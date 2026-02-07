Земетресение с магнитуд 5,0 разлюля бреговете на Централна Америка

Днес край бреговете на Централна Америка бе регистриран земен трус с магнитуд 5,0, показват данни на Европейския средиземноморски сеизмологичен център (EMSC), цитирани от ФОКУС.
Епицентърът е разположен на 548 километра западно от Есмералдас, Еквадор, и на 527 километра северозападно от Муисне, Еквадор. Дълбочината на земетресението е била 26 километра.
Американският Център за предупреждение за цунами обяви, че трусът не представлява риск за появата на високи вълни.
