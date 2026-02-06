Иван Кръстев: НАТО може да не оцелее в ерата на Тръмп

Европа беше разтревожена след Първата световна война. За да засилят защитата си срещу Германия, французите построиха линията Мажино през 30-те години на миналия век - обширна система от укрепления, препятствия и оръжейни инсталации по границата на Франция с Германия. През 1940 г. Германия заобикаля линията Мажино, като нахлува през Белгия, Холандия и Люксембург на север, и в крайна сметка побеждава Франция в рамките на шест седмици.
Това пише в статия за американското списание "TIME" известният политолог и специалист по Източна Европа Иван Кръстев.
Почти мистичната вяра на френския елит в неуязвимостта на линията Мажино е била една от причините за странното поражение на страната през 1940 г., твърди историкът Уилям Л. Шайър в своята известна книга "Възходът и падението на Третия райх". "Французите възлагаха всичките си надежди на линия на укрепление, която в крайна сметка се превърна по-скоро в психологическа патерица, отколкото в стратегически актив", пише той.
Днес сме свидетели на разпадането на европейския ред след Студената война и на реалния риск от разпад на трансатлантическия съюз в резултат на атаките на президента Доналд Тръмп срещу Европа и решимостта му да купи или анексира Гренландия. Това състояние на нещата повдига въпроса дали бъдещите историци ще твърдят, че европейското доверие в Организацията на Северноатлантическия договор (НАТО) е била линията Мажино за европейския ум - психологическа патерица, която е създала фалшиво чувство за сигурност и е попречила на Европа да се подготви да посрещне екзистенциалните си предизвикателства.
Как НАТО оформи Европа
Възможно ли е настоящото чувство за уязвимост на Европа да е преди всичко провал на европейското въображение? В частни разговори повечето европейски политици признават, че на американците вече не може да се има доверие да защитават съюзниците си. И все пак, публично, те настояват, че НАТО остава жизненоважен за защитата на Европа. Европейската общественост е по-малко дипломатична. Неотдавнашно проучване, проведено от Европейския съвет по външни отношения, разкрива, че само 16% от европейците гледат на Съединените щати като на съюзник. Може би по-поразителното е, че една пета от анкетираните ги описват като противник или съперник.
След края на Студената война НАТО беше последната религия на Европа. То беше нещо повече от просто отбранителен съюз; това беше Светият Дух, който управляваше света в края на историята. Европейците бяха хипнотизирани от американската военна мощ и не намираха почти никаква причина да се съмняват в ангажимента на Вашингтон към сигурността на Стария континент.
Съществуването на НАТО даде възможност на мнозинството европейци да фантазират, че голяма война в Европа е немислима през 21-ви век. Европейската лоялност към НАТО им попречи да осъзнаят, че в постсъветската епоха, особено в Източна Европа, демилитаризацията на Европа, а не изграждането на нейните отбранителни способности, се е превърнала в централна задача на алианса.
Противно на общоприетото схващане, разширяването на НАТО към Централна Европа през 1999 г. не дойде като отговор на някаква вечна руска заплаха, а по-скоро от страх от завръщането на национализма и войните, вдъхновени от национализъм. НАТО се разшири в Източна Европа след югославските войни и се виждаше като защитаващ Европа от демоните на миналото ѝ. "Днес европейският мир не е просто отсъствие на война, а маргинализиране на войната от националния живот - дълбока културна и институционална промяна", пише Джеймс Дж. Шийън в своята история на следвоенна Европа от 2008 г., "Къде отидоха всички войници?".
Отношението към националните малцинства, а не към отбранителните способности, се превърна в ключова причина за присъединяване към Атлантическия алианс. В продължение на десетилетия европейските сили не бяха обучавани за автономна отбрана, а да се бият заедно с американците и неизменно под американско командване.
Парадоксалната роля на НАТО като инструмент за разоръжаване, а не за изграждане на боеспособни армии, намира най-ясна илюстрация в една необичайна двойка: Швеция и Финландия, които се съпротивляваха на членството в продължение на десетилетия, се присъединиха към НАТО едва след руската инвазия в Украйна и сега са най-боеспособните членове на алианса.
Преди около 15 години Робърт Гейтс, министърът на отбраната в администрацията на Обама, изрази нетърпението на Америка от самодоволството на Европа по въпросите на международната сигурност и пропуските във финансирането на отбраната за НАТО.
"Ако настоящите тенденции към намаляване на европейските отбранителни способности не бъдат спрени и обърнати, бъдещите политически лидери на САЩ - тези, за които Студената война не беше такова формиращо преживяване, каквото беше за мен - може да не сметнат възвръщаемостта на американската инвестиция в НАТО за оправдана", предупреди Гейтс.
Европейците не бяха готови да му повярват.
