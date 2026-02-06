Масирана руска атака по Кропивницки: ракети "Кинжал" и стотици дронове бяха неутрализирани

В петък сутринта Русия нанесе масирана комбинирана атака по град Кропивницки (бивш Кировоград) в централната част на Украйна, съобщава Украинската служба на Би Би Си, предава News.bg.

Според местните власти и медии ударът засегна и град Знаменка, където се намира ключов железопътен възел.

Военновъздушните сили на Украйна уточняват, че от ранните часове на деня регионът е бил атакуван с дронове тип "шахед", а преди 9:00 ч. е последвал комбиниран ракетен удар по Кропивницки и околностите. Местното издание "Суспільне Кропивницький" и регионални канали съобщават за многобройни взривове в града.

По данни на военните, Русия е издигнала във въздуха МиГ-31К, който е изстрелял две аеробалистични ракети "Кинжал" и пет ракети Х-59/69. Мониторингови канали посочват, че целта на ракетите е била именно Кропивницки. Системите Patriot могат да прихванат само ракетите "Кинжал".

Кропивницки има високо стратегическо значение, тъй като в близост се намира военното летище Канатное, нееднократно обект на руски атаки по време на войната. Наскоро съветникът на министъра на отбраната на Украйна Сергей Бескрестнов (позивна "Флеш") заяви, че при атака с дронове с онлайн управление чрез Starlink край Кропивницки са били унищожени няколко хеликоптера, базирани там за борба с руски безпилотни самолети.

Освен това Кировоградска област е важен железопътен възел, а инфраструктурата около Знаменка е била нееднократно цел на руски удари.

В отделна сутрешна сводка Военновъздушните сили на Украйна съобщиха, че през нощта срещу петък Русия е атакувала страната с 328 дрона и седем ракети - две "Кинжал" и пет Х-59/69. По предварителни данни 297 дрона са били свалени или обезвредени, а благодарение на противовъздушната отбрана ракетите не са достигнали целите си. Отчетени са попадения на 22 ударни дрона на 14 различни локации, а отломки са паднали на още две места.