Иван Кръстев: НАТО може да не оцелее в ерата на Тръмп

Европа беше разтревожена след Първата световна война. За да засилят защитата си срещу Германия, французите построиха линията Мажино през 30-те години на миналия век - обширна система от укрепления, препятствия и оръжейни инсталации по границата на Франция с Германия. През 1940 г. Германия заобикаля линията Мажино, като нахлува през Белгия, Холандия и Люксембург на север, и в крайна сметка побеждава Франция в рамките на шест седмици.

Това пише в статия за американското списание "TIME" известният политолог и специалист по Източна Европа Иван Кръстев.

Почти мистичната вяра на френския елит в неуязвимостта на линията Мажино е била една от причините за странното поражение на страната през 1940 г., твърди историкът Уилям Л. Шайър в своята известна книга "Възходът и падението на Третия райх". "Французите възлагаха всичките си надежди на линия на укрепление, която в крайна сметка се превърна по-скоро в психологическа патерица, отколкото в стратегически актив", пише той.

Днес сме свидетели на разпадането на европейския ред след Студената война и на реалния риск от разпад на трансатлантическия съюз в резултат на атаките на президента Доналд Тръмп срещу Европа и решимостта му да купи или анексира Гренландия. Това състояние на нещата повдига въпроса дали бъдещите историци ще твърдят, че европейското доверие в Организацията на Северноатлантическия договор (НАТО) е била линията Мажино за европейския ум - психологическа патерица, която е създала фалшиво чувство за сигурност и е попречила на Европа да се подготви да посрещне екзистенциалните си предизвикателства.

Как НАТО оформи Европа

Възможно ли е настоящото чувство за уязвимост на Европа да е преди всичко провал на европейското въображение? В частни разговори повечето европейски политици признават, че на американците вече не може да се има доверие да защитават съюзниците си. И все пак, публично, те настояват, че НАТО остава жизненоважен за защитата на Европа. Европейската общественост е по-малко дипломатична. Неотдавнашно проучване, проведено от Европейския съвет по външни отношения, разкрива, че само 16% от европейците гледат на Съединените щати като на съюзник. Може би по-поразителното е, че една пета от анкетираните ги описват като противник или съперник.

След края на Студената война НАТО беше последната религия на Европа. То беше нещо повече от просто отбранителен съюз; това беше Светият Дух, който управляваше света в края на историята. Европейците бяха хипнотизирани от американската военна мощ и не намираха почти никаква причина да се съмняват в ангажимента на Вашингтон към сигурността на Стария континент.

Съществуването на НАТО даде възможност на мнозинството европейци да фантазират, че голяма война в Европа е немислима през 21-ви век. Европейската лоялност към НАТО им попречи да осъзнаят, че в постсъветската епоха, особено в Източна Европа, демилитаризацията на Европа, а не изграждането на нейните отбранителни способности, се е превърнала в централна задача на алианса.

Противно на общоприетото схващане, разширяването на НАТО към Централна Европа през 1999 г. не дойде като отговор на някаква вечна руска заплаха, а по-скоро от страх от завръщането на национализма и войните, вдъхновени от национализъм. НАТО се разшири в Източна Европа след югославските войни и се виждаше като защитаващ Европа от демоните на миналото ѝ. "Днес европейският мир не е просто отсъствие на война, а маргинализиране на войната от националния живот - дълбока културна и институционална промяна", пише Джеймс Дж. Шийън в своята история на следвоенна Европа от 2008 г., "Къде отидоха всички войници?".

Отношението към националните малцинства, а не към отбранителните способности, се превърна в ключова причина за присъединяване към Атлантическия алианс. В продължение на десетилетия европейските сили не бяха обучавани за автономна отбрана, а да се бият заедно с американците и неизменно под американско командване.

Парадоксалната роля на НАТО като инструмент за разоръжаване, а не за изграждане на боеспособни армии, намира най-ясна илюстрация в една необичайна двойка: Швеция и Финландия, които се съпротивляваха на членството в продължение на десетилетия, се присъединиха към НАТО едва след руската инвазия в Украйна и сега са най-боеспособните членове на алианса.

Преди около 15 години Робърт Гейтс, министърът на отбраната в администрацията на Обама, изрази нетърпението на Америка от самодоволството на Европа по въпросите на международната сигурност и пропуските във финансирането на отбраната за НАТО.

"Ако настоящите тенденции към намаляване на европейските отбранителни способности не бъдат спрени и обърнати, бъдещите политически лидери на САЩ - тези, за които Студената война не беше такова формиращо преживяване, каквото беше за мен - може да не сметнат възвръщаемостта на американската инвестиция в НАТО за оправдана", предупреди Гейтс.

Европейците не бяха готови да му повярват.

И тогава Доналд Тръмп се появи на политическата сцена. След като прие номинацията на републиканците за президент през юли 2016 г., той заговори за обвързване на американската защита на съюзниците от НАТО при атака, с техния принос към алианса. След избирането си Тръмп тайно заплаши да се оттегли от алианса по време на среща на върха в Брюксел. Европейците го възприеха като напразна заплаха и го изчакаха да напусне поста си. През януари 2025 г. Тръмп се завърна в Белия дом. И беше твърде късно за европейците да измислят алтернативи.

Тръмп и бъдещето на НАТО

Какво е бъдещето на НАТО в един тръмпистки свят, в който Европа е загубила централната си роля за Съединените щати? А какво да кажем за нарастващото, прошепвано, но все по-разпространено убеждение, че да си американски съюзник става по-опасно от това да си американски враг?