И тогава Доналд Тръмп се появи на политическата сцена. След като прие номинацията на републиканците за президент през юли 2016 г., той заговори за обвързване на американската защита на съюзниците от НАТО при атака, с техния принос към алианса. След избирането си Тръмп тайно заплаши да се оттегли от алианса по време на среща на върха в Брюксел. Европейците го възприеха като напразна заплаха и го изчакаха да напусне поста си. През януари 2025 г. Тръмп се завърна в Белия дом. И беше твърде късно за европейците да измислят алтернативи.
Тръмп и бъдещето на НАТО
Какво е бъдещето на НАТО в един тръмпистки свят, в който Европа е загубила централната си роля за Съединените щати? А какво да кажем за нарастващото, прошепвано, но все по-разпространено убеждение, че да си американски съюзник става по-опасно от това да си американски враг?
Тръмп не просто промени позицията на Европа върху американската карта на света, той донесе нова карта, чрез която Вашингтон вижда света. Той не гледа на американската система от алианси като на предимство; той я възприема като пасив. Докато някои завиждат на Вашингтон за съюзите му, Тръмп завижда на Китай, че не е ограничен от съюзници.
Неговото отвращение към съюзите обяснява, поне отчасти, факта, че той вижда войната в Украйна като аналогична на 1914 г., когато убийството на ерцхерцог Франц Фердинанд в Сараево от сръбски националист накара Австро-Унгария да обяви война на Сърбия и предизвика верижна реакция, която доведе до Първата световна война.
Когато Тръмп разглежда кризата в Европа, той сякаш не обръща внимание на глупостта на Великобритания, която вярваше, че е купила мир след подписването на Мюнхенския мирен договор с Адолф Хитлер през 1938 г. Тръмп разбира, че рискът Съединените щати да влязат в катастрофална и ненужна война с путинова Русия е много по-голям от риска да се умилостиви ревизионистка сила, опитваща се да си върне части от Европа. За Тръмп войната на Русия в Украйна е Сараево, а не Мюнхен.
Въпросът за бъдещето на НАТО трябва да се разбира като отговор на два отделни въпроса. За администрацията на Тръмп въпросът е каква роля ще играе НАТО, когато Америка вече не гледа на Европейския съюз като на американски проект, но все още иска да запази Стария континент в сферата си на влияние.
Това е визия, в която Америка се стреми да замени Запада от ерата на Студената война, който беше описван като "свободния свят" и дефиниран от споделени либерални ценности, с културен Запад, вкоренен в християнството и бялата раса.
За европейците залозите са различни, но не по-малко важни. Те виждат НАТО като необходимост, за да противодействат на атаките на Тръмп и да изградят собствените си отбранителни способности в един все по-анархичен свят, в който американските гаранции за сигурност вече не могат да се приемат за даденост.
Тръмп може да се изкуши да повярва, че ако няма НАТО, няма причина руският президент Владимир Путин да не стане най-добрият приятел на Вашингтон. Европейците могат да се изкушат да повярват, че увеличените бюджети за отбрана ще бъдат достатъчни, за да защитят Европа в отсъствието на Съединените щати.
Театърът на американската империя
Дръзката специална операция на САЩ във Венецуела беше спектакъл на имперска мощ. Тя беше предвестник на това, което можем да наречем театрален империализъм - нововъзникващ феномен, при който великите сили демонстрират силата си като начин за управление, без реално да управляват.
Това е и знак, че последната стратегия за национална сигурност на Вашингтон трябва да се приема за чиста монета. Разбрана по този начин, позицията на администрацията на Тръмп става ясна: Тръмп не се интересува от унищожаване на НАТО, а от използване на европейската тревога от американското изоставяне като тояга, за да преобрази Европа.
Европейците вероятно ще могат да се защитят, но Европа има както "проблем с времето", така и "политически проблем". Те трябва да намалят зависимостта си от американски технологии и оръжия, като едновременно с това угаждат на Тръмп и поддържат илюзията, че Европа може да разчита на американската военна мощ.
За Тръмп войната на Русия в Украйна изглежда представлява възможност. Точно както частна охранителна компания използва нарастващите рискове, за да увеличи цената на услугите си, Вашингтон използва уязвимостта на Европа и се радва на съпътстващата ескалация на напрежението между Русия и нейните европейски съюзници.
Руснаците, от своя страна, смятат Европа за враг, а Тръмп за естествен съюзник. Лорд Хейстинг Лайънъл Исмей, британският генерал и дипломат, който е бил първият генерален секретар на НАТО, е направил известната си забележка, че целта на алианса е "да държи американците вътре, руснаците отвън и германците долу".
Настоящата стратегия на Русия може да се опише като "държане на американците вътре, европейците отвън и украинците долу". Европейците трябва да се подготвят за продължаващите заплахи на Тръмп да анексира Гренландия - акт, който би нарушил териториалната цялост на държава членка на НАТО. Има голяма вероятност подобно анексиране - нещо като Крим на Тръмп - да се случи още тази година.
