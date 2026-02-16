Нова задача! Бойците на "Вагнер" се насочват към Европа

Руските специални служби активизираха работата си в Европа, използвайки мрежата от бивши участници в ЧВК за търсене на изпълнители на диверсии. Според западни източници става въпрос за вербуване на т.нар. "еднократни агенти“, пише Financial Times, цитиран от Фокус.
Руското разузнаване и ФСБ използват бивши участници в ЧВК "Вагнер“ за търсене на изпълнители в европейските страни.
По информация на източници на западни издания, става дума за вербуване на т.нар. "еднократни агенти“.
Според информация от източници на западни издания, бившите вербовчици, които по-рано привличаха руснаци за участие в бойни действия, в частност в Украйна, са получили нова задача – подбор на икономически уязвими хора в ЕС за изпълнение на задачи на специалните служби.
Става въпрос за привличане на лица, готови срещу възнаграждение да изпълняват поръчки - от палежи до разпространение на екстремистки материали.
След масовото изгонване на руски дипломати от редица столици на Европейския съюз възможностите на традиционната агентурна мрежа се намалиха, което подтиква Москва да търси алтернативни инструменти за влияние.
Съобщава се, че вербовчиците използват познания по местни езици, както и канали в Telegram и други онлайн платформи за търсене на кандидати сред маргинализирани групи.
Според експерти, този модел увеличава риска от опити за саботаж и насилствени действия на територията на страните от ЕС и НАТО, въпреки че значителна част от подобни схеми вече се разкриват и пресичат от службите за сигурност.
