Инцидентът с дрон! Какво се случи с френския самолетоносач "Шарл де Гол"

Френският министър на външните работи заяви, че ако неутрализираният от шведската армия дрон недалеч от френския самолетоносач "Шарл де Гол" се окаже руски, то това ще бъде една "смешна провокация", предаде Франс прес, цитирана от БТА.

Дронът беше забелязан и сигналът му беше заглушен от шведските военни в сряда на около 13 километра от "Шарл де Гол" в пролива Йоресунд, близо до Малмьо, където самолетоносачът пристигна за участие в няколко учения на НАТО.

"Ако действително, както предполага шведското министерство на отбраната, този инцидент е от руски произход, единственият извод, който може да се направи, е, че става дума за една смешна провокация", заяви френският министър на външните работи Жан-Ноел Баро по време на пресконференция на борда на самолетоносача.