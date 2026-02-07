Тропическа буря уби най-малко 8 души във Филипините

Тропическа буря причини в южната част на Филипините наводнение и свлачище, които отнеха живота на най-малко осем души и принудиха повече от 28 хиляди човека да напуснат домовете си, предаде Асошиейтед прес, цитирана от dariknews.bg.

Жители на две наводнени села бяха блокирани в домовете си.

Бурята отслабна днес до тропическа депресия. Ветровете поддържат скорост от 55 км/ч, а на моменти достигат до 75 км/ч, съобщи метеорологичната агенция на Филипините.

Над архипелага всяка година преминават около 20 тайфуна и бури. Освен това страната често е разтърсвана от земетресения и на нейна територия има повече от десетина вулкана, отбелязва АХ.