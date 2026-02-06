Казахстан разглежда Пакистан като надежден съюзник и стратегически партньор със значително влияние на глобалната сцена. Между двете държави са подписани над 60 междуправителствени и търговски споразумения, както са обсъдени и нови проекти в различни области. Двете страни са свързани с тесни партньорски отношения, подчерта президентът на Казахстан.

По време на интервюто журналистът от пакистанския вестник The News International Азаз Сайед засегна и глобални въпроси, като попита за позицията на Касъм-Жомарт Токаев относно политиката на Доналд Тръмп.

Относно транспорта и логистиката Казахстан е готов да участва в развитието на коридора Казахстан–Туркменистан–Афганистан–Пакистан, който има стратегическо значение. Той ще свърже Централна и Южна Азия, ще засили търговските потоци и ще укрепи ролята на двете страни в регионалните транспортни мрежи.

По време на интервюто беше засегнат и въпросът и за политиката на президента Доналд Тръмп. Токаев определи Тръмп като силен и далновиден лидер, който поставя националните интереси на страната си на първо място. Казахстан е твърд поддръжник на акцента на президента Тръмп върху прагматични политики и възстановяването на законността и реда.

Що се отнася до Авраамовите споразумения, инициирани от президента Тръмп, то те представляват наистина далновидна инициатива. С присъединяването си към тази рамка Казахстан потвърждава вярата си в дипломацията като най-разумния инструмент за разрешаване на различията.

“Участието в Авраамовите споразумения създава стабилна основа за привличане на инвестиции, модерни технологии и реални икономически ползи”, смята президентът Токаев.

Казахстан поддържа отлични отношения с Израел, като същевременно последователно подкрепя палестинския народ и отстоява решението за две държави.

Относно Съвета за мир, то той е навременна и актуална инициатива, създадена с цел постигане на бързи и ефективни резултати. По време на церемонията по подписването президентът Тръмп подчерта, че Съветът за мир има за цел да допълва, а не да замества усилията на Организацията на обединените нации.

Казахстан е уверен, че Съветът за мир ще допринесе съществено за укрепването на глобалния мир и стабилност.

По време на интервюто беше засегната и кризата в Ивицата Газа и перспективите за устойчив мир.

Представеният план изглежда добре структуриран, амбициозен и в същото време реалистичен. “Без истинска политическа воля за напредък към решение за две държави нито един план не може да бъде действително устойчив”, категоричен е Токаев.

Другата гореща точка – Украйна, също беше засегната по време на интевюто. Казахстан последователно се застъпва за изключително политическо и дипломатическо разрешаване на конфликта. Без да търси посредническа роля, страната е готова да предостави неутрална платформа за преговори.

Относно Гренландия, то в международната практика съществуват множество сходни случаи, при които държави сключват дългосрочни договори за наем на определени територии или стратегическа инфраструктура, често с общи и взаимноизгодни цели. Всяко подобно решение следва да се разглежда стриктно в рамките на международното право, включително с уважение към държавния суверенитет и принципите, залегнали в Устава на ООН.

В този контекст Токаев предложи САЩ и Дания да обмислят вариант за дългосрочен наем – например за 120 години – като прагматична алтернатива. Чрез диалог и спазване на международното право, по думите на Токаев, страните могат да постигнат практично споразумение.

В момента в Казахстан се провеждат ключови конституционни реформи. Страната се отдалечи от суперпрезидентска система към президентска република с консолидирани механизми за контрол и баланс. “Казахстан навлиза в нов етап на политическа модернизация. Сред основните промени са създаване на еднокамарен парламент, Национален съвет и въвеждането на длъжността вицепрезидент. Правата и свободите на човека са провъзгласени за най-висш приоритет на държавата”, каза Токаве.

Относно бъдещия път на развитие на Казахстан, то страната се стреми да изгради справедлива, сигурна, чиста и прогресивна държава, в която принципите на закона и реда доминират и се запазва разбирателството в обществото. “Избраният път на развитие е диверсифицирана, технологично ориентирана икономика, насочена към подобряване качеството на живот на гражданите”, заключи президентът Токаев.

Казахстан отчита силен икономически растеж, като брутният вътрешен продукт надхвърля 300 млрд. USD, а доходът на глава от населението достигна 15 000 USD.