Европейските лидери прекараха една година в опити да поласкаят Тръмп и обещаха да купят американско оръжие, но ултиматумът му към Европа - да се откаже от Гренландия или да се изправи пред по-високи тарифи - ги притисна в ъгъла.
Описвайки поведението на Тръмп като преминаване на множество "червени линии", белгийският премиер Барт Де Вевер отбеляза, че Европа е изправена пред избор и че "да бъдеш щастлив васал е едно, да бъдеш нещастен роб е съвсем друго". Европа ще бъде принудена да направи този избор.
Европа все още отчаяно се нуждае от НАТО. А значението на Европа в света ще зависи от готовността ѝ да живее в свят без Атлантическия алианс.
Всяка надежда, че европейците ще се мобилизират срещу двойната заплаха от Тръмп и Путин, е вдъхновяваща, но нереалистична. Според скорошно проучване на Европейския съвет по външни отношения (ECFR), 20% от анкетираните, които гледат на Америка като на противник, са и най-малко ентусиазирани от увеличаване на бюджетите за отбрана.
Европейските лидери трябва да убедят обществеността си, че разбират разликата между това да се правиш на глупак и да бъдеш такъв. Да си глупак означава да вярваш, че въпреки доказателствата за противното, Америка ще вземе страната на Европа в случай на руска инвазия или да вярваш, че след като Тръмп напусне поста си, САЩ ще се осъзнаят.
Основното стратегическо предизвикателство пред Европа е да си спомни лозунга: НАТО е мъртъв, да живее НАТО!
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 нату
09:02 06.02.2026
2 хехе
Коментиран от #11
09:03 06.02.2026
3 Госあ
Коментиран от #7
09:07 06.02.2026
4 Последния Софиянец
09:09 06.02.2026
5 Поредният
Коментиран от #9
09:09 06.02.2026
6 руски сънища
Коментиран от #76
09:11 06.02.2026
7 Последния Софиянец
До коментар #3 от "Госあ":САЩ да си вземе Старлинк от Украйна и ЕС да осигури комуникации.Ама не може.
09:11 06.02.2026
8 000
Коментиран от #92, #94
09:11 06.02.2026
9 разноглед Рубладжия
До коментар #5 от "Поредният":Чака човека рубли да земе!
09:12 06.02.2026
10 Лютеница "Брей"
09:17 06.02.2026
11 Пророк
До коментар #2 от "хехе":Теб , никога няма да те отпечатат в TIME , каквато и форма да има главата ти !:)
09:21 06.02.2026
12 Потресен
Коментиран от #15
09:21 06.02.2026
13 ДрайвингПлежър
09:41 06.02.2026
14 Караджата
Коментиран от #21
10:01 06.02.2026
15 Караджата
До коментар #12 от "Потресен":Така ти се струва защото Кръстев не е от розовите ти приятелчета.
10:03 06.02.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Джамбаза
Пари на вятъра!
Никой не чете повече от десет реда.
10:09 06.02.2026
18 Козяче
Не може да бъде пък на нас ни казаха че "силно и сплотено както никога до сега", казаха ни че Европа не е фалирала и че Урсула ще налага санкции на Индия, казаха ни и че сме защитили Гренландия от "руската агресия с помощта на САЩ"
10:13 06.02.2026
19 Някой
Да отива на бунището на историята.
10:16 06.02.2026
20 Ганя Путинофила
От къв зор Америка трябва да плаща за сигурността на Европа, която спа 80 години, докато путен правеше ракети с парите на Меркел?
Коментиран от #22, #44
10:19 06.02.2026
21 Възмутен
До коментар #14 от "Караджата":"ЕС да се отърве от розовите понита и да заздрави отношенията със САЩ"
Е нали 80 години Европата все заздравява отношенията си със САЩ бе и ето я до къде стигна да се изправи Мерц и да каже че "защитили Гренландия от "руската агресия" с помощта на САЩ".
Кога ще им светне на нашите наведени евроатлантици че тъкмо САЩ убиват Европа и тъкмо те предизвикаха войната в Украйна за да осъществят плана си. Какво им беше на Европа до Майдана в Украйна, какво им беше на Украйна до тогава.
Май ми се види че ако продължават да "заздравяват" отношенията си с краварника ЕС ще изчезне - Европа най накрая трябва да се отърве от васалното си положение спрямо САЩ ама лошото е че никой не е отменял окупацията на Италия и Германия от краварите - ние също сме окупирани.
Ама за да се отърве от васалното си положение от САЩ трябва да си оправят отношенията с Русия и Китай ама със сегашните наведени евроатлантици които са готови България да продадат само и само за да размагнитят Шиши няма как да стане. И в Германия евролибералите са същите и за това там е същото плюене по Алис Вайдел както при нас по Радев.
