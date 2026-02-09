Новини
"Арктик Сентри"! НАТО стартира мисия в Арктика

9 Февруари, 2026 17:03

Целта на Алианса е да засили ролята си в региона и да намали напрежението между президента на САЩ Доналд Тръмп и европейските съюзници заради Гренландия

Очаква се НАТО да стартира мисия "Арктик Сентри" през следващите дни, обявиха петима източници пред "Ройтерс".

Целта на Алианса е да засили ролята си в региона и да намали напрежението между президента на САЩ Доналд Тръмп и европейските съюзници заради Гренландия.

Решение за стартиране може да бъде взето още тази седмица, когато министрите на отбраната на страните от НАТО се срещнат в Брюксел, твърдят трима европейски дипломати, военен служител и човек, запознат с въпроса.


Белгия
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 604

    20 1 Отговор
    Ще гонят пингвините и белите мечки...изтропала работа е тъя гейропъ барабар с целата т.н. западна цивилизация....

    Коментиран от #3

    17:06 09.02.2026

  • 2 Владимир Путин, президент

    4 10 Отговор
    Абе Арктик сентри, глупасти....
    Кво стана с Духът на Анкъридж, пак ли ме обманули ?😁

    Коментиран от #15

    17:09 09.02.2026

  • 3 Баба Гошка

    12 1 Отговор

    До коментар #1 от "604":

    Само тюленни и бели мечки за сега. Другите са на антарктида. Крайно време е да го обявят за 53ти щат и него. След Канада, Гренландия. На ви америка велика и на целите земни кълбетта, никога слънцето да не захожда над нея и над белите им мечки в белире им нощи

    Коментиран от #7

    17:11 09.02.2026

  • 4 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    15 1 Отговор
    Ще тренират отново разкопаване на САШтински подводници опитали се да изплуват през 50см лед и да нанесат удари по МаЦква❗
    /видеото е още в мрежата/

    17:20 09.02.2026

  • 5 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    11 1 Отговор
    За ПО ПЕЙКИТЕ, подводниците бяха
    "Хартфорд" и "Кънектикът"❗

    17:22 09.02.2026

  • 6 Зевс

    15 0 Отговор
    Само да не се наложи руснаците да ходят да ги спасяват с някой атомен ледоразбивач.

    17:25 09.02.2026

  • 7 пешо

    0 10 Отговор

    До коментар #3 от "Баба Гошка":

    Руската пропаганда има за цел глупаците.

    17:28 09.02.2026

  • 8 Факт

    0 9 Отговор
    Путин изпълзя от бункера в униформа на горски пазач, за да обяви фалита на Русия, с което предизвика поредната вълна от смях и подигравки по целия свят. 🤣

    17:29 09.02.2026

  • 9 Боруна Лом

    8 0 Отговор
    КРАЙНО ВРЕМЕ Е ДА БЪДЕ НАПЕРДАШЕНО НАТЮТО

    17:31 09.02.2026

  • 10 да питам

    0 6 Отговор
    верно ли като потънала руската подводница Курск, Русия казала на хората че 200 човека от екипажа били оцелели ?

    Коментиран от #11

    17:33 09.02.2026

  • 11 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    7 1 Отговор

    До коментар #10 от "да питам":

    Да ти отговоря се❗
    Вярно е, че за по-малко от 24 часа след инцидента лично шефът на СеРеУ кацна в МаЦква със самолет без опознавателни знаци и донесе в Кремъль
    "празен чек"❗

    Коментиран от #14

    17:40 09.02.2026

  • 12 Тома

    2 0 Отговор
    Да вземат и нашия Пимпирев защото му минава 25 см.

    17:44 09.02.2026

  • 13 Анонимен

    5 0 Отговор
    Поради липса на средства учението ще се проведе с кучешки впрягове и минимален състав от няколко редника,ръководени от офицер.Икономисаните средства ще потеглят към Украина.Икономиката икономична,дело на всеки.

    17:58 09.02.2026

  • 14 Това е безспорен

    6 1 Отговор

    До коментар #11 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Факт

    18:01 09.02.2026

  • 15 Володимир зи, менте президент

    3 1 Отговор

    До коментар #2 от "Владимир Путин, президент":

    След червените килимчета в Аляска ни Съдраха шушонте от бойю..........а в абудаби отново ни отсвироха

    18:08 09.02.2026

  • 16 Сатана Z

    7 0 Отговор
    Ще им измръзнат "кайсиите" на нежните НАТОвски наемници в Арктика

    18:12 09.02.2026

  • 17 Натовец

    4 0 Отговор
    Шсе пързаляме със зимни кънки. Вече конфискувахме няколко чифта от руските фигуристи на олимпиадата.

    18:47 09.02.2026

