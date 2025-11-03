Новини
Свят »
Киргизстан »
84 души пострадаха след консумация на дюнери в частно училище

84 души пострадаха след консумация на дюнери в частно училище

3 Ноември, 2025 11:55 642 5

  • дюнер-
  • бишкек-
  • киргизстан-
  • хранително натравяне

Към момента 10 деца и двама възрастни остават хоспитализирани, а на останалите е оказана амбулаторна помощ

84 души пострадаха след консумация на дюнери в частно училище - 1
Снимка: Shutterstock
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

В Бишкек в петък в частно училище „Сейтек СТЕМ“ е имало случай на масово хранително отравяне сред учениците и учителите. Според Центъра за държавен санитарно-епидемиологичен надзор общо са пострадали 84 души, от които четирима са учители, предаде киргизстанската новинарска агенция КАБАР, цитирана от БТА.

Към Републиканската клинична инфекциозна болница за медицинска помощ в петък и през почивните дни са се обърнали 79 души, като са им направени изследвания. Петима души са потърсили помощ в частни медицински центрове.

Към момента 10 деца и двама възрастни остават хоспитализирани, а на останалите е оказана амбулаторна помощ. Предварителната диагноза е бактериологично отравяне. Санитарно-епидемиологичната проверка, че причината е консумацията на дюнери, сервирани за обяд на 31 октомври в училищния стол. Първите симптоми са били гадене, диария, болки в корема и слабост, които са се проявили сред учащите няколко часа след приема на храната.

След получаване на информацията специалистите от Държавния епидемичен надзор са провели санитарно-епидемиологично изследване на столовата и кухнята. Събрани са образци от продуктите и оборудването, а също така са изследвани сътрудниците, които са приготвяли храната. Проверено е съблюдаването на санитарните норми и условията на съхраняване на продуктите.

На ръководството на училището са издадени санитарни препоръки за отстраняване на установените нарушения и провеждане на обща дезинфекция. На директора са съставени административни протоколи и той е глобен с общо 28 хил. сома (прибл. 540 лв.)

Дейността на училищния стол е временно преустановена до получаване на резултатите от лабораторните изследвания. В момента разследването продължава. След получаването на окончателните резултатите от лабораторните анализи ще бъде представена оценка на ситуацията и ще се предприемат съответните мерки в рамките на действащото законодателство.


Киргизстан
Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Pyccкий Карлик

    2 3 Отговор
    В Рассии също има много натравяния с руска шаварма (дюнер). Но это не удивительно 😁👍

    11:57 03.11.2025

  • 2 Случва се това

    1 1 Отговор
    Добавили са мръвки от котки и кучета, и на го резултата когато пропорциите не са правилни.

    11:59 03.11.2025

  • 3 провинциалист

    1 0 Отговор
    "В Бишкек в петък" - вероятно Бишкек е име на квартал. Обикновено щом не се цитира град, става въпрос за София. Звучи да е някъде между Банишора и Дървеница. "той е глобен с общо 28 хил. сома" - добре, че не са били шарани!

    Коментиран от #5

    12:01 03.11.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Рибарот от Развъдника

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "провинциалист":

    Тези 28 хиляди сома стрували 540 лева нали така е уточнено в скобките.
    Това прави немай си и 2 стотинки за сом.
    Сигурно със шараните като вас които ще да са по евтини и така че бройката ще трябва да е много голяма и ще сте на изчезване.

    12:23 03.11.2025