Новини
Свят »
Украйна »
Армията на Путин е на ръба на колапса: Tова е война на изтощение в най-жестокия ѝ вариант
  Тема: Украйна

Армията на Путин е на ръба на колапса: Tова е война на изтощение в най-жестокия ѝ вариант

1 Февруари, 2026 18:11 2 835 149

  • русия-
  • украйна-
  • войници-
  • донбас-
  • донецка област-
  • олександър сирски-
  • валерий герасимов

Руската армия губи боеспособност: за последните две години РФ е завзела малко повече от 1% от територията на Украйна с цената на над 500 000 жертви и продължава да губи около 1000 души на ден

Армията на Путин е на ръба на колапса: Tова е война на изтощение в най-жестокия ѝ вариант - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Faktor.bg Faktor.bg

Хамиш де Бретон Гордон пише, че руските въоръжени сили са в дълбок упадък, за което говорят данни, че ранени затворници, много от които без ръце или без крака, са принудително изпращани обратно на фронта.

Докато руският диктатор Владимир Путин театрално обяви пауза в атаките срещу цивилни цели в Украйна и получи за това неподходящи похвали от президента на САЩ Доналд Тръмп, Украйна не бива да се заблуждава.

Както пише в колона за The Telegraph полковникът и бивш военнослужещ от британската армия Хамиш де Бретон Гордон, Путин предлага да прекрати своите военни престъпления само за 7 дни. „Това не е жест на уверен военачалник; това е маньовър на лидер, чиято армия е на ръба на колапса“, отбелязва той.

Хамиш де Бретон Гордон пише, че руските въоръжени сили са в дълбок упадък, за което говорят данни, че ранени затворници, много от които без ръце или без крака, са принудително изпращани обратно на фронта. Някои дори не са получили протези – очаква се да се върнат в бой с патерици.

„Това не е устойчивост, това е отчаяние“, констатира британският военен и добавя, че след като в Украйна са убити повече от 1,5 милиона души, Путин изцежда последните сили от своите войски.

„Той закупи и унищожи 15 000 севернокорейски войници. Руски вербовчици обхождат Африка в търсене на наемници. Затворите се изпразниха. И сега дори безкраките се връщат обратно в бой. За всеки, който е в боеспособна възраст при Путин, или по същество за всеки, който едва може да стои и да държи пушка, това трябва да бъде стряскащ урок“, смята той.

Хамиш де Бретон Гордон отбелязва, че това говори за две важни неща. Първо, руската армия губи боеспособност: за последните две години РФ е завзела малко повече от 1% от територията на Украйна с цената на над 500 000 жертви и продължава да губи около 1000 души на ден.

„От началото на 2024 г. руските войски се придвижват с 15–70 метра на ден, което е сериозно обвинение срещу тяхната тактика и командване. Това би се считало за провал дори по мерките на Пашендейл и Верден по време на Първата световна война“, отбелязва британският офицер.

Той подчертава, че това е война на изтощение в най-жестокия ѝ вариант.

„Тези ранени войници се използват като разходен материал, като 'поглъщачи на куршуми', с надеждата, че на Украйна в крайна сметка ще ѝ свършат боеприпасите. Това ще се случи само ако ние на Запад позволим това“, подчерта той.

Второ, това демонстрира пълно пренебрежение на Кремъл към собственото му население. Докато обикновените руснаци обедняват, Кремъл инвестира останалите ресурси в ракети и дронове, за да тероризира украинците, вместо да се грижи за своя народ.

„За Кремъл руската армия е просто пушечно месо…“


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 2.2 от 87 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 запасняк

    102 26 Отговор
    НИЩО ВЯРНО....

    Коментиран от #7, #46

    18:12 01.02.2026

  • 2 Винаги ще има Русия !!!!!

    43 38 Отговор
    Дори да е само в московското блато.

    Коментиран от #95, #137

    18:12 01.02.2026

  • 3 Последния Софиянец

    47 19 Отговор
    Има сигнал за бомба в зала 3 на НДК където учредяваме Булекзит и полицията дойде да ни изведе но ние отказахме и продължаваме.

    18:12 01.02.2026

  • 4 Пора

    32 88 Отговор
    Путинова русия умира.

    Коментиран от #67, #97

    18:12 01.02.2026

  • 5 Kaлпазанин

    79 14 Отговор
    Това фактор m@@@ t@@@@@ ли го казва ,тъпотията умора нема

    Коментиран от #138

    18:12 01.02.2026

  • 6 Карго 200

    20 66 Отговор
    " Х " видео
    Украинци разебашили руска колона.

    Коментиран от #72

    18:12 01.02.2026

  • 7 Пригожин

    18 28 Отговор

    До коментар #1 от "запасняк":

    Отиди и провери!

    18:13 01.02.2026

  • 8 И Киев е Руски

    85 17 Отговор
    Обичам да слушам и гледам воя на евро био от падъка по правилните медии

    Коментиран от #11, #24, #117

    18:14 01.02.2026

  • 9 Добър вечер!

    20 53 Отговор
    Другари комунисти,Артилеристи,Механици и други подобни,где ЛЕВА?

    Коментиран от #34, #66, #130

    18:14 01.02.2026

  • 10 Западните боклуци

    71 18 Отговор
    незнаят на кой свят са.

