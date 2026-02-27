Новини
Полша може да забрани социалните мрежи за деца под 15 години

27 Февруари, 2026 15:55 514 13

  • социални мрежи-
  • полша-
  • интернет

Британското правителство заяви през миналия месец, че обмисля ограничения, за да защити децата в интернет

Полша може да забрани социалните мрежи за деца под 15 години - 1
Снимка: Shutterstock
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Полша планира да въведе нов закон, с който да забрани социалните мрежи за деца под 15-годишна възраст, а отговорността за проверка на възрастта ще бъде на платформите. Това предаде Ройтерс, като се позова на интервю на “Блумбърг нюз“ с полския министър на образованието Барбара Новацка, съобщи БТА.

Управляващата Гражданска коалиция ще представи черновата на проектозакона днес, като в него ще бъдат предвидени глоби за платформи, които ще останат достъпни за млади потребители, заяви Новацка. Законът може да влезе в сила в началото на 2027 година, добави тя.

“Виждаме психичното здраве на деца и младежи, виждаме упадък в тяхната интелектуална компетентност“, каза Новацка. Размерът на глобите, които компаниите ще трябва да изплатят, още се обсъжда, добави тя.

Правителствата на няколко европейски страни, включително Дания, Гърция, Франция, Испания и Великобритания, разгледаха подобни ограничения във връзка с твърденията, че социалните мрежи са вредни или пристрастяващи за непълнолетни.

Британското правителство заяви през миналия месец, че обмисля ограничения, за да защити децата в интернет, след като Австралия въведе подобни закони през декември.

Инициативата може да постави Варшава в противоречие с американски технологични компании като “Мета“ и “Екс“ - собственост на Илон Мъск. Някои от тях се противопоставиха на ограниченията след забраната, която Австралия наложи миналата година.


Полша
Поставете оценка:
Оценка 3.8 от 9 гласа.
Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 гадовете

    8 0 Отговор
    се присмиваха на руснаците , че щели да забраняват социалните мрежи за подрастващите ....А сега - и натовците барабар петко с мъжете ...

    Коментиран от #9

    15:58 27.02.2026

  • 2 Гост

    2 2 Отговор
    Това е закъсняло но правилно решение.
    Алкохол, цигари, дрога, разврат и социални мрежи не са за подрастващи.

    15:58 27.02.2026

  • 3 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    5 0 Отговор
    И пАляците ще глобят Мъск, че панинка на 14 влязла в мрежата😀😀😀

    15:58 27.02.2026

  • 4 Трябва

    6 1 Отговор
    Като се позиционираме върху безкрайната тъпотия на нашите паветничета - полезно ще е!

    15:59 27.02.2026

  • 5 Налудник

    3 0 Отговор
    По принцип "може" и да им раздаде огнестрелни оръжия на лапетата. От "може" до "ще" е една Вавилонска кула. Горе-долу.

    16:00 27.02.2026

  • 6 честен ционист

    2 2 Отговор
    Скоро Ганчо ще трябва да си декларира и доказва и годините си, за да влиза и драска по сайтовете.

    16:00 27.02.2026

  • 7 Какви 15

    3 0 Отговор
    ...непълнолетни или под 16 год трябва строг контрол и ако някой родител му направи регистрация, съд...
    Контрол на лоши храни и напитки, трябва пълен контрол, а не от всякъде им се предлага на децата, а у нас и казина срещу училища и по улиците..
    Казина само дискретно в пет-звездите хотели и в курортите и то ограничени бройки...каква е тая пандемия, какви са тия чалготеки и в тях е пълно под 18 год, та с придружител и какви ли не измишльотени. После излизали само дебели, крайно втене и училищата да стегнат оценяването и който не учи да остава за повтаряне, сега така ги пускат нагоре..

    Коментиран от #10

    16:15 27.02.2026

  • 8 Тоалетна Хартия

    2 1 Отговор
    И как държавата ще ги забрни или ограничи???!! Това са пополистки приказки. Това е ролята на семейството, а не на държавни институции. Нета е пълен с инфлуенсери, които включват децата си в клиповете!!

    Коментиран от #12

    16:17 27.02.2026

  • 9 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "гадовете":

    Когато го прави Путин е льош, а когато го правят
    евроGEйците е добре❗

    16:23 27.02.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Ха,ха

    1 0 Отговор
    Едно време четяхме книги, не гледахме тъпотиите в нета.

    16:33 27.02.2026

  • 12 ЦИРК

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "Тоалетна Хартия":

    Всъщност целта е различна, но прикрита в тези глупости които се дрънкат по медии...

    Целта е събирането на лични данни и премахване на "аннонимността" в Интернет.

    Държавата ще налага глоба на компаниите които отказват или не дават данни за потребителите си, а компаниите просто ще направят новите и стари регистрации само с лична карта ! Т.е. ако си ЕС гражданин за да имаш профил в която и да е интернет социална мрежа се снимаш на камерата с личната си карта и им я пращаш. От там на татък внимаваш какво говориш щото няма скрито покрито.

    Следващата стъпка е да направят превъзпитателни учреждения тип Белене, и на който много му знае устата - кратък курс на превъзпитание 10-20 години. Като цяло да живее новият старт Комунизъм !

    17:02 27.02.2026

  • 13 бибитковджипко

    0 0 Отговор
    Ив парламента трябва да не се разсейват...

    17:11 27.02.2026

