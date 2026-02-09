"Арктик Сентри"! НАТО стартира мисия в Арктика

Очаква се НАТО да стартира мисия "Арктик Сентри" през следващите дни, обявиха петима източници пред "Ройтерс".

Целта на Алианса е да засили ролята си в региона и да намали напрежението между президента на САЩ Доналд Тръмп и европейските съюзници заради Гренландия.

Решение за стартиране може да бъде взето още тази седмица, когато министрите на отбраната на страните от НАТО се срещнат в Брюксел, твърдят трима европейски дипломати, военен служител и човек, запознат с въпроса.