Коментиран от #24, #25
10:26 06.02.2026
22 Помнещ
До коментар #20 от "Ганя Путинофила":"която спа 80 години, докато путен правеше ракети с парите на Меркел"
Ами да не е спала бре ама наведените евроатлантици ревяхте че НАТО-то щяло да ви пази и нарязахте въоръжението ни и пуснахте краварите да си направят бази. Ама като няма никой между ушите не си задавахте въпрос за какво им е на краварите "съюзник" без армия и въоръжение и защо условието да ни приемат в НАТО беше да си нарежем въоръжението и да затрием армията си. На никой "евроатлантик" не му мина през главата че тези условия се поставят на държава която я окупираш а не която я правиш "съюзник".
Ама сега пак Путин ви е виновен че сте наведени.
Коментиран от #23
10:33 06.02.2026
23 Ганя Путинофила
До коментар #22 от "Помнещ":Само, че забрави, че ние фалирахме под ръководството на руснята и загубихме Студената война! На всеки загубил война му се поставят условия!
И с какви пари щеше да издържаш тази армия при фалирала държава?
Коментиран от #45
10:48 06.02.2026
24 Караджата
До коментар #21 от "Възмутен":Явно не си ме разбрал правилно.ЕС трябва да заздрави отношенията със САЩ само докато успее да се еманципира.След това ЕС трябва да бъде балансьор между САЩ, Китай и Русия.
Коментиран от #27
10:54 06.02.2026
25 Караджата
До коментар #21 от "Възмутен":"Ама за да се отърве от васалното си положение от САЩ трябва да си оправят отношенията с Русия и Китай" Аз мисля че първо трябва да станем независими технологично и военно от САЩ и после да градим отношения с Русия и Китай,защото преди това няма да преговаряме като равни сили.
Коментиран от #28
10:58 06.02.2026
26 Айде бе,
Коментиран от #30, #33
10:59 06.02.2026
27 Възмутен
До коментар #24 от "Караджата":"ЕС трябва да заздрави отношенията със САЩ само докато успее да се еманципира"
И как мислиш САЩ ей така доброволно и от добро сърце ще разрешат на Европа да стане независима и да не им е васал вече - все едно някоя колониална империя доброволно да се откаже от колониите си. Не може ли да прозрете че тъкмо САЩ убиха Европа с помощта на нашите наведени "евролиберали".
Както казах помисли какво им беше на Европа до Майдана и какво им беше на Украйна до тогава но 2008 година имаше финансова криза в краварника и имаше вероятност еврото да стане световна валута а това щеше да е смъртна присъда за краварите и те решиха да прекъснат връзките между Европа и Русия защото технологична Европа с ресурсите на Русия беше рецепта за успех но това застрашаваше хегемонията на долара.
Никой васал не става свободен като се договаря с господарите си а обикновено търси връзки с противниците на господаря му. Напънете ги тези мозъчета малко.
11:05 06.02.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Да не забравяме,
Коментиран от #32
11:10 06.02.2026
30 Запознат
До коментар #26 от "Айде бе,":"САЩ без НАТО са обречени"
Така е, прав си и за това краварите ще продължават да държат Европа във васално положение и няма да им позволят да се отделят и да направят собствена военна структура. Единствения начин това да се получи е Европа да си подобри отношенията с Русия и Китай поне те да са някакъв гарант докато тя успее да си създаде собствен воене блок.
Коментиран от #53
11:13 06.02.2026
31 Караджата
До коментар #28 от "Възмутен":Като обиждаш се мислиш за по умен ли?Ако се договаряш с противниците на САЩ просто ще смениш началника си.Ако искаш да си васал на Китай аз не искам.Не е вярно че не можеш да се еманципираш докато си васал.Китай направи точно това.
Коментиран от #35, #39
11:14 06.02.2026
32 Зевзек
До коментар #29 от "Да не забравяме,":Да не забравяме че нашите наведени евроатлантици все някой друг им е виновен за това.
11:14 06.02.2026
33 Караджата
До коментар #26 от "Айде бе,":НАТО е напълно зависимо от американските технологии.
11:16 06.02.2026
34 Цвете
Коментиран от #36
11:17 06.02.2026
35 Възмутен
До коментар #31 от "Караджата":"Ако се договаряш с противниците на САЩ просто ще смениш началника си"
За това в политиката има едно нещо наречено дипломация - аз не съм казал да ставаме васали на Русия и Китай а да гледаме интереса на Европа - ама вие без господар не можете да живеете и търсите на кого да се кланяте. Чърчил го е казал че няма постоянни приятели но има постоянни интереси и се е сдружил с врага си Сталин за да победят по-големия враг за момента - веднага след това пак му е станал враг.
Ама за това трябва да можеш да мислиш а не да гледаш кой господар е по-хубав - хубави господари няма.
