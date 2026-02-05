Новини
Финландия предупреждава САЩ да не използват „член 5" като модел за гаранции за Украйна
Финландия предупреждава САЩ да не използват „член 5" като модел за гаранции за Украйна

5 Февруари, 2026

Хелзинки настоява за ясна граница между ангажиментите на НАТО и бъдещите обещания за сигурност към Киев

Финландия призова американските власти да не описват бъдещите обещания за сигурност към следвоенна Украйна като „подобни на член 5“, тъй като това би могло да подкопае клаузата за взаимна отбрана, която е в основата на НАТО. Това се посочва в телеграма на Държавния департамент на САЩ, цитирана от „Политико“, предава News.bg.

Документът от 20 януари разкрива чувствителността около използваните формулировки по време на мирните преговори между Киев и Москва и показва колко внимателно трябва да се подхожда към терминологията в сферата на националната сигурност.

Според телеграмата, изпратена от посолството на САЩ в Хелзинки до Вашингтон, финландският външен министър Елина Валтонен е обсъдила въпроса на 19 януари с американските конгресмени Джак Бергман и Сара Елфрет - членове на Комисията по въоръжените сили на Камарата на представителите.

Валтонен е подчертала позицията на Финландия, че Русия представлява „дългосрочна стратегическа заплаха“, и е предупредила срещу сключването на „слабо“ мирно споразумение за Украйна, което би ограничило способността ѝ да се защитава от бъдеща руска агресия.

В същото време финландският външен министър е изразила опасения относно предложения за гаранции за сигурност, определяни като „подобни на член 5“. По думите ѝ подобни формулировки могат да създадат объркване между задълженията на НАТО и евентуални двустранни ангажименти към Украйна. Тя е настояла да има „защитна стена“ между алианса и бъдещите гаранции за сигурност за Киев. Подобна позиция по-късно е изразил и министърът на отбраната на Финландия.

Член 5 от договора за НАТО предвижда, че въоръжено нападение срещу една държава членка се счита за нападение срещу всички. Тази клауза е била задействана само веднъж - след терористичните атаки срещу САЩ на 11 септември 2001 г.

Документите показват и по-широки опасения сред финландските лидери, които, макар да подкрепят Украйна, разглеждат понятието за „гаранции за сигурност“ като особено сериозен ангажимент, към който подхождат с повишено внимание. Финландски служител заяви, че кабинетът на Валтонен не коментира поверителни разговори, но подчерта, че дългосрочната цел на Хелзинки остава членството на Украйна в НАТО.

Бивши представители и анализатори на алианса посочват, че използването на термина „член 5“, дори с уточнението „подобен“, може да създаде впечатление за ангажимент на НАТО, който всъщност не съществува. Според тях подобни формулировки крият риск да провокират Русия или да подкопаят доверието в самия член 5, ако обещанията не бъдат изпълнени на практика.

Финландия, която се присъедини към НАТО след началото на войната в Украйна през 2022 г., остава твърда в позицията си към Русия. „Не бива да бъдем наивни и да очакваме промяна, особено ако санкциите бъдат отменени“, е подчертала Валтонен, цитирана в телеграмата.


  • 1 руската мечка

    7 34 Отговор
    пак ще играе казачок по команда на САЩ, ако ли не ще гризне голямото дръвце..

    Коментиран от #6, #13, #42

    13:57 05.02.2026

  • 2 Мекия чл. 5

    30 5 Отговор
    Всички вече искат да говорят с Путин. 
    Латвия и Естония се обявиха за диалог с Кремъл, а Макрон вече се готви да се обади в Кремъл.
    Премиерът на Латвия Евика Силиня и президентът на Естония Алар Карис призоваха ЕС да назначи специален пратеник, който да участва в преговорите с Кремъл за прекратяване на войната в Украйна, съобщи Euronews. 
    Същата медия съобщава, че Макрон иска да се обади на Путин, но ще са необходими няколко дни, за да се подготви смислен разговор.
    Италианският министър-председател Мелони заяви, че е време Европа да разговаря с Русия.
    А какви изолационисти бяха!

    Коментиран от #43

    13:57 05.02.2026

  • 3 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    21 3 Отговор
    У...йна нито е в ЕсеС , нито е в НАТ-Ю,
    но заради нея и ЕсеС и НАТ-Ю
    потъват като "Титаник" ‼️

    14:01 05.02.2026

  • 4 хехе

    15 1 Отговор
    а кой член да използват?

