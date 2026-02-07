Новини
Свят »
Еквадор »
Земетресение с магнитуд 5,0 разлюля бреговете на Централна Америка

7 Февруари, 2026 14:56 808 2

  • земетресение-
  • централна америка-
  • магнитуд-
  • еквадор

EMSC и американските власти потвърдиха, че няма опасност от цунами

Земетресение с магнитуд 5,0 разлюля бреговете на Централна Америка - 1
Снимка: Shutterstock
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Днес край бреговете на Централна Америка бе регистриран земен трус с магнитуд 5,0, показват данни на Европейския средиземноморски сеизмологичен център (EMSC), цитирани от ФОКУС.

Епицентърът е разположен на 548 километра западно от Есмералдас, Еквадор, и на 527 километра северозападно от Муисне, Еквадор. Дълбочината на земетресението е била 26 километра.

Американският Център за предупреждение за цунами обяви, че трусът не представлява риск за появата на високи вълни.


Еквадор
Поставете оценка:
Оценка 3.6 от 5 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 УдоМача

    5 0 Отговор
    Toва е предвестник. Нещо като първите ласточки.

    15:19 07.02.2026

  • 2 Хайл 14/88

    4 0 Отговор
    Баш ме боли мура за америка,независимо коя

    16:39 07.02.2026