Тръмп не просто промени позицията на Европа върху американската карта на света, той донесе нова карта, чрез която Вашингтон вижда света. Той не гледа на американската система от алианси като на предимство; той я възприема като пасив. Докато някои завиждат на Вашингтон за съюзите му, Тръмп завижда на Китай, че не е ограничен от съюзници.

Неговото отвращение към съюзите обяснява, поне отчасти, факта, че той вижда войната в Украйна като аналогична на 1914 г., когато убийството на ерцхерцог Франц Фердинанд в Сараево от сръбски националист накара Австро-Унгария да обяви война на Сърбия и предизвика верижна реакция, която доведе до Първата световна война.

Когато Тръмп разглежда кризата в Европа, той сякаш не обръща внимание на глупостта на Великобритания, която вярваше, че е купила мир след подписването на Мюнхенския мирен договор с Адолф Хитлер през 1938 г. Тръмп разбира, че рискът Съединените щати да влязат в катастрофална и ненужна война с путинова Русия е много по-голям от риска да се умилостиви ревизионистка сила, опитваща се да си върне части от Европа. За Тръмп войната на Русия в Украйна е Сараево, а не Мюнхен.

Въпросът за бъдещето на НАТО трябва да се разбира като отговор на два отделни въпроса. За администрацията на Тръмп въпросът е каква роля ще играе НАТО, когато Америка вече не гледа на Европейския съюз като на американски проект, но все още иска да запази Стария континент в сферата си на влияние.

Това е визия, в която Америка се стреми да замени Запада от ерата на Студената война, който беше описван като "свободния свят" и дефиниран от споделени либерални ценности, с културен Запад, вкоренен в християнството и бялата раса.

За европейците залозите са различни, но не по-малко важни. Те виждат НАТО като необходимост, за да противодействат на атаките на Тръмп и да изградят собствените си отбранителни способности в един все по-анархичен свят, в който американските гаранции за сигурност вече не могат да се приемат за даденост.

Тръмп може да се изкуши да повярва, че ако няма НАТО, няма причина руският президент Владимир Путин да не стане най-добрият приятел на Вашингтон. Европейците могат да се изкушат да повярват, че увеличените бюджети за отбрана ще бъдат достатъчни, за да защитят Европа в отсъствието на Съединените щати.

Театърът на американската империя

Дръзката специална операция на САЩ във Венецуела беше спектакъл на имперска мощ. Тя беше предвестник на това, което можем да наречем театрален империализъм - нововъзникващ феномен, при който великите сили демонстрират силата си като начин за управление, без реално да управляват.

Това е и знак, че последната стратегия за национална сигурност на Вашингтон трябва да се приема за чиста монета. Разбрана по този начин, позицията на администрацията на Тръмп става ясна: Тръмп не се интересува от унищожаване на НАТО, а от използване на европейската тревога от американското изоставяне като тояга, за да преобрази Европа.

Европейците вероятно ще могат да се защитят, но Европа има както "проблем с времето", така и "политически проблем". Те трябва да намалят зависимостта си от американски технологии и оръжия, като едновременно с това угаждат на Тръмп и поддържат илюзията, че Европа може да разчита на американската военна мощ.

За Тръмп войната на Русия в Украйна изглежда представлява възможност. Точно както частна охранителна компания използва нарастващите рискове, за да увеличи цената на услугите си, Вашингтон използва уязвимостта на Европа и се радва на съпътстващата ескалация на напрежението между Русия и нейните европейски съюзници.

Руснаците, от своя страна, смятат Европа за враг, а Тръмп за естествен съюзник. Лорд Хейстинг Лайънъл Исмей, британският генерал и дипломат, който е бил първият генерален секретар на НАТО, е направил известната си забележка, че целта на алианса е "да държи американците вътре, руснаците отвън и германците долу".

Настоящата стратегия на Русия може да се опише като "държане на американците вътре, европейците отвън и украинците долу". Европейците трябва да се подготвят за продължаващите заплахи на Тръмп да анексира Гренландия - акт, който би нарушил териториалната цялост на държава членка на НАТО. Има голяма вероятност подобно анексиране - нещо като Крим на Тръмп - да се случи още тази година.

Европейските лидери прекараха една година в опити да поласкаят Тръмп и обещаха да купят американско оръжие, но ултиматумът му към Европа - да се откаже от Гренландия или да се изправи пред по-високи тарифи - ги притисна в ъгъла.

Описвайки поведението на Тръмп като преминаване на множество "червени линии", белгийският премиер Барт Де Вевер отбеляза, че Европа е изправена пред избор и че "да бъдеш щастлив васал е едно, да бъдеш нещастен роб е съвсем друго". Европа ще бъде принудена да направи този избор.

Европа все още отчаяно се нуждае от НАТО. А значението на Европа в света ще зависи от готовността ѝ да живее в свят без Атлантическия алианс.

Всяка надежда, че европейците ще се мобилизират срещу двойната заплаха от Тръмп и Путин, е вдъхновяваща, но нереалистична. Според скорошно проучване на Европейския съвет по външни отношения (ECFR), 20% от анкетираните, които гледат на Америка като на противник, са и най-малко ентусиазирани от увеличаване на бюджетите за отбрана.

Европейските лидери трябва да убедят обществеността си, че разбират разликата между това да се правиш на глупак и да бъдеш такъв. Да си глупак означава да вярваш, че въпреки доказателствата за противното, Америка ще вземе страната на Европа в случай на руска инвазия или да вярваш, че след като Тръмп напусне поста си, САЩ ще се осъзнаят.

Основното стратегическо предизвикателство пред Европа е да си спомни лозунга: НАТО е мъртъв, да живее НАТО!