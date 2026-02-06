Кремъл: Русия и САЩ се споразумяха и ще започнат скоро преговори за ядрените оръжия

Представители на руската и американската делегация в Абу Даби обсъдиха изтичането на срока на последното ядрено споразумение Нов СТАРТ (Нов Договор за съкращаване и ограничаване на стратегическите нападателни оръжия) между Русия и САЩ и се споразумяха да започнат скоро нови преговори за контрола над ядрените оръжия, съобщи днес говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, цитиран от Асошиейтед прес, пише БТА.
Руски и американски преговарящи обсъдиха този въпрос в ОАЕ на тристранната среща, която продължи два дни и която имаше за цел постигането на мирно споразумение за Украйна.
"Има разбиране, че двете страни трябва да заемат отговорни позиции и да започнат преговори колкото се може по-скоро", посочи Песков.
Руският президент Владимир Путин изрази готовност да спазва ограниченията, наложени от договора за още една година, ако това бъде сторено и от страна на Вашингтон.
От своя страна, американският президент Доналд Тръмп пренебрегна предложението и заяви, че желае Китай също да бъде част от новия договор, което бе отхвърлено от Пекин.
"Вместо да разширяваме Нов СТАРТ - лошо договорено от САЩ споразумение, което освен всичко останало, е грубо нарушавано – нашите ядрени експерти трябва да поработят върху ново, подобрено и модернизирано споразумение, което да трае задълго в бъдещето“, заяви Тръмп в социалната си мрежа „Трут Соушъл“.
На въпрос за коментар относно информация на изданието "Аксиос", според която руски и американски преговарящи са обсъдили неформално споразумение за спазването на ограниченията на договора за още шест месеца, Песков отговори, че такъв тип удължаване трябва да бъде само формално.
"Очевидно е, че разпоредбите на договора могат да се удължават само по формален начин. Трудно е да си представим друг вид неформално удължаване в тази област", изтъкна Песков.
Говорителят на Кремъл изрази съжаление на изтичането на срока на Нов СТАРТ и го определя като "негативно развитие". Същевременно той подчерта, че "ако получим конструктивни отговори със сигурност можем да проведем диалог."
Нов СТАРТ изтече в четвъртък, като за първи път от повече от половин век не поставя ограничения върху двата най-големи ядрени арсенала и подхранва страховете от неограничена надпревара във въоръжаването с ядрени оръжия, отбелязва АП.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 руската мечка
Коментиран от #4, #12
15:59 06.02.2026
2 Що така
15:59 06.02.2026
3 Копейки
16:03 06.02.2026
4 Големите САЩ и Русия ще се договорят
До коментар #1 от "руската мечка":А ти ще им играеш гюбек.Зелен Потник ще свири на пиано сЧлена си.
16:05 06.02.2026
5 Кремълска подлога
16:05 06.02.2026
6 Мнение
"Най-мрачният сценарий за Русия е превръщането й в напълно изолирана държава, изцяло зависима от Китай, с бъдеще подобно на Северна Корея."
Коментиран от #9, #10
16:07 06.02.2026
7 Уса
16:09 06.02.2026
8 БОЛШЕВИК
16:10 06.02.2026
9 Уса
До коментар #6 от "Мнение":В това бяха превърнали САЩ,но ние хората се събудихме и избрахме най-добрият Доналд Тръмп
16:12 06.02.2026
10 БОЛШЕВИК
До коментар #6 от "Мнение":Кое е лошото в С. Корея? Нямат капитализъм, робовладелци, чорбаджии и частници които да пият кръвчицата на народа .
Коментиран от #11, #15, #17
16:13 06.02.2026
11 Българин
До коментар #10 от "БОЛШЕВИК":Няма по-лошо от болшевиките и живота в Северна Корея или Русия.
16:16 06.02.2026
12 А бе то
До коментар #1 от "руската мечка":Май американският орел играе казачок, по текст и мелодия на руският мечок...еее,има и рима🤣
Коментиран от #14
16:19 06.02.2026
13 ...
16:21 06.02.2026
14 Русия дори няма как
До коментар #12 от "А бе то":да се сравни със САЩ.САЩ са хегемон с огромното си световно влияние и силата, която имат, определят условията и процесите, които трябва да се случат. Без нито един загинал американски войник. Русия, без никакво влияние, сила и мисъл, се хвърли в една обречена на неуспех война, резултата от която ще са само руски загуби и жертви и тотален фалит. Направо се самоуби.
Коментиран от #23
16:23 06.02.2026
15 20 неща, които ще ви направят
До коментар #10 от "БОЛШЕВИК":благодарни, че не сте се родили в Северна Корея.
1. Музиката е забранена
2. На изборите кандидата е един
3. Храната не достига
4. Режим на тока
5. Публична екзекуция
6. Еднакво облекло за всички
7. Еднакви прически за всички
8. Забрана за религия
9. Забрана за дънки
10. Забрана за интернет
11. Няма телевизия, освен 2 държавни канала
и тн.
Коментиран от #18, #22
16:32 06.02.2026
16 Българските копейки
!!! Приятно е !!!
16:43 06.02.2026
17 Не бъди ратай
До коментар #10 от "БОЛШЕВИК":Стани предприемач /чорбаджия/
16:46 06.02.2026
18 Рай за сбърканите
До коментар #15 от "20 неща, които ще ви направят":русодебили!
17:21 06.02.2026
19 И Киев е Руски
17:52 06.02.2026
20 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
17:53 06.02.2026
21 И Киев е Руски
17:55 06.02.2026
22 От чужбина
До коментар #15 от "20 неща, които ще ви направят":Ами това което си изредил беше почти същото и тук, в България до 89-та. Част от музиката си беше практически забранена. Ако милиционерите видеха някой "металист" му прибираха паспорта и му казваха да се яви в районното за да си го получи обратно, но с обръсната глава на 0-номер.
На изборите си беше само един кандидата - др. Тодор Живков.
Храната не беше в изобилие. На село получаваха млеко само 3 пъти в седмицата и бабичките се редеха на опашка.
Режима на тока си го имахме.
Публична екзекуция нямаше, но осъдените си ги гърмяха.
Не ми се продължава с останалите точки. Само интернет дето нямаше по онова време, но за това пък ТАЙНО слушахме чуждите новинарски емисии на български.
И сега онези времена ги хвалят. ДА, имаше и положителни неща, но много бяха и отрицателните.
А сега си представи, че започнат промени в Сев.Корея, подобни на нашите промени. Същото ще е.
17:57 06.02.2026
23 От чужбина
До коментар #14 от "Русия дори няма как":Верваш ли сам на себе си?
Вземи и прочети малко в повече и се позамисли. Провери из интернета кой с какви ресурси разполага. Така ще събереш малко от пъзела. Ще видиш поне приблизително каква е картинката.
18:00 06.02.2026
24 И Киев е Руски
18:01 06.02.2026