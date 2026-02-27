Полша може да забрани социалните мрежи за деца под 15 години

Полша планира да въведе нов закон, с който да забрани социалните мрежи за деца под 15-годишна възраст, а отговорността за проверка на възрастта ще бъде на платформите. Това предаде Ройтерс, като се позова на интервю на “Блумбърг нюз“ с полския министър на образованието Барбара Новацка, съобщи БТА.
Управляващата Гражданска коалиция ще представи черновата на проектозакона днес, като в него ще бъдат предвидени глоби за платформи, които ще останат достъпни за млади потребители, заяви Новацка. Законът може да влезе в сила в началото на 2027 година, добави тя.
“Виждаме психичното здраве на деца и младежи, виждаме упадък в тяхната интелектуална компетентност“, каза Новацка. Размерът на глобите, които компаниите ще трябва да изплатят, още се обсъжда, добави тя.
Правителствата на няколко европейски страни, включително Дания, Гърция, Франция, Испания и Великобритания, разгледаха подобни ограничения във връзка с твърденията, че социалните мрежи са вредни или пристрастяващи за непълнолетни.
Британското правителство заяви през миналия месец, че обмисля ограничения, за да защити децата в интернет, след като Австралия въведе подобни закони през декември.
Инициативата може да постави Варшава в противоречие с американски технологични компании като “Мета“ и “Екс“ - собственост на Илон Мъск. Някои от тях се противопоставиха на ограниченията след забраната, която Австралия наложи миналата година.
1 гадовете
Коментиран от #9
15:58 27.02.2026
2 Гост
Алкохол, цигари, дрога, разврат и социални мрежи не са за подрастващи.
15:58 27.02.2026
3 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
15:58 27.02.2026
4 Трябва
15:59 27.02.2026
5 Налудник
16:00 27.02.2026
6 честен ционист
16:00 27.02.2026
7 Какви 15
Контрол на лоши храни и напитки, трябва пълен контрол, а не от всякъде им се предлага на децата, а у нас и казина срещу училища и по улиците..
Казина само дискретно в пет-звездите хотели и в курортите и то ограничени бройки...каква е тая пандемия, какви са тия чалготеки и в тях е пълно под 18 год, та с придружител и какви ли не измишльотени. После излизали само дебели, крайно втене и училищата да стегнат оценяването и който не учи да остава за повтаряне, сега така ги пускат нагоре..
Коментиран от #10
16:15 27.02.2026
8 Тоалетна Хартия
Коментиран от #12
16:17 27.02.2026
9 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #1 от "гадовете":Когато го прави Путин е льош, а когато го правят
евроGEйците е добре❗
16:23 27.02.2026
11 Ха,ха
16:33 27.02.2026
12 ЦИРК
До коментар #8 от "Тоалетна Хартия":Всъщност целта е различна, но прикрита в тези глупости които се дрънкат по медии...
Целта е събирането на лични данни и премахване на "аннонимността" в Интернет.
Държавата ще налага глоба на компаниите които отказват или не дават данни за потребителите си, а компаниите просто ще направят новите и стари регистрации само с лична карта ! Т.е. ако си ЕС гражданин за да имаш профил в която и да е интернет социална мрежа се снимаш на камерата с личната си карта и им я пращаш. От там на татък внимаваш какво говориш щото няма скрито покрито.
Следващата стъпка е да направят превъзпитателни учреждения тип Белене, и на който много му знае устата - кратък курс на превъзпитание 10-20 години. Като цяло да живее новият старт Комунизъм !
17:02 27.02.2026
13 бибитковджипко
17:11 27.02.2026