Коментиран от #40
11:21 06.02.2026
36 Зевзек
До коментар #34 от "Цвете":"ЕВРОПА Е СИЛНА И САМА ЩЕ СЕ СПРАВИ"
Да бе както се справи със защитата на Гренландия ли от "руската агресия с помощта на САЩ"
11:22 06.02.2026
37 стоян георгиев
11:22 06.02.2026
38 Цвете
Коментиран от #41
11:25 06.02.2026
39 Прудльооо
До коментар #31 от "Караджата":Тихоо !Тихо πрррр ∆ уееекккк ,никой ама никой тук не се интересува от твоите искания ,рийййш !?
Коментиран от #42
11:26 06.02.2026
40 Караджата
До коментар #35 от "Възмутен":Нещо си превъзбуден и не внимаваш.Точно това ти казвам...за да не си васал трябва да се договаряш на равни начала,а сега ЕС е изостанала технологично и военно от Китай.Ако преговаряш сега ще замениш американската с китайска зависимост от технологии.Според мен ЕС трябва да бъде абсолютно независима сила и военно и технологично.
Коментиран от #46
11:27 06.02.2026
41 Димитър Георгиев
До коментар #38 от "Цвете":Цвете ,много тъжно и похявноло ми звучиш ,да не е пресъхнало кладенчето и да няма вече кой да вади вода от него ?Ползвай вагги заннн,на жената и помогна .
11:29 06.02.2026
42 Караджата
До коментар #39 от "Прудльооо":Трудно е да се изложиш повече.Коментарът ти показва кристално ясно умствените ти възможности.
Коментиран от #43
11:29 06.02.2026
43 Суульоо
До коментар #42 от "Караджата":Тихоо !Тихо πрррр ∆ уееекккк ,никой ама никой тук не се интересува от твоите искания ,рийййш !?Кое не разбра сел4ооо ?На капацитет ли ми се бараш ?
Коментиран от #47
11:31 06.02.2026
44 Караджата
До коментар #20 от "Ганя Путинофила":Сусссс бре минн .диллл. иди наХ Суу Каа продажная !
11:35 06.02.2026
45 Путинофилийки
До коментар #23 от "Ганя Путинофила":Путинофилите не обичат да им задават и да отговарят на такива въпроси - пропускат ги! А др. кръстевич си е явна путинова подложка.
Коментиран от #50
11:38 06.02.2026
46 Възмутен
До коментар #40 от "Караджата":"Точно това ти казвам...за да не си васал трябва да се договаряш на равни начала"
И как според теб васал може да се договаря на равни начала с господаря си - ти главата си можеш ли да я ползваш. Когато си слаб единствения начин да станеш силен е да лавираш между силните но за това се иска лидери с акъл. Китай никога не е бил васал на краварите и сега не е - той предложи евтина работна ръка на американските компании ама Европа не може да предложи същото и Китай използва времето докато краварите и ЕС се занимаваха с Русия за да натрупа мощ.
Както казах на това му се казва дипломация ама трябват хора с акъл а не наведени подлоги.
Коментиран от #48
11:38 06.02.2026
47 Караджата
До коментар #43 от "Суульоо":Липсват ти първите седем години на възпитание,но можеш спокойно да изливаш селящината си по форумите.Не пречиш на никого.Не впечатляващ никого.А като излезеш навън отново ще си също толкова сив и безличен.
Коментиран от #49
11:40 06.02.2026
48 Караджата
До коментар #46 от "Възмутен":Честно...писна ми от тебе...къде съм писал че трябва да се договаряш с господаря?Къде го прочете?Пишеш едно и също без да четеш насрещното мнение.Очаквам скоро и теб да те поканят в Тайм да им обясниш великите си виждания по дипломация.Айде със здраве!
Коментиран от #52
11:44 06.02.2026
49 Възмутен
До коментар #47 от "Караджата":Що бе ти за много ерудиран ли се имаш бе Утре Пак ,след като не можеш да си намериш нормална работа ,а ръсиш спам на поразия за жалките 15 €вроцента на пост ?
11:45 06.02.2026
50 Помнещ
До коментар #45 от "Путинофилийки":Сам ли си отговаряш с друг ник - не е добре за психичното здраве.
"И с какви пари щеше да издържаш тази армия при фалирала държава?"
Със същите пари с които купихме нелетящи кошници от господарите и успяваме да издържаме 4 американки бази на наша територия - това за армията а за въоръжението ако не бяхме го нарязали нямаше да трябват много пари да го поддържаме.
Другата лъжа е че България е била фалирала - фалира след това когато господарите ти разрушиха над 2500 предприятия (събориха даже и сградите), унищожиха земеделието (извадиха тръбите на поливните системи), унищожиха животновъдството като разрушиха даже сградите на кравефермите.
Можеш ли ми каза какво произвежда България в момента.
Обаче нашите козячета са научили едни и същи лъжи и ги повтарят до припадък.
Коментиран от #58, #64
11:48 06.02.2026
51 Приложна гейополитика
Коментиран от #55
11:52 06.02.2026
52 Възмутен
До коментар #48 от "Караджата":"къде съм писал че трябва да се договаряш с господаря?"
