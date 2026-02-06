Кремъл: Русия и САЩ се споразумяха и ще започнат скоро преговори за ядрените оръжия

Представители на руската и американската делегация в Абу Даби обсъдиха изтичането на срока на последното ядрено споразумение Нов СТАРТ (Нов Договор за съкращаване и ограничаване на стратегическите нападателни оръжия) между Русия и САЩ и се споразумяха да започнат скоро нови преговори за контрола над ядрените оръжия, съобщи днес говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, цитиран от Асошиейтед прес, пише БТА.

Руски и американски преговарящи обсъдиха този въпрос в ОАЕ на тристранната среща, която продължи два дни и която имаше за цел постигането на мирно споразумение за Украйна.

"Има разбиране, че двете страни трябва да заемат отговорни позиции и да започнат преговори колкото се може по-скоро", посочи Песков.

Руският президент Владимир Путин изрази готовност да спазва ограниченията, наложени от договора за още една година, ако това бъде сторено и от страна на Вашингтон.

От своя страна, американският президент Доналд Тръмп пренебрегна предложението и заяви, че желае Китай също да бъде част от новия договор, което бе отхвърлено от Пекин.

"Вместо да разширяваме Нов СТАРТ - лошо договорено от САЩ споразумение, което освен всичко останало, е грубо нарушавано – нашите ядрени експерти трябва да поработят върху ново, подобрено и модернизирано споразумение, което да трае задълго в бъдещето“, заяви Тръмп в социалната си мрежа „Трут Соушъл“.

На въпрос за коментар относно информация на изданието "Аксиос", според която руски и американски преговарящи са обсъдили неформално споразумение за спазването на ограниченията на договора за още шест месеца, Песков отговори, че такъв тип удължаване трябва да бъде само формално.

"Очевидно е, че разпоредбите на договора могат да се удължават само по формален начин. Трудно е да си представим друг вид неформално удължаване в тази област", изтъкна Песков.

Говорителят на Кремъл изрази съжаление на изтичането на срока на Нов СТАРТ и го определя като "негативно развитие". Същевременно той подчерта, че "ако получим конструктивни отговори със сигурност можем да проведем диалог."

Нов СТАРТ изтече в четвъртък, като за първи път от повече от половин век не поставя ограничения върху двата най-големи ядрени арсенала и подхранва страховете от неограничена надпревара във въоръжаването с ядрени оръжия, отбелязва АП.