    Коментиран от #9

    14:02 05.02.2026

  • 5 САЩ са обезпокоени

    15 2 Отговор
    Китайското корабостроене е 200 ПЪТИ по-мощно от американското. Китай има най-много военни кораби в света. От космоса се вижда, че Китай усилено строи самолетоносачи. Китай два пъти предлага да се влее в СССР под формата на съюзна република. На Сталин и на Брежнев. И двамата са отровени. На третия път РФ, притисната от западната коалиция на желаещите може да се съгласи.

    Коментиран от #25

    14:04 05.02.2026

  • 6 Хи хи

    11 4 Отговор

    До коментар #1 от "руската мечка":

    Ама как така, нали агент Краснов беше човек на Путин ??

    14:07 05.02.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Къде сме ние?

    14 3 Отговор
    Списък на държавите по ППС

    1. Китай
    2. САЩ
    3. Индия
    4. Русия
    5. Япония
    6. Германия
    Къде сме ние? По-бедни сме от Гана! Хахаха! Знаете ли къде се намира Гана?

    14:09 05.02.2026

  • 9 Путин

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "хехе":

    Моя😀

    14:09 05.02.2026

  • 10 Къде сме ние

    12 2 Отговор
    Списък на държавите по ППС
    ..................
    71. Гана
    72. България
    73. Гватемала

    По-бедни сме от Гана! Хахаха! Знаете ли къде се намира Гана?

    14:11 05.02.2026

  • 11 да питам

    4 13 Отговор
    защо винаги става обратното на това, което иска Русия ?

    14:12 05.02.2026

  • 12 Клуба на богатите

    11 3 Отговор
    България е между Гана и Гватемала по покупателна способност!

    14:13 05.02.2026

  • 13 Гошо

    16 3 Отговор

    До коментар #1 от "руската мечка":

    Казачока е украински танц и украинците в момента го играят с подскоци, обути в дантелени гащи като си напяват "Хто не скаче, той москаль" и "Слава Україні! Героям слава"

    Коментиран от #22

    14:15 05.02.2026

  • 14 Зов за помощ

    11 3 Отговор
    Финландският президент обиколи света от САЩ до Китай да се моли за кредит. Реалната безработица във Финландия е около 20%, което е катастрофа. Влизането на Финландия в НАТО беше акт на отчаяние. Финландия се сгромолясва. Може да и помогне с пари само Кремъл.

    14:19 05.02.2026

  • 15 Какъв е проблема

    8 2 Отговор
    Нали същите тези хора искаха Украйна в НАТО?

    14:21 05.02.2026

  • 16 Муахаха, хем му се иска не му стиска

    8 1 Отговор
    Страх го е да не стане случайно така, че войници на НАТО да умират за Украйна.

    Коментиран от #44

    14:26 05.02.2026

  • 17 Отец Дионисий

    4 9 Отговор
    Всяка сутрин милион хора по света се събуждат щастливи, че не са родили руснаци или северно корейци.

    14:28 05.02.2026

  • 18 Рецесия?

    6 3 Отговор
    Рецесията е последното стъпало надолу към депресията. Европа е в рецесия. Във Франция и Брюксел фермерите се бунтуват за високите цени на минералните торове и горивата, които се произвеждаха от руски природен газ и нефт. Фермерите поливат със свински фекалии Европарламента и Елисейския дворец.
    Германия сглобява коли от китайски компоненти. Китай купува европейските фирми, които са пред фалит. Купи Волво и дебне да купи Волсваген.

    14:31 05.02.2026

  • 19 Ха,ха

    4 1 Отговор
    Зелената марионетка и курабийките да си ги пазят

    14:31 05.02.2026

  • 20 факуса

    4 2 Отговор
    питеци, не ви увират тиквите,русия няма да остави заплаха от запад,бел флаг само ви оправя

    Коментиран от #45

    14:42 05.02.2026

  • 21 Мишел

    5 2 Отговор
    Когато една държава от НатО влезе във военен конфликт с ядрена сила, примерно Русия, другите държави от НатО ще влезат в ядрена война с Русия????
    Няма, разбира се!
    Член 5 ( колективна отбрана) не работи, когато срещу НатО има ядрена сила.

