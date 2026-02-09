"Арктик Сентри"! НАТО стартира мисия в Арктика

Очаква се НАТО да стартира мисия "Арктик Сентри" през следващите дни, обявиха петима източници пред "Ройтерс".
Целта на Алианса е да засили ролята си в региона и да намали напрежението между президента на САЩ Доналд Тръмп и европейските съюзници заради Гренландия.
Решение за стартиране може да бъде взето още тази седмица, когато министрите на отбраната на страните от НАТО се срещнат в Брюксел, твърдят трима европейски дипломати, военен служител и човек, запознат с въпроса.
Поставете оценка:
Оценка 3.1 от 23 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 604
Коментиран от #3
17:06 09.02.2026
2 Владимир Путин, президент
Кво стана с Духът на Анкъридж, пак ли ме обманули ?😁
Коментиран от #15
17:09 09.02.2026
3 Баба Гошка
До коментар #1 от "604":Само тюленни и бели мечки за сега. Другите са на антарктида. Крайно време е да го обявят за 53ти щат и него. След Канада, Гренландия. На ви америка велика и на целите земни кълбетта, никога слънцето да не захожда над нея и над белите им мечки в белире им нощи
Коментиран от #7
17:11 09.02.2026
4 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
/видеото е още в мрежата/
17:20 09.02.2026
5 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
"Хартфорд" и "Кънектикът"❗
17:22 09.02.2026
6 Зевс
17:25 09.02.2026
7 пешо
До коментар #3 от "Баба Гошка":Руската пропаганда има за цел глупаците.
17:28 09.02.2026
8 Факт
17:29 09.02.2026
9 Боруна Лом
17:31 09.02.2026
10 да питам
Коментиран от #11
17:33 09.02.2026
11 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #10 от "да питам":Да ти отговоря се❗
Вярно е, че за по-малко от 24 часа след инцидента лично шефът на СеРеУ кацна в МаЦква със самолет без опознавателни знаци и донесе в Кремъль
"празен чек"❗
Коментиран от #14
17:40 09.02.2026
12 Тома
17:44 09.02.2026
13 Анонимен
17:58 09.02.2026
14 Това е безспорен
До коментар #11 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Факт
18:01 09.02.2026
15 Володимир зи, менте президент
До коментар #2 от "Владимир Путин, президент":След червените килимчета в Аляска ни Съдраха шушонте от бойю..........а в абудаби отново ни отсвироха
18:08 09.02.2026
16 Сатана Z
18:12 09.02.2026
17 Натовец
18:47 09.02.2026