САЩ обвиниха Китай в таен ядрен опит през 2020 г.

САЩ обвиниха Китай в таен ядрен опит през 2020 г.

6 Февруари, 2026 15:45 1 110 19

Посланикът на Китай по въпросите на разоръжаването Шън Дзиен не коментира пряко твърденията за ядрен опит, но заяви, че Пекин винаги е действал разумно и отговорно в ядрената сфера

САЩ обвиниха Китай в таен ядрен опит през 2020 г. - 1
Снимка: Shutterstock
News.bg News.bg

Съединените щати обвиниха Китай, че е извършил таен ядрен опит през 2020 г., и настояха за ново, по-широко споразумение за контрол на ядрените оръжия, което да включва Китай и Русия. Обвиненията бяха отправени в петък по време на Конференцията по разоръжаване в Женева, на фона на рязко нараснало напрежение в сферата на стратегическата сигурност след изтичането на договора "Нов СТАРТ", предава "Ройтерс".

"Мога да разкрия, че правителството на САЩ разполага с информация, че Китай е провеждал ядрени взривни тестове, включително подготовки за опити с определен добив от стотици тонове", заяви заместник-държавният секретар на САЩ по контрола на въоръженията Томас ДиНано. По думите му китайските военни са се опитали да прикрият тестовете, използвайки т.нар. "декуплиране" - техника за намаляване на сеизмичните сигнали с цел заобикаляне на международния мониторинг. ДиНано посочи, че един от тези "пълноценни" опити е бил проведен на 22 юни 2020 г.

Китайската страна отхвърли обвиненията. Посланикът на Китай по въпросите на разоръжаването Шън Дзиен не коментира пряко твърденията за ядрен опит, но заяви, че Пекин винаги е действал "разумно и отговорно" в ядрената сфера. "Китай решително се противопоставя на фалшивите наративи за т.нар. китайска ядрена заплаха. Именно САЩ са виновни за изострянето на надпреварата във въоръжаването", каза той.

Американските обвинения бяха определени от дипломати в Женева като нови и обезпокоителни, особено на фона на изтичането на договора "Нов СТАРТ", който от 2010 г. ограничаваше разполагането на стратегически ракети и бойни глави от страна на САЩ и Русия. С изтичането му двете държави за първи път от повече от половин век остават без обвързващи ограничения върху ядрените си арсенали.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп настоява "Нов СТАРТ" да бъде заменен с ново споразумение, което да включва и Китай. Според американски оценки Пекин може да разполага с над 1000 ядрени бойни глави до 2030 г. Китай обаче отказва да участва в подобни преговори, като подчертава, че арсеналът му - около 600 бойни глави - е значително по-малък от този на САЩ и Русия, които разполагат с по около 4000.

От Москва заявиха, че предпочитат диалог със САЩ след изтичането на "Нов СТАРТ", но са готови за "всеки сценарий". Руският външен министър Сергей Лавров каза, че Русия и САЩ осъзнават необходимостта от нови преговори за ядрен контрол, като Кремъл допълни, че двете страни са се разбрали да действат отговорно.

На форума в Женева Великобритания и Франция също заявиха, че е необходимо ново поколение споразумения за ядрен контрол, които да включват трите големи сили - САЩ, Русия и Китай. Експерти предупреждават, че липсата на договор създава опасен вакуум, увеличава риска от грешни преценки и може да ускори надпреварата във въоръжаването в период на засилено международно напрежение около Украйна, Близкия изток и други кризисни региони.