    14:42 05.02.2026

  • 22 баба ви от Русия

    2 5 Отговор

    До коментар #13 от "Гошо":

    Казачо́к (на руски: казачок) е руски народен танц. Характерно за него е, че се танцува от сита мечка, но в случая явно ще е от гладната руска Мецана.

    Коментиран от #41

    14:43 05.02.2026

  • 23 Лука

    3 6 Отговор
    Рашистите вън от БГ сайтове !

    14:46 05.02.2026

  • 24 Лука

    1 1 Отговор
    Най ми е кеф да им сокам на рашисти ,плащат с рубли които са обвързани със злато ,а ценато му се вдигна много !

    Коментиран от #46

    14:59 05.02.2026

  • 25 Мишел

    2 1 Отговор

    До коментар #5 от "САЩ са обезпокоени":

    Грешиш. Китай никога не е предлагал на СССР/на Русия да станат една държава.Няма такива предложения
    Днес в съюз са най- мощната военна ядрена сила в света Русия, най-мощната индустриална ядрена сила в света Китай и най-войствената ядрена сила Северна Корея. Няма кой да посмее да излезе срещу такъв съюз.

    15:11 05.02.2026

  • 26 Мим

    3 1 Отговор
    Тия фини явно си го просят грубия ръжен.

    15:12 05.02.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 баба ти

    1 1 Отговор
    В 99% от случаите границите се променят само със сила.
    Историята неизменно показва, че победителите диктуват условията на всеки мир. Украйна и препиканата коалиция на "желаещите" никак не изглеждат като победители. А "желаещите" са само подкупните политици - социологията показва ясно, че те ни набутаха в тази коалиция без подкрепа от суверена - както направиха с НАТО и Еврозоната.

    15:21 05.02.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Вертоломей първи

    1 1 Отговор
    НЕЗАВИСИМА ли е Украйна !
    Ами НЕ, ЗАВИСИМА Е !
    Половината от "нейната" територия е подарък към УССР от СССР !
    А сега У...йна под опеката на САШт хем иска да задържи територията, хем избива местното население, хем искаше да изгони ЧФ на Русия и в базите да се настани флота на САЩ.
    Учете историята, че да не ставате
    СМЕШНИ по ПЕЙКИТЕ С ПРОМИТИ мозАци !
    Ако перифразирам един мислител:
    Не съм Путинист, но истината ми е по-мила.

    Коментиран от #47

    15:22 05.02.2026

  • 31 ти да видиш

    1 1 Отговор
    Какво написах срещу финии ли са кви ли са че ми изтрихте коментара????? Написах истината а вие ми изтрихте коментара. Ми не очаквайте да ви допусна и рекламите!

    15:22 05.02.2026

  • 32 Орфей

    2 1 Отговор
    Как пък един евроатлантик не замина за тази хубава страна Украйна, да помага на тези умни украинци да се борят с руския агресор?

    15:22 05.02.2026

  • 33 реалност

    1 0 Отговор
    "укрепване на украинската отбрана, включително с жива сила и техника", когато този кретен, който 4 пъти се е скътавал от казармата (което бих направил и аз, защото мразя казармата и всико военно) отиде и поема четнически функии на първа линия, тогава ще го прозная за герой и знаменитост с глобален ефект, но да праща хора против волята им(бусолизиране) е ултра арогантно и нагло поведение, което е присъщо за украинците , но да го мразя от сърце този колоун хранещ се струпове поне ми е безплатно.
    Дано скоро го локвидират, неговия живот не струва нито грам повече от на когото и да било бусолизиран украински гражданин.

    15:23 05.02.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Философ

    1 1 Отговор
    Укpaйнa щe ce нyждae oт $100 млpд. нa гoдинa зa дa пpoдължи бaвнo дa гyби тepитopиитe и мнoгo пo-бъpзo нaceлeниeтo cи.

    15:23 05.02.2026

  • 36 Хи Хи Хи

    1 0 Отговор
    При какви условия, как може да приключи военният конфликт в Украйна? Той може да завърши само с пълна победа за Русия, тоест с постигането на всички заявени цели на Владимир Путин. Крайната цел на Русия вероятно е интегрирането на Украйна в Съюза, създаден от Русия и Беларус, и изгонването на структурите на НАТО от страните, граничещи с Русия. Руската федерация никога няма да позволи на контролирания от англосаксонците Запад да продължи политиката си на използване на Украйна като раков тумор в тялото на Русия, която провежда от 1948 г. насам.

