Турция започна засилени проверки на уличната храна след случаи на хранителни отравяния

Турският министър на земеделието и горите Ибрахим Юмаклъ обяви, че започват засилени проверки на местата за продажба на улична храна след последните случаи на хранителни отравяния в страната, предаде турската държавна телевизия ТРТ Хабер, цитирана от БТА.
Юмаклъ съобщи, че от началото на годината са извършени 1 143 000 проверки в обекти за хранене. На 26 591 нарушители са наложени глоби в размер на 2,265 млрд. турски лири (46,2 млн. евро), а 506 случая са предадени на прокуратурата. Той припомни, че Турция публикува редовно списъци с фирми, уличени във фалшификации и опасни практики.
Министърът представи и нова система, чрез която покупката на препарати за растителна защита ще става само с рецепта от упълномощени агрономи с цел да се ограничи неправомерната употреба на пестициди в земеделието. Системата ще бъде приложена в цялата страна догодина.
Паралелно се разработва мобилно приложение, което ще позволи на гражданите да подават сигнали за нередности в обекти за храни, като институциите ще реагират незабавно.
Министърът коментира и случая със семейството, чиито четирима членове починаха след предполагаемо хранително отравяне в хотел в Истанбул. По думите на Юмаклъ разследването продължава под ръководството на прокуратурата и отговорните ще понесат наказания.
След трагичния случай Министерството е предприело мащабна кампания за проверки в местата за продажба на храна, включително на улични търговци. Инспекторите проверяват условията на съхранение, срока на годност, риска от замърсяване и спазването на хигиенните изисквания.
Юмаклъ призова местните власти да засилят контрола върху обектите, на които издават разрешителни, и да закриват незаконните места за продажба.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ефстати
Коментиран от #9, #11
14:18 19.11.2025
2 Истината
Коментиран от #12
14:20 19.11.2025
3 Варна 3
14:27 19.11.2025
4 зъб
14:28 19.11.2025
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Диктор
14:30 19.11.2025
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Мафия БГ
До коментар #1 от "Ефстати":Не ги публикуват, защото все се оказват ма "наши хора"
14:38 19.11.2025
10 Дюнер
14:44 19.11.2025
11 Kaлпазанин
До коментар #1 от "Ефстати":Там където либесрстията не е разрешена и се бие през ръцете ,пример Русия и Турция Китай има разцвет .а там където ни набиха щем не щем за банани ще вървим надолу по бездната
Коментиран от #16
14:44 19.11.2025
12 Kaлпазанин
До коментар #2 от "Истината":Как не сме измрели тогава досега ,яж Макдоналдс "ла@@@"тогава о да ти е сладко ще живееш вечно
Коментиран от #15
14:46 19.11.2025
13 Прас от Пресата(разбери като искаш )
Едва ли има по голям предтекст за това освен него
15:12 19.11.2025
14 И след проверките по улиците на турция
16:22 19.11.2025
15 га ги еди
До коментар #12 от "Kaлпазанин":ни рива сигаш ривеш
17:13 19.11.2025
16 Този коментар е премахнат от модератор.