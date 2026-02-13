Новини
"Шмърках кокаин от тоалетни чинии": Защо Робърт Кенеди-младши не го е страх от микроби

13 Февруари, 2026 18:46 851 15

Робърт Кенеди-младши си изгради име на скептик по отношение на ваксините по време на пандемията от коронавирус

"Шмърках кокаин от тоалетни чинии": Защо Робърт Кенеди-младши не го е страх от микроби - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Робърт Ф. Кенеди-младши заяви, че "не се страхува от микроб", защото "е шмъркал кокаин от тоалетните чинии". Министърът на здравеопазването на САЩ направи признанието пред Тео Вон по време на епизод от предаването си "This Past Weekend", съобщава Sky News.

Признанието дойде, докато двамата обсъждаха общата си история на злоупотреба с наркотици и посещението си на срещи за подкрепа, преди те да бъдат отменени заради пандемията от COVID-19.

"Не се страхувам от микроби. Преди смърках кокаин от тоалетните чинии. Знам, че тази болест ще ме убие. Например, ако не го направя, ако не я лекувам, което означава, че ще ходя на срещи всеки ден. Просто е лошо за живота ми", посочи Кенеди-младши.

Protect Our Care, организация с нестопанска цел, бореща се за достъпно здравеопазване в САЩ, призова Кенеди да подаде оставка.

Признанието на човека, ръководещ здравната политика на правителството, получи още по-голям отзвук в социалните мрежи.

Малкълм Кениата, представител на Демократическата партия от Пенсилвания, написа в социалната мрежа Х, че не вярва на Робърт Кенеди-младши по отношение на общественото здравеопазване. Аарън Райхлин-Мелник, старши сътрудник в Американския имиграционен съвет, подчерта двойния стандарт към пристрастените към дрогата. Той припомни, че администрацията на Тръмп нарича имигрантите, които са изпаднали в наркотична зависимост, "най-лошите от най-лошите" престъпници".

Кенеди-младши е говорил открито за зависимостта си от дрогата, която е започнала след убийството на баща му, Робърт Кенеди, през юни 1968 г. в Лос Анджелис, Калифорния. Той е бил арестуван два пъти за престъпления, свързани с наркотици; за притежание на канабис през 1970 г. и за притежание на хероин през 1983 г.

Робърт Кенеди-младши си изгради име на скептик по отношение на ваксините по време на пандемията от коронавирус. Той има история на повтаряне на опровергани твърдения, включително свързване на ваксините с аутизъм при децата.


САЩ
  • 1 Последния Софиянец

    12 2 Отговор
    Света се управлява от острова на Епстийн и хижата в Петрохан.

    18:48 13.02.2026

  • 2 БОЛШЕВИК

    10 5 Отговор
    Западни англосаксонски ценности и извращения!

    18:48 13.02.2026

  • 3 И той смъркач

    13 4 Отговор
    Зелю смърка кокаин от златенКенеф.

    18:48 13.02.2026

  • 4 Асан Насилев

    3 4 Отговор
    Ти шмъркаш , а аз направи лижа и смуча от там.

    18:52 13.02.2026

  • 5 Град Козлодуй!..

    10 3 Отговор
    Света се управлява от психопати... извращенци ..параноици пе..фили..жендерняци..

    18:53 13.02.2026

  • 6 хаха

    4 6 Отговор
    Най-големият майтап е че този тъп пропадняк е пак в пъти по-умен от 90% от кухорогите байганьовци!

    18:53 13.02.2026

  • 7 Хахаха

    10 5 Отговор
    И миризливия Потник не се бои от микроби. Има имунитет от непрания си потник и кокаинс, смръкнат от златната тоалетна.

    18:54 13.02.2026

  • 8 Сила

    4 2 Отговор
    Браво !!! Наше момче ...браво Роби !!! Помня те от Червило , Мохито и Къти Сарк ...и от Домби и Хамбара естествено !!!

    18:59 13.02.2026

  • 9 име

    3 0 Отговор
    И в маалата не ги е старх от микроби, щото не знаят че съществуват. Само изнежени джендита се страхуват от микроби, но пак си смъркат от тоалетни чинии, щото не знаят че по капака може да има микроби.

    19:00 13.02.2026

  • 10 Путин

    1 2 Отговор
    Аз смучех кокаин от банани в тоалетните като млада

    Коментиран от #15

    19:06 13.02.2026

  • 11 Рокстар

    3 0 Отговор
    Е, кой не го е правил ;)

    19:09 13.02.2026

  • 12 Учен

    4 0 Отговор
    Кокаина е алкална среда, няма патогени, които биха оцелели там.

    19:12 13.02.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Бай Дън

    0 0 Отговор
    Защото е хипи!

    19:27 13.02.2026

  • 15 Този сайт е

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "Путин":

    флагман на независимата журналистика.
    Също, тук пишат най-интелигентните хора на България, виден представител, на които е оня написал коментар 10.
    Той е много умен, никога не се дрогира и никога не пие алкохол.

    19:28 13.02.2026