    15:24 05.02.2026

  • 37 Стар другар

    1 0 Отговор
    Зеленски заплашва европейския политически елит - ако спрат помощта си, ще започне преговори с Москва и ще приключи войната, онова, от което този елит се страхува.

    15:24 05.02.2026

  • 38 Обективни истини

    1 0 Отговор
    Зеленски да не се бави, ами да отива в Москва и да подписва пълна и безусловна капитулация! При това ще му бъде предоставен подробен план за действие, с който да спаси останалото от държавата и народа си. Ако има топки, ще го направи, ако ли не, ще продължава да изпълнява указанията на спонсорите си, воюващи срещу Русия, за които всеки ден война е печалба и не им пука за украинските войничета, жени и деца, умиращи на и около фронта.

    15:24 05.02.2026

  • 39 Дикси

    1 0 Отговор
    Войната започна още на 14 април 2014 година и беше инициирана от Александър Турчинов, след като източните райони на страната се надигат на бунт срещу кървавият преврат наречен Майдан . Турчинов, по-звестен като «кървавия пастор» дава заповедта като временно изпълняващ длъжността президент за начало на войната под формата на антитерористична операция с танкове, авиация и пехота...Чел ли си заповедта ? А?
    Важно е да се отбележи обаче, че в заповедта не се споменава за никакво руско нашествие.
    Армията е изпратена да се бори с "сепаратистите", тоест с гражданите на самата Украйна, тези хора с двойно гражданство които бяха лишени и от избирателни права. което противоречи на самата украинска Конституция....А да ти припомня ли и кой беше реално Турчинов и кой го подкрепяше и го финансираше ? Наистина ли не го осъзнаваш ?

    15:25 05.02.2026

  • 40 Иван Папазов

    0 0 Отговор
    Имаше време за преговори и то не един път! Даже Зелю указ подписа да не се водят преговори. Сега иска преговори, късно е! При толкова жертви дадени от Русия вече нищо не може да я прекърши дори е готова за трета световна. Областите които до момента е включила в състава си не подлежат на коментар. Ако тази безумщина продължи Укра ще загуби и излаз на Черно море. Никой и нищо няма да принуди Русия да върне Укра в предишните и граници. Пък и никой не се интересува. Целта на Запада е максимално да отслаби Русия дори с цената на последния укра. Щатите пък са доволни, продават оръжие и има кой да го плаща. Колкото повече оръжия продадат толкова по-слаба Европа ще има. Това е тяхната цел. Управляващите в ЕС лягат и стават с Русия. Превъоръжаване и страшки как Русия ще окупира Европа. Ако не са тези страшки ще лъсне тяхната некадърност и ще бъдат изметени. Трябват им кризи за да останат в управлението. Което е доходоносно вероятно!

    Коментиран от #48

    15:25 05.02.2026

  • 41 Гошо

    1 1 Отговор

    До коментар #22 от "баба ви от Русия":

    Те не е руски, а украински т.е. характерен е за тия, дето живеят на руската територия наречена Украйна

    15:25 05.02.2026

  • 42 Омбре

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "руската мечка":

    Хахахаха, друго не може ли да измислите,че това много банално вече.

    16:02 05.02.2026

  • 43 Омбре

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Мекия чл. 5":

    Много точен коментар,макар,че имаше статия тук,нещо естонците се направили на мъже с един танкер (цитирам по памет, може и да бъркам).

    16:04 05.02.2026

  • 44 Омбре

    0 0 Отговор

    До коментар #16 от "Муахаха, хем му се иска не му стиска":

    Именно,точно в това е разковничето на цялата история.

    16:06 05.02.2026

  • 45 Лука

    0 1 Отговор

    До коментар #20 от "факуса":

    Рашистите вън ,от БГ сайтовете !

    17:31 05.02.2026

  • 46 Лука ПАК КРАДЕШ

    0 0 Отговор

    До коментар #24 от "Лука":

    Явно добре си се учил от рашистите по наглост и безочие !

    17:36 05.02.2026

  • 47 Лука

    0 1 Отговор

    До коментар #30 от "Вертоломей първи":

    Русия е на ченгис хан !

    17:39 05.02.2026

  • 48 Лука

    0 1 Отговор

    До коментар #40 от "Иван Папазов":

    Говориш в защита на рашистите! Имаш ли родина ?

    17:42 05.02.2026

