Осем станаха жертвите на експлозията във фабриката на китайска компания за биотехнологии

Осем души са загиналите към момента при експлозията в завода в Северен Китай, съобщи Синхуа в неделя.
Инцидентът стана в цех на завод на биотехнологична компания Jiapeng в окръг Шанин, град Шуоджоу в провинция Шанси. Няма информация относно причината за експлозията.
Съобщава се, че служител на компанията е задържан във връзка с инцидента. На мястото на инцидента е сформиран екип, който да разследва инцидента.
Инцидентът стана в събота сутринта. Към 10:38 ч. местно време спасителите са открили петима мъртви работници, затрупани под развалините.
1 ЦРУ-ТО
Коментиран от #12
10:53 07.02.2026
2 Резидентивъл
10:56 07.02.2026
3 хмм
11:10 07.02.2026
4 Цвете
Коментиран от #8
11:53 07.02.2026
5 Цвете
Коментиран от #7
11:53 07.02.2026
6 Калудка
12:22 07.02.2026
7 Байо Хазард
До коментар #5 от "Цвете":Има няколко вида, готови за пускане, обаче след "войната в Украйна", вече не смеят, защото могат да ги обезпаразитят ядрено.
12:23 07.02.2026
8 Смърфиета
До коментар #4 от "Цвете":Цех за метан.
06:26 08.02.2026
9 Откровен
Китайците са 1 600 000 000...
Ама да пълним страницата с ,,новини"...нали ?
06:34 08.02.2026
10 Остава тия сега още
08:08 08.02.2026
11 Ай чИстито Ви чернобил 21 век
09:23 08.02.2026
12 Верно ли бре
До коментар #1 от "ЦРУ-ТО":Рублоидиот?
09:38 08.02.2026