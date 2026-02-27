Инцидентът с дрон! Какво се случи с френския самолетоносач "Шарл де Гол"

Френският министър на външните работи заяви, че ако неутрализираният от шведската армия дрон недалеч от френския самолетоносач "Шарл де Гол" се окаже руски, то това ще бъде една "смешна провокация", предаде Франс прес, цитирана от БТА.
Дронът беше забелязан и сигналът му беше заглушен от шведските военни в сряда на около 13 километра от "Шарл де Гол" в пролива Йоресунд, близо до Малмьо, където самолетоносачът пристигна за участие в няколко учения на НАТО.
"Ако действително, както предполага шведското министерство на отбраната, този инцидент е от руски произход, единственият извод, който може да се направи, е, че става дума за една смешна провокация", заяви френският министър на външните работи Жан-Ноел Баро по време на пресконференция на борда на самолетоносача.
1 Последния Софиянец
Коментиран от #6, #8, #13, #18
18:46 27.02.2026
2 Пич
- Нищо , нищо , перем гащите , гащите перем...
18:48 27.02.2026
3 Да ви е.а
18:48 27.02.2026
4 Пак Русия им виновна
18:49 27.02.2026
5 Да ви е.а
18:51 27.02.2026
6 В епизод си!
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Д-р Гълъбова.
18:51 27.02.2026
7 Жълтопаветник
Коментиран от #16
18:52 27.02.2026
8 Хохо Бохо
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Отивам за йод
18:52 27.02.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 ВВП
18:53 27.02.2026
11 ЗЕЛЕНИЯ НАРКОМАН СЪМ
18:53 27.02.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Александър
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Последният ЧервеноРуски лъжец, Идиот с Червена семка в родословието...къшшшшшшшшшшш
18:55 27.02.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Френските кокошки
18:56 27.02.2026
16 Тъй
До коментар #7 от "Жълтопаветник":Като си убеден хомосексуалис, няма откъде да знаеш колко бъркаш! Всяка французойка обича да и извадиш голям нож. И да режеш, да режеш..
18:56 27.02.2026
17 ВВП
18:57 27.02.2026
18 Ха Ха
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Няма страшно, самолетите на УСАФ в София са танкери,няма да ви трябва все още йод!
18:57 27.02.2026
19 хаха
Шегувам се, онези добичета нямат самолетоносач. ХАХАХА!
18:57 27.02.2026
20 Неразбрал
18:57 27.02.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.