Новини
Свят »
Франция »
Инцидентът с дрон! Какво се случи с френския самолетоносач "Шарл де Гол"

Инцидентът с дрон! Какво се случи с френския самолетоносач "Шарл де Гол"

27 Февруари, 2026 18:45 685 21

  • шарл де гол-
  • франция-
  • нато-
  • самолетоносач-
  • дронове-
  • ракети

Дронът беше забелязан и сигналът му беше заглушен от шведските военни в сряда на около 13 километра от "Шарл де Гол" в пролива Йоресунд, близо до Малмьо, където самолетоносачът пристигна за участие в няколко учения на НАТО

Инцидентът с дрон! Какво се случи с френския самолетоносач "Шарл де Гол" - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Френският министър на външните работи заяви, че ако неутрализираният от шведската армия дрон недалеч от френския самолетоносач "Шарл де Гол" се окаже руски, то това ще бъде една "смешна провокация", предаде Франс прес, цитирана от БТА.

Дронът беше забелязан и сигналът му беше заглушен от шведските военни в сряда на около 13 километра от "Шарл де Гол" в пролива Йоресунд, близо до Малмьо, където самолетоносачът пристигна за участие в няколко учения на НАТО.

"Ако действително, както предполага шведското министерство на отбраната, този инцидент е от руски произход, единственият извод, който може да се направи, е, че става дума за една смешна провокация", заяви френският министър на външните работи Жан-Ноел Баро по време на пресконференция на борда на самолетоносача.


Франция
Поставете оценка:
Оценка 3.9 от 7 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    10 8 Отговор
    На летище София разположиха 20 комплекса Пейтриът и Насамс.Търсете си скривалища.

    Коментиран от #6, #8, #13, #18

    18:46 27.02.2026

  • 2 Пич

    10 3 Отговор
    ПиАр на Шарл де Гол:
    - Нищо , нищо , перем гащите , гащите перем...

    18:48 27.02.2026

  • 3 Да ви е.а

    9 2 Отговор
    Властелина Путин не се интересува от талибани

    18:48 27.02.2026

  • 4 Пак Русия им виновна

    8 2 Отговор
    Като вчера с инцидента със самолета, Русия и Китай им бяха виновни на западните неможачи.

    18:49 27.02.2026

  • 5 Да ви е.а

    7 2 Отговор
    Зеленият се опитва да има още дни на Земята .Но уви

    18:51 27.02.2026

  • 6 В епизод си!

    2 3 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Д-р Гълъбова.

    18:51 27.02.2026

  • 7 Жълтопаветник

    2 5 Отговор
    Нато прай тренировки за русия! Франция иска да избърше срама от челото си заради втората световна война, и сега в първите редици ще покаже на какво е способна нейната армия срещу Русия! То малко като да вадиш на умрело кyче нож!

    Коментиран от #16

    18:52 27.02.2026

  • 8 Хохо Бохо

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Отивам за йод

    18:52 27.02.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 ВВП

    6 0 Отговор
    За Дежгогл ,РФ е пригитвила един Орешник..зареден със 100 ктона..Ще иде зякмимполовин шведско...Обаче ,и до там ще стигнем.

    18:53 27.02.2026

  • 11 ЗЕЛЕНИЯ НАРКОМАН СЪМ

    7 1 Отговор
    Дронът е руски но за разпоредих на моите бандери да го изстрелят и да обвините моя враг за извършител !!!!!

    18:53 27.02.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Александър

    1 4 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Последният ЧервеноРуски лъжец, Идиот с Червена семка в родословието...къшшшшшшшшшшш

    18:55 27.02.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Френските кокошки

    3 0 Отговор
    от страх са несли яйца

    18:56 27.02.2026

  • 16 Тъй

    2 0 Отговор

    До коментар #7 от "Жълтопаветник":

    Като си убеден хомосексуалис, няма откъде да знаеш колко бъркаш! Всяка французойка обича да и извадиш голям нож. И да режеш, да режеш..

    18:56 27.02.2026

  • 17 ВВП

    1 0 Отговор
    Франция е умряло куче..Живях 25 гид в тая кочина . Лион,Бригняйс ..синята къща с люлека ..

    18:57 27.02.2026

  • 18 Ха Ха

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Няма страшно, самолетите на УСАФ в София са танкери,няма да ви трябва все още йод!

    18:57 27.02.2026

  • 19 хаха

    0 1 Отговор
    А с ватнишкия самолетоносач какво се случи????

    Шегувам се, онези добичета нямат самолетоносач. ХАХАХА!

    18:57 27.02.2026

  • 20 Неразбрал

    0 0 Отговор
    Абе някой да ми обясни ако се осе.....RЕ някой от европейските лидери ......ПУТИН ли ще е виновен със дрона ???? Тия тотално са превъртели и им трябва лечение !!!!!!

    18:57 27.02.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания