Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Свят »
Русия »
Кремъл: Русия и САЩ се споразумяха и ще започнат скоро преговори за ядрените оръжия

Кремъл: Русия и САЩ се споразумяха и ще започнат скоро преговори за ядрените оръжия

6 Февруари, 2026 15:56 1 231 24

  • русия-
  • сащ-
  • ядрено оръжие-
  • нов старт-
  • владимир путин-
  • доналд тръмп

Руският президент Владимир Путин изрази готовност да спазва ограниченията, наложени от договора за още една година, ако това бъде сторено и от страна на Вашингтон

Кремъл: Русия и САЩ се споразумяха и ще започнат скоро преговори за ядрените оръжия - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Представители на руската и американската делегация в Абу Даби обсъдиха изтичането на срока на последното ядрено споразумение Нов СТАРТ (Нов Договор за съкращаване и ограничаване на стратегическите нападателни оръжия) между Русия и САЩ и се споразумяха да започнат скоро нови преговори за контрола над ядрените оръжия, съобщи днес говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, цитиран от Асошиейтед прес, пише БТА.

Руски и американски преговарящи обсъдиха този въпрос в ОАЕ на тристранната среща, която продължи два дни и която имаше за цел постигането на мирно споразумение за Украйна.

"Има разбиране, че двете страни трябва да заемат отговорни позиции и да започнат преговори колкото се може по-скоро", посочи Песков.

Руският президент Владимир Путин изрази готовност да спазва ограниченията, наложени от договора за още една година, ако това бъде сторено и от страна на Вашингтон.

От своя страна, американският президент Доналд Тръмп пренебрегна предложението и заяви, че желае Китай също да бъде част от новия договор, което бе отхвърлено от Пекин.

"Вместо да разширяваме Нов СТАРТ - лошо договорено от САЩ споразумение, което освен всичко останало, е грубо нарушавано – нашите ядрени експерти трябва да поработят върху ново, подобрено и модернизирано споразумение, което да трае задълго в бъдещето“, заяви Тръмп в социалната си мрежа „Трут Соушъл“.

На въпрос за коментар относно информация на изданието "Аксиос", според която руски и американски преговарящи са обсъдили неформално споразумение за спазването на ограниченията на договора за още шест месеца, Песков отговори, че такъв тип удължаване трябва да бъде само формално.

"Очевидно е, че разпоредбите на договора могат да се удължават само по формален начин. Трудно е да си представим друг вид неформално удължаване в тази област", изтъкна Песков.

Говорителят на Кремъл изрази съжаление на изтичането на срока на Нов СТАРТ и го определя като "негативно развитие". Същевременно той подчерта, че "ако получим конструктивни отговори със сигурност можем да проведем диалог."

Нов СТАРТ изтече в четвъртък, като за първи път от повече от половин век не поставя ограничения върху двата най-големи ядрени арсенала и подхранва страховете от неограничена надпревара във въоръжаването с ядрени оръжия, отбелязва АП.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 4.6 от 18 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 руската мечка

    6 10 Отговор
    пак ще играе казачок по команда на САЩ, ако ли не ще гризне голямото дръвце..

    Коментиран от #4, #12

    15:59 06.02.2026

  • 2 Що така

    6 6 Отговор
    Нещо е много напорист владко да преговаря за ядрените оръжия !!!

    15:59 06.02.2026

  • 3 Копейки

    6 9 Отговор
    Няма да се притеснявате. До 1 седмица Путин ще е спасил Мадуро, до 2 месеца Путин ще е превзел Киев, до 3 месеца ще е превзел Европа, до 6 месеца ще е превзел САЩ. Не губете надежда.

    16:03 06.02.2026

  • 4 Големите САЩ и Русия ще се договорят

    7 5 Отговор

    До коментар #1 от "руската мечка":

    А ти ще им играеш гюбек.Зелен Потник ще свири на пиано сЧлена си.

    16:05 06.02.2026

  • 5 Кремълска подлога

    5 8 Отговор
    Нас ще ни викат в Кремъл

    16:05 06.02.2026

  • 6 Мнение

    3 9 Отговор
    на Стивън Фредерик Стар, американски академик, съветник на трима президенти и есперт по развиващите се държави в Централна Азия, Кавказ, Русия и останалите развиващи се републики от бившия Съветски съюз.

    "Най-мрачният сценарий за Русия е превръщането й в напълно изолирана държава, изцяло зависима от Китай, с бъдеще подобно на Северна Корея."

    Коментиран от #9, #10

    16:07 06.02.2026

  • 7 Уса

    7 1 Отговор
    С американци и руснаци винаги можеш да се договориш,ако преди това си спазвал нещо в живота.С еврогеици никога,защото работят само с престъпници и предатели

    16:09 06.02.2026

  • 8 БОЛШЕВИК

    9 2 Отговор
    На американците не трябва да им се има доверие. Това са алчни и диви капиталисти, които няма да се спрат пред нищо, докато не им се избият зъбите!

    16:10 06.02.2026

  • 9 Уса

    5 0 Отговор

    До коментар #6 от "Мнение":

    В това бяха превърнали САЩ,но ние хората се събудихме и избрахме най-добрият Доналд Тръмп

    16:12 06.02.2026

  • 10 БОЛШЕВИК

    7 1 Отговор

    До коментар #6 от "Мнение":

    Кое е лошото в С. Корея? Нямат капитализъм, робовладелци, чорбаджии и частници които да пият кръвчицата на народа .

    Коментиран от #11, #15, #17

    16:13 06.02.2026

  • 11 Българин

    3 3 Отговор

    До коментар #10 от "БОЛШЕВИК":

    Няма по-лошо от болшевиките и живота в Северна Корея или Русия.

    16:16 06.02.2026

  • 12 А бе то

    3 2 Отговор

    До коментар #1 от "руската мечка":

    Май американският орел играе казачок, по текст и мелодия на руският мечок...еее,има и рима🤣

    Коментиран от #14

    16:19 06.02.2026

  • 13 ...

    3 1 Отговор
    Путин е агент на МИ6 и върши перфектно работата по разграбването и фалирането на Русия и унищожаването на руския народ.

    16:21 06.02.2026

  • 14 Русия дори няма как

    2 1 Отговор

    До коментар #12 от "А бе то":

    да се сравни със САЩ.САЩ са хегемон с огромното си световно влияние и силата, която имат, определят условията и процесите, които трябва да се случат. Без нито един загинал американски войник. Русия, без никакво влияние, сила и мисъл, се хвърли в една обречена на неуспех война, резултата от която ще са само руски загуби и жертви и тотален фалит. Направо се самоуби.

    Коментиран от #23

    16:23 06.02.2026

  • 15 20 неща, които ще ви направят

    4 3 Отговор

    До коментар #10 от "БОЛШЕВИК":

    благодарни, че не сте се родили в Северна Корея.

    1. Музиката е забранена
    2. На изборите кандидата е един
    3. Храната не достига
    4. Режим на тока
    5. Публична екзекуция
    6. Еднакво облекло за всички
    7. Еднакви прически за всички
    8. Забрана за религия
    9. Забрана за дънки
    10. Забрана за интернет
    11. Няма телевизия, освен 2 държавни канала
    и тн.

    Коментиран от #18, #22

    16:32 06.02.2026

  • 16 Българските копейки

    4 0 Отговор
    Живеят в ЕС – колонизирани, поробени и без левове !
    !!! Приятно е !!!

    16:43 06.02.2026

  • 17 Не бъди ратай

    3 2 Отговор

    До коментар #10 от "БОЛШЕВИК":

    Стани предприемач /чорбаджия/

    16:46 06.02.2026

  • 18 Рай за сбърканите

    2 1 Отговор

    До коментар #15 от "20 неща, които ще ви направят":

    русодебили!

    17:21 06.02.2026

  • 19 И Киев е Руски

    2 0 Отговор
    А какво ще кажете за закона, приет от Зеленски, който забранява всякакви преговори с Русия

    17:52 06.02.2026

  • 20 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    1 1 Отговор
    Где старлинка копейки, а моча где‼️

    17:53 06.02.2026

  • 21 И Киев е Руски

    1 2 Отговор
    Никакви преговари с бункерния терорист, само от загруска разбира ботокса!

    17:55 06.02.2026

  • 22 От чужбина

    1 2 Отговор

    До коментар #15 от "20 неща, които ще ви направят":

    Ами това което си изредил беше почти същото и тук, в България до 89-та. Част от музиката си беше практически забранена. Ако милиционерите видеха някой "металист" му прибираха паспорта и му казваха да се яви в районното за да си го получи обратно, но с обръсната глава на 0-номер.
    На изборите си беше само един кандидата - др. Тодор Живков.
    Храната не беше в изобилие. На село получаваха млеко само 3 пъти в седмицата и бабичките се редеха на опашка.
    Режима на тока си го имахме.
    Публична екзекуция нямаше, но осъдените си ги гърмяха.
    Не ми се продължава с останалите точки. Само интернет дето нямаше по онова време, но за това пък ТАЙНО слушахме чуждите новинарски емисии на български.
    И сега онези времена ги хвалят. ДА, имаше и положителни неща, но много бяха и отрицателните.
    А сега си представи, че започнат промени в Сев.Корея, подобни на нашите промени. Същото ще е.

    17:57 06.02.2026

  • 23 От чужбина

    0 0 Отговор

    До коментар #14 от "Русия дори няма как":

    Верваш ли сам на себе си?
    Вземи и прочети малко в повече и се позамисли. Провери из интернета кой с какви ресурси разполага. Така ще събереш малко от пъзела. Ще видиш поне приблизително каква е картинката.

    18:00 06.02.2026

  • 24 И Киев е Руски

    2 0 Отговор
    Нема старлинк нема нищо вече у втарая, что случилас!

    18:01 06.02.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания