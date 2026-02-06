Масирана руска атака по Кропивницки: ракети "Кинжал" и стотици дронове бяха неутрализирани

В петък сутринта Русия нанесе масирана комбинирана атака по град Кропивницки (бивш Кировоград) в централната част на Украйна, съобщава Украинската служба на Би Би Си, предава News.bg.
Според местните власти и медии ударът засегна и град Знаменка, където се намира ключов железопътен възел.
Военновъздушните сили на Украйна уточняват, че от ранните часове на деня регионът е бил атакуван с дронове тип "шахед", а преди 9:00 ч. е последвал комбиниран ракетен удар по Кропивницки и околностите. Местното издание "Суспільне Кропивницький" и регионални канали съобщават за многобройни взривове в града.
По данни на военните, Русия е издигнала във въздуха МиГ-31К, който е изстрелял две аеробалистични ракети "Кинжал" и пет ракети Х-59/69. Мониторингови канали посочват, че целта на ракетите е била именно Кропивницки. Системите Patriot могат да прихванат само ракетите "Кинжал".
Кропивницки има високо стратегическо значение, тъй като в близост се намира военното летище Канатное, нееднократно обект на руски атаки по време на войната. Наскоро съветникът на министъра на отбраната на Украйна Сергей Бескрестнов (позивна "Флеш") заяви, че при атака с дронове с онлайн управление чрез Starlink край Кропивницки са били унищожени няколко хеликоптера, базирани там за борба с руски безпилотни самолети.
Освен това Кировоградска област е важен железопътен възел, а инфраструктурата около Знаменка е била нееднократно цел на руски удари.
В отделна сутрешна сводка Военновъздушните сили на Украйна съобщиха, че през нощта срещу петък Русия е атакувала страната с 328 дрона и седем ракети - две "Кинжал" и пет Х-59/69. По предварителни данни 297 дрона са били свалени или обезвредени, а благодарение на противовъздушната отбрана ракетите не са достигнали целите си. Отчетени са попадения на 22 ударни дрона на 14 различни локации, а отломки са паднали на още две места.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ахааа
Коментиран от #62
14:45 06.02.2026
2 за малко да повярвам
Коментиран от #68
14:46 06.02.2026
3 Невидимото украинско ПВО
14:46 06.02.2026
4 руската мечка
Коментиран от #5, #9
14:46 06.02.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 А бе факти бе
14:48 06.02.2026
7 Град Козлодуй
Коментиран от #11, #12
14:49 06.02.2026
8 Покахонтас
Язък ,че биха тупана за тях толкова време .
Кинжал самолетоносач могат да потопят
-ето колко е мозъкът на всяка копейка На 36ти у шестък ще го потопят
Коментиран от #13, #14, #16, #56
14:49 06.02.2026
9 Учи баце казачока
До коментар #4 от "руската мечка":че после да не играеш кючека с кютека
14:49 06.02.2026
10 Аха
Коментиран от #26
14:49 06.02.2026
11 Пак ли ти бе
До коментар #7 от "Град Козлодуй":Мършавия епилептик със чвора узадния двор
14:50 06.02.2026
12 Град Симитли
До коментар #7 от "Град Козлодуй":Дано им попаднеш в ръчичките.
Амин!
Дай боже!
Коментиран от #64
14:50 06.02.2026
13 12345
До коментар #8 от "Покахонтас":Абсолютно, то затова в Киев няма ток, всичко е свалено, а централите и тецовете са поразени от извънземните.
14:51 06.02.2026
14 Мачупикчу
До коментар #8 от "Покахонтас":Аре тумар поркулю ма коньо
14:51 06.02.2026
15 Ейййй
14:52 06.02.2026
16 Механик
До коментар #8 от "Покахонтас":Руснакът не може да направи и два еднакви пирона.
Коментиран от #21
14:53 06.02.2026
17 Ха ха ха ха
Коментиран от #24
14:53 06.02.2026
18 „Дмитрий Медведев заяви,
😆
Коментиран от #31
14:55 06.02.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 татунчо 🍌
14:55 06.02.2026
21 Ти да видиш
До коментар #16 от "Механик":Точно с тия два криви пирона русите завзеха територия по-голяма от България. И пак с тия два криви пирона думкат ежечасово бандерите, нямат ток и парно.
Лелеее какви криви пирони, а?
Коментиран от #27, #28, #36
14:56 06.02.2026
22 Пич
14:57 06.02.2026
23 Геренски
Защото е правена с кривите ръце
Впиянчения Серьожа нищо като за пред света не може да направи
Коментиран от #25, #33, #54
14:57 06.02.2026
24 Град Козлодуй
До коментар #17 от "Ха ха ха ха":Така е приятел. Руската пропаганда винаги е насочена към глупаци. Русофилството е култ към глупостта и робското мислене.