Това да не съм го писал аз бе:
- "ЕС трябва да заздрави отношенията със САЩ"
Май не помниш повече от две секунди като златните рибки
11:52 06.02.2026
53 да, ама не
До коментар #30 от "Запознат":Замяната на един господар с друг никога не е било правилнто решение. Европа няма нужда от обединяване с Китай или Русия. Само в ЕС днес са 27 членове, а заедно с останалите които още не са такива има население и капацитет колкото Русия и САЩ взети заедно. Само в ЕС населението днес е над 450 милиона. „Тъпата“ Америка има 411 Нобелови лауреати. „Разпадщата се“ Европа е с 550. „Великата Русия“( основно СССР) даде на света 30 Нобелови лауреати в различни области на знанието(като 3 от тях са беларус и 4 от Украйнапо време на СССР, а между тях Горбачов и Сахаров). От тях повече от половината са изгонени или избягали от СССР/Русия. Китай 8 и Хонагконг 1.
Коментиран от #54, #56
11:54 06.02.2026
54 Възмутен
До коментар #53 от "да, ама не":"Само в ЕС днес са 27 членове, а заедно с останалите които още не са такива има население и капацитет колкото Русия и САЩ взети заедно"
То Конго, Етиопия и Египет имат население много повече от Русия и САЩ взети заедно но това какво променя. Индия е била много по голяма от Англия но е била колония на короната.
И кой ви казва да сменяте господаря бе - вие без господар не можете ли да живеете. Пак давам пример с Чърчил който се е съюзил със Сталин за да победи по голямата заплаха за момента.
Ама когато си наведен ти не можеш да живееш без господар. За това и нашите евроатлантици са на 100% бивши комуняги и ченгета от ДС - те както се кланяха на СССР така и сега се кланят на новите си господари.
Кога през мозъчетата ви ще може да мине мисълта че може да сте свободни и независими без господар.
Коментиран от #57
12:01 06.02.2026
55 Запознат
До коментар #51 от "Приложна гейополитика":"НАТО трябваше да бъде закрито още през 90-те, поради отпаднала необходимост"
Прав си но никога не е отпадала необходимостта от НАТО защото САЩ тъкмо чрез него държат другите държави във васална зависимост. Иначе необходимостта на НАТО според пропагандата че трябвало да се защитава от комунистите и СССР наистина отпадна ама това беше само пропаганда.
12:07 06.02.2026
56 Караджата
До коментар #53 от "да, ама не":Тихооо !Тихо прррр ∆ льоооо ,освен че си предател ,също си много некомпетентен,явно покрай кофите ви наемат ,но и там доста по читави хора съм засичал !
12:10 06.02.2026
57 да, ама не
До коментар #54 от "Възмутен":Ами чети малко преди да си писал на кого отговарям!
"30 Запознат 11:13 06.02.2026 : Единствения начин това да се получи е Европа да си подобри отношенията с Русия и Китай поне те да са някакъв гарант докато тя успее да си създаде собствен воене блок."
И освен броя на населението съм изброил още една камара сравнения. Това, че на теб не ти е наред пипето не те оправдава за незнанията ти. Не е срамно да не знаеш, срамно е да не искаш да се научиш!
Коментиран от #60, #61, #63
12:12 06.02.2026
58 Този коментар е премахнат от модератор.
59 Помнещ
До коментар #58 от "Ганя Путинофила":Сокай бибека и се успокой коте 🐱 и не изтървай и капка от скъпоценниия елексир да падне отвън !
12:16 06.02.2026
60 Майсторът 🐷 на Илюзиите
До коментар #57 от "да, ама не":Тихоо !Тихо прррр ∆ льоооо , не си компетентен !Това балканцте се оказахте много твърдоглави , но в най негативният аспект на думата !
12:20 06.02.2026
61 Възмутен
До коментар #57 от "да, ама не":"И освен броя на населението съм изброил още една камара сравнения"
Теб нещо те бърка ли друг да ти отговори. Какви сравнения си изброил и ти ми каже как САЩ ще позволят на Европа да стане независима от тях доброволно - защото са много добрички ли. Защо до сега не им позволиха и да кажат отменяме окупацията на Италия и Германия - официално те все още се водят окупирани държава в едно с Япония и даже все още им е забранено да имат големи армии и ядрени оръжия.
12:21 06.02.2026
62 Няма що
12:22 06.02.2026
63 Възмутен
До коментар #57 от "да, ама не":Не си ли си задавал въпроса до сега защо Англия и Франция имат ядрени оръжия а Италия, Германия и Япония нямат, защо Израел, Пакистан и даже Кимчо имат а предните нямат, защо армиите на трите държави взети заедно са по малки от израелската. Защо има над 100 американски бази в тези държави пък във Франция няма.
Коментиран от #72
12:31 06.02.2026
64 Помниш избирателно
До коментар #50 от "Помнещ":Колко помниш другарю? Това, което пишеш го направиха твоите другарчета от дс-кгб, но на теб и подобни им е по-угодно да плюват загнилия капитализъм, когото чакате да изгние толкова години!