    Коментиран от #141

    18:14 01.02.2026

  • 11 Пумияр,

    8 27 Отговор

    До коментар #8 от "И Киев е Руски":

    Бъди възпитан!

    Коментиран от #17, #37

    18:15 01.02.2026

  • 12 Да бе да

    40 9 Отговор
    Смешници

    18:15 01.02.2026

  • 13 си дзън

    18 42 Отговор
    Ама 1 500 000 елиминирани орки броят ли се за руснаци, или всички крепостни са орки?

    Коментиран от #131

    18:15 01.02.2026

  • 14 Дори вече не е смешно

    52 8 Отговор
    Става тъпо.

    18:15 01.02.2026

  • 15 И Киев е Руски

    41 12 Отговор
    Радев каза:Ще работя с ХОРА а не с гномове

    18:15 01.02.2026

  • 16 Руските буклици

    14 39 Отговор
    Не знаят на кой свят са.

    18:16 01.02.2026

  • 17 И Киев е Руски

    40 8 Отговор

    До коментар #11 от "Пумияр,":

    Не само съм възпитан но и информиран за разлика от жълтите павета

    Коментиран от #125, #142

    18:17 01.02.2026

  • 18 хихи

    36 4 Отговор
    Путин не умря ли...??? два три пъти?

    18:17 01.02.2026

  • 19 Айдеее,отново

    47 12 Отговор
    "закопават"руснаците"! Само че,този хамиш пише лъжи и глупости! Истината е точно обратно,украинската армия е на ръба на срива! И той скоро ще дойде,без значение какво казват пропагандистите!

    Коментиран от #36

    18:17 01.02.2026

  • 20 Курти

    12 34 Отговор
    Бг копеите ще правят мобилизация да се докажат на Бащицата,а не само да лаят и да се канят.Бащицата не вярва на сълзи и клетви

    18:17 01.02.2026

  • 21 ?????

    19 4 Отговор
    Пак ли?

    18:17 01.02.2026

  • 22 Дориана

    43 12 Отговор
    Голяма дезинформация. Някои се хранят само от това. Истината е съвсем друга . Точно корумпирана Украйна е унищожена. Зеленски вместо да се жалва ежедневно да отива на фронта, защото хиляди украински мъже избягаха. Не му се вързаха на акъла за се бият на фронта.

    Коментиран от #54

    18:18 01.02.2026

  • 23 Защо ревете тогава нали Русия губи по

    39 8 Отговор
    Ваши размишления! Оплетохте се в лъжи

    18:18 01.02.2026

  • 24 Карго 200

    11 28 Отговор

    До коментар #8 от "И Киев е Руски":

    Ходи в Русия,там воя против Европа се чува по-гръмко,по-силно...точно като за теб.

    18:18 01.02.2026

  • 25 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    33 5 Отговор
    Тая статия от The Telegraph колко пъти ще я качвате , бе Факти?
    И още нещо, колкото и да повторять "халаа, халва" По сладко нема стане

    18:18 01.02.2026

  • 26 Космос

    9 28 Отговор
    Руската армия е най-битата( след сръбската)армия.

    18:18 01.02.2026

  • 27 12345

    37 9 Отговор
    Тук през ден се пускат статии как руската армия е избита, губи, ВСУ напредвали и подобни. Това е пожелателна пропаганда за умствено изостанали, но след като смятате, че има ефект, давайте. Аз лично си умирам от смях. Поне вдигнете нивото малко и напишете нещо дето да е вярно, но дори това не можете. Сороската трагедия е пълна, само лъжите ви останаха.

    18:18 01.02.2026

  • 28 Баба Яга

    42 6 Отговор
    А бе тия за аборигени ли ни вземат, че пишат подобни тъпотии!!? Безмозъчни нещастници! В колапс е страната укра, без ТЕЦ, АЕЦ, ВЕЦ и т.н. замръзват, нямат ток, вода, парно, тръбите се пукат от замръзнала вода, цялата парова и ВиК с-ма е спукана, няма управия с години.

    18:18 01.02.2026

  • 29 Да бе да

    4 3 Отговор
    Който те получи на това здраве му пожелавам..

    18:18 01.02.2026

  • 30 ужас

    39 5 Отговор
    Изпращат на фронта без крака. А ако някой е без глава и шава, демек е жив, и него ли пращат. А бе, факти, не се подигравайте с нас.

    18:19 01.02.2026

  • 31 Хипотетично

    6 31 Отговор
    „За Кремъл руската армия е просто пушечно месо…“
    Което има дълг към родината. След като упражни дълга си, може да има и право на оцеляване.
    Конфузията е, че този път родината не е "вероломно нападната", а е нападащата защитница на руско говорящите и по необходимост прилага освобождаване чрез метода на "изгорената земя"(тоталното разрушаване)

    18:19 01.02.2026

  • 32 татунчо 🍌

    29 3 Отговор
    Бива, бива , ама чак толкова - не бива ..............!

