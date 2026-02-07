Новини
Осем станаха жертвите на експлозията във фабриката на китайска компания за биотехнологии

Осем станаха жертвите на експлозията във фабриката на китайска компания за биотехнологии

7 Февруари, 2026 10:40, обновена 8 Февруари, 2026 05:18

  • китай-
  • фабрика-
  • взрив-
  • загинали

Инцидентът стана в провинция Шанси, причините се изясняват

Осем станаха жертвите на експлозията във фабриката на китайска компания за биотехнологии - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Осем души са загиналите към момента при експлозията в завода в Северен Китай, съобщи Синхуа в неделя.

Инцидентът стана в цех на завод на биотехнологична компания Jiapeng в окръг Шанин, град Шуоджоу в провинция Шанси. Няма информация относно причината за експлозията.

Съобщава се, че служител на компанията е задържан във връзка с инцидента. На мястото на инцидента е сформиран екип, който да разследва инцидента.

Инцидентът стана в събота сутринта. Към 10:38 ч. местно време спасителите са открили петима мъртви работници, затрупани под развалините.


Китай
Подобни новини


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ЦРУ-ТО

    8 14 Отговор
    Пуска нови зарази.

    Коментиран от #12

    10:53 07.02.2026

  • 2 Резидентивъл

    7 1 Отговор
    Някое подразделение на умбрела корп.

    10:56 07.02.2026

  • 3 хмм

    11 0 Отговор
    Положили ли са района на фабриката на карантина?

    11:10 07.02.2026

  • 4 Цвете

    13 5 Отговор
    ДА НЕ СА " РАЗРАБОТВАЛИ " ДРУГ ВИД КОВИД?

    Коментиран от #8

    11:53 07.02.2026

  • 5 Цвете

    9 5 Отговор
    ДА НЕ СА " РАЗРАБОТВАЛИ " ДРУГ ВИД КОВИД?

    Коментиран от #7

    11:53 07.02.2026

  • 6 Калудка

    2 6 Отговор
    Чудо голямо.Те са над милиард народ.За тях е ежедневие.Съпоставете ги с ежедневните жертви по пътищата тук спрямо населението и ще Ви се проясни.Вече сме не по-вече от пет млн.останали да вегетират тук.

    12:22 07.02.2026

  • 7 Байо Хазард

    7 5 Отговор

    До коментар #5 от "Цвете":

    Има няколко вида, готови за пускане, обаче след "войната в Украйна", вече не смеят, защото могат да ги обезпаразитят ядрено.

    12:23 07.02.2026

  • 8 Смърфиета

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Цвете":

    Цех за метан.

    06:26 08.02.2026

  • 9 Откровен

    2 1 Отговор
    Кво си се запритеснил бе Ганев?
    Китайците са 1 600 000 000...
    Ама да пълним страницата с ,,новини"...нали ?

    06:34 08.02.2026

  • 10 Остава тия сега още

    3 0 Отговор
    нещо да изпуснат, като в Ухан...

    08:08 08.02.2026

  • 11 Ай чИстито Ви чернобил 21 век

    0 0 Отговор
    И тоз път не изглежда вятъра да спаси никой.

    09:23 08.02.2026

  • 12 Верно ли бре

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "ЦРУ-ТО":

    Рублоидиот?

    09:38 08.02.2026

