Новини
Свят »
Украйна »
Масирана руска атака по Кропивницки: ракети "Кинжал" и стотици дронове бяха неутрализирани
  Тема: Украйна

Масирана руска атака по Кропивницки: ракети "Кинжал" и стотици дронове бяха неутрализирани

6 Февруари, 2026 14:44 2 312 78

  • украйна-
  • масирана атака-
  • кинжал-
  • дронове-
  • руска атака-
  • кропивницки-
  • ракети

Военновъздушните сили на Украйна съобщават за комплексен удар по град Кропивницки и ключов железопътен възел в Знаменка, като голяма част от нападателните дронове и ракети са прихванати

Масирана руска атака по Кропивницки: ракети "Кинжал" и стотици дронове бяха неутрализирани - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

В петък сутринта Русия нанесе масирана комбинирана атака по град Кропивницки (бивш Кировоград) в централната част на Украйна, съобщава Украинската служба на Би Би Си, предава News.bg.

Според местните власти и медии ударът засегна и град Знаменка, където се намира ключов железопътен възел.

Военновъздушните сили на Украйна уточняват, че от ранните часове на деня регионът е бил атакуван с дронове тип "шахед", а преди 9:00 ч. е последвал комбиниран ракетен удар по Кропивницки и околностите. Местното издание "Суспільне Кропивницький" и регионални канали съобщават за многобройни взривове в града.

По данни на военните, Русия е издигнала във въздуха МиГ-31К, който е изстрелял две аеробалистични ракети "Кинжал" и пет ракети Х-59/69. Мониторингови канали посочват, че целта на ракетите е била именно Кропивницки. Системите Patriot могат да прихванат само ракетите "Кинжал".

Кропивницки има високо стратегическо значение, тъй като в близост се намира военното летище Канатное, нееднократно обект на руски атаки по време на войната. Наскоро съветникът на министъра на отбраната на Украйна Сергей Бескрестнов (позивна "Флеш") заяви, че при атака с дронове с онлайн управление чрез Starlink край Кропивницки са били унищожени няколко хеликоптера, базирани там за борба с руски безпилотни самолети.

Освен това Кировоградска област е важен железопътен възел, а инфраструктурата около Знаменка е била нееднократно цел на руски удари.

В отделна сутрешна сводка Военновъздушните сили на Украйна съобщиха, че през нощта срещу петък Русия е атакувала страната с 328 дрона и седем ракети - две "Кинжал" и пет Х-59/69. По предварителни данни 297 дрона са били свалени или обезвредени, а благодарение на противовъздушната отбрана ракетите не са достигнали целите си. Отчетени са попадения на 22 ударни дрона на 14 различни локации, а отломки са паднали на още две места.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 3 от 30 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ахааа

    98 7 Отговор
    ракети "Кинжал" и стотици дронове бяха неутрализирани от вафли.бг - мисиркииии мухлясали

    Коментиран от #62

    14:45 06.02.2026

  • 2 за малко да повярвам

    83 5 Отговор
    щом има кинжал нещо важно е горяло

    Коментиран от #68

    14:46 06.02.2026

  • 3 Невидимото украинско ПВО

    79 7 Отговор
    Ообезвредени друг път.

    14:46 06.02.2026

  • 4 руската мечка

    8 69 Отговор
    пак ще играе казачок по команда на САЩ, ако ли не ще гризне голямото дръвце..

    Коментиран от #5, #9

    14:46 06.02.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 А бе факти бе

    73 4 Отговор
    Вие вервате ли поне малко на това което пущате като партенки за центове

    14:48 06.02.2026

  • 7 Град Козлодуй

    5 67 Отговор
    От руснак войник не става, в това е проблема.

    Коментиран от #11, #12

    14:49 06.02.2026

  • 8 Покахонтас

    8 66 Отговор
    Тия ракети Кинжал ,както и прототипа им Искендер са тотал щета.

    Язък ,че биха тупана за тях толкова време .

    Кинжал самолетоносач могат да потопят
    -ето колко е мозъкът на всяка копейка На 36ти у шестък ще го потопят

    Коментиран от #13, #14, #16, #56

    14:49 06.02.2026

  • 9 Учи баце казачока

    55 4 Отговор

    До коментар #4 от "руската мечка":

    че после да не играеш кючека с кютека

    14:49 06.02.2026

  • 10 Аха

    62 5 Отговор
    И как ги “неутрализираха” като пак горят военни обекти, че и пушек се вдига?