Коментиран от #65, #66
12:35 06.02.2026
65 Помнещ
До коментар #64 от "Помниш избирателно":Аз другари тъмносини небинарни атлан тиццци нямам ,а не съм имал никога .Старче ,другари можеш да наричаш събеседниците си по чашка и онези от клуба по интереси - оммоодружинка Калинка .
Коментиран от #67
12:41 06.02.2026
66 Помнещ
До коментар #64 от "Помниш избирателно":"Това, което пишеш го направиха твоите другарчета от дс-кгб"
Хайде бе можеш ли ми посочи един евроатлантик който да не е бивш комуняга или ченге от ДС. Май си забравил че твоите господари пратиха двама "съветници" (Ран и Ът) които се сдружиха с бившите комуняги чудодейно станали евроатлантици и съставиха план да унищожат България. Ужким сте против ДС-КГБ обаче никак не ви бърка че ПП$ДБ над 80% са такива - много лоши били комунистите ама като се пребоядисаха и почнаха да се кланят на новите господари вече са от добрите - те онези комунисти които са правели лошото навремето са били някакви други и някакви други са пращали хората в Белене и Скравена - не са сегашните. Те тези сегашните са "евроатлантици" и не са комунягите.
12:46 06.02.2026
67 Помнещ
До коментар #65 от "Помнещ":Не пиши с моя ник - не ме подкрепяш пречиш ми
Коментиран от #68
12:49 06.02.2026
68 Караджата
До коментар #67 от "Помнещ":А ти кой беше ,че не се сещам ?
12:54 06.02.2026
69 Историк
Коментиран от #70, #71
12:56 06.02.2026
70 Учуден
До коментар #69 от "Историк":"въвеждане на варварството и правото на силата като нов световен ред е в ход"
Що бе тези преди Тръмп убеждение ли използваха когато нападнаха Ирак, Либия , Сирия ,Югославия, Сомалия, Афганистан. Те не използваха сила нали?
Как не ви втръсна да повтаряте едни лъжи и опорки
Разликата между предишните и Тръмп е че сага не е обвито в пропаганда и той присвоява всичко за него и няма нищо за европуделите.
Коментиран от #81
13:01 06.02.2026
71 Зевзек
До коментар #69 от "Историк":"Това е целта на КГБ в Кремъл"
Има ли нещо за което руснаците и Путин да не са виновни на нашите наведени евроатлантици - за кафявото в гащите им знае че те са виновни.
13:05 06.02.2026
72 Този коментар е премахнат от модератор.
73 Йес
Коментиран от #77
13:28 06.02.2026
74 Този коментар е премахнат от модератор.
75 Д-р Марин Белчев
След края на Студената война алиансът не се разпусна, а се разшири – не толкова като отговор на непосредствена заплаха, а като инструмент за политическа стабилизация и контрол в посткомунистическа Източна Европа. Предложението на СССР за членство в НАТО през 1954 г. беше отхвърлено, което затвърди логиката на блоковото противопоставяне и доведе до създаването на Варшавския договор.
Днес НАТО продължава да съществува, но все по-малко като равноправен съюз и все повече като механизъм за управление на европейската несигурност в интерес на САЩ. Въпросът вече не е дали НАТО е било необходимо, а дали сегашната му форма служи на европейската сигурност или удължава стратегическата ѝ зависимост.
НАТО в този си вид трябва да престане да съществува. Да се изгради европейско "НАТО", състоящо се от ЕС и Канада.
Коментиран от #86
13:36 06.02.2026
76 си пън
До коментар #6 от "руски сънища":де го виждаш капитализма,той умря,избуя дивия запад
13:40 06.02.2026
77 Хммм,
До коментар #73 от "Йес":Напълно съм съгласен, но все някога ЕС трябва да се дистанцира от зависимост със САЩ. Докато членове на НАТО бяха относително малки държави, които в миналото самостоятелно трудно биха се защитили от външна агресия (най вече СССР) беше съвсем друго. Наивно е да си мислим, че това обединение на Европа е имало за цел само свободно движение на хора и стоки. Замисъла е бил рано или късно да се обособи като федерация, а колкото по рано това се случи и изгради свои структури във всички области, толкова по добре. Всяка държава в Европа сама по себе си е малка и слаба в сравнение с други гиганти, но цяла и единна Европа вече е сериозен фактор.
Коментиран от #78
13:43 06.02.2026
78 Този коментар е премахнат от модератор.
79 Този коментар е премахнат от модератор.
80 Този коментар е премахнат от модератор.
81 Историк
До коментар #70 от "Учуден":Чугунените прокремълски глави повтаряте една и съща теза,в, вкарана ви по едната гънка в мозъка от Кремъл и сте много смешни. Защо не си заминете за Москва?
