И Турция ще ограничава социалните мрежи за непълнолетни ВИДЕО

7 Февруари, 2026 07:29, обновена 7 Февруари, 2026 06:57 711 7

  • турция-
  • социални мрежи-
  • ограничения

Парламентарен доклад препоръчва въвеждането на задължителна проверка на възрастта и филтриране на съдържанието

И Турция ще ограничава социалните мрежи за непълнолетни ВИДЕО - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Властите в Турция подготвят нови ограничения за използването на социални мрежи от деца и младежи, предаде NOVA.

Парламентарен доклад препоръчва въвеждането на задължителна проверка на възрастта, филтриране на съдържанието и дори пълна забрана за достъп до социални платформи за лица под 16-годишна възраст.

Сред обсъжданите мерки са още ограничения за достъпа до интернет във вечерните часове, както и по-строг контрол и наблюдение на видеоигрите и играчките с изкуствен интелект, използвани от деца.

Решението идва на фона на нарастващите опасения за влиянието на социалните мрежи върху психичното здраве и безопасността на непълнолетните. Турските власти посочват зачестилите случаи на онлайн тормоз, вредно съдържание и прекомерна употреба на дигитални устройства като основни причини за подготвяните промени.

С тези стъпки Турция се присъединява към Австралия, Испания и други държави, които вече обмислят или въвеждат подобни регулации за защита на децата в онлайн среда.


Турция
Поставете оценка:
Оценка 3.5 от 6 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Програмист

    7 4 Отговор
    Накрая само в България ще останат малки скролващи тикток зомбенца

    07:01 07.02.2026

  • 2 Бг дракон от Пирин

    5 10 Отговор
    Само така пътя към диктатурата., Винаги почва така! Ашколсун комшиите! Няма да спирате и не се плашете. Като стигнете 10 век спирате.
    Пс Ататюрк се върти в мавзолея си като пумпал. Човека направи хора, ама Ердоган ще поправи това.
    Балканският синдром е нелечим, заразява балканци, централно европейци и близкоизточни народи с мания за величие

    Коментиран от #3, #4

    07:08 07.02.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Българин

    6 5 Отговор

    До коментар #2 от "Бг дракон от Пирин":

    По тая логика Франция, Англия и канада и те са в 10 век щото имат същата забрана 🤡

    07:52 07.02.2026

  • 5 Народа

    1 7 Отговор
    Искаме затваряне на турската граница до като не се прекрати договора с БОТАШ!

    09:32 07.02.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Все таа

    0 0 Отговор
    Закривай

    10:47 07.02.2026

