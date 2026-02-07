Новини
Свят »
Филипини »
Тропическа буря уби най-малко 8 души във Филипините

Тропическа буря уби най-малко 8 души във Филипините

7 Февруари, 2026 07:28, обновена 7 Февруари, 2026 06:44 725 0

  • филипини-
  • буря-
  • жертви

Над 28 000 са евакуирани заради наводненията

Тропическа буря уби най-малко 8 души във Филипините - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Тропическа буря причини в южната част на Филипините наводнение и свлачище, които отнеха живота на най-малко осем души и принудиха повече от 28 хиляди човека да напуснат домовете си, предаде Асошиейтед прес, цитирана от dariknews.bg.

Жители на две наводнени села бяха блокирани в домовете си.

Бурята отслабна днес до тропическа депресия. Ветровете поддържат скорост от 55 км/ч, а на моменти достигат до 75 км/ч, съобщи метеорологичната агенция на Филипините.

Над архипелага всяка година преминават около 20 тайфуна и бури. Освен това страната често е разтърсвана от земетресения и на нейна територия има повече от десетина вулкана, отбелязва АХ.


Филипини
Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