Коментиран от #87
15:12 06.02.2026
82 Повече чети и не пиши глупости!
1.Тръмп не може да разруши НАТО, защото не зависи от него - Конгресът ще се намеси и ще бъде отстранен през импийчмънт или атентат!
2. Тръмп се стреми да принуди европейските си съюзници в НАТО да повишат военните разходи до 5% от БВП с което ще ускорят купуването на американско високотехнологично оръжие-което е основна цел на Рижавият търговец!
3. Тръмп много добре знае, че ако НАТО е без САЩ то не може да противостои на Русия поне още 5г.заради ядрения и потенциал, което би оголило гърба на САЩ, които се концентрират в състезанието с Китай в Тихи океан.
4. Ако НАТО се отслаби и доверието на Япония, Ю. Корея и Австралия-Нова Зеландия ще се разруши в съюза им със САЩ, което би обслужило Китай като хегемон в района.
5.Тръмп е много "малък", за да вземе кардинално решение за НАТО без "Дълбоката държава"!!!!
15:39 06.02.2026
83 Голям
На никой няма да липсва.
Коментиран от #95
15:39 06.02.2026
84 Някой намери ли...
15:41 06.02.2026
85 Но и ЕС
Коментиран от #89
15:47 06.02.2026
86 Дон Отворко
До коментар #75 от "Д-р Марин Белчев":Не си доктор, защото си т.ъ.п, за да знаеш, че Путин е предложил на Буш-младши Русия да се присъедини към НАТО, което американците са отхвърлили категорично, защото тогава няма причина да има американска армия в Европа и те стават излишни. Още повече, че с евро-технологиите и руските суровини влиянието на САЩ(а и на Китай) спада катастрофално.
Това е най-кошмарния сън за САЩ(респективно и за Китай) относно хегемонията им!
15:47 06.02.2026
87 Караджата
До коментар #81 от "Историк":А ти що не ходиш наннай кясси у .....атаа ?
15:53 06.02.2026
88 Ориндж куку
15:55 06.02.2026
89 Дедо Пене
До коментар #85 от "Но и ЕС":Ако ЕС не се трансформира като федерален съюз Европа е обречена. ГИГАНТИТЕ-САЩ, Китай
Индия ще подложат Европа на икономически и финансов натиск и от Втора икономическа сила ще стане 4-та, което би превърнало европейците в икономически роби... Те, чийто империи са владеели света преди 100г!!!
Колелото на ИСТОРИЯТА не може да бъде спряно но може да бъде насочено в посока на просперитет и възстановяване на ЕВРОПА(вкл. Великобритания).
Коментиран от #91
15:55 06.02.2026
90 Истината
НАТО ще се реформира в европейско НАТО .... ще се казва ЕТО
15:57 06.02.2026
91 Все повече хора стигат до този извод
До коментар #89 от "Дедо Пене":Самата истина!!!
15:58 06.02.2026
92 Вили
До коментар #8 от "000":Колкото си прав, толкова да си здрав.
16:04 06.02.2026
93 Настрадамус
MEGA.... Make Europa great again!
Игричките на национални държави е ЗАГУБЕНА КЛАУЗА при опасността от хищните мастодонти от Азия и Америка.
КОГАТО ИМА ОПАСНОСТ, ХОРАТА СЕ ОБЕДИНЯВАТ А НЕ СЕ ЦЕПЯТ НА ЧАСТИ НЕЗАВИСИМО ПОД КАКЪВ ПРЕДЛОГ.
16:04 06.02.2026
94 Ванга
До коментар #8 от "000":Българите, г.л.у.п.а.к.о. никога не са били по-богати в цялата си история в Третата Българска държава от 1978г до ДНЕС-2026г!
Въпреки "неможачите" - политици!?
Коментиран от #98
16:11 06.02.2026
95 ха, ха, ха...
До коментар #83 от "Голям":" Голям рев за НАТО" ?!?
Е не е по голям от този за Русия, но никой от вас не иска да отиде там, а само като пинчери джафкате отстрани за да се докажете, че уж и вие сте "кучета", а тайно се молите да не вземе Тръмп да разтури хубавото НАТО, дето ви пази гърба и не го харесвате. За какво иначе ще се дърлите, тя Русия вече е паднала там откъдето връщане назад няма. Всичко там върви по план, но не този на Путин.
16:16 06.02.2026
96 Дедо Пене
До коментар #78 от "Възмутен":Ти възмутения си полово неориентиран, та камо ли да разбираш от политика и стратегия.
На такива като теб като им говорят за компютри те си мислят за компоти!
ЕС ни подари за 20г. повече от 45 млрд.евро и ако не крадяха "любимите" ни политици щяхме да сме Норвегия на Балканите!
16:17 06.02.2026
97 Този коментар е премахнат от модератор.
98 Айде бе,
До коментар #94 от "Ванга":Я понаучи малко поне българската история за периода между двете световни войни.
16:22 06.02.2026