    18:19 01.02.2026

  • 33 И Киев е Руски

    27 4 Отговор
    Пред смъртните хрипове те на евро либералните се чуват и на мел мак

    18:19 01.02.2026

  • 34 Мурка

    5 4 Отговор

    До коментар #9 от "Добър вечер!":

    ЩЕ ГО ТЪРСИШ------СИГУРЕН СЪМ

    18:19 01.02.2026

  • 35 Георгиев

    31 7 Отговор
    Четох по диагонала. На фалшивия автор ще кажа: нали знаете, че ако написаното за руската армия е вярно, ще следват атаки с друг тип оръжия. Русия не може да загуби. Ще вкара в гаража москвичите и ще изкара мерцедесите. Като че ли е време. И войната ще свърши за месец. Всички го знаят. Защо да се стига до там? Целите за Путин са важни, а не мнението на ЕС, НАТО и който и да е. Да се спира това чудо, но сигурно ще мине през екстремизма.

    18:19 01.02.2026

  • 36 Русофил

    11 11 Отговор

    До коментар #19 от "Айдеее,отново":

    Другарю давай към фронта да помагаме на Бащицата.Стига само приказки

    18:19 01.02.2026

  • 37 Кувал

    3 3 Отговор

    До коментар #11 от "Пумияр,":

    Добре, ще бъда

    18:19 01.02.2026

  • 38 пламен

    10 24 Отговор
    В Кремъл отдавна са разбрали че са загубили войната

    18:20 01.02.2026

  • 39 А сега де

    18 6 Отговор
    Значи никакъв проблем няма . Украйна скоро ще си направи парад на Червения площад .. Чакаме контранаступа

    18:20 01.02.2026

  • 40 И Киев е Руски

    9 6 Отговор
    Що не трите бе да не сте се на шмъркали вече

    Коментиран от #44

    18:20 01.02.2026

  • 41 Точни факти

    9 23 Отговор
    Че раша владее по малко територия от преди 4 години. Както каза разстреляния от режима на путя бивш вицепремиер Борис Немцов рускоговорящите в Донецк Луганск ,Херсон си имат местна власт - кметове ,губернатори но рано или късно този негодник( путин) ще започне братоубийствена война с братята Украинци не да защити рускоговорящите а за да се задържи на власт с кръга си олигарси и ще бъдат избити милиони руснаци а и ще прогони рускоговорящите от домовете им...а и путя загуби Херсон единствената регионална столица под руски контрол

    Коментиран от #48

    18:21 01.02.2026

  • 42 Ами

    21 5 Отговор
    Единственият читав британец за който се сещам е Роуън Аткинсън.
    Бих прибавил и Чарли Чаплин, но той е полубританец :)

    18:21 01.02.2026

  • 43 СВО=ПЪЛЕН ПРОВАЛ

    7 14 Отговор
    Който разбрал, разбрал.

    18:22 01.02.2026

  • 44 Пумияр,

    3 9 Отговор

    До коментар #40 от "И Киев е Руски":

    Бъди възпитан!

    18:24 01.02.2026

  • 45 Истината:

    22 8 Отговор
    Не знам кога ще свърши светът, но знам, че за ЕС, Англия и НАТО светът свърши.
    Зеленски не давал Крим и Донбас! Тогава да воюва за тях.
    А, да, той воюва вече 4 години и ги загуби, обаче не ги дава!?!
    Това е невиждано и нечувано.
    Какво сега трябва да се направи?
    Какво би направил Нетаняху на мястото на Путин още преди месеци.
    Искате ли да ви кажа?
    Би изравнил със земята правителствените сгради в Киев,
    бомбоубежището на Зеленски моментално с всичко живо вътре.

    18:24 01.02.2026

  • 46 Самите руснаци го казват

    7 15 Отговор

    До коментар #1 от "запасняк":

    "Руски депутати заявиха, при това от трибуната на парламента, че СВО е претърпяла провал. "Руските депутати наравно с Путин трябва да поемат отговорност и незабавно СВО да бъде спряна. Заявената цел на СВО не може да бъде постигната, каза руският регионален депутат, посочвайки "свалянето на нацисткия режим на Зеленски". " Тази война вреди единствено на нас, а не на Запада. Умират наши войници, а не техни, заяви депутата."

    18:24 01.02.2026

  • 47 Ами да

    7 13 Отговор
    Зеленски да спре да иска мир! Путин и Русия трябва да паднат на колене веднъж завинаги!

    18:24 01.02.2026

  • 48 Механик

    10 21 Отговор

    До коментар #41 от "Точни факти":

    Слава Украине!

    18:24 01.02.2026

  • 49 604

    7 2 Отговор
    каратата е красноричива, какво се случва и т.н.

    18:25 01.02.2026

  • 50 стоян георгиев

    8 17 Отговор
    Нищо им няма.ще измре бая руснак заради комплексите на джуджето.

    Коментиран от #78

    18:25 01.02.2026

  • 51 Швейк

    5 15 Отговор
    В Украйна има приблизително 28000 села , докато Русия превзема по две на месец.
    Логично следва , че за 1167 години ще ги превземе всичките.

    18:25 01.02.2026

  • 52 стоян георгиев

    17 2 Отговор
    Няма ли по-елементарна пропаганда 😂 даже евроатлантическите подметки се обиждат интелектуално на това, аххаха

    18:26 01.02.2026

  • 53 Курд Околянов

    21 4 Отговор
    И едно малко уточнение: Руската армия си е по казармите.

