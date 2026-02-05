Финландия предупреждава САЩ да не използват „член 5“ като модел за гаранции за Украйна

Финландия призова американските власти да не описват бъдещите обещания за сигурност към следвоенна Украйна като „подобни на член 5“, тъй като това би могло да подкопае клаузата за взаимна отбрана, която е в основата на НАТО. Това се посочва в телеграма на Държавния департамент на САЩ, цитирана от „Политико“, предава News.bg.
Документът от 20 януари разкрива чувствителността около използваните формулировки по време на мирните преговори между Киев и Москва и показва колко внимателно трябва да се подхожда към терминологията в сферата на националната сигурност.
Според телеграмата, изпратена от посолството на САЩ в Хелзинки до Вашингтон, финландският външен министър Елина Валтонен е обсъдила въпроса на 19 януари с американските конгресмени Джак Бергман и Сара Елфрет - членове на Комисията по въоръжените сили на Камарата на представителите.
Валтонен е подчертала позицията на Финландия, че Русия представлява „дългосрочна стратегическа заплаха“, и е предупредила срещу сключването на „слабо“ мирно споразумение за Украйна, което би ограничило способността ѝ да се защитава от бъдеща руска агресия.
В същото време финландският външен министър е изразила опасения относно предложения за гаранции за сигурност, определяни като „подобни на член 5“. По думите ѝ подобни формулировки могат да създадат объркване между задълженията на НАТО и евентуални двустранни ангажименти към Украйна. Тя е настояла да има „защитна стена“ между алианса и бъдещите гаранции за сигурност за Киев. Подобна позиция по-късно е изразил и министърът на отбраната на Финландия.
Член 5 от договора за НАТО предвижда, че въоръжено нападение срещу една държава членка се счита за нападение срещу всички. Тази клауза е била задействана само веднъж - след терористичните атаки срещу САЩ на 11 септември 2001 г.
Документите показват и по-широки опасения сред финландските лидери, които, макар да подкрепят Украйна, разглеждат понятието за „гаранции за сигурност“ като особено сериозен ангажимент, към който подхождат с повишено внимание. Финландски служител заяви, че кабинетът на Валтонен не коментира поверителни разговори, но подчерта, че дългосрочната цел на Хелзинки остава членството на Украйна в НАТО.
Бивши представители и анализатори на алианса посочват, че използването на термина „член 5“, дори с уточнението „подобен“, може да създаде впечатление за ангажимент на НАТО, който всъщност не съществува. Според тях подобни формулировки крият риск да провокират Русия или да подкопаят доверието в самия член 5, ако обещанията не бъдат изпълнени на практика.
Финландия, която се присъедини към НАТО след началото на войната в Украйна през 2022 г., остава твърда в позицията си към Русия. „Не бива да бъдем наивни и да очакваме промяна, особено ако санкциите бъдат отменени“, е подчертала Валтонен, цитирана в телеграмата.
