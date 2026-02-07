Новини
Първа от ЕС: Франция откри консулство в Гренландия ВИДЕО

Първа от ЕС: Франция откри консулство в Гренландия ВИДЕО

7 Февруари, 2026 07:28, обновена 7 Февруари, 2026 06:53 727 5

Представителят на Париж в столицата на острова вече е започнал работа

Първа от ЕС: Франция откри консулство в Гренландия ВИДЕО - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Франция обяви, че е първата страна от ЕС, която откри консулство в Гренландия, предаде ДПА, цитирана от dariknews.bg.

Френското външно министерство съобщи в публикация в "Екс", че Жан-Ноел Поарие, френският генерален консул в Нук, столицата на Гренландия, е започнал работа. Той ще отговаря, наред с други задачи, за укрепването на политическите връзки с местните политици.

Френският президент Еманюел Макрон обяви плановете за консулството в Нук през юни миналата година, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че иска да поеме контрола над Гренландия, полуавтономна територия на Дания.

Конфликтът около арктическия остров ескалира наскоро, когато Тръмп заплаши да го анексира, като отказа да изключи използването на сила за тази цел.

На среща в швейцарския курорт Давос миналия месец Тръмп оттегли заплахите си да използва военна сила и отмени наказателните мита срещу няколко европейски страни, които се бяха противопоставили на усилията му.

Дания и САЩ се опитват да намерят решение чрез преговори, отбелязва ДПА.


Франция
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Шопо

    7 2 Отговор
    От САЩ ще изпратят Губернатор.

    07:40 07.02.2026

  • 2 Факти

    1 2 Отговор
    Първа от ЕССР: Франция откри консулство в Гренландия

    07:47 07.02.2026

  • 3 дедо Бpиджо

    3 1 Отговор
    На моя Микрончо аз му дадох тоз акъл да пробва по дипломатичен път да отмъкне Гренландия преди оня лудия оранжев дядка.

    08:06 07.02.2026

  • 4 Където е макрон

    1 1 Отговор
    Гнили ябълки ще растат

    08:15 07.02.2026

  • 5 Хмм

    1 1 Отговор
    в момента в Гренландия е -5 градуса

    09:28 07.02.2026

Новини по държави:
