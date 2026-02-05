Новини
Свят »
Китай »
Китай изрази загриженост след изтичането на договора Нов СТАРТ между САЩ и Русия

5 Февруари, 2026 11:26 986 6

Пекин призова Вашингтон за възобновяване на диалога за стратегическа стабилност, докато Русия остава отворена за преговори

Китай изрази загриженост след изтичането на договора Нов СТАРТ между САЩ и Русия - 1
Снимка: Shutterstock
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Китайското външно министерство изрази съжаление от изтичането на договора за стратегическо оръжие Нов СТАРТ между САЩ и Русия, предаде "Ройтерс". От ведомството призоваха Вашингтон да поднови диалога с Москва по въпросите на стратегическата стабилност, съобщава News.bg.

Договорът, който изтече вчера, бе ключов инструмент за контрол върху стратегическите ядрени оръжия и поставяше ограничения за над половин век върху арсеналите на двете страни. Русия заяви, че остава отворена за преговори относно сигурността, но ще се противопостави на всякакви нови заплахи.

Говорителят на Китайското министерство Лин Джиен отбеляза, че Нов СТАРТ е имал важно значение за поддържането на глобалната стратегическа стабилност. Той добави, че международната общност се тревожи, че изтичането на договора може да има отрицателно въздействие върху системата за контрол върху ядрените оръжия и световния ядрен ред.

Русия предложи двете страни да продължат да спазват основните ограничения на договора, а Китай призова САЩ да действат конструктивно и да възобновят диалога за стратегическа стабилност с Москва възможно най-скоро, което е и очакването на международната общност.

Лин Джиен подчерта, че Китай се придържа към ядрена стратегия за самоотбрана, не използва първи ядрени оръжия и е поел ангажименти да не заплашва държави без ядрено оръжие или зони, свободни от ядрено оръжие. Той добави, че китайският ядрен арсенал се поддържа на минималното необходимо ниво за националната сигурност и остава значително по-малък от този на САЩ и Русия.

В същото време Китай няма да се включва в двустранните преговори за намаляване на ядрените оръжия между Москва и Вашингтон на този етап. Белият дом съобщи, че президентът Доналд Тръмп ще реши как да продължи контрола върху ядрените оръжия и ще обяви графика си в подходящо време.

Нов СТАРТ, подписан през 2010 г. от президентите Барак Обама и Дмитрий Медведев, определя ограничения върху стратегическите оръжия на двете страни. Договорът ограничава броя на разположените стратегически бойни глави до 1550 за всяка страна и поставя лимит от 700 ракети и бомбардировачи, предназначени за доставката им.


Китай
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 койдазнай

    2 0 Отговор
    Китай никога не е участвал в споразумения, за ограничаване на оръжията за масово унищожение. Сега е загрижен, че за другите ограниченията също отпадат!

    11:30 05.02.2026

  • 2 СиДзинпин каза

    1 8 Отговор
    че ако Русия дори само си помисли да използва ЯО, лично ще я занули окончателно.

    Коментиран от #3, #4

    11:35 05.02.2026

  • 3 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    4 0 Отговор

    До коментар #2 от "СиДзинпин каза":

    Смени си дилъра ‼️

    11:43 05.02.2026

  • 4 604

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "СиДзинпин каза":

    Чии е ядрения щит над китай...папурчото ми то...

    Коментиран от #6

    11:47 05.02.2026

  • 5 така е

    0 1 Отговор
    загрижени са... щото те не са в договора и могат да трупат колкото си искат атомни бомби докато другите 2 страни се ограничават. Явно плануват нахлуване в Русия и връщане на на изконтите им земи в Сибир.

    12:18 05.02.2026

  • 6 Ранбо

    0 1 Отговор

    До коментар #4 от "604":

    Ядреният щит над Китай е китайски. Те произвеждат термоядрено оръжие от 60 години и са произвели над 10 хиляди бройки. Все пак, Китай от десетилетия е най-голямата индустриална сила в света. Производството му е силата!

    12:23 05.02.2026

