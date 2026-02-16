Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Нова задача! Бойците на "Вагнер" се насочват към Европа
  Тема: Украйна

16 Февруари, 2026 14:47 573 32

  • русия-
  • украйна-
  • вагнер-
  • евгений пригожин-
  • нато-
  • кремъл-
  • владимир путин

Става въпрос за привличане на лица, готови срещу възнаграждение да изпълняват поръчки - от палежи до разпространение на екстремистки материали

Нова задача! Бойците на "Вагнер" се насочват към Европа - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Financial Times Financial Times сайт

Руските специални служби активизираха работата си в Европа, използвайки мрежата от бивши участници в ЧВК за търсене на изпълнители на диверсии. Според западни източници става въпрос за вербуване на т.нар. "еднократни агенти“, пише Financial Times, цитиран от Фокус.

Руското разузнаване и ФСБ използват бивши участници в ЧВК "Вагнер“ за търсене на изпълнители в европейските страни.

По информация на източници на западни издания, става дума за вербуване на т.нар. "еднократни агенти“.

Според информация от източници на западни издания, бившите вербовчици, които по-рано привличаха руснаци за участие в бойни действия, в частност в Украйна, са получили нова задача – подбор на икономически уязвими хора в ЕС за изпълнение на задачи на специалните служби.

След масовото изгонване на руски дипломати от редица столици на Европейския съюз възможностите на традиционната агентурна мрежа се намалиха, което подтиква Москва да търси алтернативни инструменти за влияние.

Съобщава се, че вербовчиците използват познания по местни езици, както и канали в Telegram и други онлайн платформи за търсене на кандидати сред маргинализирани групи.

Според експерти, този модел увеличава риска от опити за саботаж и насилствени действия на територията на страните от ЕС и НАТО, въпреки че значителна част от подобни схеми вече се разкриват и пресичат от службите за сигурност.

Русия
Оценка 2.3 от 11 гласа.
Оценка 2.3 от 11 гласа.
Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Фон Пфайзер и коалицията на лаещите

    9 8 Отговор
    Ще се съберем тогава, на поредната конференция, да обсъдим ситуацията и да откраднем...ъъъ...отделим няколко милиарда за противодействие.

    14:50 16.02.2026

  • 3 Плешив трол

    6 2 Отговор
    Отивам да си плесна един шамар, че ми е скучно.

    14:50 16.02.2026

  • 4 ФАКТИ

    6 5 Отговор
    КАКВОТО ПОВИКАЛО, ТАКОВА СЕ Е ОБАДИЛО

    14:50 16.02.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 А тия източници като са толко

    8 5 Отговор
    Информирани разбраха ли кой тръмна северен поток или още е мистерия

    Смешници

    14:51 16.02.2026

  • 8 Ха-ха

    7 4 Отговор
    Остана ли нещо от Вагнер. 20 броя партизани.!

    14:51 16.02.2026

  • 9 Последния Софиянец

    7 6 Отговор
    Блатара и копейката трябва да са в чувал.

    14:51 16.02.2026

  • 10 ВЕЧЕ СА ТУК

    6 2 Отговор
    ПОДПАЛИХА КОЛАТА НА КМЕТА НА БИСТРИЦА , КАТО ПРЕДИ ТОВА ИЗБИХА РЕЙНДЖЪРИТЕ ОТ ПЕТРОХАН

    Коментиран от #25

    14:52 16.02.2026

  • 11 Уффф

    7 4 Отговор
    Не се спряхте с долнокачествената си пропаганда.
    Айде скрийте се под леглото!

    14:52 16.02.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Досега бе Герасимов

    4 4 Отговор
    Само Европа и нападала Русия, а не обратното.
    Кой ще ви вярва колониални убийци и лицемери.

    14:53 16.02.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Ха ха ха ха

    5 4 Отговор
    А бандерите се насочват към вечните лобни полета ха ха

    14:53 16.02.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Владимир Путин, президент

    2 4 Отговор
    На снимката пише Цирк.
    Много символично показва случващото се в Русия !!!
    А аз съм руския Чаплин, но без мустак.

    14:54 16.02.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Лама Шойгу, Лама Пусин и Лама Лавров

    0 1 Отговор

    До коментар #10 от "ВЕЧЕ СА ТУК":

    И ние сме на хижа Петрохан, правим магии за късмет и успех на СВО, но отгоре ни се казва, че нямало шанс 😂

    14:55 16.02.2026

  • 26 Факт

    2 0 Отговор
    Тука се наричат НПО

    14:56 16.02.2026

  • 27 Да де

    2 0 Отговор
    Току що насочих едно торпедо в отходната канализация с напъни и леко пръъцкане.

    14:56 16.02.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Питай си юую

    0 0 Отговор
    Хиляди живеещи на запад се записаха на кастинг в Ислямка държава и умряха като мъченици с 69 девственици качени на юуя

    14:57 16.02.2026

  • 31 Пфу давиева…

    0 0 Отговор
    Гнусната медия изтрила половината коментари.

    14:58 16.02.2026

  • 32 Ха ХаХа

    0 0 Отговор
    Пробити евроцентове без
    покритие и копейки със златно покритие.

    14:58 16.02.2026

