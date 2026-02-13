"Шмърках кокаин от тоалетни чинии": Защо Робърт Кенеди-младши не го е страх от микроби

Робърт Ф. Кенеди-младши заяви, че "не се страхува от микроб", защото "е шмъркал кокаин от тоалетните чинии". Министърът на здравеопазването на САЩ направи признанието пред Тео Вон по време на епизод от предаването си "This Past Weekend", съобщава Sky News.

Признанието дойде, докато двамата обсъждаха общата си история на злоупотреба с наркотици и посещението си на срещи за подкрепа, преди те да бъдат отменени заради пандемията от COVID-19.

"Не се страхувам от микроби. Преди смърках кокаин от тоалетните чинии. Знам, че тази болест ще ме убие. Например, ако не го направя, ако не я лекувам, което означава, че ще ходя на срещи всеки ден. Просто е лошо за живота ми", посочи Кенеди-младши.

Protect Our Care, организация с нестопанска цел, бореща се за достъпно здравеопазване в САЩ, призова Кенеди да подаде оставка.

Признанието на човека, ръководещ здравната политика на правителството, получи още по-голям отзвук в социалните мрежи.

Малкълм Кениата, представител на Демократическата партия от Пенсилвания, написа в социалната мрежа Х, че не вярва на Робърт Кенеди-младши по отношение на общественото здравеопазване. Аарън Райхлин-Мелник, старши сътрудник в Американския имиграционен съвет, подчерта двойния стандарт към пристрастените към дрогата. Той припомни, че администрацията на Тръмп нарича имигрантите, които са изпаднали в наркотична зависимост, "най-лошите от най-лошите" престъпници".

Кенеди-младши е говорил открито за зависимостта си от дрогата, която е започнала след убийството на баща му, Робърт Кенеди, през юни 1968 г. в Лос Анджелис, Калифорния. Той е бил арестуван два пъти за престъпления, свързани с наркотици; за притежание на канабис през 1970 г. и за притежание на хероин през 1983 г.

Робърт Кенеди-младши си изгради име на скептик по отношение на ваксините по време на пандемията от коронавирус. Той има история на повтаряне на опровергани твърдения, включително свързване на ваксините с аутизъм при децата.