Коментиран от #37
14:59 06.02.2026
25 село мое , 🐮
До коментар #23 от "Геренски":Наглеждай добитъка ! Писането иска мислене , а при теб такива ,,атрибути ,, няма .
15:00 06.02.2026
26 Тъй де
До коментар #10 от "Аха":Неутрализират те, твърдия с голо Д неутрализират ха ха
15:00 06.02.2026
27 Територията
До коментар #21 от "Ти да видиш":няма никакво значение. Целта на войната е съвсем друга.
Коментиран от #35
15:00 06.02.2026
28 ВСВ
До коментар #21 от "Ти да видиш":беше по-кратка!
Коментиран от #29
15:01 06.02.2026
29 Петилетка
До коментар #28 от "ВСВ":ли гоните глупаците. 😄
15:03 06.02.2026
30 Содом, Кропивницки и Гомор
Коментиран от #32
15:03 06.02.2026
31 ТехноЛог
До коментар #18 от "„Дмитрий Медведев заяви,":Козяче единственото което досега си построил в жалкия си живот е кула от ффф ..каллии .
15:04 06.02.2026
32 Грозданов
До коментар #30 от "Содом, Кропивницки и Гомор":Смени доставчика!
Коментиран от #59
15:04 06.02.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 урко
До коментар #5 от "СССР":и на моя)))
15:05 06.02.2026
35 Като няма
До коментар #27 от "Територията":да я върнат!
15:06 06.02.2026
36 Със
До коментар #21 от "Ти да видиш":Крим ли?
15:07 06.02.2026
37 Абе козлодуйски
До коментар #24 от "Град Козлодуй":Укрия един ден ще развее белия байряк, това е ясно. Ами ти кажи как ще свързваш двата края като атлантиците спрат центовете? Да не сложиш въжето, ей…
Коментиран от #57
15:11 06.02.2026
38 Къде е Русия, къде сме ние?
1. Китай
2. САЩ
3. Индия
4. Русия
5. Япония
6. Германия
..................
71. Гана
72. България
73. Гватемала
Коментиран от #39, #43
15:11 06.02.2026
39 Това
До коментар #38 от "Къде е Русия, къде сме ние?":противо пожарна служба ли е?
Коментиран от #41
15:13 06.02.2026
40 Къде сме ние?
15:13 06.02.2026
41 Къде сме ние?
До коментар #39 от "Това":ППС е паритет на покупателната способност. Какво можеш да купиш с доходите си в дадена страна. Това е точен критерий, защото отчита не само доходите, но и цените на стоките и услугите. Например в Гана доходите са ниски, но бананите са почти без пари😜❗
15:17 06.02.2026
42 Пешко
Стига с лъжите.
Коментиран от #45
15:17 06.02.2026
43 Сюнет
До коментар #38 от "Къде е Русия, къде сме ние?":Ходи в Русия да се увериш ,че е така .
Ама нещо нямаш желание гледам
Коментиран от #55
15:19 06.02.2026
44 Удри
15:21 06.02.2026
45 Сър Артър Харис
До коментар #42 от "Пешко":Първо атом, след това касетъчни бомби с напалм, да изгори семката бандеровска! От земята да се вдига пушек до небето и да гори като в доменна пещ!
15:22 06.02.2026
46 Янко Видрарски
В момента се работи върху ракетите FP-7 и FP-9.
▪️ FP-7 - трябва да стане заместител на ATACMS. Далечината ѝ на полет е до 300 км, като ще разполага с по-малка бойна част;
▪️ FP-9 - ще бъде по-мощна, с обсег 800–850 км и бойна част до 800 кг. Тя ще може да поразява Москва или Санкт Петербург.
По разработката работи компанията Fire Point - производителят на системата „Фламинго“.
Коментиран от #49, #52, #74
15:23 06.02.2026
47 Хаха
15:23 06.02.2026
48 Нормално
15:25 06.02.2026
49 Сър Артър Харис
До коментар #46 от "Янко Видрарски":Владимир Владимирович да престане да смята урките за братя и да удари с атома, защото докато чака ще му взривят Кремъл. Врагът се унищожава, иначе ще унищожи теб.
15:25 06.02.2026
50 604
15:29 06.02.2026
51 Рублевка 🇷🇺 🇧🇬
15:31 06.02.2026
52 Янко Виа
До коментар #46 от "Янко Видрарски":Ееех адаш адаш ,мой ми разработиш единствено Янко виа 😂😂😂 .
