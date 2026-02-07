Осем станаха жертвите на експлозията във фабриката на китайска компания за биотехнологии

Осем души са загиналите към момента при експлозията в завода в Северен Китай, съобщи Синхуа в неделя.

Инцидентът стана в цех на завод на биотехнологична компания Jiapeng в окръг Шанин, град Шуоджоу в провинция Шанси. Няма информация относно причината за експлозията.

Съобщава се, че служител на компанията е задържан във връзка с инцидента. На мястото на инцидента е сформиран екип, който да разследва инцидента.

Инцидентът стана в събота сутринта. Към 10:38 ч. местно време спасителите са открили петима мъртви работници, затрупани под развалините.