    Коментиран от #26

    14:49 06.02.2026

  • 11 Пак ли ти бе

    37 3 Отговор

    До коментар #7 от "Град Козлодуй":

    Мършавия епилептик със чвора узадния двор

    14:50 06.02.2026

  • 12 Град Симитли

    27 3 Отговор

    До коментар #7 от "Град Козлодуй":

    Дано им попаднеш в ръчичките.
    Амин!
    Дай боже!

    Коментиран от #64

    14:50 06.02.2026

  • 13 12345

    55 4 Отговор

    До коментар #8 от "Покахонтас":

    Абсолютно, то затова в Киев няма ток, всичко е свалено, а централите и тецовете са поразени от извънземните.

    14:51 06.02.2026

  • 14 Мачупикчу

    19 3 Отговор

    До коментар #8 от "Покахонтас":

    Аре тумар поркулю ма коньо

    14:51 06.02.2026

  • 15 Ейййй

    44 3 Отговор
    Амебите пак тролят и плюят от яд, че любимата им Укрия гори в пламъци хи хи

    14:52 06.02.2026

  • 16 Механик

    6 42 Отговор

    До коментар #8 от "Покахонтас":

    Руснакът не може да направи и два еднакви пирона.

    Коментиран от #21

    14:53 06.02.2026

  • 17 Ха ха ха ха

    32 4 Отговор
    Пропагандата винаги се цели в най-глупавите центижии ха ха

    Коментиран от #24

    14:53 06.02.2026

  • 18 „Дмитрий Медведев заяви,

    13 8 Отговор
    че Русия трябва да приложи модела на севернокорейската икономика. В интервю за ТАСС на 4 февруари той отбеляза „изключителните резултати“ на Северна Корея под строга блокада, като подчерта способността на страната да изгради отбранителна промишленост и да гарантира националната сигурност. Според вицепремиера Медведев, Северна Корея демонстрира ефективна мобилизация, ефективни икономии на средства и продоволствени ресурси. Макар Северна Корея да е в пълна изолация от света, тя продължава успешно да оцелява и да се развива от десетки години. Той определи сътрудничеството на Русия със Северна Корея като „съюзническо и братско“ по своята същност.„
    😆

    Коментиран от #31

    14:55 06.02.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 татунчо 🍌

    32 4 Отговор
    Урките все свалят и все свалени остават , завалийките ...Не останаха солдати за трепа...не , живеят в юрти като в праисторическо време , а се перчат като петел на бунище и си мислят , че са победили руснаците ....Ха-ха !

    14:55 06.02.2026

  • 21 Ти да видиш

    37 5 Отговор

    До коментар #16 от "Механик":

    Точно с тия два криви пирона русите завзеха територия по-голяма от България. И пак с тия два криви пирона думкат ежечасово бандерите, нямат ток и парно.
    Лелеее какви криви пирони, а?

    Коментиран от #27, #28, #36

    14:56 06.02.2026

  • 22 Пич

    39 5 Отговор
    Знаете ли защо толкова много лъжат украинците?! Не както си мислите за пропаганда ! Лъжат практично, и лъжат Урсулианците !!! За да може онези тъпите отново да им пращат пари за крадене!!!

    14:57 06.02.2026

  • 23 Геренски

    5 30 Отговор
    Пейтриът защо така се подиграва със супер ракетата Кинжалки .
    Защото е правена с кривите ръце
    Впиянчения Серьожа нищо като за пред света не може да направи

    Коментиран от #25, #33, #54

    14:57 06.02.2026

  • 24 Град Козлодуй

    5 22 Отговор

    До коментар #17 от "Ха ха ха ха":

    Така е приятел. Руската пропаганда винаги е насочена към глупаци. Русофилството е култ към глупостта и робското мислене.

    Коментиран от #37

    14:59 06.02.2026

  • 25 село мое , 🐮

    21 3 Отговор

    До коментар #23 от "Геренски":

    Наглеждай добитъка ! Писането иска мислене , а при теб такива ,,атрибути ,, няма .

    15:00 06.02.2026

  • 26 Тъй де

    18 3 Отговор

    До коментар #10 от "Аха":

    Неутрализират те, твърдия с голо Д неутрализират ха ха

    15:00 06.02.2026

  • 27 Територията

    15 4 Отговор

    До коментар #21 от "Ти да видиш":

    няма никакво значение. Целта на войната е съвсем друга.

    Коментиран от #35

    15:00 06.02.2026

  • 28 ВСВ

    6 8 Отговор

    До коментар #21 от "Ти да видиш":

    беше по-кратка!

    Коментиран от #29

    15:01 06.02.2026

  • 29 Петилетка

    5 6 Отговор

    До коментар #28 от "ВСВ":

    ли гоните глупаците. 😄

    15:03 06.02.2026

  • 30 Содом, Кропивницки и Гомор

    10 3 Отговор
    И Господ изля върху Содом, Кропивницки и Гомор атомен жупел и огън от небето и съсипа онези градове и цялата равнина, и всичките жители на градовете, и всичко, което растяше по земята. А жената на Лот погледна назад и се превърна в солен стълб. И Авраам стана рано сутринта на мястото, където стоеше пред Господа, и погледна към Содом, Кропивницки и Гомор и към цялата равнина, и видя, и ето, дим се издигаше от земята, като дим от пещ.

    Коментиран от #32

    15:03 06.02.2026

  • 31 ТехноЛог

    12 3 Отговор

    До коментар #18 от "„Дмитрий Медведев заяви,":

    Козяче единственото което досега си построил в жалкия си живот е кула от ффф ..каллии .

    15:04 06.02.2026

  • 32 Грозданов

    2 7 Отговор

    До коментар #30 от "Содом, Кропивницки и Гомор":

    Смени доставчика!

    Коментиран от #59

    15:04 06.02.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 урко

    4 2 Отговор

    До коментар #5 от "СССР":

    и на моя)))

    15:05 06.02.2026

  • 35 Като няма

    2 2 Отговор

    До коментар #27 от "Територията":

    да я върнат!

    15:06 06.02.2026

  • 36 Със

    1 1 Отговор

    До коментар #21 от "Ти да видиш":

    Крим ли?

    15:07 06.02.2026

  • 37 Абе козлодуйски

    15 5 Отговор

    До коментар #24 от "Град Козлодуй":

    Укрия един ден ще развее белия байряк, това е ясно. Ами ти кажи как ще свързваш двата края като атлантиците спрат центовете? Да не сложиш въжето, ей…

    Коментиран от #57

    15:11 06.02.2026

  • 38 Къде е Русия, къде сме ние?

    10 5 Отговор
    Списък на държавите по ППС

    1. Китай
    2. САЩ
    3. Индия
    4. Русия
    5. Япония
    6. Германия
    ..................
    71. Гана
    72. България
    73. Гватемала

    Коментиран от #39, #43

    15:11 06.02.2026

  • 39 Това

    4 7 Отговор

    До коментар #38 от "Къде е Русия, къде сме ние?":

    противо пожарна служба ли е?

    Коментиран от #41

    15:13 06.02.2026

  • 40 Къде сме ние?

    12 5 Отговор
    По-бедни сме от Гана! Може да сме в клуба на богатите, но като чистач на тоалетните.

    15:13 06.02.2026

  • 41 Къде сме ние?

    9 4 Отговор

    До коментар #39 от "Това":

    ППС е паритет на покупателната способност. Какво можеш да купиш с доходите си в дадена страна. Това е точен критерий, защото отчита не само доходите, но и цените на стоките и услугите. Например в Гана доходите са ниски, но бананите са почти без пари😜❗

    15:17 06.02.2026

  • 42 Пешко

    18 3 Отговор
    Всички ракети "неутрализирани", а взривовете на терен десетки и всичко гори.
    Стига с лъжите.

    Коментиран от #45

    15:17 06.02.2026

  • 43 Сюнет

    5 12 Отговор

    До коментар #38 от "Къде е Русия, къде сме ние?":

    Ходи в Русия да се увериш ,че е така .

    Ама нещо нямаш желание гледам

    Коментиран от #55

    15:19 06.02.2026

  • 44 Удри

    3 12 Отговор
    Без Старлинк май руските ракети и дронове лесно се заглушават...

    15:21 06.02.2026

  • 45 Сър Артър Харис

    11 4 Отговор

    До коментар #42 от "Пешко":

    Първо атом, след това касетъчни бомби с напалм, да изгори семката бандеровска! От земята да се вдига пушек до небето и да гори като в доменна пещ!

    15:22 06.02.2026

  • 46 Янко Видрарски

    4 15 Отговор
    🔥Украйна е разработила балистична ракета FP-9, която ще може да достигне Москва и Санкт Петербург. Изпитанията се планира да приключат още този месец, съобщава DW.
    В момента се работи върху ракетите FP-7 и FP-9.
    ▪️ FP-7 - трябва да стане заместител на ATACMS. Далечината ѝ на полет е до 300 км, като ще разполага с по-малка бойна част;
    ▪️ FP-9 - ще бъде по-мощна, с обсег 800–850 км и бойна част до 800 кг. Тя ще може да поразява Москва или Санкт Петербург.
    По разработката работи компанията Fire Point - производителят на системата „Фламинго“.

    Коментиран от #49, #52, #74

    15:23 06.02.2026

  • 47 Хаха

    4 11 Отговор
    Факти, с такива новини ще накарате родните русофили пак да вдигат кръвно.

    15:23 06.02.2026

  • 48 Нормално

    3 13 Отговор
    Мъск им спря комуникациите и руските дронове и ракети се превърнаха в летящи консерви.

    15:25 06.02.2026

  • 49 Сър Артър Харис

    10 4 Отговор

    До коментар #46 от "Янко Видрарски":

    Владимир Владимирович да престане да смята урките за братя и да удари с атома, защото докато чака ще му взривят Кремъл. Врагът се унищожава, иначе ще унищожи теб.

    15:25 06.02.2026

  • 50 604

    13 3 Отговор
    Свалили сте на кинжалъ минжътъ...с прашкъ..ставате комични!

    15:29 06.02.2026

  • 51 Рублевка 🇷🇺 🇧🇬

    8 3 Отговор
    Китай и Монголия от преди 70 години предлагат на СССР да се влеят в съюза като съюзни републики. Два пъти предлагат. На третия път РФ може да се съгласи. Да видим тогаз НАТО - мато и нахуято.

    15:31 06.02.2026

  • 52 Янко Виа

    6 3 Отговор

    До коментар #46 от "Янко Видрарски":

    Ееех адаш адаш ,мой ми разработиш единствено Янко виа 😂😂😂 .

    15:34 06.02.2026

  • 53 Клуба на богатите

    11 3 Отговор
    Българина лошо чисти тоалетните. Ще го уволним и ще назначим чистач от Гана.

    15:34 06.02.2026

  • 54 Тихо тихо

    11 3 Отговор

    До коментар #23 от "Геренски":

    Ти иди в Бургас да целунеш на Альошата краката, че ако не беше той днес чалма щеше да носиш.

    15:34 06.02.2026

  • 55 Прудльооо

    1 1 Отговор

    До коментар #43 от "Сюнет":

    Тихоо! Тихо бре минн .дилл отнема ти се микрофона 🎤 ,ако слушаш пак ще го получиш обратно в ръце .

    15:38 06.02.2026

  • 56 Цък

    9 4 Отговор

    До коментар #8 от "Покахонтас":

    Американски сенатор: руснаците не мотат да създадат Орешник, даден им е от извънземни- сигурно и другите ракети са от ИЗ. Какво ли е видял в миш маш да каже тези думи. А ти мехи дрънкай глупости, да си вдигаш самочувствието

    15:38 06.02.2026

  • 57 Град Козлодуй

    4 2 Отговор

    До коментар #37 от "Абе козлодуйски":

    Връщам се обратно на магистралата ,където съм израснал ,виртуоз съм в изпълнението на турска зурна .

    15:40 06.02.2026

  • 58 Рублевка 🇷🇺 🇧🇬

    13 4 Отговор
    Руският император ни подари държава слънце. ПЛАТИ РЕПАРАЦИИ на Турция за свободата ни. Ние се изметнахме и забихме нож в гърба на Русия. Загубихме всички войни след освобождението, загубихме почти половината територия, подарена ни от Русия. Плащахме репарации на Гърция до 1980 година. Дадохме на гърците два милиона крави! Затова бяхме бедни и бедни ще си останем. По-бедни от Гана!

    Коментиран от #78

    15:41 06.02.2026

  • 59 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    1 2 Отговор

    До коментар #32 от "Грозданов":

    Абе Грозен ,теб кой те е питал ?

    15:43 06.02.2026

  • 60 Ели ти мара ли си ????

    8 4 Отговор
    Довечера надрусаняка ще ревне , че енергийната им система не работи и покрайна мига като дискотека !!!!

    Коментиран от #63

    16:01 06.02.2026

  • 61 Генералът

    5 2 Отговор
    ,,Ще сваляме,ще сваляме,,,особено подмокрени памперси.

    16:04 06.02.2026

  • 62 Лука

    4 9 Отговор

    До коментар #1 от "ахааа":

    Рашистите вън, от БГсайтове. Копейките си знаят,нямат родина .

    16:06 06.02.2026

  • 63 Лука

    4 7 Отговор

    До коментар #60 от "Ели ти мара ли си ????":

    Зеленски е герой, защитава родината си! Копейките нямат родина, опитват да седят на два стола .

    Коментиран от #65, #67

    16:10 06.02.2026

  • 64 Лука

    4 8 Отговор

    До коментар #12 от "Град Симитли":

    Рашистите не са православни християни,проливат православна кръв ,и на Рождество и на Великден през цялата война .

    16:15 06.02.2026

  • 65 Не драскай глупости

    8 3 Отговор

    До коментар #63 от "Лука":

    А се огледай какво се случва. Продажник като зеленски унищожи Украйна заради чужди интереси, да не говорим колко народ го няма заради липсата му на съвест!

    Коментиран от #69

    16:30 06.02.2026

  • 66 да да

    4 3 Отговор
    Туй що тогава ревете ден и нощ че Русия ви атакува..от това което прочетох ..разбрах че сте обезвредили 99% ракети и дронове-перални..

    16:34 06.02.2026

  • 67 куку

    2 2 Отговор

    До коментар #63 от "Лука":

    Родина ли каза..? Боже..такива нямат милост към хора..в името на чичко-паричка ще затрият цял свят...Обеща мир..а вкара Украйна в тази касапница..Като го гледаш..и става ясно че и той не знае коя гора да хване..след това което направил за "своята" Родина..

    16:39 06.02.2026

  • 68 нпо агент

    6 2 Отговор

    До коментар #2 от "за малко да повярвам":

    И пет Орешника свалиха..и др.по-малки орехчета на соросоидни генерали..

    16:41 06.02.2026

  • 69 Лука

    1 2 Отговор

    До коментар #65 от "Не драскай глупости":

    Да не би Зеленски да нападна рашистите

    Коментиран от #71, #75

    17:00 06.02.2026

  • 70 Урсул фон дер Бандер

    3 1 Отговор
    Тия тъпани още казват на Гераните - Шахеди...това ти стига да "повярваш" на Украинската служба на Би Би Си😅😅

    17:13 06.02.2026

  • 71 Урсул фон дер Бандер

    3 1 Отговор

    До коментар #69 от "Лука":

    да.. първо виж причините, поради които зелениятпор и бандерите му ядът лобута

    Коментиран от #72

    17:15 06.02.2026

  • 72 Лука

    1 1 Отговор

    До коментар #71 от "Урсул фон дер Бандер":

    Ошибал си се ,лъжата е чисто рашистка.

    Коментиран от #73

    18:12 06.02.2026

  • 73 АБЕ ЛУКА

    1 0 Отговор

    До коментар #72 от "Лука":

    ВЕЧЕ ТИ КАЗАХ
    СНЕГА СЕ СТОПИ
    МАРШ ПО КОФИТЕ

    Коментиран от #76

    19:21 06.02.2026

  • 74 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 75 КОФИТЕ ЛУКА

    1 0 Отговор

    До коментар #69 от "Лука":

    ГЛЕЙ СИ КОФИТЕ
    ЩОТО ИНАК ГЛАД ЛУКА

    Коментиран от #77

    19:34 06.02.2026

  • 76 Лука

    0 0 Отговор

    До коментар #73 от "АБЕ ЛУКА":

    Това може да гоизкомандво само фатмак !

    19:34 06.02.2026

  • 77 Лука

    0 0 Отговор

    До коментар #75 от "КОФИТЕ ЛУКА":

    Не се притеснавай твои са !

    19:37 06.02.2026

  • 78 Лука

    0 0 Отговор

    До коментар #58 от "Рублевка 🇷🇺 🇧🇬":

    Не се опитвай да ни внушиш комплекси! Кой промени националността на българите от югозападна България ?

    19:53 06.02.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания