ разследването продължава под ръководството на прокуратурата и отговорните ще понесат наказания.

След трагичния случай Министерството е предприело мащабна кампания за проверки в местата за продажба на храна, включително на улични търговци. Инспекторите проверяват условията на съхранение, срока на годност, риска от замърсяване и спазването на хигиенните изисквания.

Юмаклъ призова местните власти да засилят контрола върху обектите, на които издават разрешителни, и да закриват незаконните места за продажба.


Турция
Поставете оценка:
Оценка 4.3 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ефстати

    16 0 Отговор
    Значи там е законно да се казва коя фирма нарушава закона, а тук може да ти продават цветна вода вместо мляко, но не казват кое е.

    Коментиран от #9, #11

    14:18 19.11.2025

  • 2 Истината

    1 5 Отговор
    Това месо от дюнерите се притопля цял ден, включително и на следващия. Как няма да се натровят хората като купуват такива опасни храни?

    Коментиран от #12

    14:20 19.11.2025

  • 3 Варна 3

    5 1 Отговор
    То и в САЩ трябва да има контрол да не продават вредни или да готвят вредни храни, но няма контрол.

    14:27 19.11.2025

  • 4 зъб

    4 3 Отговор
    над 50 процента от зеленчуците в България са от Турция...а дали отговарят на изискванията...според мен НЕ

    14:28 19.11.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Диктор

    3 1 Отговор
    Турските компании като Юлкер и ЕТИ имат ГМО.

    14:30 19.11.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Мафия БГ

    5 0 Отговор

    До коментар #1 от "Ефстати":

    Не ги публикуват, защото все се оказват ма "наши хора"

    14:38 19.11.2025

  • 10 Дюнер

    1 4 Отговор
    Боклук

    14:44 19.11.2025

  • 11 Kaлпазанин

    4 1 Отговор

    До коментар #1 от "Ефстати":

    Там където либесрстията не е разрешена и се бие през ръцете ,пример Русия и Турция Китай има разцвет .а там където ни набиха щем не щем за банани ще вървим надолу по бездната

    Коментиран от #16

    14:44 19.11.2025

  • 12 Kaлпазанин

    5 1 Отговор

    До коментар #2 от "Истината":

    Как не сме измрели тогава досега ,яж Макдоналдс "ла@@@"тогава о да ти е сладко ще живееш вечно

    Коментиран от #15

    14:46 19.11.2025

  • 13 Прас от Пресата(разбери като искаш )

    0 0 Отговор
    Страхът от наказание е най добрия пример за показаното уважение в развитите европейските страни.

    Едва ли има по голям предтекст за това освен него

    15:12 19.11.2025

  • 14 И след проверките по улиците на турция

    0 5 Отговор
    ще си остане кочина и мизерия

    16:22 19.11.2025

  • 15 га ги еди

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "Kaлпазанин":

    ни рива сигаш ривеш

    17:13 19.11.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания