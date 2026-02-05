Новини
Иран критикува Германия след заплахите на Мерц за санкции

5 Февруари, 2026

Арабската обиколка на германския канцлер засилва напрежението между Техеран и Берлин

Министърът на външните работи на Иран, Абас Арагчи, отправи нови критики към Германия, ден след като канцлерът Фридрих Мерц предупреди Техеран за възможни нови санкции, ако страната „не спре насилието срещу населението и не преустанови работата по военната си ядрена програма“, предаде ДПА, цитирана от БТА.

„Германия някога беше двигател на прогреса в Европа, а сега се превърна в двигател на регреса“, написа Арагчи в публикация в „Екс“, като допълни, че Мерц има „неприятен характер“.

„Иран винаги е ценял силните си отношения с Германия. Затова е още по-жалко, че човек като г-н Мерц сега представлява страната на световната сцена“, добави той.

Вчера, преди да започне първата си обиколка в страните от Залива, Мерц заяви: „Готови сме да увеличим натиска върху Техеран“. Той подчерта, че германското правителство работи в тясно сътрудничество с Обединеното кралство, Франция, САЩ, Израел и регионални партньори, като „мирът и сигурността в региона също са важен приоритет за Германия“.

Опасенията от нов конфликт в Залива остават високи. Президентът на САЩ Доналд Тръмп многократно е заплашвал ръководството в Техеран с военни удари, частично заради бруталните действия на силите за сигурност при потушаването на антиправителствените протести в страната, при които бяха убити стотици, ако не и хиляди демонстранти, отбелязва ДПА.


  • 1 селяк

    8 1 Отговор
    ми те дъгичките освен сакнции дурго не могат , а това , че не работат е друг вАпрос

    10:56 05.02.2026

  • 2 татунчо 🍌

    8 1 Отговор
    Мерц само плаши гаргите , а му треперят шушоните от руснаците .

    11:03 05.02.2026

  • 3 Омбре

    1 0 Отговор
    Хахаха, иранеца много добре се е изказал-Жалко е,че такъв представлява дойчовците пред света. Това,ако не е индиректна обида в най-висша степен, не знам какво друго може да е.

    15:48 05.02.2026

