Хамиш де Бретон Гордон пише, че руските въоръжени сили са в дълбок упадък, за което говорят данни, че ранени затворници, много от които без ръце или без крака, са принудително изпращани обратно на фронта.
Докато руският диктатор Владимир Путин театрално обяви пауза в атаките срещу цивилни цели в Украйна и получи за това неподходящи похвали от президента на САЩ Доналд Тръмп, Украйна не бива да се заблуждава.
Както пише в колона за The Telegraph полковникът и бивш военнослужещ от британската армия Хамиш де Бретон Гордон, Путин предлага да прекрати своите военни престъпления само за 7 дни. „Това не е жест на уверен военачалник; това е маньовър на лидер, чиято армия е на ръба на колапса“, отбелязва той.
Хамиш де Бретон Гордон пише, че руските въоръжени сили са в дълбок упадък, за което говорят данни, че ранени затворници, много от които без ръце или без крака, са принудително изпращани обратно на фронта. Някои дори не са получили протези – очаква се да се върнат в бой с патерици.
„Това не е устойчивост, това е отчаяние“, констатира британският военен и добавя, че след като в Украйна са убити повече от 1,5 милиона души, Путин изцежда последните сили от своите войски.
„Той закупи и унищожи 15 000 севернокорейски войници. Руски вербовчици обхождат Африка в търсене на наемници. Затворите се изпразниха. И сега дори безкраките се връщат обратно в бой. За всеки, който е в боеспособна възраст при Путин, или по същество за всеки, който едва може да стои и да държи пушка, това трябва да бъде стряскащ урок“, смята той.
Хамиш де Бретон Гордон отбелязва, че това говори за две важни неща. Първо, руската армия губи боеспособност: за последните две години РФ е завзела малко повече от 1% от територията на Украйна с цената на над 500 000 жертви и продължава да губи около 1000 души на ден.
„От началото на 2024 г. руските войски се придвижват с 15–70 метра на ден, което е сериозно обвинение срещу тяхната тактика и командване. Това би се считало за провал дори по мерките на Пашендейл и Верден по време на Първата световна война“, отбелязва британският офицер.
Той подчертава, че това е война на изтощение в най-жестокия ѝ вариант.
„Тези ранени войници се използват като разходен материал, като 'поглъщачи на куршуми', с надеждата, че на Украйна в крайна сметка ще ѝ свършат боеприпасите. Това ще се случи само ако ние на Запад позволим това“, подчерта той.
Второ, това демонстрира пълно пренебрежение на Кремъл към собственото му население. Докато обикновените руснаци обедняват, Кремъл инвестира останалите ресурси в ракети и дронове, за да тероризира украинците, вместо да се грижи за своя народ.
„За Кремъл руската армия е просто пушечно месо…“
