САЩ обвиниха Китай в таен ядрен опит през 2020 г.

Съединените щати обвиниха Китай, че е извършил таен ядрен опит през 2020 г., и настояха за ново, по-широко споразумение за контрол на ядрените оръжия, което да включва Китай и Русия. Обвиненията бяха отправени в петък по време на Конференцията по разоръжаване в Женева, на фона на рязко нараснало напрежение в сферата на стратегическата сигурност след изтичането на договора "Нов СТАРТ", предава "Ройтерс".
"Мога да разкрия, че правителството на САЩ разполага с информация, че Китай е провеждал ядрени взривни тестове, включително подготовки за опити с определен добив от стотици тонове", заяви заместник-държавният секретар на САЩ по контрола на въоръженията Томас ДиНано. По думите му китайските военни са се опитали да прикрият тестовете, използвайки т.нар. "декуплиране" - техника за намаляване на сеизмичните сигнали с цел заобикаляне на международния мониторинг. ДиНано посочи, че един от тези "пълноценни" опити е бил проведен на 22 юни 2020 г.
Китайската страна отхвърли обвиненията. Посланикът на Китай по въпросите на разоръжаването Шън Дзиен не коментира пряко твърденията за ядрен опит, но заяви, че Пекин винаги е действал "разумно и отговорно" в ядрената сфера. "Китай решително се противопоставя на фалшивите наративи за т.нар. китайска ядрена заплаха. Именно САЩ са виновни за изострянето на надпреварата във въоръжаването", каза той.
Американските обвинения бяха определени от дипломати в Женева като нови и обезпокоителни, особено на фона на изтичането на договора "Нов СТАРТ", който от 2010 г. ограничаваше разполагането на стратегически ракети и бойни глави от страна на САЩ и Русия. С изтичането му двете държави за първи път от повече от половин век остават без обвързващи ограничения върху ядрените си арсенали.
Президентът на САЩ Доналд Тръмп настоява "Нов СТАРТ" да бъде заменен с ново споразумение, което да включва и Китай. Според американски оценки Пекин може да разполага с над 1000 ядрени бойни глави до 2030 г. Китай обаче отказва да участва в подобни преговори, като подчертава, че арсеналът му - около 600 бойни глави - е значително по-малък от този на САЩ и Русия, които разполагат с по около 4000.
От Москва заявиха, че предпочитат диалог със САЩ след изтичането на "Нов СТАРТ", но са готови за "всеки сценарий". Руският външен министър Сергей Лавров каза, че Русия и САЩ осъзнават необходимостта от нови преговори за ядрен контрол, като Кремъл допълни, че двете страни са се разбрали да действат отговорно.
На форума в Женева Великобритания и Франция също заявиха, че е необходимо ново поколение споразумения за ядрен контрол, които да включват трите големи сили - САЩ, Русия и Китай. Експерти предупреждават, че липсата на договор създава опасен вакуум, увеличава риска от грешни преценки и може да ускори надпреварата във въоръжаването в период на засилено международно напрежение около Украйна, Близкия изток и други кризисни региони.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 🇧🇬❤️🇷🇺
Свърши вече тази ера ФАЩ, никой не ги взема на сериозно, а те се дървят само на по-слабите от тях, но и това ще се промени. Минало са, не ги бройте.
15:51 06.02.2026
2 Българин
Коментиран от #10
15:51 06.02.2026
3 побърканяк
15:52 06.02.2026
4 А ГАЩ
15:55 06.02.2026
5 Госあ
15:55 06.02.2026
6 604
16:02 06.02.2026
7 От чужбина
Коментиран от #12
16:06 06.02.2026
8 Дядо ви
16:07 06.02.2026
9 Мишел
САЩ търсят повод да започнат ядрени опити, защото трябва да модернизират тези оръжия - изостават от Русия, Китай и Северна Корея, които вече го направиха.
16:09 06.02.2026
10 БОТЕВ
До коментар #2 от "Българин":А Русия къде е, според вас, комунягите?! Не е етично някакси да слагате Китай пред вашта майка Русия. Предатели😁😁😁
Коментиран от #14
16:14 06.02.2026
11 Си Дзинпин чангшии
16:15 06.02.2026
12 От България
До коментар #7 от "От чужбина":Ядрения арсенал на Великобритания е на САЩ
Коментиран от #15
16:16 06.02.2026
13 Армагедон ☄
16:17 06.02.2026
14 От чужбина
До коментар #10 от "БОТЕВ":Защо продължавате да свързвате Русия с комунизма? Комунизма и беше натрапен на Русия. Идеолозите на комунизма НЕ са руснаци. Какви са Маркс и Енгелс -германски евреи. Ако прочетеш малко повече, ще видиш, че организаторите на революцията в Русия са евреи. Много от ръководителите на СССР НЕ са руснаци. Ленин - руски евреин. Сталин - грузинец. Хрусчов - украинец. Тези тримата реално покриват периода от революцията до ... 1964та година, практически повече от половината съществуване на СССР.
Коментиран от #17
16:29 06.02.2026
15 От чужбина
До коментар #12 от "От България":ДА, и за това трябва да бъде включен в преговорите. Френския си е само френски, но и той трябва да бъде включен.
16:31 06.02.2026
16 🇧🇬❤️🇷🇺
Дайте му копчетата за тези ядрени арсенали да я пръсне на хиляди атоми тази земя в космоса, за да не могат и богаташите да си изживеят и изхарчат откраднатите пари. Нито бункерите ще ги спасят, нито нищо.
16:45 06.02.2026
17 🇧🇬❤️🇷🇺
До коментар #14 от "От чужбина":Много точен и истински коментар. Евр. са в основата на всеки един конфликт.
Коментиран от #18
16:47 06.02.2026
18 От чужбина
До коментар #17 от "🇧🇬❤️🇷🇺":Малко след ВСВ един от американските президенти, не помня кой, се изказва, че трябва около 50-тина еврейски семейства да бъдат изолирани и света ще миряса.
По-късно Кенеди също казва, че евреите крадат на поразия, или нещо подобно! Отделно от това по негово време се печатат долари с надпис, че са със златно покритие. Знаем какво му се е случило. А тези долари постепенно просто изчезват, прибрани са. Така долара остава една хартиика, на която няма дори и обещанието, че зад нея стои някакво злато в банката.
17:34 06.02.2026
19 веселин
19:52 06.02.2026