15:34 06.02.2026
53 Клуба на богатите
15:34 06.02.2026
54 Тихо тихо
До коментар #23 от "Геренски":Ти иди в Бургас да целунеш на Альошата краката, че ако не беше той днес чалма щеше да носиш.
15:34 06.02.2026
55 Прудльооо
До коментар #43 от "Сюнет":Тихоо! Тихо бре минн .дилл отнема ти се микрофона 🎤 ,ако слушаш пак ще го получиш обратно в ръце .
15:38 06.02.2026
56 Цък
До коментар #8 от "Покахонтас":Американски сенатор: руснаците не мотат да създадат Орешник, даден им е от извънземни- сигурно и другите ракети са от ИЗ. Какво ли е видял в миш маш да каже тези думи. А ти мехи дрънкай глупости, да си вдигаш самочувствието
15:38 06.02.2026
57 Град Козлодуй
До коментар #37 от "Абе козлодуйски":Връщам се обратно на магистралата ,където съм израснал ,виртуоз съм в изпълнението на турска зурна .
15:40 06.02.2026
58 Рублевка 🇷🇺 🇧🇬
Коментиран от #78
15:41 06.02.2026
59 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
До коментар #32 от "Грозданов":Абе Грозен ,теб кой те е питал ?
15:43 06.02.2026
60 Ели ти мара ли си ????
Коментиран от #63
16:01 06.02.2026
61 Генералът
16:04 06.02.2026
62 Лука
До коментар #1 от "ахааа":Рашистите вън, от БГсайтове. Копейките си знаят,нямат родина .
16:06 06.02.2026
63 Лука
До коментар #60 от "Ели ти мара ли си ????":Зеленски е герой, защитава родината си! Копейките нямат родина, опитват да седят на два стола .
Коментиран от #65, #67
16:10 06.02.2026
64 Лука
До коментар #12 от "Град Симитли":Рашистите не са православни християни,проливат православна кръв ,и на Рождество и на Великден през цялата война .
16:15 06.02.2026
65 Не драскай глупости
До коментар #63 от "Лука":А се огледай какво се случва. Продажник като зеленски унищожи Украйна заради чужди интереси, да не говорим колко народ го няма заради липсата му на съвест!
Коментиран от #69
16:30 06.02.2026
66 да да
16:34 06.02.2026
67 куку
До коментар #63 от "Лука":Родина ли каза..? Боже..такива нямат милост към хора..в името на чичко-паричка ще затрият цял свят...Обеща мир..а вкара Украйна в тази касапница..Като го гледаш..и става ясно че и той не знае коя гора да хване..след това което направил за "своята" Родина..
16:39 06.02.2026
68 нпо агент
До коментар #2 от "за малко да повярвам":И пет Орешника свалиха..и др.по-малки орехчета на соросоидни генерали..
16:41 06.02.2026
69 Лука
До коментар #65 от "Не драскай глупости":Да не би Зеленски да нападна рашистите
Коментиран от #71, #75
17:00 06.02.2026
70 Урсул фон дер Бандер
17:13 06.02.2026
71 Урсул фон дер Бандер
До коментар #69 от "Лука":да.. първо виж причините, поради които зелениятпор и бандерите му ядът лобута
Коментиран от #72
17:15 06.02.2026
72 Лука
До коментар #71 от "Урсул фон дер Бандер":Ошибал си се ,лъжата е чисто рашистка.
Коментиран от #73
18:12 06.02.2026
73 АБЕ ЛУКА
До коментар #72 от "Лука":ВЕЧЕ ТИ КАЗАХ
СНЕГА СЕ СТОПИ
МАРШ ПО КОФИТЕ
Коментиран от #76
19:21 06.02.2026
74 Този коментар е премахнат от модератор.
75 КОФИТЕ ЛУКА
До коментар #69 от "Лука":ГЛЕЙ СИ КОФИТЕ
ЩОТО ИНАК ГЛАД ЛУКА
Коментиран от #77
19:34 06.02.2026
76 Лука
До коментар #73 от "АБЕ ЛУКА":Това може да гоизкомандво само фатмак !
19:34 06.02.2026
77 Лука
До коментар #75 от "КОФИТЕ ЛУКА":Не се притеснавай твои са !
19:37 06.02.2026
78 Лука
До коментар #58 от "Рублевка 🇷🇺 🇧🇬":Не се опитвай да ни внушиш комплекси! Кой промени националността на българите от югозападна България ?
19:53 06.02.2026