    Коментиран от #58

    18:27 01.02.2026

  • 54 Русофил

    7 6 Отговор

    До коментар #22 от "Дориана":

    И ти другарю само лаеш.Тръгвай към фронта да мреш за нашия Бащица.Родина мат завоьт тебя

    18:27 01.02.2026

  • 55 Ох-ох-ох

    29 5 Отговор
    Колко пиян ли, дрогиран ли, неадекватен ли трябва да си, за да напишеш, че ранените войници, много от които БЕЗ РЪЦЕ И БЕЗ КРАКА са връщани на фронта. Абе вие добре ли сте, как може това нещо да се публикува.

    18:27 01.02.2026

  • 56 Ъхъ

    14 5 Отговор
    Той и Хитлер така си мислил😉 Тъпи наглоcaкcи!

    18:28 01.02.2026

  • 57 АМА ВЕРНО ЛИ Е ТОВА ????

    14 4 Отговор
    Утре фалшивите факти ще пишат отново , укронацистите отстъпват стратегически и бягат във най голям порядък от окопите на фронта !!!!!!!

    18:28 01.02.2026

  • 58 Къде е редовната руска армия от 350 хил.

    5 10 Отговор

    До коментар #53 от "Курд Околянов":

    Ами при Кобзон разбира още от 2022.

    Коментиран от #133

    18:29 01.02.2026

  • 59 Владимир Путин, президент

    10 6 Отговор
    Кошмарно тъпа статия !!!
    Но ми харесва 👍😄

    18:29 01.02.2026

  • 60 Абе

    13 2 Отговор
    хем без ръце, хем държат пушки, че как става това, уважаемия ингилизин може ли да ми го демонстрира, а па тия без нозете с инвалидни колички ли се движат между окопите, не стига че всеки ден гледаме мистър Бийн в детските предавания, ами сега го показват и за възрастните....

    18:29 01.02.2026

  • 61 Путин

    4 3 Отговор
    ВСЯ ВЛАСТЬ СОВЕТОМ! Кр за вас

    18:30 01.02.2026

  • 62 Копейки

    7 11 Отговор
    Няма да се притеснявате. Всичко е по план. До 1 седмица Путин ще спаси Мадуро, до 1 месец ще окупира отново Сирия, до 2 месеца - ще превземе Украйна и ще има капитулация, до 3 месеца - ще превземе Европа. Не губете надежда.

    18:31 01.02.2026

  • 63 Английски чистокръвен

    11 2 Отговор
    manгаl, от офиса ли си наблюдава развитието на военните действия? Хамиш, лови пъкя и легом марш на клона от дет си сляза питекантроп безмозъчен. Руснаците присъединиха територия близо две Българии,както и срина целия ЕС ЕС, като го вкара в колапс, както и вас, нагличани гадни.

    Коментиран от #74

    18:31 01.02.2026

  • 64 НЕ МИ СЕ ИСКА НО ТРЯБВА ДА ПРИЗНАЕМ

    7 12 Отговор
    ПРИ ГОЖИН БЕШЕ КАТЕГОРИЧЕН:
    ОШЕ НА 10 ДЕН СТАНА ЯСНО ЧЕ НЕВНЯТНИЯ БУНКЕРЕН СТАРУХА ПЕ-ДОФИЛ И ПРЕСТЪПНИКА ШАЙ ГУ ЗАГУБИХА ВОЙНАТА ПОЗОРНО! ЗАРАДИ ТИЯ ДВАМАТА БЕЗКАЗАРМЕНИЦИ, УКРАЙНА УНИЩОЖИ НАЙ- БОЕСПОСОБНИТЕ БОЙНИ ЧАСТИ НА П ЕДЕРАЦИЯТА!!
    ТВА Е ИСТИНАТА

    18:31 01.02.2026

  • 65 ЗЕЛЕНИЯ НАРКОМАН СЪМ

    12 2 Отговор
    Браво на моите верни приятели от факти , продължавайте със дезинформацията !!! Ама де да беше тъй .....голям пердах ядът мойте бандери , голямо чудо !!!

    18:31 01.02.2026

  • 66 НЕ ГО

    4 3 Отговор

    До коментар #9 от "Добър вечер!":

    вдевам питаньето ти, какво искаш да кажеш с това, просветли ни....

    18:31 01.02.2026

  • 67 Умрял си

    4 2 Отговор

    До коментар #4 от "Пора":

    си в кожата бе папур издуан.

    Коментиран от #100

    18:32 01.02.2026

  • 68 Теслатъ

    11 3 Отговор
    Ако руската армия я е пред "Колапс", с население на РФ от 150 Милионна души, то какво да кажем за укро армията, с останало в УССР население от около 25 Милиона души, с масова и "изчагъркваща" мобилизация на стари и млади по улиците на градове и селца в УССР!? Странно, нали!? Да, без съмнение, жертвите и от двете страни са огромни, но човешкият ресурс между РФ и УССР е несъпоставим, 1 към 6 в полза на Русия, въпреки некадърния Генерален Щаб и Управление на ВС на РФ начело с Герасимов.

    Коментиран от #87, #96, #127

    18:32 01.02.2026

  • 69 хахаха

    14 2 Отговор
    за трети път публикувате бълнуванията на тоя Хамиш. Очевидно нещата в покрайнината за британците и целокупния запад хич не вървят, щом се харчите за трети път...но както казват руснаците, 100 пъти да кажеш халва, в устата ти по-сладко няма да стане....

