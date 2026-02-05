Китай изрази загриженост след изтичането на договора Нов СТАРТ между САЩ и Русия

Китайското външно министерство изрази съжаление от изтичането на договора за стратегическо оръжие Нов СТАРТ между САЩ и Русия, предаде "Ройтерс". От ведомството призоваха Вашингтон да поднови диалога с Москва по въпросите на стратегическата стабилност, съобщава News.bg.

Договорът, който изтече вчера, бе ключов инструмент за контрол върху стратегическите ядрени оръжия и поставяше ограничения за над половин век върху арсеналите на двете страни. Русия заяви, че остава отворена за преговори относно сигурността, но ще се противопостави на всякакви нови заплахи.

Говорителят на Китайското министерство Лин Джиен отбеляза, че Нов СТАРТ е имал важно значение за поддържането на глобалната стратегическа стабилност. Той добави, че международната общност се тревожи, че изтичането на договора може да има отрицателно въздействие върху системата за контрол върху ядрените оръжия и световния ядрен ред.

Русия предложи двете страни да продължат да спазват основните ограничения на договора, а Китай призова САЩ да действат конструктивно и да възобновят диалога за стратегическа стабилност с Москва възможно най-скоро, което е и очакването на международната общност.

Лин Джиен подчерта, че Китай се придържа към ядрена стратегия за самоотбрана, не използва първи ядрени оръжия и е поел ангажименти да не заплашва държави без ядрено оръжие или зони, свободни от ядрено оръжие. Той добави, че китайският ядрен арсенал се поддържа на минималното необходимо ниво за националната сигурност и остава значително по-малък от този на САЩ и Русия.

В същото време Китай няма да се включва в двустранните преговори за намаляване на ядрените оръжия между Москва и Вашингтон на този етап. Белият дом съобщи, че президентът Доналд Тръмп ще реши как да продължи контрола върху ядрените оръжия и ще обяви графика си в подходящо време.

Нов СТАРТ, подписан през 2010 г. от президентите Барак Обама и Дмитрий Медведев, определя ограничения върху стратегическите оръжия на двете страни. Договорът ограничава броя на разположените стратегически бойни глави до 1550 за всяка страна и поставя лимит от 700 ракети и бомбардировачи, предназначени за доставката им.