    18:32 01.02.2026

  • 70 Леле, не е истина просто

    13 6 Отговор
    Колко голяма простотия по тая западната Европа. Верно ли пишат такива работи и искат пари за това....ами при социализма пропагандата беше 20 нива над тия, ма много простотия по света, не е само тек

    18:32 01.02.2026

  • 71 Абе

    10 5 Отговор
    Крайно време е Путин да обяви война на Украйна и да изкара руската армия от казармите, само ги хрантути там.

    18:33 01.02.2026

  • 72 Где ето

    6 5 Отговор

    До коментар #6 от "Карго 200":

    случилось? В пабозовите ти сънища ли?

    Коментиран от #80

    18:33 01.02.2026

  • 73 механик

    6 13 Отговор
    путин неможе да прави момчета , затова унищожава мъжката част от русия .

    Коментиран от #134

    18:33 01.02.2026

  • 74 Мишел

    5 14 Отговор

    До коментар #63 от "Английски чистокръвен":

    "На Кремъл ще са необходими поне 85 години, за да превземе Украйна. Въпреки е изключително бавния темп на напредване на руските сили, темпът на нарастване на руските жертви е много голям. Към 15 декември, сателитните данни показват, че броят на убитите руснаци може да е достигнал до 1,8 милиона жертви, което е 7 пъти повече от украинските жертви. "

    Коментиран от #90

    18:34 01.02.2026

  • 75 аz CВО Победа 80

    3 11 Отговор
    Четири години аз все превземам,превземам...От толкова превземане започнах сам да си говоря...
    А Путин си е още в бункера.

    Коментиран от #85

    18:34 01.02.2026

  • 76 Левски

    12 3 Отговор
    Вие сте в пълен колапс, "Факти". Как може да пишете такива глупости.

    18:35 01.02.2026

  • 77 питам

    16 1 Отговор
    Защо Путин праща хора на фронта не ме интересува, но защо в този сайт работят хора без глави сериозно ме интересува.

    18:35 01.02.2026

  • 78 За джуждето Зеленски, Макрон,

    9 4 Отговор

    До коментар #50 от "стоян георгиев":

    Мелони и другите влечуги!
    Оди се пери, че намирисваш!

    Коментиран от #94, #144

    18:35 01.02.2026

  • 79 УДРИ КОПЕЙКАТА С ЛОПАТАТА

    4 5 Отговор
    До нас.и.ра.не!

    18:36 01.02.2026

  • 80 Да се

    3 2 Отговор

    До коментар #72 от "Где ето":

    чете в розовите, може и бозавите.

    18:36 01.02.2026

  • 81 ами

    10 1 Отговор
    ха ха ха - а украинската армия става всепо многочислена и победоноста, преди руснаците се биеха с лопати, а сега се бият с патерици с една дума украина победи - остатъка от украина е независим от путин

    18:36 01.02.2026

  • 82 Бай Данчо

    11 1 Отговор
    и продължава да губи около 1000 души на ден! Що лъжете бе?По над един милион на ден са!Путин се е упляшил че след два месеца ще си остане сам в цялата държава!

    18:36 01.02.2026

  • 83 Тити на Кака

    4 1 Отговор
    Вярваме на твърдението в заглавието, защото от четири години руската армия все е на ръба на колапса!

    18:36 01.02.2026

  • 84 Боби Баламата

    2 7 Отговор
    Вовка ПИЧ кина се хвалеше преди 2 години че по 1800 монголья се записват наемници всеки ден!
    За 2 год са Милион и 300 К...дека е тая ЛЕШ?

    Коментиран от #99

    18:37 01.02.2026

  • 85 Механик

    4 3 Отговор

    До коментар #75 от "аz CВО Победа 80":

    Абе и на мен Козлодуйският ми наду главата, че от руснак войник не става.И е прав!

    18:38 01.02.2026

  • 86 гост

    4 2 Отговор
    Тези господа-мушмороци напразно ядат хляба на Велика британия!

    18:38 01.02.2026

  • 87 Самите руснаци казват че са

    4 6 Отговор

    До коментар #68 от "Теслатъ":

    в колапс, СВО е провалено, загубите на Русия са огромни. Руските политици не виждат смисъл от всичко това.

    "Руски депутати заявиха, при това от трибуната на парламента, че СВО е претърпяла провал. "Руските депутати наравно с Путин трябва да поемат отговорност и незабавно СВО да бъде спряна. Заявената цел на СВО не може да бъде постигната, каза руският регионален депутат, посочвайки "свалянето на нацисткия режим на Зеленски". " Тази война вреди единствено на нас, а не на Запада. Умират наши войници, а не техни, заяви депутата."

    Коментиран от #116

    18:39 01.02.2026

  • 88 АБВ

    10 4 Отговор
    Ха, ха, ха ! Източник "Фактор", а ? Този източник е по-зле дори от УНИАН, "Дойче веле", ISW и английското разузнаване, взети заедно, бе !
    "Факти", ставате смешни с такива източници. Някога Гьобелс правеше много по-грамотна и интелигентна пропаганда. Сегашната е толкова примитивна, че няма думи в българския език за да бъде описана най-точно.

    18:39 01.02.2026

  • 89 Фори

    8 2 Отговор
    Има ли бомби и пиене нищо друго не трябва на руснаците за пълно щастие. Сега има и от двете по много. Водят война. Това разбират пълно щастие.

    18:40 01.02.2026

  • 90 Българин

    10 5 Отговор

    До коментар #74 от "Мишел":

    Обаче работата върви към наси..ране - и не само в Кийв!

    18:40 01.02.2026

  • 91 Дали

    2 6 Отговор
    За това пък армията на Русиа побеждава.
    Путин няма о никога не е имал собствена армия.
    Ама то пропагандистите по приказките ще ги познаете

    18:40 01.02.2026

  • 92 да питам

    4 7 Отговор
    крайцера Мацква изплува ли вече, ако да може да го натоварят с руснаците напускащи Сирия ?

    Коментиран от #110, #118

    18:41 01.02.2026

  • 93 Еййййй

    5 1 Отговор
    Много хидиот пишат ли пишат

    18:42 01.02.2026

  • 94 За Макрон,Калас и Стармър никой

    4 11 Отговор

    До коментар #78 от "За джуждето Зеленски, Макрон,":

    Не умира ,само клети рашняци които путя убива -

    Според няколкото останали все още живи кАпеи Европа воювала с раша в Украйна. Предимно Англия ,Франция и Германия! Само че Англичаните са си живи и здрави ,забавляват се ,всяка събота и неделя по 70 хиляди на футболни срещи на Анфийлд ,Станфорд Бридж ,Олд Трафорд,пеят ,танцуват ,Французите на Парк Дьо Пренс , Немците по хъбове ,с ледена биричка,почивки а клетите раши умират в окопите. Та кой воюва и кой се наслаждава на живота? Наздаровья кАпеи 🥂🍾🍷

    18:42 01.02.2026

  • 95 Лука

    4 6 Отговор

    До коментар #2 от "Винаги ще има Русия !!!!!":

    Проблема не е в русия а в управлението и !

    18:42 01.02.2026

  • 96 За жертвите не съм

    10 2 Отговор

    До коментар #68 от "Теслатъ":

    сигурен, защото при последния обмен на трупове с, отношението бе 1000 за Киев и 38 за Москва. Та 404 е в тотален колапс, за това и Тръмп така та... моли Путин да не ги Д, ни по енерго структурата, че са умрели в кожата си от студ, глад и лаyna.

    Коментиран от #106

    18:43 01.02.2026

  • 97 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 98 И да се знае!

    3 12 Отговор
    Украински момчета са се били на Шипка.Не кадировци,татармонголи и севернокрейци!
    Украински!

    Коментиран от #120, #128

    18:44 01.02.2026

  • 99 ...

    2 7 Отговор

    До коментар #84 от "Боби Баламата":

    по думите на Путин всеки месец се изпращат нови 50 000 - 60 000 мобилизирани руснаци. Значи горе долу 600 000 -700 000 на година заминават. Много руснаци умряха, но нищо не успяха да постигнат, ето това е жалкото.

    18:45 01.02.2026

  • 100 Лука

    2 1 Отговор

    До коментар #67 от "Умрял си":

    Този тон подхожда на първия човек баща му !

    18:45 01.02.2026

  • 101 Абе зае....БИ...

    3 7 Отговор
    2 Милиона човекоподобни блатари Фира а НАТО оше не е дошъл?!?
    АааааааХахахаха Преди 13 год влезнаха у ДОНБАС и... Недка оше го превземат
    Ама то каков им ГЛАВКОМАНДВАЩИЯ ФЮРЕР Ху есось,... таков и ПИН ДОС аскера
    АааааааХахахаха

    Коментиран от #135

    18:46 01.02.2026

  • 102 Аз казах

    4 9 Отговор
    Русия е длъжна да устои на украинските атаки,поне до 2030г.когато се очаква и първата вълна на протести и насилствено завземане на власта от изгладнялата и озверена крепостна орда.Русия ще изстрада най-кървавата си революция.Русия ще бъде пометена и унищожена от своите.Земята и ще се напои с кръвта на милиони и милиони руснаци.А след всичко,което предстои да понесе и изстрада,населението и ще се стопи до 120-125 милиона индивида,непригодни за нищо,освен за хамут,остен и гега.

    18:49 01.02.2026

  • 103 Тома

    5 3 Отговор
    Фактор да спре да краде статии на най честната медия бесарабски фронт

    18:49 01.02.2026

  • 104 Я пък тоя

    6 1 Отговор
    Не само без ръце и крака, и без глави ги пращат на фронта, а главите им ги правят говорители.

    18:49 01.02.2026

  • 105 Че и тука така

    1 1 Отговор
    Ко вика, абе колко ще е..е. А след това, абе е..ее си!

    18:49 01.02.2026

  • 106 Тупой, ..ДА? ))))

    3 6 Отговор

    До коментар #96 от "За жертвите не съм":

    С монголската ЛЕШ хранят пленените монгольяци и Кадировци. Другите отиват ЧЕРНОЗЕМ

    18:49 01.02.2026

  • 107 стоян

    5 6 Отговор
    Точна статия - с няколко думи - путин е седнал на един голям и дебел и сега не може да стане

    18:50 01.02.2026

  • 108 Де Перчем

    0 1 Отговор
    Де бре, Бретоне, спори се леко!

    18:51 01.02.2026

  • 109 Фори

    5 6 Отговор
    Руснаците трябва да водят войни. Иначе се чувстват непълноценни. Да убиват хора е техният идеал. Само това им вдига самочувствието!

    18:51 01.02.2026

  • 110 Да та на товарят на

    8 3 Отговор

    До коментар #92 от "да питам":

    майка ти в черната дупка. Руснаците правят ротация на вонния си контингент, едни идват другите си отиват. Президента на Сирия бе на посещение в Русия и заяви, че държи руските войски и базите им да останат

    18:52 01.02.2026

  • 111 Фори

    2 1 Отговор
    Да лапам фалоси е мойта цел !
    Няма да се поклоня на руснаците те са красиви и хетеро сексуални и се къпят аз съм жълтопаветна измет

    18:53 01.02.2026

  • 112 Беги бърже

    0 1 Отговор
    че шкембето загоре!!!

    18:53 01.02.2026

  • 113 Смешник

    3 1 Отговор
    Абе защо давате мнението на душевно болни хора

    18:54 01.02.2026

  • 114 Гнусна статия

    7 3 Отговор
    ЕС фалира, не може да събере 94 милиарда евро. Германия намаля производството, безработицата расте. Украйна намаля, вече няма наборници за мобилизирани и ще почват 18 годишни. Оръжие няма. На фронта няма изтегляне на войници. Над 2,5 милиона приключиха.

    18:55 01.02.2026

  • 115 7855678

    4 0 Отговор
    Добре де ,1 статия и при това фалшива я въртите 5 пъти с различно заглавие
    Това е несериозно

    18:55 01.02.2026

  • 116 Теслатъ

    2 1 Отговор

    До коментар #87 от "Самите руснаци казват че са":

    Да, без съмнение, жертвите и от двете страни са огромни, но човешкият ресурс между РФ и УССР е несъпоставим, 1 към 6 в полза на Русия, въпреки Некадърния Генерален Щаб и Некадърното Управление на ВС на РФ начело с Герасимов. - Прочети внимателно тази част от поста ми! Проблема е, че цялото Висше Политическо и Военно ръководство в РФ начело с Путин е съставено от корумпирани непрофесионалисти, а не в руската армия и младшия й офицерски състав!

    18:56 01.02.2026

  • 117 И русия е на ченгис хан

    3 4 Отговор

    До коментар #8 от "И Киев е Руски":

    "Правилните медии "са на наследниците на гьобелс в русия,тя отговаря на почти всички критерии за фашистка държава. Не спори а чети !

    18:57 01.02.2026

  • 118 Водката

    3 4 Отговор

    До коментар #92 от "да питам":

    е спасението за рашките. Давайте им по литър на ден и няма да разберат, че са без ръце и крака.Нека си мрат щастливи.

    18:57 01.02.2026

  • 119 Либерта

    2 2 Отговор
    Това е добре! Най-сетне добри новини! Вижда му се края!

    18:57 01.02.2026

  • 120 За аталфабети безмозъчни

    8 2 Отговор

    До коментар #98 от "И да се знае!":

    уточнява, когато са се били 1877-78г. на Шипка, не е имало Украйна а Русща империя. Трябва повече да отваряш буквар ите, не да плещиш на Киро канадската ливада простотийте.

    Коментиран от #147

    18:57 01.02.2026

  • 121 Николай

    6 1 Отговор
    Е то бива бива елементарна пропаганда, ама при Вас е за пример!

    18:58 01.02.2026

  • 122 Глупости, всички знаем, че

    4 1 Отговор
    Путин умрятри пъти вече.

    18:59 01.02.2026

  • 123 Я пък тоя

    6 1 Отговор
    След като на третия месец свършиха ракетите и започнаха да се бият с лопати, след като на шестия месец свършиха танковете и се движеха с магарета сега се бият с хора без ръце, крака и глави.
    Вярвам ви.
    И ако не беше тревата която пречи на украинците, до сега Москва да е капитулирала.

    19:00 01.02.2026

  • 124 Васил

    4 4 Отговор
    Рашистите са отпадъка на планетата там живота няма стойност.

    19:00 01.02.2026

  • 125 Лука

    3 0 Отговор

    До коментар #17 от "И Киев е Руски":

    Една идея си над тях!

    19:00 01.02.2026

  • 126 А50

    4 3 Отговор
    В Харковска и Сумска област редовно руснаците освобождават села, днес Амбарное в Харковска. Днешноте преговори не се състояха, очевидно Киев не отстъпва докато Европа спонсорира режима, така че затягаме коланите. А енергатиката на 404 има нужда само от един удър още

    19:02 01.02.2026

  • 127 аябе

    1 0 Отговор

    До коментар #68 от "Теслатъ":

    ти нормален ли си...То войната се промени и не зависи от хората а войниците които освен че си защитават държавата, но и от качествата им от снаряжението им и от начина на действие по време на бой като се оправят сами на собствена територия и не чакат заповеди от горе

    19:02 01.02.2026

  • 128 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 129 де жа вю

    3 1 Отговор
    това да не е статия от 2023-та тогава пак имаше такива статии

    19:03 01.02.2026

  • 130 да се радваш

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "Добър вечер!":

    на национална загуба не говори добре за състоянието на мозъка ти…

    19:05 01.02.2026

  • 131 реално погледнато

    3 1 Отговор

    До коментар #13 от "си дзън":

    всички украинци са руснаци но загубилите живота си не са 1.5 милиона а 2.5 милиона и да може да се нарекът руснаци защото са потомци на руснаци отцепени от русия и наречени с друго име -украинци…

    19:08 01.02.2026

  • 132 БЛАТНА ОРКА АЛКАШ

    0 3 Отговор
    Болни писъци,църкане и квичане раздират нета от свръх неумни и негодни блатни подлоги, голям кеф.....🤣🤣🤣🤣😂😂😂

    19:08 01.02.2026

  • 133 руската армия

    1 2 Отговор

    До коментар #58 от "Къде е редовната руска армия от 350 хил.":

    още не е влизала в бойни действия мечтателю …защо си мисли че като пишеш някакви измишльотини някой ще ти се върже? освен идиот като теб друг няма да се върже

    19:14 01.02.2026

  • 134 Орк

    0 1 Отговор

    До коментар #73 от "механик":

    Горките, пълни откачалки. Таково дъно ударихте за тези 4 години!!! Каквито автори- такива коментари

    19:16 01.02.2026

  • 135 пий си хапчетата

    0 0 Отговор

    До коментар #101 от "Абе зае....БИ...":

    редовно че виж какво става незнаеш на кой свят си и какво се случва …!

    19:21 01.02.2026

  • 136 Сър Пичук

    3 1 Отговор
    Не знам как се чувства армията на Путин след написването на тази статия от прословутия “военен англичанин”, но противниковата армия (на Зеленски ли се води, или си е на НАТО) получава всеки редовно си получава обватно по точно 1000 чувала със замразени трупове, като ги компенсира с около 30 руски трупа.

    Начи нещо никак не се вързват реалните цифри с пропагандата от Запада. Както винаги е било. При това Путин води тази война вече умр 4 пъти от 6 вида рак, ама пък войната е изгубена още първите три дни и всичко се вързва. Наливаме от Евросъюза стотици милиарди евра, за 30 пъти по-големи украински загуби. Елементарна кражба с 24/7 лъжи.

    19:21 01.02.2026

  • 137 Ехееее

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Винаги ще има Русия !!!!!":

    За минавай да се давиш

    19:24 01.02.2026

  • 138 Сульооо

    2 2 Отговор

    До коментар #5 от "Kaлпазанин":

    РУСИЯ Е ПРИКЛЮЧЕНА!!

    19:25 01.02.2026

  • 139 Гучо

    1 1 Отговор
    Свършиха ли монголоидите

    19:26 01.02.2026

  • 140 Путин съм

    2 1 Отговор
    Е, казвайте ги тия неща навреме, сега докато стигне тази новина до фронта и той вземе, че се премести.

    А някякви новини за армията на Зеленски има ли, че напоследък не пристигат вести от нея. Успяват ли да намерят заместници на умрелите?

    19:27 01.02.2026

  • 141 Муухахахахаха

    1 1 Отговор

    До коментар #10 от "Западните боклуци":

    А ти знаеш ли?

    19:28 01.02.2026

  • 142 Ихууууу

    0 1 Отговор

    До коментар #17 от "И Киев е Руски":

    Главата ти е пълна с бръмбари.

    19:30 01.02.2026

  • 143 Дон Корлеоне

    1 1 Отговор
    Палячовската Гомнорусия става Москалия вече, защото Москала е по-евтин от чувала, а и Путин смята руснаците за добитък

    19:31 01.02.2026

  • 144 Ихууууу ганчовата

    0 0 Отговор

    До коментар #78 от "За джуждето Зеленски, Макрон,":

    Тези,които си изредил цял свят ги знае,А ти кой си,?!?

    19:34 01.02.2026

  • 145 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 146 ГОСТ

    2 0 Отговор
    пасквили колкото щеш в тоя сайт.в предишна статия превзели две села сега били в колапс.кое е вярно не знам. но виждам едно руснаците поглъщат жертвата си както змия по малко. жертвите им били много но на тях армията им не намалява дори с една мобилизация и разшириха фронта в сумска област. и фронта стана над 1000 км. украинците колко мобилизации извършиха може би 3 4. 5. и пак не им достига личен състав който да използва оръжията за милиарди доставени от демократите либерасти.

    19:37 01.02.2026

  • 147 Прудльооо

    0 2 Отговор

    До коментар #120 от "За аталфабети безмозъчни":

    Има документи,които доказват,че са били украинци! Като и че руско-турската война не се случила заради нас!!

    19:37 01.02.2026

  • 148 Лондон Интернешънъл Халифат

    2 0 Отговор
    И какво правим сега при това победно положение?

    Продължаваме ли да издържаме Зеленски, и го оставяме да се справи сам с оттатъците от разбитата армия на Путин? Ха-ха-ха

    Или ще продължи прахосването на пари за сметка на европейските икономики.

    Да попитам какво стана с парите дето отидохя за превземането на Курска област от Зеленски? Как ще си ги върнем? Шоуто беше търо и даже вече е забравено, че. го е имало.

    19:40 01.02.2026

  • 149 Юселес пийс оф ши

    0 0 Отговор
    Хамиш сменяй професията на клоун повече ще проспериращ отколкото сегашното загубило връзка с действителността пропагандиране напиши въпросната статия поне на хартия да се ползва за разпалки и бърсане в тоалетната.

    19:41 01.02.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания